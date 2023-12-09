日本曾是對同性戀寬容的國家？江戶時代風流男子與「男色」文化
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江戶時代以前的「男色」，比起成人男性之間的戀愛，成年男性和未成年——也就是大人與少年之間的戀愛才是主流。藉由回顧具有歷史性的「男色」文化中的功與過，思考現代排斥LGBTQ，以及對未成年男女的性侵害問題。
文：佐伯順子
「男色」較為高尚
在大眾認知中，日本社會對於LGBTQ的理解，算是較落後的國家。但單就男性之間的性愛來說，日本在歷史上，其實是非常寬容的社會。
男性之間的戀愛，包括性關係，在江戶時代以前的日本，稱作「男色」，是戀愛習性的一部分。尤其以位於山岳之中，禁止女賓的佛教寺院，或是武家社會這種以男性為主的組織，還有以男演員組成的歌舞伎——諸如這種只充斥著男人的團體最為興盛。
在社會學的概念裡，「同性友愛」的團體中，有一種顯著的現象，由於身邊沒有女性存在，男性受到環境影響，彼此會萌生情愫，然後滿足對性的慾望。當友情與愛情融合，就會發展成性愛。在江戶時代以前的日本，這種男性之間的關係，並不會被當成異常性向打壓，也不會有歧視的目光。
在江戶時代，以「色戀」和「好色」來形容戀愛和情事。就像井原西鶴的《好色一代男》（1682年）和《好色一代女》（1686年）廣為人知，也是文學當中重要的主題。戀愛的爾虞我詐以及相關知識，在當時的日本稱作「色道」。這個名詞不只適用於異性戀，也包括男性之間的戀愛。
有句話是「色道有二」，意思是戀愛有「女色」（男女戀情）和「男色」（男男戀情）兩種。因此，江戶時代的男情聖，必須精通「男色」和「女色」，可謂日本的唐璜。西鶴為了精確描寫這兩種色道，還留下一部強調「男色」細節的《男色大鑑》（1687年）作品。
後來爭論「男色」、「女色」孰優孰劣，也成了文學的主題之一。就像大家會為各自的興趣爭論，想比較烏龍麵和蕎麥麵，還有貓和狗，擁護者的意見都以風趣的形式被留下。
而且我們可以發現，像這種「男色」、「女色」優劣論，往往有人主張「男色」比較高尚、比較有藝術性，價值也較高。男性之間的戀愛別說被視為性別倒錯或是變態，反而被評為一種美。這樣的想法，在江戶以前的日本便已存在。
膩了隨手一丟
但是我們不能將這種歷史事實當成根據，認為「日本從以前開始，就是對LGBTQ很寬容的社會」。因為「男色」和近代的「男同性戀」其實似是而非。
首先，江戶時代以前的「男色」，比起成人男性之間的戀愛，成年男性和未成年——也就是大人與少年之間的戀愛才是主流。
在「男色」中，理想的對象是元服（成年）之前的少年，宛如女性的美少年更加理想。而且這樣的關係，也只會在少年15歲左右時，維持短暫幾年。一旦成年男性覺得不新鮮了，少年們在「男色」關係當中，就會被輕易拋棄。極端一點的，甚至會威脅少年，要是元服，就會被殺死。少年們其實是只能服從成年男性的自私心態的弱勢存在。
再加上，和少年相戀的成年男性們，為了確保繁衍子嗣，照理來說都會和女性結婚。少年並不是共度一生的永久伴侶。
即使說到性關係，少年基本上也都是被動的一方。性愛由成年男性主導，少年無論是社會地位還是性關係，都是弱勢。基於這點，就和追求雙方當事人的主體性、關係的平等，同時還要和異性戀夫妻有同等伴侶關係的現今「男同性戀」，有明顯的差異。
明治以後，變成性別「倒錯」
雖然我們不能忘記剛才闡述的那些負面事實，但單就不會把男性之間的性愛關係當成「倒錯」或性別異常、病態，甚至歧視他們為「變態」這點來看，江戶以前的「男色」，在社會上確實較為自由。
