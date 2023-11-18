《軍事迷第一本遊日指南！》：美軍第七艦隊母港——橫須賀基地有哪些必遊景點？

文：張詠翔

橫須賀 美軍第七艦隊母港

近年來，新聞常可聽到「美國軍艦通過台灣海峽，國軍全程掌握周邊海、空域相關動態，狀況均正常」的敘述。這些穿梭台海的美軍艦船，其實並非從美國本土遠道而來，多半是出發自日本的橫須賀基地。想要一窺她們的廬山真面目，走一趟橫須賀軍港，保證不虛此行，甚至還有機會看到坐鎮於此的超級航空母艦！

Photo Credit: 燎原出版 自京急電鐵汐入站通往橫須賀中央站的商店街有許多特色商店。

周邊概要

橫須賀市位於神奈川縣的三浦半島上，扼制東京灣入口，因而被建設為海軍要地。從東京都內前往橫須賀，可以選擇搭乘JR橫須賀線或京急電鐵，約莫一個多小時即可抵達。若乘坐JR線，在列車將要抵達橫須賀站時，向左一望即可窺見停泊於海上自衛隊碼頭的護衛艦，瞬間令人熱血沸騰。

出了JR橫須賀站往左走，即可來到緊鄰海邊的維爾尼公園，美日艦艇及港灣設施盡收眼底，若在港艦船較多，景象將會相當壯觀。此公園為紀念法國工程師萊昂斯．維爾尼（Léonce Verny）而命名，他於幕末時期應聘在此建設橫須賀製鐵所，開啟海軍造船工業的序幕。關於這段歷史，公園入口左側的維爾尼紀念館中有詳盡介紹，館內除了陳展一具當年使用的蒸氣鍛造機，還有戰艦「陸奧」的1/100大比例模型，相當值得一看。

維爾尼紀念館正前方，陳列著一根戰艦「陸奧」的主砲砲管以及砲彈。這根巨大的砲管打撈自太平洋戰爭時爆炸沉沒於瀨戶內海的「陸奧」殘骸，長年展示於東京的「船之科學館」，後來移至此處。由於「陸奧」是由橫須賀海軍工廠建造，因此算是落葉歸根。說明牌有簡要圖解砲管製造工序以及砲彈穿甲原理，規劃相當用心。

維爾尼公園的左側是海上自衛隊橫須賀地方總監部的設施，最靠近公園的碼頭稱為逸見岸壁，是為停靠海自最大型的「出雲級」直升機護衛艦而修建，「出雲」若有在港即會停泊於此，構成海自最雄偉的當家門面。

Photo Credit: 燎原出版 刺繡夾克「絲卡將」（也稱橫須賀外套）是為提供給駐日美軍當作伴手禮而發展出的商品，融合東洋及西洋特徵，形成一種流行風格。

沿著公園往對面看去，便是現今美軍橫須賀基地的範圍，該處過去乃是帝國海軍橫須賀鎮守府廳舍與工廠設施所在地，許多歷史悠久的船塢至今仍在使用。這裡最常看到的艦船便是美軍的「阿利．伯克級」飛彈驅逐艦，以及正逐步汰除的「提康德羅加級」飛彈巡洋艦。這些神盾艦不僅是第七艦隊航艦打擊群的帶刀護衛，同時也正是往來台灣周邊海域的要角。

公園可見的美軍基地碼頭，最吸引目光的其實是停泊於此的海上自衛隊潛艦；由於海自的第二潛水隊群司令部位於該處，因此通常都有潛艦停泊。相較於我國海軍會將潛艦深藏於左營軍區內的水星碼頭，如此大方將機敏性質較高的潛艦擺在公園對面任人觀看，十足可以感受國情差異。

美軍基地的範圍相當廣闊，專供航空母艦停泊的第12號泊位則在比較深處，從公園眺望只能隱約看到艦島與桅杆。若想近距離感受超級航空母艦的巨大魄力，則可搭乘軍港遊船，遍覽各個港區的美日艦艇。

Photo Credit: 燎原出版 橫須賀紀念品店門口的「蒼龍級」潛艦造型頗為醒目。

軍港遊船

順著維爾尼公園的木甲板一直向前走，就會來到一座購物商場，這裡吃喝玩樂應有盡有，常可看到美軍或海自休假人員出沒，而橫須賀軍港遊船的售票中心兼紀念品店便在此商場的二樓。如在行程安排上想要先搭遊港船，則可搭乘京急電鐵在汐入站下車，距離商場比較近。

橫須賀的軍港遊船平日自上午11點至下午3點每小時有一個班次，週末及日本國定假日加開上午10點班次，每趟航程約為45分鐘。遊港船自商場旁邊的汐入棧橋搭乘，甲板分為上下兩層，下層座位可遮風避雨，並有大型螢幕顯示目前船位以及水深等航行資訊，解說方式各具風格的導覽員也會一路介紹當日亮點。若想隨心所欲拍攝艦船，則可於上層甲板尾端占位，方便左右開弓自由取景。

遊港船離開碼頭後，首先會沿美軍基地前進，導覽員此時多半會開玩笑說萬一不慎落水，記得要往左邊游，不然就得備妥護照才能在美軍基地上岸。經過海自潛艦時，梯口人員多半會向乘客揮手，呈現一片親民祥和。駛過許多「阿利．伯克級」後，便會逐漸靠近航空母艦用的第12號泊位。

由於橫須賀是美軍在本國以外唯一有能力對航艦進行整補維修的母港基地，因此除了第七艦隊的當家航艦之外，來到附近參與演訓的其他航艦有時也會靠泊。近幾年包括「卡爾．文森號」、「亞伯拉罕．林肯號」，甚至是遠道而來訪問亞洲的英國皇家海軍「伊莉莎白女王號」，都曾在此留下蹤跡。另外，老驥伏櫪的「藍嶺號」則是美軍僅存兩艘的兩棲指揮艦之一，如果幸運的話，也有機會在專屬泊位見到這艘第七艦隊司令座艦的廬山真面目。

Photo Credit: 燎原出版 俯瞰橫須賀基地的制高點，可以看到橫須賀本港、美軍航空母艦泊位以及進出港航道。

看完宛若海上浮城的航空母艦，遊港船會加速往港外駛出，此時可看見右手邊的海面上有許多白色方塊狀構造物，這是僅在橫須賀才有的消磁站，用以消除艦船航海時產生的磁性，以免觸發水雷。

眼前港外的浦賀水道是各種船隻進出東京灣的繁忙水路，超過一定噸位的船舶在進出水道前，必須通報海上保安廳的「東京灣海上交通中心」，72小時內的預訂列表會在網站上公布。由於海自的「出雲級」直升機護衛艦及美軍的航空母艦等大型艦船屬於列管尺寸，因此進出港動向可由此表預先知曉。

遊港船向左轉舵繞往吾妻島，駛向海上自衛隊的船越地區（長浦港）。吾妻島從明治時代便是帝國海軍的油料庫與彈藥庫，整個山體內部挖空作為儲藏空間，目前為美日共用的油庫設施。