【專訪】日本社會學者目黑依子：提高日本的生育率，必須先打破死板的「人生大事順序」
我們想讓你知道的是
日本首相岸田政權提出「異次元少子化對策」，試圖遏制新生兒人數減少趨勢。日本過去30年間，不斷提出相關政策，試圖防止人口流失，但性別研究專家目黑依子指出，若不從根本上改變「基於性別的固化角色分工這種社會結構」，少子化趨勢就不會停止。
文：板倉君枝
受訪對象：目黑依子（上智大學名譽教授目黑依子。目黑依子於1974年，在上智大學首先創立日本第一個「女性社會學」專業。曾任日本家族社會學會會長、聯合國大會日本政府代表團臨時代辦、聯合國婦女地位委員會日本代表等職）
1.57衝擊
日本人開始意識到少子化問題的嚴重性，是在1990年出現「1.57衝擊」之後。前一年的總和生育率降至戰後最低水準的1.57，對整個日本社會造成巨大心理衝擊。此前的最低值是干支紀年中的丙午年，也就是1966年的1.58。按照迷信說法，「60年一輪回的丙午年（生肖屬『火馬』——譯注）出生的女孩性子烈」，為此，當時許多家庭調整了生育計畫，導致出生率急劇下降。
然而，當較之更低的數值出現時，人們對少子化問題的危機感驟然加劇。
1994年提出「天使計畫」以後，政府一直努力通過充實保育服務等，改善針對育兒家庭的援助。2012年成立的安倍政權為遏制人口減少，以「50年後繼續穩住1億人口」為目標，採取了增設托兒所、推行幼稚教育和保育服務無償化等對策。
然而，隨著晚婚、未婚或不婚的人越來越多，出生率下降並未停止，按照國立社會保障與人口問題研究所公佈的最新推測資料，日本總人口將在2056年跌破1億人。
回避「聽天由命結婚」和「義務生子」
目黑依子女士首先指出，「躲避結婚和生子」是造成少子化現象的背景原因。
目黑依子說：「我從性別角度調查分析少子化問題，並於2004年出版了《少子化的性別分析》。當時，主流做法傾向於以總體資料為中心分析人口問題，將其作為經濟或勞動力問題展開討論。生育明明也是女性自主決定的問題，卻完全沒有基於性別角度的討論。如果不去探索女性的意識和行為變化，就無法看清少子化問題的原因。」
以目黑為核心的研究團隊，在統計資料的基礎上，對單身人士和大學生進行了採訪和綜合分析。最後得出的結論是，上世紀80年代以後，年輕女性的性別意識（在社會文化層面形成的男女固定角色觀念）比年長者和男性更早發生了變化。
可以看出，在「男主外、女主內」的傳統性別結構下產生的閉塞感和壓抑感，導致了她們回避「聽天由命結婚」和「義務生子」。
企業中心主義與近代家庭
目黑指出，出生率下降其實是與戰後日本復興密不可分的重大政策帶來的結果。
戰敗後，「第一次嬰兒潮」（1947到1949年）到來。作為抑制人口的手段，政府鼓勵夫妻發生性行為時使用避孕套，並且依據《優生保護法》，從事實上實現了人工流產的合法化，將之作為避孕失敗後的處置辦法。
目黑說：「戰後初期，以重工業為中心的產業化實現了發展。就製造業而言，工廠附近建有家屬樓，工人們三班倒，24小時連軸轉。妻子專心照顧家庭，以便丈夫可以專注於工作，還要給丈夫創造勞動再生產的環境。為了避免生活品質下降，孩子的數量可以少一點。當時建立起了這樣一種以企業為中心的家庭機制。」
以提高工人生產效率為目的的企業主導型家庭政策，在當時符合追求更大經濟發展的國家政策。到了70年代中期，日本基本上固定形成了「男主外、女主內」「兩個孩子是標配」的企業中心主義近代家庭模式。
「外壓」推動的意識轉變
70年代，家庭主婦開始被允許參加工作以補貼家用，最典型的就是「非熟手、低工資」的零工勞動方式。
目黑提到：「從丈夫的角度來看，自己並不是為了生計讓妻子去工作，而是讓妻子賺點零花錢，只要這樣想的話，就不會傷到『男人的面子』。妻子也不願不顧家庭地拼命工作。再者，對企業來說，主婦的零工勞動方式是一種便利的調節器。」
70年代中期以後，以聯合國為中心的國際社會為提高女性地位開展了許多工作。與之相呼應，日本政府也推出了諸如制定《男女就業機會均等法》等女性政策。另一方面，進入80年代，政府對承擔育兒、養老等照顧家庭任務的全職主婦給予優待，加強了養老金和稅收等方面的制度性保護。這些完全是與國際社會達成的否定性別角色分工的共識所背道而馳的政策。
目黑補充，「美國60年代出現了民權運動等重大社會變革，女權主義開始崛起。以年輕群體為中心，源於美國的性別平權運動還蔓延到歐洲。女權主義雖然並未在日本激進傳播，但提高女性地位和賦權的國際動向，成為了推動日本女性意識變革的一種『外壓』。」
「80年代以後，年輕群體中，對『男主外、女主內』這種觀念感覺不適的女性越來越多。可以說，以80年代為契機，女性性別意識的變化開始顯現出來。」
1994年在開羅召開的國際人口與發展會議，成為了促使人們從性別角度重新思考人口問題的一個轉捩點。會議通過了一份《行動綱領》，確立了女性可以自由決定生育時間和子女人數的「生殖權利」。1995年第4屆世界婦女大會（北京）上通過的《行動綱領》中也反映了這一概念，並在日本女性中逐漸普及。
目黑說道，「出現『1.57衝擊』以後，政治界、財經界有些人宣稱是女性的高學歷化和求職就業導致了出生率的下降。這樣的聲音遭到了女性的猛烈反擊。生或不生孩子，不是由以男性為主的政府來決定，而是由自己來決定——女性們終於表達了自身的態度。」
性別觀的錯配
長壽化和少子化帶來的人生歷程的變化，也是女性意識變化的一個背景原因。
Tags：
探索無窮世界，憧憬海外生活，【離家 抵家】帶你跨越國籍， 勇闖世界 !