但明治以後，近代化的過程中，受到西方性別科學，以及視同性愛為一種罪過（例如會實際以法律制裁男同性戀）的價值觀影響，使得日本也將同性戀視為「變態」、性別「倒錯」，進而開始邊緣化。
三島由紀夫的代表作之一的《假面的告白》（1949年），就是以當事人的第一人稱，鉅細靡遺地描寫視同性戀為異常行為的近代日本。主角隱瞞自己的性慾望和戀愛感情，就這麼過活。
另一方面，明治以後的日本，在寄宿生活的男校中，也還留有「男色」文化。其反映在森鷗外（《性慾的生活》1909年）和福永武彥（《草之花》1954年）的文學作品中。
對LGBTQ的排斥
就像寄宿制男校，在只有男性存在的環境，或是以男性為中心的環境，都有男性之間的戀愛萌芽。這絕非是日本特有的現象。眾所周知，在以男性為主的古希臘社會中，男同性戀和少年之間的愛都習以為常。
近代西洋文學和電影當中，也有愛德華・摩根・福斯特撰寫的，以男校為舞臺的《莫利斯的情人》（Maurice／1971年），還有以寄宿制為舞臺，訴說學長與少年之間的戀愛的法國電影《寄宿學校——悲傷天使》（日文片名・1970年於日本公開／原名Les Amitiés particulière），這些都與在日本男校孕育而生的男同性戀很相似。
另外，日本「男色」認為男同性戀比異性戀更具藝術性、更有美感。這樣的概念，與描寫著名詩人阿蒂爾・蘭波與保羅・魏爾倫之間性事的電影《全蝕狂愛》（1996年／Total Eclipse）不謀而合。
將藝術至上主義、耽美主義與男同性戀融合，也是日本「男色」的特徵之一。但這樣的現象，同樣存在於西方社會。換言之，日本的「男色」絕非是遠東島國固有的特殊文化，而是超越時代、地區，存在於男性心中的一種普遍慾望。
只不過，在西方社會中，例如英國二十世紀半葉前，男性之間的性關係，會受到社會、法律嚴厲的制裁。如今在當事人努力抗議社會對男同性戀如此排斥之下，好不容易才消除或者減輕將同性戀當成異常性關係，同時也不再是用法律制裁來抑制的族群了。
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指引台灣邁向2050淨零轉型之路，玉山安永科技論壇剖析企業投資再生能源及財務策略計畫
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減碳淨零時代，公司面臨的最新挑戰，就是該如何轉型成為綠色企業，這不僅牽涉企業的減碳藍圖，更需要滾動式調整財務策略，因應日後可能面臨的能源風險及成本議題。
安永聯合會計師事務所與台灣玉山科技協會共同舉辦「玉山安永科技論壇：淨零時代的國家競爭力與企業能源策略規劃」，邀請產官學界專家的深度探討，共同尋求台灣永續成長的下一波契機。
台灣經濟以外貿為大宗，能源轉型勢在必行
台灣玉山科技協會理事長童子賢首先指出，台灣2022年GDP達7,626.7億美元，同年我國對外貿易總額9,071.2億美元，意謂台灣高度依賴進出口貿易作為經濟成長引擎。面對歐盟CBAM、美國CCA碳關稅的衝擊，攸關台灣產業的國際競爭力，因此必須針對產業的能源策略做縝密規劃，在淨零減碳的路上，期許台灣成為各國學習的優等生。
事實上，碳排放與地球暖化的關聯性，最早回溯1970年代就有學者進行研究，但近五、六年因異常氣候造成大規模災難，促使全球各國、企業、乃至於個人，對減碳議題更為關注。安永諮詢服務股份有限公司總經理張騰龍表示：「淨零碳排不只是口號，絕對是需要落地。特別是台灣在2023年一月通過《氣候變遷因應法》，證明能源轉型勢在必行，企業須思考再生能源的投資可行性，以及對企業財務的風險影響並及時擬定因應之道。」
