《蛋的多重宇宙》：達利曾想打造約三公尺高的巨型水煮蛋，可惜在他過世前都未能實現
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料理史學家卡洛琳．C・楊（Carolin C. Young）表示，過去的料理史上也有其他用蛋做成的巨蛋——但達利所構想出這麼大的規模卻是前所未有。她認為，「這顯示了這個超現實主義的大膽構想（也就是達利的計畫）其實完全滿足了自古以來就存在（但可能很小眾）的念頭——人類對於巨蛋的渴求。」
文：麗茲・史塔克（Lizzie Stark）
在北京或柏林、洛杉磯或墨西哥城的藝廊裡，一位藝術家站在經過特殊處理的白牆前。她有長及下巴、漸漸轉灰的頭髮，一雙眼睛銳利有神，身上穿著寬大的運動衫。在她前方站著大批聚集的群眾，還有一千顆雞蛋。這位藝術家認真嚴肅地向這些觀眾說明該怎麼好好瞄準、投擲手上的飛「蛋」。
德國美術館前帶有粗獷主義（brutalist）風格的廣場上，或是在模里西斯（Mauritius）海岸的懸崖邊，抑或是在藝術工作室裡，也有藝術家站在那兒，只不過她全身赤裸。她留著俐落的鮑伯頭，髮色烏黑，同時還有職業模特兒的完美身材。她雙腿大張跨在畫布上方，開始向下蹲坐。
雞蛋與概念藝術之間總有種特別的關係。也許因為雞蛋是相當平凡的物件，就和濃湯罐頭還有油漆罐一樣隨處可見；或許是因為蛋脆弱易碎，內容物卻又被穹頂狀的外殼安穩地包覆起來；或許是因為蛋與陰性之間的連結，同時它還具有繁衍的力量；又或許存在一種對於脫序混亂的渴望。
人類社會好幾世紀以來，一直都有丟擲雞蛋的行為。畢竟丟雞蛋實在很有趣，只要看看丟復活節彩蛋的習慣，以及每到萬聖節就會出現的各種破壞行為就知道了。自羅馬時代開始，西班牙小鎮伊比（Ibi）的鎮民每年都會分為麵粉隊與雞蛋隊，雙方互相對抗以一分高下——最後這場食物大戰總是以一片大混亂告終。文藝復興時代的人在餐宴過後，都會拋擲裝滿香水的蛋來清淨空氣。
丟雞蛋這件事不僅充滿政治意味，也代表了極端蔑視的態度——在中世紀，路人會對身戴枷鎖的犯人丟雞蛋；而到了2020年，則是有超過兩千人爭相排隊，要去朝著為柴契爾夫人新塑的雕像丟雞蛋。2019年，澳洲則出現了一位「砸蛋弟」，當時有位右翼政治人物針對清真寺的大規模槍擊事件發表了歧視言論，他一把將蛋砸在這個政治人物頭上，並因此一砲而紅。砸蛋弟丟的是蛋，那位政治人物則直接往他臉上招呼了一拳。
在所有帶有政治意味的砸蛋行動中，我最喜歡的當屬弗朗索瓦茲・迪奧（Françoise Dior）身上發生的事了。沒錯，她就是那位知名時尚設計師的姪女，但卻因為政治傾向而被大設計師撇清關係。在法國，富裕又有名氣的她支持新納粹主義，前往英國拜訪當地的新納粹組織時，便與該組織的領導者建立了友誼——甚至還發展出戀愛關係。
1963年，她與其中一位新納粹組織領導者柯林・喬丹（Colin Jordan）在考文垂登記結婚，後來他們又在掛著納粹標誌的私人住宅舉辦儀式，兩個人各自劃破無名指，混合了彼此的血液滴在第一版的《我的奮鬥》（Mein Kampf）上。儀式結束後，這對新人一踏出屋外，便有大批抗議群眾迎面而來。他們做出納粹手勢時，更是遭到這些抗議群眾以大量臭雞蛋和蘋果丟擲。右翼人士拿的是槍桿子，左翼群眾則以臭雞蛋和嘲諷的唇槍舌劍回敬。
