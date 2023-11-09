減碳是一門好生意：國際碳價是誰決定的？「碳權概念股」會如何受影響？
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透過碳權可賦予減碳投資價值，以激勵企業的減碳投資；藉由碳價訊號，引導低碳科技研發與低碳行為改變，加速全球淨零進展，這是碳交易的真正意涵。
文：李堅明（台北大學自然資源與環境管理研究所教授）
蔡英文總統於今（2023）年4月宣布，台灣即將成立碳權交易所（Taiwan Carbon Solution Exchange， TCX），第一時間股市中的碳權概念股，例如國內著名紙業公司的股價隨之飆升、引起國人關注。其實，碳權在國際上已不是新聞，聯合國（United Nations， UN）從1997年的《京都議定書》（Kyoto Protocol）便開始推動碳權交易，至今已超過20年。目前全球的碳市場規模達到8500億美元，相當於台灣去（2022）年的國內生產毛額（Gross Domestic Product， GDP）水準。今年8月7日台灣碳權交易所正式揭牌，預計於明（2024）年初開始營運交易，更引起民眾高度關注與興趣。然而，大多數國人仍不清楚碳權交易的意涵。本文接下來將解答：碳權是什麼？碳權如何產生、碳權價格如何決定等問題，並展望台灣碳交易的發展趨勢。
碳交易：賦予碳權的市場價值促進產業減碳
全球碳排放是造成全球暖化與氣候變遷的主要原因，聯合國也為此制定了排碳目標與期程，例如為控制全球升溫在1.5°C，聯合國設定的目標為2030年減排43％（相較於2019年排放量，約591億噸二氧化碳當量）［註］，並在2050年達成淨零排放。為因應全球減少碳排的趨勢，台灣也設定在2030年減排24％（相較於2019年，約排放2.6億噸二氧化碳當量）。然而減碳需要投入一定的成本，以節電為例，若想減排1噸二氧化碳當量，則相當於要節電2000度，成本大約為新台幣6000～7000元，相當昂貴。氣候變遷是全球議題，需要世界各國共同合作解決。然而，各國的減碳能力與可負擔的成本不一，因此聯合國鼓勵減碳成本高的國家（例如德國）協助減碳成本較低且沒有能力的國家（例如巴基斯坦）減碳，只要再經過相關認定程序，德國便可取得聯合國核發的碳權。由上述說明可知，碳權就是一種需要經過相關認定程序的減碳成果。此外，也由於碳權具有市場價值，可以藉此提升企業的減碳誘因、孵育低碳科技發展、提供企業減碳管道靈活性，以及促進實質的減碳合作。
碳權可以區分成兩大類型，分別以排放額度／配額（allowance）及減量額度（credit）的形式做管理。前者是政府以排放配額的方式限制產業排放上限，稱為「總量與交易制度」（cap and trade），例如歐盟、中國、韓國、紐西蘭及美國加州等區域實施的制度。後者則是組織、機構或個人透過自願性的減碳投資取得的減量額度，稱為自願性碳權（voluntary carbon credit），或簡稱為減量額度（carbon credit）。
總量與交易制度
在「總量與交易制度」下，政府會先界定控管企業的排放量，例如年排放量超過2.5噸CO2e／年，再依據歷史排放量（grandfathering rule）或節約能源的效能標準（benchmark）核配排放額度，此一額度即可以碳權的形式做交易。如圖一所示，廠商一與廠商二分別獲得一定的排放額度，廠商一的實際排放量超過政府核發的排放額度總量（例如業績增加或減排成本高），則必須至碳市場購買超出的排放額度（碳市場需求者）；而廠商二實際排放量低於政府核發的排放額度（業績衰退或減排成本低／效率高），可賣出多餘的碳排放配額（碳市場供給者）。