針對目前國際減碳現況，台灣淨零路徑有哪些明確指引？國家發展委員會主委龔明鑫分享，全球目前有151國家宣示淨零排放目標，以及越來越多國際大廠宣示，2050將使用100%再生能源。台灣方面，從2021開始有目標宣示，一路經歷2050淨零排放路徑及策略制定，接著推出12項淨零轉型關鍵戰略行動計畫，再到2023年法案三讀通過，代表台灣淨零的里程碑，正式邁向法制化施行。
龔明鑫接著提及幾個關鍵數據，預估到2030年前政府將編列近9000萬預算，打造四大供應鏈：光電、風電、電動車、儲能等產業生態系，帶動民間4兆投資，預估可創造5.9兆產值及55萬個就業機會。另外，台灣發展再生能源將主力聚焦在太陽能、風電、氫能、碳捕捉封存技術（CCUS）這幾項重點項目，可望降低台灣的能源進口依賴度，目標要從2021年97.4%，下調到2050的50%以下。
淨零與永續畫上等號，企業如何因應挑戰調整資本策略
台灣12項淨零轉型關鍵戰略行動計畫當中，有一項計畫是「發展綠色金融」，顯見金融與淨零的密切關係，運用融資及金融工具，引導企業落實碳盤查並制定減碳目標及策略。安永財務管理諮詢服務股份有限公司執行總監馮熾煒就提到，全球淨零趨勢與企業永續策略緊密相連，在此脈絡下，金管會宣布2026年資本額達到新台幣100億元以上之上市櫃公司，必須接軌IFRS（國際財務報導準則）永續揭露準則藍圖。
「這項主管機關要求，代表台灣企業未來要定期向投資人揭露永續報告，透過國際通用標準方法來比較永續相關資訊，同時也避免可能漂綠的情事。」馮熾煒表示，為了達到淨零減碳，越來越多企業選擇購買綠電做為最終解決方案，也可從源頭的角度同步解決碳稅的問題，而目前台灣取得綠電途徑的可行方法，主要以「綠電直供、綠電轉供、再生能源憑證」三種方式為主。
對此，馮熾煒提到，企業可依據自身用電模式，以及未來綠電用量期程，設計出不同綠電採購的方案來評估潛在效益及風險，並進一步優化資本配置，制定出企業中長程且高可行性的淨零減碳計畫。
企業擬訂永續策略，不可忽視財務永續
本次論壇最後的座談環節，由安永聯合會計師事務所氣候變遷、永續發展與ESG諮詢服務負責人暨執業會計師曾于哲擔任主持人，邀請馮熾煒及兩家業界代表：GE Vernova政府暨公共事務總監王珮馨、Ørsted沃旭能源亞太區資產管理總監楊雅雯，一同分享彼此觀點及作法。
首先曾于哲提到服務企業客戶過程，觀察到永續投資趨勢的三大面向。第一，減碳不再是單打獨鬥，勢必讓供應鏈夥伴願意買單，而且搭配不同解方來執行計畫；其二，企業董事會盤點高層次的淨零願景，相關資本支出計畫必須有配套的具體方案；第三，全台金融機構分行與企業做融資貸款業務時，相當關注企業的淨零進度，若不做轉型，未來勢必拿不到最多訂單。
由此觀之，企業展開永續轉型過程，財務議題是重中之重。企業代表又是如何從財務角度，協助策略有效執行？王珮馨指出，GE身為設備商，除了把碳盤查的範疇一、二、三的每個減碳路徑擬定出來，同時財務長及執行長也積極與各地政府對話，搭配當地獎勵措施政策，幫助企業淨零轉型過程獲得更充沛的資本挹注。
楊雅雯對此議題回應，目前台灣除了自發自用綠電，大部分採用「電證合一」綠電購買模式，也就是將綠電跟憑證綁定採購，因此建議財務長盤點自身企業的用電量，藉此掌握不同再生能源方案的實際成本，協助公司擬定適切的購電策略。馮熾煒也補充，未來綠能與傳統能源的成本會在某個時間點發生黃金交叉，建議財務長持續掌握能源成本趨勢，協助企業達到能源轉型的最終目標。
最後，曾于哲再次強調，「擁抱再生能源實現企業永續成長」的重要性。企業未來談生意的過程，若期待不需再費心思關注再生能源的挑戰，相關做法包含從源頭減量及實際的財務計畫，安永會持續協助企業邁向永續之路，根據具體計畫來逐步執行，確保企業擁有永續成長的競爭力。