《蒼鷺與少年》的六個觀影小細節：若你在電影裡迷了路，別忘了跟著久石讓的琴聲走
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若你是吉卜力迷，那麼在《蒼鷺與少年》裡，你一定能發現許多能與以往其他作品連結的部分。至於這部不確定到底是不是宮崎駿最後巨作的動畫電影，到底值不值得看呢？或許有許多看過的人會跟你說看不懂，不過我的建議是，你要去看，而且不要只看一次。
文：林君玶
電影中的少年如何與蒼鷺相遇，若你在畫面中找不到線索，別忘了電影裡配樂的角色。只要在電影裡迷了路，久石讓就會用鋼琴提醒你——「這個角色快要出現了喔」。這次，我們也搶先為各位讀者整理《蒼鷺與少年》中，與劇情主軸相關性較小，卻能幫助觀影體驗，幾個行前值得注意的小細節：
宮﨑駿睽違十年的新作品《蒼鷺與少年》（君たちはどう生きるか），在日本上映2個多月之後，終於在台灣登場。雖然最初以「完全零宣傳」的方式，只露出海報主視覺，從官方預告與主要配音演員菅田將暉、木村拓哉，到編寫主題曲《地球儀》的米津玄師等相關宣傳，全都在電影公開後一個月才肯透露，讓觀眾在毫無線索的狀況下觀看電影。不過，也正如宮崎駿當初所希望的：「這才是最好的娛樂宣傳方式。」
這次，我們也搶先為各位讀者整理與劇情主軸相關性較小，卻能幫助觀影體驗，幾個行前值得注意的小細節。再次強調，若各位想要獲得「最完整」的觀影體驗，還是建議進戲院觀賞完電影再繼續閱讀喔。
#01：《君たちはどう生きるか》是怎樣的小說？
雖然中文片名經過吉卜力工作室同意，不過比起日本觀眾之於原片名，《蒼鷺與少年》確實比較不容易一下子讓人理解電影要說的故事。靈感源自《君たちはどう生きるか》直譯是「你們是如何活著的」，是吉野源三郎在1937年出版的青少年小說，至今依然是所有日本中學生必讀的一本文學經典。
原著內容主要講述的是，15歲少年在頗為富裕的環境中生長，透過校園生活裡的各式各樣事件進行觀察，書的每個章節後面都加上觀點與社會結構的解析。書中的主角們，雖然在富裕的家庭環境與較高社會階級下生活，不過，如何尋找並且擁有自主的生活方式才更為重要。
這部著作與其說是一本青少年文學，不如說是一本關於道德倫理的著作。而這本著作其實也在電影中出現，是主角牧真人的媽媽送給他的禮物。
#02：一幀一幀手繪的魅力
吉卜力工作室的製作人鈴木敏夫曾在受訪時表示，宮崎駿雖然年事已高，不過對於動畫製作卻一點也不馬乎，堅持一張張手繪，也儘量縮減團隊人數以保持品質穩定，也於是才會有「用一個月時間產出一分鐘動畫」，最後總共花了7年才完成的紀錄。
手繪動畫的魅力，你或許能從《蒼鷺與少年》裡人物的神情、舉手投足，或是在人力車、老式汽車發動、起步、煞車時的細微動態裡觀察到。而對宮崎駿迷一點也不陌生的，如同《龍貓》、《神隱少女》裡大批「小東西」快速移動的畫面，或是成群結隊在溫泉屋裡工作的大大小小角色，這樣類似的畫面在新作《蒼鷺與少年》裡也沒少。
而為了完成這個極為「厚工」的巨作，製作人鈴木敏夫協調了當時正在《新世紀福音戰士》團隊裡的動畫師本田雄來助一臂之力，曾參與過《崖上的波妞》的本田雄，雖然正在忙著處理《新世紀福音戰士》完結篇，不過還是毅然決然地接受鈴木敏夫的邀請，這著實讓《新世紀福音戰士》導演庵野秀明傷透腦筋，不過也讓我們觀賞到了，這部由人本最強動話師們聯手的作品。
#03：跟著久石讓的琴聲走
電影中的少年如何與蒼鷺相遇，若你在畫面中找不到線索，別忘了電影裡配樂的角色。只要在電影裡迷了路，久石讓就會用鋼琴提醒你——「這個角色快要出現了喔」。
各位或許已從預告中得知，《蒼鷺與少年》以一場火災開始，而隨著局情推進，主角真一與每一個登場人物的相遇，久石讓都使用了不同的旋律、不同的樂器來表現。
