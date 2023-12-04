《寫給每個人的地球簡史》：活了這麼久都不知道的事，把46億年濃縮成一個引人入勝的敘述
我們想讓你知道的是
閱讀《寫給每個人的地球簡史》會讓你對我們的星球有一個全新的認識，並重新思考人類在這廣大宇宙中的位置。讀完這本書後，會對地球的歷史和生命的演化會有更深入的了解，能夠擴展我們的視野，重新看待地球上的一切。
文：Gene
很多科幻作品都愛把地球夷為平地，不是讓AI機器人接管全球，就是人類用核彈消滅自己這個物種，或者外星人視地球人為眼中釘等等，這肯定能激起讀者或觀眾激動的情緒，因為我們鍾愛的家園，就這樣消失破壞，當我們失去時，特別會懂得珍惜曾經擁有的一切。
沒錯，我們只有一個地球，很可惜的，我們在很長的時間裡眼光只放在周遭，其實甚少懂得地球上美好的一切從何而來，我們觀看到地球的衛星的次數，遠超過自己腳上踏著的星球，甚至連現在觀看人造衛星傳到小螢幕的內容所花的時間，都遠遠超過抬頭仰望星空了吧？
這可能就是魚在水中不知水吧？在地球歷史中很長的一段時間，是根本不適合現在的我們居住的，地球歷經了許許多多化學、物理和生物上長久逐漸的變化，才成為現在這個樣子，而我們人類卻以史無前例的速度改變她。我們要怎麼理解古往今來這些變化對人類的意義呢？
為了回答這些大哉問，哈佛大學費舍爾自然史學和地球與行星科學研究教授安德魯．諾爾（Andrew H. Knoll）在《寫給每個人的地球簡史：八堂四十億年的極簡地理課》（A Brief History of Earth: Four Billion Years in Eight Chapters），簡要地概述了地球的悠久歷史，把數十億年的時間壓縮成一個可讀且引人入勝的敘述。
諾爾著有《年輕星球上的生命：地球前三十億年的進化》（Life on a Young Planet: The First Three Billion Years of Evolution on Earth），他最著名的事蹟之一，是在1997年在頂尖科學期刊《自然》（Nature）發表了最古老動物的胚胎化石，當週清華大學生命科學系的李家維老師在頂尖科學期刊《科學》（Science），也發表了最古老的前寒武紀海綿化石。當時，這兩篇論文成了許多全球主流媒體的頭條新聞！
在《寫給每個人的地球簡史》中，諾爾以深入淺出的方式敘述地球的悠久歷史，帶我們穿越地球四十億年，從地球的形成到生命的演化，每一章都充滿了令人驚奇的事實，讓我們也能輕鬆理解地球的演化。儘管只有八個章節，但書中相當全面地涵蓋了從地球形成到現代的所有主要地質和生物事件，即使不是科學背景，這本書的語言都非常易懂。
作為一位頂尖的地質學和古生物學家，諾爾結合了地質學和古生物學的知識，在《寫給每個人的地球簡史》提供了一個完整的地球歷史畫面，不僅僅是石頭和岩石，還有生命的發展。而且書中包含了大量的圖片和插圖，幫助我們更好地理解和想像古老的地球。透過地球的悠久歷史，我們可以思考人類在這漫長時光中的位置和影響，以及我們對未來的責任。
地球科學是門結合了化學、物理、生物、地質、大氣科學等等領域的學科，《寫給每個人的地球簡史》以化學的地球、物理的地球、生物的地球、氧氣的地球、動物的地球 、綠色的地球、災難的地球、人類的地球來命名八個章節，每一章的敍述重點依序放在地球誕生的八個時期，可是這八個章節中的重大事件，深遠地影響今天的地球，並且還持續地發揮作用中，並不是單純把地球切成八個時期來討論。