這一切——蛋本身的有趣之處、丟雞蛋代表的蔑視意味，再加上蛋所具備的豐富象徵意涵——使之成為藝術表達強而有力的媒介。在進一步了解以擲雞蛋為手法所表現的藝術形式之前，我想先告訴大家，長久以來在創作藝術的過程中，蛋都扮演了重要的角色。過去的好幾個世紀，人類所用的顏料與亮光漆裡都摻有蛋。
烹飪時，蛋黃能夠將油脂與水結合，帶來滑順的膠狀口感；而你也會在吃完煎蛋以後發現，蛋時常牢牢黏在陶盤上洗不下來。（這裡提供大家洗碗盤的小訣竅：要用冷水，不然熱水會把盤子上的蛋煮熟，反而黏得更緊。）正因為這些特性，蛋才被用來加入顏料，藉此讓各種色彩牢牢附著在板子或畫布上。
只要將蛋黃與色料混合，再加入稀釋的液體（通常是水），就能做出速乾燥又禁得起時間考驗的顏料。雖然還有一些更古老的前例，不過使用蛋彩顏料的歷史從今天可以上溯至1200年代。在世人眼中，喬托（Giotto）不僅是歐洲繪畫之父，更是第一位運用蛋彩繪畫的文藝復興藝術家，而他便是藉此造就舉世聞名的藝術突破。他是最早在肖像畫中運用透視法（也就是按照透視角度伸縮人物四肢），以及採自然主義手法繪製面容的其中一位畫家。喬托一生中也多次運用金粉混合蛋白製成的顏料繪製聖母與聖嬰，畫出來的效果看起來就像鍍了一層金一樣。
除此之外，起碼從15世紀開始，蛋白與蛋殼也分別具有其他用途。經過細緻研磨的蛋殼除了可以提升顏料的延展性以外，還能創造出額外的質感。只要曾經在烘焙時發生過悲劇的人一定都知道，蛋白在流理台上乾掉以後會閃閃發亮，超級難清理，因此畫家一度會把蛋白當作亮光漆來為作品增添光澤。
如果把蛋白跟可食用染料（如番紅花）混合，就可以拿來為蛋糕上色，等到乾了就會出現漂亮的色澤。時至19世紀中期，攝影師還會運用打至起泡的蛋白與鹽來洗出具光澤感的照片。
在所有運用到蛋的藝術創作中，我最喜歡的是一項既為藝術活動的想法，同時也是實際物件的概念性藝術品。知名超現實主義畫家薩爾瓦多・達利（Salvador Dalí）以他畫筆下軟趴趴的鐘表聞名於世，但他其實也對蛋有某種迷戀。他畫過融化的煎蛋、掛在一根繩子上的煎蛋、有臉的水煮蛋，還有在奇異之境長出一朵花的蛋，或是從蛋中流瀉出一座瀑布。
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每一根頭髮，都有它的故事——用天然咖啡因和麥拉寧打造秀髮年輕感
我們想讓你知道的是
歐萊德一根頭髮看見黑科技咖啡因麥拉寧養髮液，融合了天然咖啡因和麥拉寧兩大成分，不僅維持頭髮的整體健康度，其中的麥拉寧成分，更從頭髮根源開始帶給你改變與驚喜。
出門上班、約會之前，穿搭和化妝都要精心設計，頭髮的造型當然也要到位；遇到低潮，可能會想要換個髮型或髮色，來改變心情；緊張的時候，有些人可能會抓繞頭髮來安撫自己；小時候喜歡的女生，走過身邊時飄散的髮香，即使很多年之後還能淡淡的記得。