我們想讓你知道的是
今年11月25日，中國信託即將於松菸文創園區1號倉庫舉辦【離家 抵家】異同勇闖世界，透過文化講堂、南洋風格市集、演唱會、追夢之影四大主題活動，聚焦包容不同，異同共榮的愛，讓勇闖世界位於世界每個角落的心，都依然能夠溫暖「抵家」。
你覺得，旅行的意義是什麼？是踏入陌生國度、觸碰文化及語言界線的勇敢，還是放慢生活步調，細細品嘗周遭事物風景的體驗；又或是跨出舒適圈，發掘你未曾看過的世界樣貌的新奇……，不論你的答案為何，它們的內涵都是種「探索」──也就是嘗試未知、包容差異，理解所有「不一樣」的過程。
其實，不分性別及年齡，許多人的內心仍保留著探索世界的渴望，疫情解封後，這股熱血也漸漸被喚醒。根據交通部觀光局統計，今年上半年臺灣出國人次高達492萬，也就是每5人就有1人曾於上半年出國旅遊；而在臺人前十名旅遊目的地中除了佔據前三名的日本、韓國、中國，另外七名則包含了越南、泰國、馬來西亞等六個東南亞國家，可見除了熱門的日韓潮流及風景秘境，南洋獨有的文化風情也受到不少民眾喜愛，吸引人們探索異國的人文風景。
持續前進！無論形式，人生就是無止盡的探索
除了出國旅行，海外工作也是探索世界的另一種形式。若能勇敢地脫離舒適圈，前往海外尋覓發展機會，長期海外生活的體驗又與短暫的旅程截然不同；當我們與異鄉的人們密切溝通、合作時，雖然容易產生文化衝突，但也因此在對話、理解後，更能深入了解當地文化、看見隱於表面的人情與風景；甚至，還能展開自我的探索，爭取理想的職涯發展機會，活出一個不曾想過的自己！
勇敢探索，心無國界！與中國信託「異同」看見文化包容之美
為了鼓勵更多臺灣人勇敢築夢、踏出探索世界的腳步， 今年11月25日星期六，中國信託即將於松山文創園區一號倉庫舉辦【離家抵家】異同勇闖世界主題活動，邀請民眾展現敢於探索的勇氣、聚集包容不同文化的心，讓所有在外的心，即便離家千萬里依然能夠溫暖「抵家」。
本次活動最受矚目的部分從下午2點展開的「文化講堂」活動，講座共有三場，分別邀請知名作家謝哲青、臺灣女婿吳鳳，以及資深媒體人何戎與身經百戰的海外工作者們蒞臨分享：
- 課本外的東南亞：泰國文化生活
本場短講邀請到謝哲青從文化、旅遊、信仰的角度，和大家聊聊有趣的泰式特色與文化，並大方分享泰國生活禮節及參與重要文化活動的注意事項，帶領聽眾從臺灣看見泰國。
- 異國婚姻大解密
接著邀請來自土耳其的吳鳳從文化差異的角度，和聽眾分享九年至今異國婚姻的酸甜苦辣，聊聊他與愛妻兩人是如何一步步克服文化背景的差異，以及步入禮堂後，兩人是如何彼此尊重、維持甜美的關係。
- 給嚮往海外工作者的建議
最後邀請身經百戰的海外工作者以及跨國企業的人資主管共同與談，替抱有海外工作夢想的人準備超前圓夢攻略，同時鼓勵聽眾，不管是旅行、求學、工作，都能勇敢踏出探索的第一步，邁向更廣袤的世界。
看見「心」南洋！風格市集、紀錄短片、音樂演出不間斷
除了內容豐富的「文化講堂」，活動當天還有「南洋風格市集」、「演唱會」、「追夢之影」三大主題區。抵達舞台前會經過道地的「南洋風格市集」，將有如泰式奶茶、編織手作等東南亞韻味濃厚的市集攤位，營造沈浸式異國風情；一旁「追夢之影」會特別放映中國信託深入泰國製作的三部紀錄短片，用深刻動人的追蹤訪談，刻劃每一位遠在異鄉的追夢者，如何跨越文化藩籬，找到「離家抵家」的幸福真諦。活動最後，我們也特別邀請饒舌歌手「桃子A1J」及金曲創作才女「孫盛希」，帶來一個小時聽覺與視覺的文化饗宴。
「探索」是每個人終其一生的課題，相信每位參與【離家 抵家】異同勇闖世界的民眾，都能更加用心的傾聽與理解，看見不同文化的美麗、拓展人生的視野。
【離家 抵家】異同勇闖世界 活動資訊
活動時間：2023年11月25日（六）11:00 - 20:00
活動地點：松山文創園區1號倉庫
報名連結：https://www.accupass.com/go/2023ctbchome