諾爾首先在〈化學的地球〉，介紹了地球的形成和早期演化。地球形成於約45億年前，當時太陽系中的一團塵埃和氣體聚集在一起，形成了一個巨大的球體。隨著球體不斷冷卻，固態的地殼逐漸形成。地球最初是一個熾熱的熔岩球，隨著時間的推移，逐漸冷卻並形成了固態的地殼。早期的大氣層由火山氣體組成，主要成分是二氧化碳、水蒸氣和氮氣。這些氣體來自地球內部的熔岩，以及隕石和彗星的撞擊。
《寫給每個人的地球簡史》的〈物理的地球〉，揭示了地球的地質構造和板塊運動。諾爾指出，地球的地殼是由多個板塊組成，這些板塊一直在不斷運動，這種地質無常算是地球這個行星的特色，因為火星和金星都沒有發現板塊運動。科學家花了好些力氣才理解到板塊運動的可能，推演出過去地球和現今很不同的樣貌。今天，板塊運動仍是造成地質災害（如地震、火山噴發和海嘯）的主要原因，也是塑造我們地球最重要的力量之一。
諾爾在〈生物的地球〉中，介紹了地球上生命的起源和演化。早期的生命形式非常簡單，但隨著時間的推移，逐漸變得多樣化。早期生命是怎麼誕生的，現在仍未有定論，他提供了我們好幾個假說，只是我們目前仍無法蓋棺論定。無論生命如何誕生，古生物學家的任務就是找到最早的生物化石，大約35億年前的地球就已經是顆生物行星了。
諾爾指出，早期的大氣層中幾乎沒有氧氣。西澳戴爾斯峽暴露出來的25億年老的條狀鐵層顯示出當時的大氣並不含氧氣，因為只有無氧的情況下，鐵才會那樣在海水中運送和沉積。生物改變了地球大氣層中氧氣含量的變化。氧氣是由光合細菌在海洋中產生的，大氣層中的氧氣含量逐漸上升，對地球的環境和生命演化產生了重大影響。氧氣的出現為多細胞生物的出現和繁榮奠定了基礎。
在生命誕生超過卅億年後，更多光合作用、更多食物、更多氧氣終於能夠養活多細胞、異營的動物了。在寒武紀（Cambrian）早期，就能見到各種各樣的動物化石，我也曾在中國雲南澄江的化石中親眼見過一些。其實早在前寒武紀的埃迪卡拉紀（Ediacaran），就留下了許多動物印痕化石，只是到了寒武紀，動物因為獵食的軍備競賽和氧氣的豐沛，演化出更大的體型，以及礦化骨骼，因此更容易留下化石，讓我們一窺當時的吉光片羽。
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指引台灣邁向2050淨零轉型之路，玉山安永科技論壇剖析企業投資再生能源及財務策略計畫
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減碳淨零時代，公司面臨的最新挑戰，就是該如何轉型成為綠色企業，這不僅牽涉企業的減碳藍圖，更需要滾動式調整財務策略，因應日後可能面臨的能源風險及成本議題。
安永聯合會計師事務所與台灣玉山科技協會共同舉辦「玉山安永科技論壇：淨零時代的國家競爭力與企業能源策略規劃」，邀請產官學界專家的深度探討，共同尋求台灣永續成長的下一波契機。
台灣經濟以外貿為大宗，能源轉型勢在必行
台灣玉山科技協會理事長童子賢首先指出，台灣2022年GDP達7,626.7億美元，同年我國對外貿易總額9,071.2億美元，意謂台灣高度依賴進出口貿易作為經濟成長引擎。面對歐盟CBAM、美國CCA碳關稅的衝擊，攸關台灣產業的國際競爭力，因此必須針對產業的能源策略做縝密規劃，在淨零減碳的路上，期許台灣成為各國學習的優等生。
事實上，碳排放與地球暖化的關聯性，最早回溯1970年代就有學者進行研究，但近五、六年因異常氣候造成大規模災難，促使全球各國、企業、乃至於個人，對減碳議題更為關注。安永諮詢服務股份有限公司總經理張騰龍表示：「淨零碳排不只是口號，絕對是需要落地。特別是台灣在2023年一月通過《氣候變遷因應法》，證明能源轉型勢在必行，企業須思考再生能源的投資可行性，以及對企業財務的風險影響並及時擬定因應之道。」
