《蒼鷺與少年》的六個觀影小細節：若你在電影裡迷了路，別忘了跟著久石讓的琴聲走

文：林君玶

電影中的少年如何與蒼鷺相遇，若你在畫面中找不到線索，別忘了電影裡配樂的角色。只要在電影裡迷了路，久石讓就會用鋼琴提醒你——「這個角色快要出現了喔」。這次，我們也搶先為各位讀者整理《蒼鷺與少年》中，與劇情主軸相關性較小，卻能幫助觀影體驗，幾個行前值得注意的小細節：

宮﨑駿睽違十年的新作品《蒼鷺與少年》（君たちはどう生きるか），在日本上映2個多月之後，終於在台灣登場。雖然最初以「完全零宣傳」的方式，只露出海報主視覺，從官方預告與主要配音演員菅田將暉、木村拓哉，到編寫主題曲《地球儀》的米津玄師等相關宣傳，全都在電影公開後一個月才肯透露，讓觀眾在毫無線索的狀況下觀看電影。不過，也正如宮崎駿當初所希望的：「這才是最好的娛樂宣傳方式。」

這次，我們也搶先為各位讀者整理與劇情主軸相關性較小，卻能幫助觀影體驗，幾個行前值得注意的小細節。再次強調，若各位想要獲得「最完整」的觀影體驗，還是建議進戲院觀賞完電影再繼續閱讀喔。

#01：《君たちはどう生きるか》是怎樣的小說？

Photo Credit：甲上娛樂 提供

雖然中文片名經過吉卜力工作室同意，不過比起日本觀眾之於原片名，《蒼鷺與少年》確實比較不容易一下子讓人理解電影要說的故事。靈感源自《君たちはどう生きるか》直譯是「你們是如何活著的」，是吉野源三郎在1937年出版的青少年小說，至今依然是所有日本中學生必讀的一本文學經典。

原著內容主要講述的是，15歲少年在頗為富裕的環境中生長，透過校園生活裡的各式各樣事件進行觀察，書的每個章節後面都加上觀點與社會結構的解析。書中的主角們，雖然在富裕的家庭環境與較高社會階級下生活，不過，如何尋找並且擁有自主的生活方式才更為重要。



這部著作與其說是一本青少年文學，不如說是一本關於道德倫理的著作。而這本著作其實也在電影中出現，是主角牧真人的媽媽送給他的禮物。

#02：一幀一幀手繪的魅力

Photo Credit：吉卜力工作室

吉卜力工作室的製作人鈴木敏夫曾在受訪時表示，宮崎駿雖然年事已高，不過對於動畫製作卻一點也不馬乎，堅持一張張手繪，也儘量縮減團隊人數以保持品質穩定，也於是才會有「用一個月時間產出一分鐘動畫」，最後總共花了7年才完成的紀錄。



手繪動畫的魅力，你或許能從《蒼鷺與少年》裡人物的神情、舉手投足，或是在人力車、老式汽車發動、起步、煞車時的細微動態裡觀察到。而對宮崎駿迷一點也不陌生的，如同《龍貓》、《神隱少女》裡大批「小東西」快速移動的畫面，或是成群結隊在溫泉屋裡工作的大大小小角色，這樣類似的畫面在新作《蒼鷺與少年》裡也沒少。

而為了完成這個極為「厚工」的巨作，製作人鈴木敏夫協調了當時正在《新世紀福音戰士》團隊裡的動畫師本田雄來助一臂之力，曾參與過《崖上的波妞》的本田雄，雖然正在忙著處理《新世紀福音戰士》完結篇，不過還是毅然決然地接受鈴木敏夫的邀請，這著實讓《新世紀福音戰士》導演庵野秀明傷透腦筋，不過也讓我們觀賞到了，這部由人本最強動話師們聯手的作品。

#03：跟著久石讓的琴聲走

Photo Credit：吉卜力工作室

電影中的少年如何與蒼鷺相遇，若你在畫面中找不到線索，別忘了電影裡配樂的角色。只要在電影裡迷了路，久石讓就會用鋼琴提醒你——「這個角色快要出現了喔」。

各位或許已從預告中得知，《蒼鷺與少年》以一場火災開始，而隨著局情推進，主角真一與每一個登場人物的相遇，久石讓都使用了不同的旋律、不同的樂器來表現。

若你為了想一幀一幀看清吉卜力工作室的手繪，而選擇了IMAX影廳，那請你別忘了記得要「睜大耳朵」，讓配樂進到身體裡，一起渲染電影想要帶給你的情感。

#04：與時代背景相符的小物件們

Photo Credit：吉卜力工作室

由於《蒼鷺與少年》背景時代設定在二次大戰前後，因此電影中也出現許多值得注意的小物件。電影中主角真人剛到新家時，家中幫傭的婆婆們看見鮪魚、醃牛肉罐頭而欣喜若狂，或是為了一包砂糖的爭先恐後，還有沒分到香菸的扼腕，都顯示了在戰爭期間的物資短缺。

不過電影裡某一個婆婆一直想要得到的、在劇中不太起眼的「光」（Hikari），是一包實際存在的香菸。從昭和11年（1936年）推出的「光」，鮮紅底色、一顆橘紅色的太陽和幾朵雲的包裝，推算時間，或許在電影設定的時代中算是「潮物」，也難怪霧子婆婆吵著想要一根了。

而在另一個場景中，想要前去尋找失蹤家人的主角爸爸，焦急地在腰間掛上武士刀，並且急急忙忙收拾桌上的物品，若你看的仔細，也能發現爸爸手上抓了一塊「明治巧克力」。事實上這款明治牛奶巧克力在1926年就已開始販售，而在物質短缺的時代能「隨意抓起一塊巧克力」，也足以顯示牧先生家的富有家境了。

#05：菅田將暉版的「蒼鷺」

Photo Credit：吉卜力工作室

《蒼鷺與少年》日本配音的演員中，除了山時聡真飾演的主角牧真人，最令人注目的就是由菅田將暉飾演的蒼鷺了。特地邀請演員來配音，想必電影中的蒼鷺不會只是「嘎嘎」地叫——沒錯，蒼鷺的身份雖然在此不便劇透，不過這位鳥朋友其實是會說話的。

而由於飾演的並非「人類」，因此在觀影中時不時出戲將蒼鷺角色套回菅田將暉身上，也是頗有樂趣。而前述拿著巧克力的主角爸爸，是由木村拓哉演繹，還有柴崎幸演出的年輕霧子、木村佳乃飾演的夏子媽媽，在電影裡都有非常有趣的表現。

另外中配版的蒼鷺是由演員許光漢飾演，因為這個角色在劇中個性多變，若要感受配音演繹的各種層次，也可以二刷選中配版來體驗一下。

#06：米津玄師的片尾曲〈地球儀〉