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2023/11/06,
影劇

【影評】《惡女》：充滿和《台北物語》一樣的尷尬笑聲，「錯亂的女性價值」是最大問題

【影評】《惡女》：充滿和《台北物語》一樣的尷尬笑聲，「錯亂的女性價值」是最大問題
Photo Credit: CATCHPLAY

我們想讓你知道的是

《惡女》應該是談女性追求更好生活的勾心鬥角，但展現手法就只有盡可能誘惑、滿足男性，再看到電影宣傳「林襄激戰男星大尺度」、「邵雨薇赤裸演出」的標題，更讓人唏噓。當電影只在加強刻畫刻板印象的社會現象，《惡女》的突破是否只剩邵雨薇和林襄的床戲？我該怎麼確定我看的不是朱延平或九把刀的電影？

文：林苑婕

在電影進入最後一幕之前，畫面先跳進黑色的底和一些小字幕，接著又回到女主角在廚房的背影，鏡頭慢慢向後拉，直到製作團隊的名單列出，我坐在戲院位子覺得腦海一片空白，急尋不著能夠形容當下感覺的詞彙，直到走出戲院一陣子，一個個問題才躍了出來。

我看的電影，是之前以《幸福路上》得過金馬獎最佳動畫長片，宋欣穎所執導的首部劇情長片《惡女》，看完當下那些找不到的想法，一大部分應該是被觀影中的笑聲蓋過。

你問，這部由林美秀和邵雨薇領銜主演的懸疑驚悚片，裡面包括情感詐騙、政治鬥爭、媒體辦案等等的嚴肅議題，為何過程卻充滿笑聲？

或許，這就是《惡女》的「出眾」之處。

（內文有雷，可先收藏文章觀影後閱讀）

一部笑聲不斷的「驚悚電影」

《惡女》講的，是由邵雨薇飾演的著名記者，在與曾少宗演出的醫師結婚之際，先發現自己父親與一位捲入謀殺案的謎樣女性（林美秀）再婚，之後又發生另一半毀婚，並在之後調查與鳳小岳扮演的檢察官借力使力，直到發現背後更大陰謀的故事。

除了上述主要角色，《惡女》中許多客串演員——像是飾演總統的郭子乾、幕僚高英軒、忘記演什麼的陳家逵——都是螢／銀幕經驗滿載的名字，但其中許多人的出現，卻引來全場觀眾的發笑。

例如導演刻意選角來營造衝突感的「蛇蠍女」林美秀，由於最初反差感實在太大，加上後續劇情鋪陳尚未到來，每當她一舉手投足，周圍總充滿笑聲。雖然林美秀硬底子的演技，不久後就把場面控了下來，但其他演員就沒那麼幸運了。

或許就像很多人在電影裡看到周杰倫，不管演什麼都會想笑一樣吧。

例如扮演曾少宗出軌對象的林襄，雖然出場時間沒幾秒鐘，而且有一大部分甚至只有聲音，但「因為是林襄」的迷因感就已令人莞爾。笑聲之後接著的卻是露骨床戲，一半觀眾笑聲因映入眼簾的害羞尷尬停止，另一半則笑穿了整個鏡頭，形成很詭異的氣氛。

另個貫穿全片的重要角色則是「備長炭」。劇情講到林美秀交往過的男人，自殺前都曾收到她買來的木炭，甚至成為法庭上的呈堂證供與定罪依據，而每次林美秀的回應都是「做菜用的」，每說一次觀眾就會笑一次，就連邵雨薇的角色都曾崩潰大喊：「做什麼菜需要木炭啦！」

結果還真的需要。

在電影後半段，邵雨薇聽林美秀建議上起了廚藝課，老師講到要烤出最好吃的海苔，必須要用這特別的備長炭，這甚至成為後續邵雨薇心境轉變，圓滿電影結局條件的轉折。

也因為這樣的荒謬，只要木炭、烤爐、海苔出現在大銀幕上，座位之間就會傳出笑聲，即便不久前才有哪個角色死掉。

或許宋欣穎想追求的就是這種衝突感，但身為觀眾體會到的，卻可能是情緒中斷甚至混亂，讓人在轉場間不知該以怎樣的心態面對劇情。冷靜一想，我上次充滿同樣感覺的電影，竟然就是《台北物語》。

在嚴肅的劇情裡埋入輕鬆小巧思並非不好，像林美秀家中的超大幅肖像畫就是神來一筆，但這本該是點綴用的小亮片，卻沾滿油漆刷在《惡女》的影像上大肆揮舞，當每一幕觀眾都需要同時處理難過、憤怒、思考、訕笑的情緒，最後自然會無所適從。

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Photo Credit: CATCHPLAY

劇中的角色勾心鬥角最後，都「上位」到哪裡去了？

形式之外，《惡女》劇情讓我最困惑的地方，就是角色動機。

畢竟劇中林美秀疑似把別人逼到燒炭，邵雨薇更親自迷昏別人致死，她們所做所為理應該對應回「惡女」的概念——也就是海報上的標語「聰明女生上位守則」。只是，我卻幾乎看不到任何形式的上位。

林美秀狀況還稍微說得過去，畢竟她從辛苦的勞力活，到住進自己的豪宅和奢華生活，但她後期所作所為充其量就是「維持」現有位階，沒有財富上突破，沒有階級的更上一層樓。

邵雨薇故事線則更啟人疑竇，她「想上位」的各種行為大都發生在遇見林美秀前，中段動機是要保護父親，之後遭遇爸媽幫付新房頭期款的醫師未婚夫逃婚，轉將情感投放在檢察官鳳小岳身上，充其量也只是情慾的轉移和相互利用，最後死亡陷阱也只是發現鳳小岳背叛後的報仇。

電影最後，邵雨薇學了一身廚藝，穿上林美秀送她的內衣與醫師復合，如同轉了一圈，犧牲了兩條性命，生活卻歸於原位。所以她到底上位到哪裡去了？在我看來，邵雨薇似乎反而是總統、幕僚、檢察官、媒體相關人等努力上位時的犧牲者。

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Photo Credit: CATCHPLAY

而這也反映出我覺得《惡女》最大核心問題：錯亂的女性價值。

從外觀來看，《惡女》應該是談女性上位，追求更好生活過程中的勾心鬥角之作，但裡頭所展現的手法，就只有盡可能誘惑、滿足男性。從幫忙按摩洗澡、照顧老人家，到出來喝咖啡、穿性感內衣、學做菜、主動的性愛，導演似乎努力的讓這些行為與「上位」強連結。

反而，邵雨薇過往工作上的專業能力、人脈建立種種讓她走到採訪主任這個位子的努力，在戲裡都被當成點綴，甚至是導致家庭失和的因素。

為什麼女性不能在生活中強勢？對男性展現嬌柔一面難道才是追求幸福的唯一解方？這是我想到「上位」時會問的問題，但身為女性導演的作品，《惡女》卻無法給我任何答案，再看到電影宣傳時大幅主打情慾戲，例如「林襄激戰男星大尺度」、「邵雨薇赤裸演出」這樣的標題，更是讓人唏噓。

宋欣穎在這部戲的專訪中，曾講過她想提出「靠男人賺錢有什麼不對」的思考，但《惡女》讓我感覺只有實行沒有反思，還同時詆毀了「不靠男人賺錢」的努力成果。


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