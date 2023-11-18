《軍事迷第一本遊日指南！》：美軍第七艦隊母港——橫須賀基地有哪些必遊景點？
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旅日軍事專家張詠翔將引領你走一遭完全無痛的日本軍事旅遊行程，帶你遍覽日本自衛隊、駐日美軍，以及與舊日本軍有關的基地、紀念館、歷史景點，在逛藥妝、吃美食之餘，也能充實相關知識。進基地參觀軍艦、進營區試乘戰車，甚至還能品嘗部隊特色美食，不用加入自衛隊，也可以盡情體驗。最酷炫的日本軍事旅遊指南，都在這本秘笈！
文：張詠翔
橫須賀 美軍第七艦隊母港
近年來，新聞常可聽到「美國軍艦通過台灣海峽，國軍全程掌握周邊海、空域相關動態，狀況均正常」的敘述。這些穿梭台海的美軍艦船，其實並非從美國本土遠道而來，多半是出發自日本的橫須賀基地。想要一窺她們的廬山真面目，走一趟橫須賀軍港，保證不虛此行，甚至還有機會看到坐鎮於此的超級航空母艦！
周邊概要
橫須賀市位於神奈川縣的三浦半島上，扼制東京灣入口，因而被建設為海軍要地。從東京都內前往橫須賀，可以選擇搭乘JR橫須賀線或京急電鐵，約莫一個多小時即可抵達。若乘坐JR線，在列車將要抵達橫須賀站時，向左一望即可窺見停泊於海上自衛隊碼頭的護衛艦，瞬間令人熱血沸騰。
出了JR橫須賀站往左走，即可來到緊鄰海邊的維爾尼公園，美日艦艇及港灣設施盡收眼底，若在港艦船較多，景象將會相當壯觀。此公園為紀念法國工程師萊昂斯．維爾尼（Léonce Verny）而命名，他於幕末時期應聘在此建設橫須賀製鐵所，開啟海軍造船工業的序幕。關於這段歷史，公園入口左側的維爾尼紀念館中有詳盡介紹，館內除了陳展一具當年使用的蒸氣鍛造機，還有戰艦「陸奧」的1/100大比例模型，相當值得一看。
維爾尼紀念館正前方，陳列著一根戰艦「陸奧」的主砲砲管以及砲彈。這根巨大的砲管打撈自太平洋戰爭時爆炸沉沒於瀨戶內海的「陸奧」殘骸，長年展示於東京的「船之科學館」，後來移至此處。由於「陸奧」是由橫須賀海軍工廠建造，因此算是落葉歸根。說明牌有簡要圖解砲管製造工序以及砲彈穿甲原理，規劃相當用心。
維爾尼公園的左側是海上自衛隊橫須賀地方總監部的設施，最靠近公園的碼頭稱為逸見岸壁，是為停靠海自最大型的「出雲級」直升機護衛艦而修建，「出雲」若有在港即會停泊於此，構成海自最雄偉的當家門面。
沿著公園往對面看去，便是現今美軍橫須賀基地的範圍，該處過去乃是帝國海軍橫須賀鎮守府廳舍與工廠設施所在地，許多歷史悠久的船塢至今仍在使用。這裡最常看到的艦船便是美軍的「阿利．伯克級」飛彈驅逐艦，以及正逐步汰除的「提康德羅加級」飛彈巡洋艦。這些神盾艦不僅是第七艦隊航艦打擊群的帶刀護衛，同時也正是往來台灣周邊海域的要角。
公園可見的美軍基地碼頭，最吸引目光的其實是停泊於此的海上自衛隊潛艦；由於海自的第二潛水隊群司令部位於該處，因此通常都有潛艦停泊。相較於我國海軍會將潛艦深藏於左營軍區內的水星碼頭，如此大方將機敏性質較高的潛艦擺在公園對面任人觀看，十足可以感受國情差異。
美軍基地的範圍相當廣闊，專供航空母艦停泊的第12號泊位則在比較深處，從公園眺望只能隱約看到艦島與桅杆。若想近距離感受超級航空母艦的巨大魄力，則可搭乘軍港遊船，遍覽各個港區的美日艦艇。
軍港遊船