你或許沒有注意到，頭髮其實跟我們每天的生活、心情緊密連結。頭髮的狀態可能反映出你生理或心理上的情況，甚至可以改變別人對你的看法。頭髮能說的事情，比你想像的還要多。
第一印象，從頭髮開始
髮色和髮型，是頭髮的兩大特徵。我們的自然髮色與許多刻板印象相關聯，譬如：許多人會認為，金髮者大多具有更高的異性吸引力，但是比較天真傻氣；紅髮者性情暴躁、固執，甚至有點神經兮兮；而深色髮者則聰明、勤奮。雖然這些都只是偏見和假設，但不可否認的是，人們有可能會根據他人的髮色來形塑第一印象。
從科學上來說，頭髮的顏色是由一種名為黑色素的物質形成的，這種物質由一組稱為黑色素細胞的專門細胞群在發根的毛囊中產生。黑色素有不同的類型，某些類型依照比例組合在一起，就形成了每個人的頭髮顏色。所以雖然髮色對個性的影響依然眾說紛紜，但髮色所代表的基因，是真的會影響人的體質。有科學家就針對紅髮人進行研究，由於基因的關係，他們真的比較不怕痛、不容易曬黑，也不容易被麻醉，很有趣吧！
至於髮型，這才真是個性表達的大舞台。以女生的髮型來說，整齊俐落的髮型，如短髮、齊劉海、或經典鮑伯頭，常常與專業和認真的形象相關。長髮、波浪的捲髮或柔和的層次，則帶有浪漫、唯美、親切溫柔的特質。經典的中分或簡單的盤髮，則可能反映出傳統或保守的個性。有些名人的髮型，更是直接和本人一樣經典。如奧黛麗赫本的赫本頭，俐落的短髮成為一種可愛、精靈、優雅的象徵；愛因斯坦那蓬亂的白髮，在公式與理論間穿梭，成為他天才形象的一部分；貓王，他的飛機頭也是歷史上最具代表性的髮型之一，甚至影響了某些族群；還有日本暴走族的髮型，好像就能充分表達自己熱血、帥氣的浪子個性。
因此，頭髮不僅僅是裝飾，它們是一種語言，一個故事，一個表達自我的平台，反映出我們的情感，彰顯我們的風格，甚至有時候，一頭髮型就足以讓我們在人群中脫穎而出，成為一道獨特的風景。
頭髮變這樣，是提醒你該注意身體了
頭髮不僅顯示了我們的形象、個性，還能反映出內在健康。你容易緊張焦慮，但試著不表現出來嗎？其實你的頭髮早就洩漏秘密了。長期的壓力和焦慮可能會令你的頭髮提早投降，因為過度的壓力會打亂頭髮的生長週期，導致掉髮。此外，不規律的作息和缺乏足夠休息，同樣會對頭皮的健康產生負面影響。因此，當你發現枕頭上的頭髮比平常多時，這可能是身體在提醒你：是時候放慢腳步，給自己一點休息的空間了。
如果頭髮又乾燥又分岔，則可能是因為營養不良。維生素、礦物質和蛋白質，是養成健康秀髮的重要元素。如果髮絲失去了往日的光澤，那麼或許正是時候檢視一下你的每日菜單，確保你每天所攝取的營養素是足夠維持身體機能的喔！
至於頭皮總是油膩膩的，或者頭皮屑層出不窮，這可能和荷爾蒙失衡、不適合的護髮產品，或是錯誤的洗髮方式有關。健康的頭皮是健康髮絲的基石，因此確保使用適合自己髮質的護髮產品，並適時調整洗髮習慣至關重要。
想要擁有健康的髮絲，你可以試著這麼做：
1. 學會有效的壓力管理技巧：生活中免不了壓力，但你可以透過一些小技巧來調適，像是運動、瑜伽、冥想或深呼吸等，都有助於緩解心理壓力。
