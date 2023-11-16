《王的學問》：中國歷史上從秦始皇到清末都沒有「革命」，只是「造反」

文：王壽南

革命或造反？

從表面的形式上來看，革命或造反是一體的兩面，兩者都是以武力來反抗現存政權，只是「成者為王、敗者為寇」，反抗現存政權的人如果成功便可取得歷史紀錄權，把自己塑造成為革命者，他的行為就是一種革命。相反的，如果反抗者失敗，則失去歷史紀錄權，於是現存政權便把反抗者的行為寫為造反。

人民的革命權消失於秦朝

在周代，人民有革命權，因為孔子、孟子都贊成人民可以反抗不良君主，故周代是容許革命的。《孟子・梁惠王下》記載：

齊宣王問曰：「湯放桀，武王伐紂，有諸？」孟子對曰：「於傳有之。」曰：「臣弒其君可乎？」曰：「賊仁者謂之賊，賊義者謂之殘，殘賊之人謂之一夫。聞誅一夫紂矣，未聞弒君也。」

《孟子》這段話已充分說明孟子是主張暴君可伐論，也就是認為當時擁有對暴君發動革命的權力。可是這種人民革命權到秦始皇後就喪失了，為何秦以後的人民會喪失革命權？主要有兩個原因：

（1）秦始皇破壞封建制度。我們知道因為周代實行封建制度，所以周天子並沒有很大權威。封建制度是一種分權制度，天子將政治大權分給諸侯，諸侯將政治大權分給大夫，一層層分下去，所以沒有一個人具有手握天下權的全國性政治權力。在這種分權制度下的君主很難建立其絕對權威，然秦始皇廢封建後兩千年，所有人民之榮辱都操在君主一人手裡。

我們知道封建制度下，人民的榮辱是老天爺賜予的，因為封建制下的世襲制度是父子相承，一個諸侯死後其地位由兒子相承，兒死則孫子繼之，這是老天爺注定的，天子也不能加以改變。可是秦始皇廢封建制後，所有人民榮辱皆操在君主一人之手，君主隨時可以給任何一人高官，也隨時可以罷黜任何一人，因此君主的權威大大提升。所以廢封建制度後，恩出自上而不出自天，使人民不敢反抗君主，於是革命的正當理由遂消失。

（2）秦始皇開始改變忠君觀念。在秦始皇以前，人民忠君觀念較淡薄，要不要對君主貢獻忠誠是相對的，君對臣的態度決定臣對君的態度。孔子在《論語．八佾》中說：「君使臣以禮，臣事君以忠。」這即說明禮與忠是相對的，臣是否要忠於君主是先要看君是否對臣有禮，因此孔子沒有提出過絕對「忠君不二」的說法。又《左傳》記載有段趙盾弒其君的故事：「晉靈公不君，趙盾（宣子）驟諫，靈公患之，屢欲加害趙盾，盾遂出亡，未及出境，而盾之昆弟趙穿弒靈公。」《左傳》續載：

太史（董狐）書曰：「趙盾弒其君」，以示於朝，宣子曰：「不然。」對曰：「子為正卿，亡不越境，反不討賊，非子而誰。」宣子曰：「嗚呼，我之懷矣，自詒伊慼，其我之謂矣。」孔子曰：「董狐古之良史也，書法不隱，趙宣子，古之良大夫也，為法受惡，惜也。」

這段故事反映出孔子是同情趙盾的，認為趙盾不需要絕對服從晉靈公，這顯示出孔子時沒有絕對的忠君觀念。實際上，孔子是魯國人卻離開魯到處求仕，此即表示孔子本身就沒有忠君不二的想法。到了孟子時，他更是認為君臣之間關係是相對而不是絕對的。《孟子・離婁》載：

君之視臣如手足，則臣視君如腹心；君之視臣如犬馬，則臣視君如國人；君之視臣如土芥，則臣視君如寇讎。

孟子竟然可以讓人民視君如寇讎，這也表示他不認為人民要絕對服從君主。所以在周代，也就是孔孟生活時代的人民是有革命權的，但是自秦始皇開始的忠君觀念改變了。原本周天子是個虛位君主，到了秦始皇時，皇帝控制了全國一切，是實權在握的君主，人民必須直接對君主效忠，於是對君主效忠成為一個不可反抗的觀念，君主即使再殘暴也不可反抗。

尤其秦始皇執行的是法家路線，法家最主要的精神即是尊君思想。法家與儒家最大的不同在於：儒家贊成「民本」，法家贊成「君本」，所以法家認為君主雖不肖，臣民也不得反抗。故自秦始皇開始，法家思想在中國歷史舞臺上便居重要地位，也使忠君觀念慢慢深植民心，變成政治上一種不可顛覆的想法。

苛政、暴政導致官逼民反

所以「封建制度」與「忠君觀念」兩方面的改變，使秦始皇以後的人民革命權消失。當人民的革命權消失後，如果遇到一個造成政治腐敗的殘暴君主使人民生活不堪時該怎麼辦？只有兩條路可走：一個是祈求老天爺讓這個君主早日死去，但老天會不會答應沒人知道。第二個辦法就是造反，中國人民是很能忍耐的，但是忍耐有一個限度，這限度就是當他活不了或要逼他死時，任何一個人民都很可能起而一搏，這時候就很容易造成俗語所謂的「逼上梁山」。

我們看看當歷史上政治腐敗時，常會有許多官逼民反的事情，官逼民反不是僅僅在《水滸傳》才有的小說故事，我們查查二十五史的紀錄裡，就有好多這類事例。不過《水滸傳》的弟兄們還有梁山可上還算很幸運，一般老百姓如果遇到官逼民反卻無梁山可上時該怎麼辦？一種就是去當強盜土匪，但要當強盜土匪需有相當勇氣，因為中國是個很重視道德的國家，一個人當了強盜土匪後便會在家譜上留污名，也難以跟子孫交代，故要中國人當強盜土匪是會很猶豫的，敢起來當強盜土匪上梁山的人實在也不多。

另一個辦法即是自殺，自殺可以解脫，雖然中國歷史上沒有對自殺人數做過統計，但我們相信當政治腐敗時自殺事件必定很多。大家皆知苛政猛於虎的故事。

春秋時，孔子有天經過山上，看見一個婦人家哭得十分悲哀，孔子好奇，就叫身旁學生去問：你怎哭得那麼傷痛欲絕呢？婦人回答：我們家是打獵的，山上老虎多，打獵非常危險，我爸爸、先生、兒子都是被老虎給吃掉的。孔子再問：那為什麼你還留在這呢？婦人回答：因為這裡沒有暴政。

由此可見暴政比老虎還要可怕，所以當歷史上政治非常敗壞時，造反也同樣層出不窮。

歷代的起義是造反？還是革命？

雖前面說過，革命或造反是表面形式上的一體兩面，但在實質上是不一樣的。革命或造反的相異處在於：革命是讓政治上產生實質性的改變，而造反只是讓政治產生形式上的改變。何謂實質上的改變？即在於改變了原先要反對的不良政治組織、制度與相關結構，這是實質的改變。譬如一個革命者推翻了不良的君主後，就該思考為何原先的政治體制會變成如此不良？未來將如何在政治的制度、組織、結構上改變它？而所謂形式上的改變，即不過是將政權的招牌給換了而已，李家店換成張家店，張家店換成趙家店，只是君主換個姓氏，其他的實際上都沒有改變。