若你為了想一幀一幀看清吉卜力工作室的手繪，而選擇了IMAX影廳，那請你別忘了記得要「睜大耳朵」，讓配樂進到身體裡，一起渲染電影想要帶給你的情感。
#04：與時代背景相符的小物件們
由於《蒼鷺與少年》背景時代設定在二次大戰前後，因此電影中也出現許多值得注意的小物件。電影中主角真人剛到新家時，家中幫傭的婆婆們看見鮪魚、醃牛肉罐頭而欣喜若狂，或是為了一包砂糖的爭先恐後，還有沒分到香菸的扼腕，都顯示了在戰爭期間的物資短缺。
不過電影裡某一個婆婆一直想要得到的、在劇中不太起眼的「光」（Hikari），是一包實際存在的香菸。從昭和11年（1936年）推出的「光」，鮮紅底色、一顆橘紅色的太陽和幾朵雲的包裝，推算時間，或許在電影設定的時代中算是「潮物」，也難怪霧子婆婆吵著想要一根了。
而在另一個場景中，想要前去尋找失蹤家人的主角爸爸，焦急地在腰間掛上武士刀，並且急急忙忙收拾桌上的物品，若你看的仔細，也能發現爸爸手上抓了一塊「明治巧克力」。事實上這款明治牛奶巧克力在1926年就已開始販售，而在物質短缺的時代能「隨意抓起一塊巧克力」，也足以顯示牧先生家的富有家境了。
#05：菅田將暉版的「蒼鷺」
《蒼鷺與少年》日本配音的演員中，除了山時聡真飾演的主角牧真人，最令人注目的就是由菅田將暉飾演的蒼鷺了。特地邀請演員來配音，想必電影中的蒼鷺不會只是「嘎嘎」地叫——沒錯，蒼鷺的身份雖然在此不便劇透，不過這位鳥朋友其實是會說話的。
而由於飾演的並非「人類」，因此在觀影中時不時出戲將蒼鷺角色套回菅田將暉身上，也是頗有樂趣。而前述拿著巧克力的主角爸爸，是由木村拓哉演繹，還有柴崎幸演出的年輕霧子、木村佳乃飾演的夏子媽媽，在電影裡都有非常有趣的表現。
另外中配版的蒼鷺是由演員許光漢飾演，因為這個角色在劇中個性多變，若要感受配音演繹的各種層次，也可以二刷選中配版來體驗一下。
#06：米津玄師的片尾曲〈地球儀〉
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夠突破，才有成為經典的可能——格蘭菲迪22年雪莉之王歡慶金馬60
我們想讓你知道的是
作為歷史最悠久的華語電影獎，也是華語電影界最具影響力和代表性的電影獎之一，金馬獎勇於開創的精神，領著所有的華語電影創作者前進。
金馬獎即將迎來六十週年的盛宴，在創立金馬獎之初，行政院新聞局為了要鼓勵電影業界，效法前線國軍官兵們堅強奮發的精神，努力開創新局，因此結合台灣國防前線的金門和馬祖兩地名稱開頭，組合而成「金馬獎」。走過一甲子，金馬獎不負眾望，除了鼓勵和刺激創作之外，更陸續開辦影展、講座、創投大會、金馬學院等一系列的活動，引領著所有的華語電影創作者前進。
金馬60——傳統僅供參考，打破規則才能成就未來
六十年來，金馬獎不斷調整腳步，漸漸從充滿宣導意涵的電影獎，走向成為真正的電影盛會，並且以領路人的姿態帶著華語電影前進。最重要的改變之一，是發生在第十五屆的金馬獎。在此之前的十四屆金馬獎，都是提前公布獲獎名單，讓所有得獎者在典禮上排排站，等待大官頒獎，少了刺激的開獎時刻，也沒有讓觀眾可以同步收看的電視轉播。但是從第十五屆開始，經過業界人士的討論後，改變了金馬獎的頒獎方式——彌封評選結果，僅公告入圍名單，等到頒獎典禮當天再公布。這個改變不只讓典禮的可看性變得更高，同時也讓典禮的聚光燈回到電影人身上。
另一個值得一提的金馬成就，則是頒出了專屬於凌波的「最佳演員特別獎」。1963年，凌波和樂蒂主演的《梁山伯與祝英台》大賣座，不僅打破當時影史最高票房紀錄，反串梁山伯的凌波更是風靡全台。身為香港人的她，因為參加金馬獎來到台灣，在當時造成萬人空巷的瘋狂暴動，香港媒體甚至用「狂人城」來形容台北。不過，由於凌波是女扮男裝演出男主角，這可讓評審傷透腦筋，給她「最佳男主角」或「最佳女主角」都不對，最後史無前例地以「最佳演員特別獎」讓凌波驕傲獲獎。這樣的獎項無論中外都是創舉，金馬獎勇於開創的精神可見一斑。
