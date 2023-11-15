《蛋的多重宇宙》：達利曾想打造約三公尺高的巨型水煮蛋，可惜在他過世前都未能實現

文：麗茲・史塔克（Lizzie Stark）

在北京或柏林、洛杉磯或墨西哥城的藝廊裡，一位藝術家站在經過特殊處理的白牆前。她有長及下巴、漸漸轉灰的頭髮，一雙眼睛銳利有神，身上穿著寬大的運動衫。在她前方站著大批聚集的群眾，還有一千顆雞蛋。這位藝術家認真嚴肅地向這些觀眾說明該怎麼好好瞄準、投擲手上的飛「蛋」。

德國美術館前帶有粗獷主義（brutalist）風格的廣場上，或是在模里西斯（Mauritius）海岸的懸崖邊，抑或是在藝術工作室裡，也有藝術家站在那兒，只不過她全身赤裸。她留著俐落的鮑伯頭，髮色烏黑，同時還有職業模特兒的完美身材。她雙腿大張跨在畫布上方，開始向下蹲坐。

雞蛋與概念藝術之間總有種特別的關係。也許因為雞蛋是相當平凡的物件，就和濃湯罐頭還有油漆罐一樣隨處可見；或許是因為蛋脆弱易碎，內容物卻又被穹頂狀的外殼安穩地包覆起來；或許是因為蛋與陰性之間的連結，同時它還具有繁衍的力量；又或許存在一種對於脫序混亂的渴望。

人類社會好幾世紀以來，一直都有丟擲雞蛋的行為。畢竟丟雞蛋實在很有趣，只要看看丟復活節彩蛋的習慣，以及每到萬聖節就會出現的各種破壞行為就知道了。自羅馬時代開始，西班牙小鎮伊比（Ibi）的鎮民每年都會分為麵粉隊與雞蛋隊，雙方互相對抗以一分高下——最後這場食物大戰總是以一片大混亂告終。文藝復興時代的人在餐宴過後，都會拋擲裝滿香水的蛋來清淨空氣。

丟雞蛋這件事不僅充滿政治意味，也代表了極端蔑視的態度——在中世紀，路人會對身戴枷鎖的犯人丟雞蛋；而到了2020年，則是有超過兩千人爭相排隊，要去朝著為柴契爾夫人新塑的雕像丟雞蛋。2019年，澳洲則出現了一位「砸蛋弟」，當時有位右翼政治人物針對清真寺的大規模槍擊事件發表了歧視言論，他一把將蛋砸在這個政治人物頭上，並因此一砲而紅。砸蛋弟丟的是蛋，那位政治人物則直接往他臉上招呼了一拳。

在所有帶有政治意味的砸蛋行動中，我最喜歡的當屬弗朗索瓦茲・迪奧（Françoise Dior）身上發生的事了。沒錯，她就是那位知名時尚設計師的姪女，但卻因為政治傾向而被大設計師撇清關係。在法國，富裕又有名氣的她支持新納粹主義，前往英國拜訪當地的新納粹組織時，便與該組織的領導者建立了友誼——甚至還發展出戀愛關係。

1963年，她與其中一位新納粹組織領導者柯林・喬丹（Colin Jordan）在考文垂登記結婚，後來他們又在掛著納粹標誌的私人住宅舉辦儀式，兩個人各自劃破無名指，混合了彼此的血液滴在第一版的《我的奮鬥》（Mein Kampf）上。儀式結束後，這對新人一踏出屋外，便有大批抗議群眾迎面而來。他們做出納粹手勢時，更是遭到這些抗議群眾以大量臭雞蛋和蘋果丟擲。右翼人士拿的是槍桿子，左翼群眾則以臭雞蛋和嘲諷的唇槍舌劍回敬。

這一切——蛋本身的有趣之處、丟雞蛋代表的蔑視意味，再加上蛋所具備的豐富象徵意涵——使之成為藝術表達強而有力的媒介。在進一步了解以擲雞蛋為手法所表現的藝術形式之前，我想先告訴大家，長久以來在創作藝術的過程中，蛋都扮演了重要的角色。過去的好幾個世紀，人類所用的顏料與亮光漆裡都摻有蛋。

烹飪時，蛋黃能夠將油脂與水結合，帶來滑順的膠狀口感；而你也會在吃完煎蛋以後發現，蛋時常牢牢黏在陶盤上洗不下來。（這裡提供大家洗碗盤的小訣竅：要用冷水，不然熱水會把盤子上的蛋煮熟，反而黏得更緊。）正因為這些特性，蛋才被用來加入顏料，藉此讓各種色彩牢牢附著在板子或畫布上。

只要將蛋黃與色料混合，再加入稀釋的液體（通常是水），就能做出速乾燥又禁得起時間考驗的顏料。雖然還有一些更古老的前例，不過使用蛋彩顏料的歷史從今天可以上溯至1200年代。在世人眼中，喬托（Giotto）不僅是歐洲繪畫之父，更是第一位運用蛋彩繪畫的文藝復興藝術家，而他便是藉此造就舉世聞名的藝術突破。他是最早在肖像畫中運用透視法（也就是按照透視角度伸縮人物四肢），以及採自然主義手法繪製面容的其中一位畫家。喬托一生中也多次運用金粉混合蛋白製成的顏料繪製聖母與聖嬰，畫出來的效果看起來就像鍍了一層金一樣。

除此之外，起碼從15世紀開始，蛋白與蛋殼也分別具有其他用途。經過細緻研磨的蛋殼除了可以提升顏料的延展性以外，還能創造出額外的質感。只要曾經在烘焙時發生過悲劇的人一定都知道，蛋白在流理台上乾掉以後會閃閃發亮，超級難清理，因此畫家一度會把蛋白當作亮光漆來為作品增添光澤。

如果把蛋白跟可食用染料（如番紅花）混合，就可以拿來為蛋糕上色，等到乾了就會出現漂亮的色澤。時至19世紀中期，攝影師還會運用打至起泡的蛋白與鹽來洗出具光澤感的照片。

在所有運用到蛋的藝術創作中，我最喜歡的是一項既為藝術活動的想法，同時也是實際物件的概念性藝術品。知名超現實主義畫家薩爾瓦多・達利（Salvador Dalí）以他畫筆下軟趴趴的鐘表聞名於世，但他其實也對蛋有某種迷戀。他畫過融化的煎蛋、掛在一根繩子上的煎蛋、有臉的水煮蛋，還有在奇異之境長出一朵花的蛋，或是從蛋中流瀉出一座瀑布。