至於碳權對於財務的影響，可以歐美的車輛發展為例。歐盟與美國均以強制性碳交易制度對車輛訂出效能標準，例如限制車輛每公里的油耗或碳排放。由於電動車或油電混合車具低碳排放或油耗低等優勢，因此會剩餘很多排放額度（又稱綠色紅利，green bonus），就像圖一的廠商二，可藉此促進低碳廠商發展。全球著名電動車品牌特斯拉（Tesla），相較於燃油車輛就具有較高效能標準或是較低油耗／較低碳排放，因此享有剩餘的排放額度，又稱管制性碳權（regulatory credits），使特斯拉每年可獲得超過10億美元的管制碳權收入。彌補特斯拉高車價的綠色溢價（green premium），大幅改善特斯拉的財務收入，也奠立特斯拉的發展契機。
自願性碳權
自願性碳權主要透過減排（reduce）或增匯（sink）等投資活動產生：
1. 減排：迴避（avoid）與減少溫室氣體排放
迴避意指避免自然界損失，也就是保育目前的自然生態系統，例如森林和泥炭地，避免碳匯的流失或折損。像是避免砍伐森林或預防泥炭地與沿海退化，維持該森林或溼地的碳匯功能，進行「林業管理減排與永續林業管理」，這是重要的碳權方法學。
減排則是運用技術減少溫室氣體排放，意指減少當前溫室氣體排放量，例如發展再生能源。由於再生能源發電成本高且供電不穩定，會降低企業的投資誘因，因此透過碳權可激勵企業投資再生能源發電。這類型的減碳方法學最多，例如節能及廢棄物管理等。
2. 增匯：移除（removal）或固定（sequestration）溫室氣體
基於自然碳匯移除溫室氣體，例如植樹造林與再造林，以及泥炭與沿海（紅樹林）修復等方法提高自然碳匯量的方法，一般被稱為「自然為本解方」（nature-based solution， NbS），型態包括森林、土壤與海洋碳匯，是目前最受歡迎的碳資產型態。基於技術／工程固定溫室氣體的碳移除方法，也就是透過使用現代技術移除、安全儲存或使用二氧化碳，被稱為「碳捕獲與封存」（carbon capture and storage， CCS），例如直接空氣捕獲技術（direct air carbon capture and storage， DACCS），以及生物碳（bio-carbon）等。
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小犬風災滿月，蘭嶼孩子仍在等待一間安全的家
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台灣世界展望會持續關懷受災的弱勢家庭及孩子，目前「蘭嶼小犬風災重建」仍有100萬元經費缺口，邀請愛心民眾一同響應，盼望匯聚眾人之力，能在長達數月的東北季風增強之時，盡快提供蘭嶼兒童必需的生活扶助及受災家戶修建補助，以愛共築孩子的安全家園，重建蘭嶼的美好。
小犬風災滿月前夕，小豪的媽媽回到倒塌舊家撿拾堪用物品時，依然不捨掉淚，「這個家10多年來也撐過很多颱風，沒想到這次太嚴重，整個家就沒了。」10月4日小犬颱風直撲蘭嶼，瞬間風速高達95.2m/s，是蘭嶼氣象站設站126年有紀錄以來最具破壞性的颱風之一，更是世界氣象觀測史上第三；且颱風登陸風勢過猛，吹壞氣象站風速計，使後續風力觀測直接停擺。破紀錄的狂風，讓習於防颱的蘭嶼人縱使做好一切準備，仍難以抵擋無情天災。
