【影評】《惡女》：充滿和《台北物語》一樣的尷尬笑聲，「錯亂的女性價值」是最大問題
我們想讓你知道的是
《惡女》應該是談女性追求更好生活的勾心鬥角，但展現手法就只有盡可能誘惑、滿足男性，再看到電影宣傳「林襄激戰男星大尺度」、「邵雨薇赤裸演出」的標題，更讓人唏噓。當電影只在加強刻畫刻板印象的社會現象，《惡女》的突破是否只剩邵雨薇和林襄的床戲？我該怎麼確定我看的不是朱延平或九把刀的電影？
文：林苑婕
在電影進入最後一幕之前，畫面先跳進黑色的底和一些小字幕，接著又回到女主角在廚房的背影，鏡頭慢慢向後拉，直到製作團隊的名單列出，我坐在戲院位子覺得腦海一片空白，急尋不著能夠形容當下感覺的詞彙，直到走出戲院一陣子，一個個問題才躍了出來。
我看的電影，是之前以《幸福路上》得過金馬獎最佳動畫長片，宋欣穎所執導的首部劇情長片《惡女》，看完當下那些找不到的想法，一大部分應該是被觀影中的笑聲蓋過。
你問，這部由林美秀和邵雨薇領銜主演的懸疑驚悚片，裡面包括情感詐騙、政治鬥爭、媒體辦案等等的嚴肅議題，為何過程卻充滿笑聲？
或許，這就是《惡女》的「出眾」之處。
（內文有雷，可先收藏文章觀影後閱讀）
一部笑聲不斷的「驚悚電影」
《惡女》講的，是由邵雨薇飾演的著名記者，在與曾少宗演出的醫師結婚之際，先發現自己父親與一位捲入謀殺案的謎樣女性（林美秀）再婚，之後又發生另一半毀婚，並在之後調查與鳳小岳扮演的檢察官借力使力，直到發現背後更大陰謀的故事。
除了上述主要角色，《惡女》中許多客串演員——像是飾演總統的郭子乾、幕僚高英軒、忘記演什麼的陳家逵——都是螢／銀幕經驗滿載的名字，但其中許多人的出現，卻引來全場觀眾的發笑。
例如導演刻意選角來營造衝突感的「蛇蠍女」林美秀，由於最初反差感實在太大，加上後續劇情鋪陳尚未到來，每當她一舉手投足，周圍總充滿笑聲。雖然林美秀硬底子的演技，不久後就把場面控了下來，但其他演員就沒那麼幸運了。
或許就像很多人在電影裡看到周杰倫，不管演什麼都會想笑一樣吧。
例如扮演曾少宗出軌對象的林襄，雖然出場時間沒幾秒鐘，而且有一大部分甚至只有聲音，但「因為是林襄」的迷因感就已令人莞爾。笑聲之後接著的卻是露骨床戲，一半觀眾笑聲因映入眼簾的害羞尷尬停止，另一半則笑穿了整個鏡頭，形成很詭異的氣氛。
另個貫穿全片的重要角色則是「備長炭」。劇情講到林美秀交往過的男人，自殺前都曾收到她買來的木炭，甚至成為法庭上的呈堂證供與定罪依據，而每次林美秀的回應都是「做菜用的」，每說一次觀眾就會笑一次，就連邵雨薇的角色都曾崩潰大喊：「做什麼菜需要木炭啦！」
結果還真的需要。
在電影後半段，邵雨薇聽林美秀建議上起了廚藝課，老師講到要烤出最好吃的海苔，必須要用這特別的備長炭，這甚至成為後續邵雨薇心境轉變，圓滿電影結局條件的轉折。
也因為這樣的荒謬，只要木炭、烤爐、海苔出現在大銀幕上，座位之間就會傳出笑聲，即便不久前才有哪個角色死掉。
或許宋欣穎想追求的就是這種衝突感，但身為觀眾體會到的，卻可能是情緒中斷甚至混亂，讓人在轉場間不知該以怎樣的心態面對劇情。冷靜一想，我上次充滿同樣感覺的電影，竟然就是《台北物語》。
在嚴肅的劇情裡埋入輕鬆小巧思並非不好，像林美秀家中的超大幅肖像畫就是神來一筆，但這本該是點綴用的小亮片，卻沾滿油漆刷在《惡女》的影像上大肆揮舞，當每一幕觀眾都需要同時處理難過、憤怒、思考、訕笑的情緒，最後自然會無所適從。
劇中的角色勾心鬥角最後，都「上位」到哪裡去了？
形式之外，《惡女》劇情讓我最困惑的地方，就是角色動機。
畢竟劇中林美秀疑似把別人逼到燒炭，邵雨薇更親自迷昏別人致死，她們所做所為理應該對應回「惡女」的概念——也就是海報上的標語「聰明女生上位守則」。只是，我卻幾乎看不到任何形式的上位。
林美秀狀況還稍微說得過去，畢竟她從辛苦的勞力活，到住進自己的豪宅和奢華生活，但她後期所作所為充其量就是「維持」現有位階，沒有財富上突破，沒有階級的更上一層樓。
