《縫補的正義》：「羅伯茲法院」保守派占穩定優勢，美國司法越來越無法維持最初的妥協傳統

文：江仲淵

羅伯茲法院，傳統的反噬與岌岌可危的司法精神（2005～）

羅伯茲法院是自二○○五年以來，美國最高法院由首席大法官約翰．羅伯茲（John Roberts）領導的時期，它被認為是二戰結束以來思想最保守的法院。但之所以保守，並不源於首席大法官一人的專斷獨行，而是九名大法官中保守派占比過多而導致的不可逆結果。

約翰．羅伯茲上任首席大法官的過程充滿了戲劇性。二○○五年六月，聯邦最高法院首位女性大法官——珊德拉．戴．歐康諾（Sandra Day O'Connor）突然宣布退休，共和黨總統小布希（George W. Bush）本來想提名年輕的羅伯茲接替歐康諾，不過此時除了歐康諾準備退休外，首席大法官芮恩奎斯特也萌生退意；此時他已高齡八十一歲，深受甲狀腺癌折磨。沒想到人算不如天算，在申請退休前，芮恩奎斯特於二○○五年九月三日晚間突然離世。

小布希總統原本打算讓最高法院保守派旗手安東寧．斯卡利亞接任首席大法官，無奈斯卡利亞過於保守，在過去幾十年間得罪了不少自由派人士，小布希便決定提名形象、聲譽俱佳的羅伯茲出任首席大法官。

羅伯茲的命運就在這短短一個月內迅速飛升，搖身一變成了美國司法的最高領導人。他曾是芮恩奎斯特法院的助理，又在雷根時代的司法部任職，也是小布希總統的白宮法律顧問。在參議院表決中，除了五十五位共和黨參議員支持外，另有半數民主黨參議員都投下了贊成票，可見各方對他未來主持最高法院均抱持高度信心。

二○○五年九月二十九日，羅伯茲在白宮東廳宣誓就任聯邦最高法院第十七任首席大法官。年僅五十歲的羅伯茲成為美國建國以來第二年輕的首席大法官，僅次於四十五歲的約翰．馬歇爾。

步入羅伯茲法院時代後，羅伯茲曾嘗試延續最高法院的一貫理想，盡力讓判決意見都由九位大法官們一致達成，很少有異議意見，以此維持最高法院不可撼動的地位。然而在政治勢力的衝突下，這種平衡狀態僅僅維持了幾年而已。

羅伯茲之後選擇變換策略，在左派與右派中擔任調和角色，讓最高法院在時代的轉變下仍能站穩腳跟。雖說羅伯茲是保守派，卻並不拘泥於保守政策，譬如二○一○年三月《患者保護和平價醫療法案》經歐巴馬總統簽署後生效，該法要求大多數美國人購買醫療保險，否則將支付罰款。部分學者認為該法侵犯了個人選擇自由，等同對其他人民變相加稅；而且法案由聯邦政府通過，費用卻要各州政府分攤，這也等於侵犯了聯邦憲法中對各州政府權力的保障。

來自各地的上訴案件合併，名為「全國獨立企業聯盟訴西貝利厄斯案」（National Federation of Independent Business v. Sebelius），最終聯邦最高法院以五比四作出判決，支持歐巴馬的平價醫療法案。抱持支持意見的首席大法官羅伯茲與四位自由派大法官同時認為，該法規定沒有獲得醫療保險的人應支付罰金，可視為是一種稅收。

二○一五年「奧貝格費爾訴霍奇斯案」（Obergefell v. Hodges）中，一對同性伴侶在同性婚姻合法的馬里蘭州已經結婚，但在俄亥俄州登記戶籍時卻被以違反本州法律被拒絕登記。此時其中一人為漸凍症末期患者，這對伴侶希望俄亥俄州政府能在死亡證明上將另一半列為配偶，故向該州州長約翰．卡西奇提起告訴。最高法院最終以五比四作出判決，根據憲法第十四修正案，同性婚姻的權利受到憲法保障，各州不得立法禁止。

在移民政策問題上，羅伯茲法院試圖維持美利堅移民國家的本質，在釋憲上採用較為進步的見解。歐巴馬時代的國會在民主黨主導下，訂立了俗稱「夢想者」的「童年入境暫緩遣返（DACA）」，容許若干在入境美國時尚未滿十六歲的非法移民申請可延期的兩年暫緩遣返，並允許他們申請工作證。此項政策使美國移民不斷湧入，引起保守者反彈，川普上任總統後曾試圖廢除該法案，卻被最高法院裁定不合法，給了川普的移民限制政策一記重拳。

不過，在觸及到傳統議題，如持槍問題與種族和宗教問題時，羅伯茲法院仍舊保守。二○一○年的「麥克唐納訴芝加哥市案」（McDonald v. Chicago）中，一名七十六歲的退休維修工程師麥克唐納住在犯罪率極高的社區，他的住處和車庫曾被非法入侵五次，麥克唐納合法擁有霰彈槍，但認為它們過於笨重，因此他想購買一把手槍用於個人防禦。芝加哥政府拒絕手槍登記，使他無法合法擁有手槍。最後，最高法院以五比四推翻了巡迴法院的決定，宣布美國憲法第二修正案保障「人民擁有和攜帶武器的權利」，適用於州、地方政府及聯邦政府。

而在二○二二年的「紐約州步槍和手槍協會訴布魯恩案」（NYSRPA v. Bruen）中，更是一舉推翻了一九一一年紐約州的禁槍法案《沙利文法案》（Sullivan Act）；該法禁止普通民眾隨意持有手槍，只能由當地執法部門發放許可證，而審核要求為「證明對自我保護的特殊需要，有別於一般社區或從事同一職業的人」，方能確立授予許可。

最高法院宣布，紐約的「正當理由」要求違反了憲法第十四修正案，因為它阻止了具有普通自衛需要的守法公民行使他們的第二修正案權利；紐約州法規並未定義何謂「正當理由」，以及法院裁定的那些表現出「特別需要自我保護」的人符合的標準為何。「紐約州僅在上訴者表現出特別需要自衛時才頒發公共攜帶（槍枝）許可證，故本院得出結論認為，紐約州的許可證制度違反憲法。」