「經歷小犬後，真是怕到了！」在重災區東清部落，小莉的父母回想颱風夜仍有餘悸，直說當地防颱多年，卻第一次遇到這麼刁鑽的颱風。由於小犬颱風結構沒有受到台灣本島地形破壞，10月4日晚間登陸蘭嶼時，強勁陣風已經接近正常龍捲風的風力。颱風眼登陸前後的風向改變，更讓小莉一家、以及島上眾多家庭難以招架，「颱風一下子灌破家門和牆壁，廁所天花板也破掉，雨水就灌進家裡。」小莉父母和大孩子合力拿木板抵住家門和牆上的破洞，年幼的孩子也忙著舀除家中積水，和颱風對峙了一整晚。
近百戶房屋全毀或半毀，一生辛勞一夜全無
經過一個月，蘭嶼災情逐漸淡出媒體版面，然而風災留下的破壞仍四處可見。沿著環島公路走一圈，被折斷的電線杆及摔落在地的水塔隨處可見，被吹走的招牌也都還沒裝上，島上還有一處堆滿被毀家俱及房舍殘骸碎片，似無聲訴說安全的家園已不再。
「爺爺、奶奶不敢去看全毀的屋子，怕傷心。」小豪的媽媽和社工員分享，小犬颱風來襲時幸好有鄰居提醒，一家人提前躲進未完工的毛胚屋，才逃過一劫。只是隔天頂著強風跑回家，發現颱風已吹毀整間房屋，「好捨不得，我在這裡養大5個孩子。」她曾到台灣本島的工地做工多年，膝蓋還開過刀，眼看一點一滴攢血汗錢、搭建起來的家化為烏有，不禁難過掉淚。如今小豪的父母暫住毛胚屋裡，每天洗澡得向其他戶借浴廁，孩子也先安排住親戚家。
小豪家不是特例，台灣世界展望會社工員在災後走遍蘭嶼全島，逐一訪視服務的155戶家庭，發現近百戶房屋毀損，其中15戶與小豪家一樣全毀，必須借住親友家、或勉強棲身屋內僅存的角落，急需災害補助支持。此外，由於交通工具、漁船及農田損害以致生計受損，80幾戶家庭的大型家用設備—如水塔、冰箱、洗衣機等皆報銷，連帶影響居民及孩子的日常生活，急需募集生活扶助金，才能穩定受災的130戶家庭生活，以及孩子的學習發展。
世界展望會深耕蘭嶼49年，發起風災重建計畫
「小犬颱風造成蘭嶼全島受災，但居民仍然齊心協力重建家園。」台灣世界展望會東區辦事處曾幸錞總督導在蘭嶼服務多年，看見居民縱使在颱風中失去所有，仍懷抱盼望、竭力互助，「有些家庭儲備食材較多，就拿出來跟鄰居們分享，機車行免費出借摩托車給志工、民宿免費提供志工住宿。我們的社工員也擱下受損的家，先關懷服務家庭的需要。」
台灣世界展望會在蘭嶼深耕服務49年，透過兒童資助計畫支持蘭嶼孩子就學、培力經濟弱勢家庭發展生計。小犬風災過境後，展望會第一時間提供發電機、太陽能淨水器及照明組，解決居民斷電缺水問題。社工員也協助打掃滿目瘡痍的服務家庭，安慰居民們受災後衝擊的心。
面對災後龐大需要，台灣世界展望會發起「蘭嶼小犬風災重建」計畫，聚焦三項重點：
- 關懷受災家庭孩童：展望會在蘭嶼服務的家庭，主要生計多為臨時工、農務或季節型觀光收入，且島上多數用品須從台灣運送，生活成本較高，經濟弱勢家庭實在無力重建倒塌房屋。展望會將提供修建補助與生活扶助金，協助家庭修建毀損住宅並維持基本生計。
- 社區防災韌力建造：蘭嶼地理位置易受風災，展望會在當地已配有兩組UVC太陽能淨水器，是由工研院及愛心企業因應備災需求與氣候調適行動而開發生產。計畫將再添購太陽能淨水器、發電機、照明組等設備，強化未來社區抵禦天災的能力。
- 災後創傷復原：展望會從多年天災重建經驗發現，災區民眾在三個月後容易出現創傷反應。展望會將規劃方案活動，協助服務家庭及社工員重建身心生活，並強化復原力。
重建之路挑戰多，需要眾人支持
此刻，蘭嶼已進入東北季風盛行期，曾幸錞總督導指出，「島上仰賴從台灣運輸補給資源，入秋東北季風逐漸轉強，將影響航班及修復進度長達數月，缺料及缺工使重建家園之路更漫長。」弱勢家庭想要蓋回一個家，著實需要社會大眾即時的資源挹注。
台灣世界展望會持續關懷受災的弱勢家庭及孩子，目前「蘭嶼小犬風災重建」仍有100萬元經費缺口，邀請愛心民眾一同響應，盼望匯聚眾人之力，能在長達數月的東北季風增強之時，盡快提供蘭嶼兒童必需的生活扶助及受災家戶修建補助，以愛共築孩子的安全家園，重建蘭嶼的美好。
本文章內容由「台灣世界展望會」提供。