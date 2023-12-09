日本曾是對同性戀寬容的國家？江戶時代風流男子與「男色」文化

文：佐伯順子

「男色」較為高尚

在大眾認知中，日本社會對於LGBTQ的理解，算是較落後的國家。但單就男性之間的性愛來說，日本在歷史上，其實是非常寬容的社會。

男性之間的戀愛，包括性關係，在江戶時代以前的日本，稱作「男色」，是戀愛習性的一部分。尤其以位於山岳之中，禁止女賓的佛教寺院，或是武家社會這種以男性為主的組織，還有以男演員組成的歌舞伎——諸如這種只充斥著男人的團體最為興盛。

在社會學的概念裡，「同性友愛」的團體中，有一種顯著的現象，由於身邊沒有女性存在，男性受到環境影響，彼此會萌生情愫，然後滿足對性的慾望。當友情與愛情融合，就會發展成性愛。在江戶時代以前的日本，這種男性之間的關係，並不會被當成異常性向打壓，也不會有歧視的目光。

在江戶時代，以「色戀」和「好色」來形容戀愛和情事。就像井原西鶴的《好色一代男》（1682年）和《好色一代女》（1686年）廣為人知，也是文學當中重要的主題。戀愛的爾虞我詐以及相關知識，在當時的日本稱作「色道」。這個名詞不只適用於異性戀，也包括男性之間的戀愛。

有句話是「色道有二」，意思是戀愛有「女色」（男女戀情）和「男色」（男男戀情）兩種。因此，江戶時代的男情聖，必須精通「男色」和「女色」，可謂日本的唐璜。西鶴為了精確描寫這兩種色道，還留下一部強調「男色」細節的《男色大鑑》（1687年）作品。

後來爭論「男色」、「女色」孰優孰劣，也成了文學的主題之一。就像大家會為各自的興趣爭論，想比較烏龍麵和蕎麥麵，還有貓和狗，擁護者的意見都以風趣的形式被留下。

而且我們可以發現，像這種「男色」、「女色」優劣論，往往有人主張「男色」比較高尚、比較有藝術性，價值也較高。男性之間的戀愛別說被視為性別倒錯或是變態，反而被評為一種美。這樣的想法，在江戶以前的日本便已存在。

膩了隨手一丟

但是我們不能將這種歷史事實當成根據，認為「日本從以前開始，就是對LGBTQ很寬容的社會」。因為「男色」和近代的「男同性戀」其實似是而非。

首先，江戶時代以前的「男色」，比起成人男性之間的戀愛，成年男性和未成年——也就是大人與少年之間的戀愛才是主流。

在「男色」中，理想的對象是元服（成年）之前的少年，宛如女性的美少年更加理想。而且這樣的關係，也只會在少年15歲左右時，維持短暫幾年。一旦成年男性覺得不新鮮了，少年們在「男色」關係當中，就會被輕易拋棄。極端一點的，甚至會威脅少年，要是元服，就會被殺死。少年們其實是只能服從成年男性的自私心態的弱勢存在。

再加上，和少年相戀的成年男性們，為了確保繁衍子嗣，照理來說都會和女性結婚。少年並不是共度一生的永久伴侶。

即使說到性關係，少年基本上也都是被動的一方。性愛由成年男性主導，少年無論是社會地位還是性關係，都是弱勢。基於這點，就和追求雙方當事人的主體性、關係的平等，同時還要和異性戀夫妻有同等伴侶關係的現今「男同性戀」，有明顯的差異。

明治以後，變成性別「倒錯」

雖然我們不能忘記剛才闡述的那些負面事實，但單就不會把男性之間的性愛關係當成「倒錯」或性別異常、病態，甚至歧視他們為「變態」這點來看，江戶以前的「男色」，在社會上確實較為自由。

但明治以後，近代化的過程中，受到西方性別科學，以及視同性愛為一種罪過（例如會實際以法律制裁男同性戀）的價值觀影響，使得日本也將同性戀視為「變態」、性別「倒錯」，進而開始邊緣化。

三島由紀夫的代表作之一的《假面的告白》（1949年），就是以當事人的第一人稱，鉅細靡遺地描寫視同性戀為異常行為的近代日本。主角隱瞞自己的性慾望和戀愛感情，就這麼過活。

另一方面，明治以後的日本，在寄宿生活的男校中，也還留有「男色」文化。其反映在森鷗外（《性慾的生活》1909年）和福永武彥（《草之花》1954年）的文學作品中。

對LGBTQ的排斥

就像寄宿制男校，在只有男性存在的環境，或是以男性為中心的環境，都有男性之間的戀愛萌芽。這絕非是日本特有的現象。眾所周知，在以男性為主的古希臘社會中，男同性戀和少年之間的愛都習以為常。

近代西洋文學和電影當中，也有愛德華・摩根・福斯特撰寫的，以男校為舞臺的《莫利斯的情人》（Maurice／1971年），還有以寄宿制為舞臺，訴說學長與少年之間的戀愛的法國電影《寄宿學校——悲傷天使》（日文片名・1970年於日本公開／原名Les Amitiés particulière），這些都與在日本男校孕育而生的男同性戀很相似。

另外，日本「男色」認為男同性戀比異性戀更具藝術性、更有美感。這樣的概念，與描寫著名詩人阿蒂爾・蘭波與保羅・魏爾倫之間性事的電影《全蝕狂愛》（1996年／Total Eclipse）不謀而合。

將藝術至上主義、耽美主義與男同性戀融合，也是日本「男色」的特徵之一。但這樣的現象，同樣存在於西方社會。換言之，日本的「男色」絕非是遠東島國固有的特殊文化，而是超越時代、地區，存在於男性心中的一種普遍慾望。

只不過，在西方社會中，例如英國二十世紀半葉前，男性之間的性關係，會受到社會、法律嚴厲的制裁。如今在當事人努力抗議社會對男同性戀如此排斥之下，好不容易才消除或者減輕將同性戀當成異常性關係，同時也不再是用法律制裁來抑制的族群了。