針對目前國際減碳現況，台灣淨零路徑有哪些明確指引？國家發展委員會主委龔明鑫分享，全球目前有151國家宣示淨零排放目標，以及越來越多國際大廠宣示，2050將使用100%再生能源。台灣方面，從2021開始有目標宣示，一路經歷2050淨零排放路徑及策略制定，接著推出12項淨零轉型關鍵戰略行動計畫，再到2023年法案三讀通過，代表台灣淨零的里程碑，正式邁向法制化施行。
龔明鑫接著提及幾個關鍵數據，預估到2030年前政府將編列近9000萬預算，打造四大供應鏈：光電、風電、電動車、儲能等產業生態系，帶動民間4兆投資，預估可創造5.9兆產值及55萬個就業機會。另外，台灣發展再生能源將主力聚焦在太陽能、風電、氫能、碳捕捉封存技術（CCUS）這幾項重點項目，可望降低台灣的能源進口依賴度，目標要從2021年97.4%，下調到2050的50%以下。
淨零與永續畫上等號，企業如何因應挑戰調整資本策略
台灣12項淨零轉型關鍵戰略行動計畫當中，有一項計畫是「發展綠色金融」，顯見金融與淨零的密切關係，運用融資及金融工具，引導企業落實碳盤查並制定減碳目標及策略。安永財務管理諮詢服務股份有限公司執行總監馮熾煒就提到，全球淨零趨勢與企業永續策略緊密相連，在此脈絡下，金管會宣布2026年資本額達到新台幣100億元以上之上市櫃公司，必須接軌IFRS（國際財務報導準則）永續揭露準則藍圖。
「這項主管機關要求，代表台灣企業未來要定期向投資人揭露永續報告，透過國際通用標準方法來比較永續相關資訊，同時也避免可能漂綠的情事。」馮熾煒表示，為了達到淨零減碳，越來越多企業選擇購買綠電做為最終解決方案，也可從源頭的角度同步解決碳稅的問題，而目前台灣取得綠電途徑的可行方法，主要以「綠電直供、綠電轉供、再生能源憑證」三種方式為主。
對此，馮熾煒提到，企業可依據自身用電模式，以及未來綠電用量期程，設計出不同綠電採購的方案來評估潛在效益及風險，並進一步優化資本配置，制定出企業中長程且高可行性的淨零減碳計畫。
企業擬訂永續策略，不可忽視財務永續
本次論壇最後的座談環節，由安永聯合會計師事務所氣候變遷、永續發展與ESG諮詢服務負責人暨執業會計師曾于哲擔任主持人，邀請馮熾煒及兩家業界代表：GE Vernova政府暨公共事務總監王珮馨、Ørsted沃旭能源亞太區資產管理總監楊雅雯，一同分享彼此觀點及作法。
首先曾于哲提到服務企業客戶過程，觀察到永續投資趨勢的三大面向。第一，減碳不再是單打獨鬥，勢必讓供應鏈夥伴願意買單，而且搭配不同解方來執行計畫；其二，企業董事會盤點高層次的淨零願景，相關資本支出計畫必須有配套的具體方案；第三，全台金融機構分行與企業做融資貸款業務時，相當關注企業的淨零進度，若不做轉型，未來勢必拿不到最多訂單。
由此觀之，企業展開永續轉型過程，財務議題是重中之重。企業代表又是如何從財務角度，協助策略有效執行？王珮馨指出，GE身為設備商，除了把碳盤查的範疇一、二、三的每個減碳路徑擬定出來，同時財務長及執行長也積極與各地政府對話，搭配當地獎勵措施政策，幫助企業淨零轉型過程獲得更充沛的資本挹注。
楊雅雯對此議題回應，目前台灣除了自發自用綠電，大部分採用「電證合一」綠電購買模式，也就是將綠電跟憑證綁定採購，因此建議財務長盤點自身企業的用電量，藉此掌握不同再生能源方案的實際成本，協助公司擬定適切的購電策略。馮熾煒也補充，未來綠能與傳統能源的成本會在某個時間點發生黃金交叉，建議財務長持續掌握能源成本趨勢，協助企業達到能源轉型的最終目標。
最後，曾于哲再次強調，「擁抱再生能源實現企業永續成長」的重要性。企業未來談生意的過程，若期待不需再費心思關注再生能源的挑戰，相關做法包含從源頭減量及實際的財務計畫，安永會持續協助企業邁向永續之路，根據具體計畫來逐步執行，確保企業擁有永續成長的競爭力。