順著維爾尼公園的木甲板一直向前走，就會來到一座購物商場，這裡吃喝玩樂應有盡有，常可看到美軍或海自休假人員出沒，而橫須賀軍港遊船的售票中心兼紀念品店便在此商場的二樓。如在行程安排上想要先搭遊港船，則可搭乘京急電鐵在汐入站下車，距離商場比較近。
橫須賀的軍港遊船平日自上午11點至下午3點每小時有一個班次，週末及日本國定假日加開上午10點班次，每趟航程約為45分鐘。遊港船自商場旁邊的汐入棧橋搭乘，甲板分為上下兩層，下層座位可遮風避雨，並有大型螢幕顯示目前船位以及水深等航行資訊，解說方式各具風格的導覽員也會一路介紹當日亮點。若想隨心所欲拍攝艦船，則可於上層甲板尾端占位，方便左右開弓自由取景。
遊港船離開碼頭後，首先會沿美軍基地前進，導覽員此時多半會開玩笑說萬一不慎落水，記得要往左邊游，不然就得備妥護照才能在美軍基地上岸。經過海自潛艦時，梯口人員多半會向乘客揮手，呈現一片親民祥和。駛過許多「阿利．伯克級」後，便會逐漸靠近航空母艦用的第12號泊位。
由於橫須賀是美軍在本國以外唯一有能力對航艦進行整補維修的母港基地，因此除了第七艦隊的當家航艦之外，來到附近參與演訓的其他航艦有時也會靠泊。近幾年包括「卡爾．文森號」、「亞伯拉罕．林肯號」，甚至是遠道而來訪問亞洲的英國皇家海軍「伊莉莎白女王號」，都曾在此留下蹤跡。另外，老驥伏櫪的「藍嶺號」則是美軍僅存兩艘的兩棲指揮艦之一，如果幸運的話，也有機會在專屬泊位見到這艘第七艦隊司令座艦的廬山真面目。
看完宛若海上浮城的航空母艦，遊港船會加速往港外駛出，此時可看見右手邊的海面上有許多白色方塊狀構造物，這是僅在橫須賀才有的消磁站，用以消除艦船航海時產生的磁性，以免觸發水雷。
眼前港外的浦賀水道是各種船隻進出東京灣的繁忙水路，超過一定噸位的船舶在進出水道前，必須通報海上保安廳的「東京灣海上交通中心」，72小時內的預訂列表會在網站上公布。由於海自的「出雲級」直升機護衛艦及美軍的航空母艦等大型艦船屬於列管尺寸，因此進出港動向可由此表預先知曉。
遊港船向左轉舵繞往吾妻島，駛向海上自衛隊的船越地區（長浦港）。吾妻島從明治時代便是帝國海軍的油料庫與彈藥庫，整個山體內部挖空作為儲藏空間，目前為美日共用的油庫設施。
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死守舊機車最省錢？把握時間爭取汰舊換新補助才是聰明做法！
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精打細算是許多機車族謹守的價值觀，但這樣真的能省錢嗎？若能聰明利用政府補助，把握時機汰換掉家裡老舊機車，加上SYM三陽機車祭出保證7個工作天交車的承諾，就是要確保購車民眾拿的到政府補助、同時享全年度最高優惠，以新車迎接新年的全新生活。
身為全球機車密度最高的地區之一，許多台灣人家中都不只一台機車，有的老舊機車不好發動、騎乘時還有濃煙，但長輩或是精打細算的民眾，總秉持著不到零件停產的那一刻絕不輕易換車。但這樣的做法真的省錢嗎？從多方角度分析，其實非然。
別以為騎老車省錢，你沒想到的錢坑在這
首先，老舊機車因為動力科技較舊，省油表現無法與新車平起平坐以外，不合時宜的廢氣排放標準，難以通過排氣定檢，每次遇到機車要定檢時，輕則要在機車行花上許多時間，重則難以通過而冒著被罰款的風險，在道路上被相關單位攔檢更需付出高額罰款。