隨著時間過去，金馬獎更從單純的頒獎典禮持續進化，越來越多具有前瞻性、啟發性的活動陸續加入金馬陣容，包括影展、電影學院、創投會議等，每一年的內容越來越強、規格越來越高，成為所有業內人士和萬眾影迷每一年最期待的電影盛會。以2018年李安導演創辦了電影大師課為例，這是台灣首度大規模推出涵蓋各項電影專業的影視課程，包括導演、表演、編劇、攝影、音效，甚至製片等專業領域，邀請影壇中極具份量的講師開課，每年都大受好評。 而今年（2023年）的大師課邀請到國際級的超大牌講師，包括北野武、強納森諾蘭、李滄東、滿島光等人，更一推出立刻造成全網轟動，報名開始和截止的距離從來沒有那麼接近過。
格蘭菲迪60——忠於顛覆，威士忌領路者是這樣煉成的
把每一天都當成第一天，每一次改變，就會成為開創新局的契機，金馬獎如此，格蘭菲迪也是如此——以不畏挑戰的領路者精神，綻放炫目光彩。自1887年起，格蘭菲迪家族著手製作蘇格蘭威士忌的一百多年來，就以獨特的三角瓶身吸引著全世界的眼光，更是全球獲獎最多的單一麥芽威士忌品牌。這樣的成功與傳奇，除了來自於對自家傳統的堅持，也是每一次敢於突破界限，勇闖未知領域之後，擲地有聲的反響。其中一項發生在六十年前的創舉，不只寫下格蘭菲迪史上重要的篇章，更為飲用威士忌開啟了全新的局面。格蘭菲迪於1963年將蘇格蘭單一麥芽威士忌推廣到世界，這不僅是一次市場的突破，更是一場對當時消費者對威士忌認知的巨大衝擊。因為當時，仍是調和威士忌主導的市場，但格蘭菲迪不畏風險，敢於嘗試，將單一麥芽威士忌呈現給大眾，重新定義了人們對於威士忌的看法，甚至塑造了新的飲用習慣。
格蘭菲迪的勇氣和決心，讓這個來自蘇格蘭的家族，不僅僅是威士忌製造商，更是一個改變遊戲規則的力量，為威士忌產業開創了新的篇章。這種不斷創新的精神，使格蘭菲迪屹立不搖，並且繼續引領著全球威士忌市場的發展，成為威士忌製造的巔峰代表。
唯有巔峰，才能與勇敢、決心以及不斷追求卓越的精神互相輝映。走過屹立不搖的60年，2023年第六十屆金馬獎頒獎典禮即將來臨。在這個特別的時刻，讓我們一起用突破威士忌想像，乘載著22年淬鍊，並以極為珍稀的西班牙雪莉桶過桶完成的「格蘭菲迪22年雪莉之王」，一起舉杯，為這個華語屆的重要電影獎項，以及所有的電影人歡慶吧。
深邃迷人的絲絨感受，突破既往威士忌印象
格蘭菲迪22年雪莉之王，注入了歷史的精髓，汲取西班牙輝煌宮廷的靈感，承載百年流傳的斯貝塞精神。它經過嚴格篩選，在Oloroso雪莉桶中陳年長達22年後，再次熟成於號稱「雪莉酒之王」的Palo Cortado雪莉酒桶，以熱情奔放的西班牙風情，點綴這絕對奢華細緻的酒液。在它深紅的色澤之中，融合了梅子、黑巧克力和葡萄乾的香氣，每一口都是奇妙的多層次之旅——橡木的深度、香草的甜美和杏仁糖的柔順，搭配絲絨般的口感，驚豔綻放的瞬間，令人只想細細品味。
今年是金馬獎舉辦以來的第六十屆，從肩負著激勵電影業界效法國軍精神的宣導使命，到成為華語界最重要的電影獎項之一，更是電影人才成就彼此、擦出創意火花、榮耀每一分努力的殿堂。而格蘭菲迪則在六十年前，一手開拓了單一麥芽威士忌的新世界，讓格蘭菲迪不僅僅是一個品牌，更成為勇敢改變世界的傳奇寫照、以堅定信念開荒闢土的領路者。這種勇於開創、持之以恆、堅持品質、崇尚創新的精神，在提醒著我們，只要堅持自己的信念，不斷向前，就能在各自的領域中創造出不朽與永恆——無論是在電影還是威士忌的領域。
勇敢地追求夢想去吧！在這一刻，成為未來的領路者。