2. 保證充足的睡眠和均衡的營養攝取：如果可以，每天盡量睡滿八小時，並且均衡的攝取所有必要營養。想要避免掉髮，頭髮健康有光澤，可以多吃含有蛋白質、維生素C、鐵、B群、生物素和鋅的食物，例如瘦肉、牛奶、奇異果、深色蔬菜、內臟、貝類、大豆等。
3. 正確的洗髮，並且選擇適合的護髮產品：正確的洗髮是養髮的第一步，不要使用太熱的水來洗頭，一定要確保頭皮和頭髮上的洗髮精都被沖洗乾淨。選擇適合自己的護髮產品也非常重要，建議可以先依照頭髮受損的狀況，配合自己的使用習慣先做篩選。在選擇產品時，更要注意其中含有哪些成份，是否能夠真正幫助養髮，讓秀髮自然健康。
世界冠軍養髮液－兩項獨家天然萃取物，頭皮養護雙管齊下
「我仍保持著一顆赤子之心，最初想改變自己生命的初衷，漸漸擴大到改變周遭其他人，乃至於改變社會。」 這是歐萊德創辦人葛望平對品牌的初心。抱持著這樣的信念，歐萊德推出了以最自然、純淨的方式，對地球和使用者都友善的一根頭髮看見黑科技產品——咖啡因麥拉寧養髮液。
咖啡因麥拉寧養髮液中，含有歐萊德兩大獨家活性成分——天然咖啡因萃取和天然椰棗萃取。根據英國皮膚科醫學期刊等學術研究發表證實，當咖啡因濃度在5ppm和25ppm時，可幫助活絡頭皮，使髮根強韌健康。 而歐萊德團隊又以椰棗作為原料，與弘光科技大學一同進行研究，發現椰棗中蘊藏豐富的「麥拉寧」成分，具有顯著抗老化能力，養髮同時重現本色之美。這項研究成果，榮登全球權威Antioxidants抗氧化期刊，並且發表在英國皮膚科醫學期刊、獲得 INCI國際化妝品獨創新功效原料登錄，更在瑞士、英國、德國、日本⋯⋯獲得世界三大發明金牌獎以及設計獎。
歐萊德咖啡因麥拉寧養髮液，不僅能打造健康良好的養髮環境，更能深入頭皮肌膚高效抵禦老化因子，對於強健髮根、重現本色之美極具優異效果，一次解決兩大頭髮根本問題，使用者的整體滿意度高達90%。
歐萊德秉持不變的綠色理念
歐萊德選擇全球最具公信力的美國官方USDA Biobased生物基天然永續認證，以現今最嚴苛的產品全成分實驗室檢驗標準，測試產品中可再生生物來源成分，可幫助地表上參與生物循環的碳被重複利用，並有助於降低碳排放，履行對消費者以及地球的綠色承諾。
歐萊德尊重生命、希望與大自然中所有生物與環境和諧共存，因此堅持不做動物實驗、不添加動物來源成分，以最嚴謹的純素標準，成就真正的綠色產品。歐萊德拒絕16類高風險物質，包括防腐劑、環境賀爾蒙、塑膠微粒和珠光劑、高風險抗屑劑等，不含千種毒物，帶給消費者真正的安心感。所有的努力、每一項堅持，都是歐萊德初衷的實踐。
頭髮不僅是我們外貌的一部分，從形象到生理和心理的健康，頭髮都扮演著重要的角色，因此，照顧頭髮的方式就顯得相當重要了。歐萊德不染髮的黑科技咖啡因麥拉寧養髮液，融合了天然咖啡因和麥拉寧兩大成分，不僅維持頭皮的整體健康度，其中的麥拉寧成分，更從頭髮根源開始帶給你改變與驚喜。
當然，歐萊德一貫的永續理念，也體現在每一瓶養髮液中。現在就試試看歐萊德咖啡因麥拉寧養髮液吧，讓你在享受頭髮保養的同時，也不造成地球負擔，體驗美麗與永續理念並行的綠色未來生活。
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