再者，隨著造車科技的進步與騎士對於騎乘安全的觀念提升，歐盟與日本分別已於2016年與2017年就開始規定新車要強制加裝ABS防鎖死煞車系統或CBS安全連動煞車系統，台灣目前雖然沒有強制加裝，但在2020年之前也曾經透過1,000元至4,000元不等的購車補助，積極推動民眾選擇有加裝CBS或ABS系統的車款，顯見煞車系統提升與行車安全的關聯性至關重要。
老舊機車不僅沒有CBS或ABS煞車系統的輔助，煞車系統更因經年累月的使用效能大幅衰退，若遭遇到緊急意外，難以達到有效減速避險功能，後續所衍生的問題，絕對更為嚴重且難以想像。
政府汰舊補助年底即將截止，現在正是換新大好時機
對於廣大的機車族而言，除了倚重機車的高靈活性以外，相較於汽車更低的入手門檻當然也十分重要，因此為鼓勵民眾提升用車安全、鼓勵汰舊換新，政府也藉由補助來提升民眾汰舊換新意願。以先前曾推行的ABS/CBS購車補助為例，2020年前停止時就曾掀起一波購車高峰，顯見購車補助對於機車族的重要性。而環保署所施行的汰舊換新2,000元補助，也確定將於2023年底正式退場，在年底前無疑為汰舊換新購車的最佳時刻。
面對琳瑯滿目的機車品牌，要如何選擇品牌與機種呢？首先從品牌切入，近年來躍升台灣機車市場龍頭的SYM三陽機車，以多元的機種選擇和優異的產品實力，擄獲台灣民眾芳心，且為了回饋消費者支持，三陽機車對於購車優惠始終不手軟，年底前更結合政府汰舊換新補助，三陽機車全車系汰舊換新再加碼3,000元，以迪爵車型為例，汰舊換新補助最高可達23,800元（三陽購車補助金14,500元＋三陽汰舊換新加碼3,000元＋政府環保署汰舊換新補助2,000元＋政府汰舊換新貨物稅減免4,000元＋廢車回收300元）。
換言之，若錯過了今年底最佳入手時機，明年要入手三陽機車新車，將會直接貴上5,000元（少了三陽汰舊換新加碼3,000元＋政府環保署汰舊換新補助2,000元），對於荷包支出來說相當有感。
正因為政府補助即將退場，再加上三陽機車的加碼補助力道，造成市場上相當高的迴響，引發超級熱絡的好評與購車潮，三陽機車為了感謝消費者回饋，同時保證消費者的權益，全力加開產能，更祭出保證7日內（工作天）交車的承諾，就是要確保購車民眾不只拿的到政府補助同時享全年度最高優惠，更可以盡快交車，以新車迎接新年的全新生活。
多元機種選擇，每個人都可以理想的SYM
身為台灣機車市場龍頭，三陽機車旗下有多種車款選擇，其中全新迪爵125、MMBCU與CLBCU都是最熱機種。身為國民旗艦代名詞的全新迪爵125，不僅擁有三陽機車三大優勢DNA「日本京濱噴射系統」、「CBS 2.0連動煞車系統」、「63.9km/L 一級油耗」以外，更有最新科技EnMIS雙火星塞異時點火系統、傲視同級37.5L最大車廂空間、雙載舒適的689mm超長坐墊等配備。
廣受年輕人喜愛的MMBCU則是基於DRGBT優秀的平台血統，更針對實用性、舒適性上做出大幅調整，有同級中最大的置物空間及雙載的舒適性，以及獨特的跑旅車款外型，造就同級距銷售冠軍的寶座。上市短短3個月就熱銷破萬台的CLBCU，不僅有獲得金點設計獎的百搭精緻外觀，更有EnMIS超強油耗表現與貼心規格，堪稱內外兼備的最佳小蜂鳥車型！
把握時間舊換新，騎新車展開新的一年
從排廢、安全性，到補助優惠等面向分析，長期看來機車汰舊換新無疑是增加安全、減少風險且照顧荷包的最佳投資。有意願汰舊換新的民眾，絕對要把握今年底最佳時機，不僅有政府補助，更可獲得三陽機車的加碼補助，如此絕佳機會，錯過不再。
政府補助倒數 SYM全車系汰舊換新再加碼3,000元(電匯)保證7日內交車
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