邵雨薇故事線則更啟人疑竇，她「想上位」的各種行為大都發生在遇見林美秀前，中段動機是要保護父親，之後遭遇爸媽幫付新房頭期款的醫師未婚夫逃婚，轉將情感投放在檢察官鳳小岳身上，充其量也只是情慾的轉移和相互利用，最後死亡陷阱也只是發現鳳小岳背叛後的報仇。
電影最後，邵雨薇學了一身廚藝，穿上林美秀送她的內衣與醫師復合，如同轉了一圈，犧牲了兩條性命，生活卻歸於原位。所以她到底上位到哪裡去了？在我看來，邵雨薇似乎反而是總統、幕僚、檢察官、媒體相關人等努力上位時的犧牲者。
而這也反映出我覺得《惡女》最大核心問題：錯亂的女性價值。
從外觀來看，《惡女》應該是談女性上位，追求更好生活過程中的勾心鬥角之作，但裡頭所展現的手法，就只有盡可能誘惑、滿足男性。從幫忙按摩洗澡、照顧老人家，到出來喝咖啡、穿性感內衣、學做菜、主動的性愛，導演似乎努力的讓這些行為與「上位」強連結。
反而，邵雨薇過往工作上的專業能力、人脈建立種種讓她走到採訪主任這個位子的努力，在戲裡都被當成點綴，甚至是導致家庭失和的因素。
為什麼女性不能在生活中強勢？對男性展現嬌柔一面難道才是追求幸福的唯一解方？這是我想到「上位」時會問的問題，但身為女性導演的作品，《惡女》卻無法給我任何答案，再看到電影宣傳時大幅主打情慾戲，例如「林襄激戰男星大尺度」、「邵雨薇赤裸演出」這樣的標題，更是讓人唏噓。
宋欣穎在這部戲的專訪中，曾講過她想提出「靠男人賺錢有什麼不對」的思考，但《惡女》讓我感覺只有實行沒有反思，還同時詆毀了「不靠男人賺錢」的努力成果。
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ASUS Vivobook 16X搭載NVIDIA GeForce RTX 4060筆記型電腦GPU加速創意奔放！身兼教授與創作者多重身分，劉辰岫博士擁抱AI也善用軟硬體設備，展現藝術手法新樣貌
我們想讓你知道的是
國立陽明交通大學應用藝術研究所助理教授劉辰岫，他擁有多重斜槓身份，對於 在藝術概念、媒材呈現，不斷追求創新的創作者而言，勢必要有好的工具輔助。ASUS Vivobook 16X筆電搭載NVDIA GeForce RTX 4060筆記型電腦GPU，提供創作者最佳利器，輕薄同時兼顧效能與便利，幫助創作者盡情揮灑創意無後顧之憂。
物理學博士、藝術家、科學家，看似迥異的角色，無痕融合在國立陽明交通大學應用藝術研究所助理教授劉辰岫的人生軌跡之中。在劉辰岫眼中，科學與藝術的本質相同，只是科學重探究（Exploration）、藝術重表現（Expression），愛科學也愛藝術的他，成為一位跨界創作者。
近年生成式AI的出現，劉辰岫認為新科技模糊人機界線，但不會取代藝術家，而是讓人更有效率創作。其中，將創意化為作品的關鍵，來自搭載新一代筆電GPU、攜帶方便且效能優異的創作者筆電，不但能縮短設計軟體的運算執行時間；在場域內更能即時呈現展演互動藝術效果。
從編碼源頭展開實驗性創作，NVIDIA GPU加速生成式AI創意流暢落地
近期劉辰岫將Gen AI工具融入創作，從程式編碼層次切入，選擇在Python、TensorFlow程式語言架構，餵養大量資料並訓練AI生成不同藝術形式的媒材或風格。
「我們經常會使用深度學習模型VGG-16、VGG-19來處理圖像運算，因為資料量大、參數也多，過去輸入的圖片動輒10多萬張，需兩三天時間才能算完；現在因為有GeForce RTX 40系列GPU，可以在三至四個小時內完成，運算效率大幅提升。」劉辰岫解釋。
由於劉辰岫的藝術手法相當具實驗性，往往需要反覆輸入新的參數觀察成果，強勁、即時的GPU運算能量，加上輕巧便攜的ASUS創作筆電，讓互動藝術可以在實驗室，甚至展覽、劇場立刻呈現效果。
劉辰岫接著分享他經常使用的創作程式之一，像是3D運算軟體Blender，本身就相當「吃」顯示卡效能。若是開啟GPU加速OptiX光線追蹤技術，在創作時就能縮短畫面渲染所需時間。他舉例，「有次我們擷取台灣衛星地形的數據來做模型，資料量非常大，如果GPU效能不夠強，光是模型在電腦內要翻一個面，就要耗費不少時間，或可能遭遇畫面卡頓情況。」
「我發現在搭載GeForce RTX GPU的硬體上使用設計軟體，作業流程相當流暢，而且這裡強調的速度感，不光是節省時間，更是加速創意産生，可說是藝術創作的催化劑。」劉辰岫解釋。除了受惠NVIDIA Studio加快軟體運行，也要搭配具備優異規格的筆記型電腦，來提升使用者的操作體驗。
ASUS Vivobook抓住設計者品味，一台筆電助攻藝術展演完美呈現
劉辰岫分享他近期常「玩」的一款筆電ASUS Vivobook 16X，搭載NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 筆記型電腦GPU及專屬免費的NVIDIA Studio驅動程式，滿足工作或創作等多元需求。身為藝術家，對產品本身的設計也相當講究，「這款筆電外觀簡約，很適合給現代藝術家與設計師展現個人品味，加上頂級運算效能，等於是兼具美學與便利。」劉辰岫解釋。
身為教授，平時工作要一邊備課，也會一邊持續創作，需要長時間盯著螢幕。如何在色彩飽和與眼睛疲勞取得平衡，ASUS Vivobook 16X給出答案。
劉辰岫提到他相當喜歡這款筆電的NanoEdge窄邊框設計，16吋螢幕佔比整台筆電達86%，2.5K 144Hz顯示器色彩對比非常飽滿，在處理彩度高圖片或動畫素材時候，觀察到不同層次的效果皆能細膩呈現。加上這台筆電螢幕通過德國萊因TÜV低藍光護眼認證，長時間操作對眼睛也不會造成明顯負擔。
每個藝術作品展現在觀看者之前，背後往往需耗費相當多道工序進行調校。劉辰岫就提到，有些建模軟體的操作介面配置相當多按鈕，如果筆電螢幕太小，可能就會點錯或看不清楚。ASUS Vivobook 16X具備16吋16：10螢幕，不僅觀看視覺體驗更提升，螢幕轉軸還能180度轉動，對於要跟其他創作者或學生討論時，也能迅速攤平讓對方看到螢幕上的資訊。
此外，ASUS Vivobook 16X搭載最新 MUX 獨顯直連開關，可以選擇「獨立顯示卡模式」以實現低延遲、優化遊戲和其他密集型工作的體驗，或選擇「混合模式」以延長電池壽命。採用NVIDIA Ada Lovelace 架構的頂級 NVIDIA GeForce RTX™ 4060 顯示卡。無論是剛開始踏上創意之旅，或是需要處理專業級渲染或直播，在光線追蹤、AI 加速及 GDDR6 高速記憶體等進階顯示卡功能加持下，順暢完成一切任務，實現最佳效能和穩定性。了解更多：ASUS Vivobook 16X
共創成為未來新藝術表現手法，NVIDIA Omniverse實現遠距藝術協作
從小喜歡探究科學，領略到物理學的美，接續因為人文學思的薰陶，將藝術創作當成自我與社會對話的敘事手段。從劉辰岫經手的作品，可以看到一個很重要的元素，也就是他喜愛探究自然、科技與人類的複雜關係。
「在新媒體科技藝術的領域，協作已經是非常主流的工作模式，藝術家各自在不同的時空背景創作，但也需要把數位資料相互傳送，才能展開下個工作階段。」劉辰岫表示。
對於藝術創作者的需求，NVIDIA打造了一個NVIDIA Omniverse平台，等於是3D工作流程的互連中樞，讓創作者能即時同步創作，取代過去的線性流程。加上運用OpenUSD功能，也就是把檔案轉成相同USD格式，創作者得以更有效率發想創意、實現協作。
對於像劉辰岫這樣擁有多種協槓身分，同時在藝術概念、媒材呈現，不斷追求創新的創作者而言，有好的工具輔助可謂如虎添翼。劉辰岫最後表示，「創作過程當中，我很看重『流暢性』這項元素，ASUS Vivobook 16X以及搭載的GeForce RTX 4060筆電 GPU，等於是給予創作者最強的武器，不僅兼顧效能與便利性，在創作路上無後顧之憂。」
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