減碳是一門好生意：國際碳價是誰決定的？「碳權概念股」會如何受影響？

文：李堅明（台北大學自然資源與環境管理研究所教授）

蔡英文總統於今（2023）年4月宣布，台灣即將成立碳權交易所（Taiwan Carbon Solution Exchange， TCX），第一時間股市中的碳權概念股，例如國內著名紙業公司的股價隨之飆升、引起國人關注。其實，碳權在國際上已不是新聞，聯合國（United Nations， UN）從1997年的《京都議定書》（Kyoto Protocol）便開始推動碳權交易，至今已超過20年。目前全球的碳市場規模達到8500億美元，相當於台灣去（2022）年的國內生產毛額（Gross Domestic Product， GDP）水準。今年8月7日台灣碳權交易所正式揭牌，預計於明（2024）年初開始營運交易，更引起民眾高度關注與興趣。然而，大多數國人仍不清楚碳權交易的意涵。本文接下來將解答：碳權是什麼？碳權如何產生、碳權價格如何決定等問題，並展望台灣碳交易的發展趨勢。

碳交易：賦予碳權的市場價值促進產業減碳

全球碳排放是造成全球暖化與氣候變遷的主要原因，聯合國也為此制定了排碳目標與期程，例如為控制全球升溫在1.5°C，聯合國設定的目標為2030年減排43％（相較於2019年排放量，約591億噸二氧化碳當量）［註］，並在2050年達成淨零排放。為因應全球減少碳排的趨勢，台灣也設定在2030年減排24％（相較於2019年，約排放2.6億噸二氧化碳當量）。然而減碳需要投入一定的成本，以節電為例，若想減排1噸二氧化碳當量，則相當於要節電2000度，成本大約為新台幣6000～7000元，相當昂貴。氣候變遷是全球議題，需要世界各國共同合作解決。然而，各國的減碳能力與可負擔的成本不一，因此聯合國鼓勵減碳成本高的國家（例如德國）協助減碳成本較低且沒有能力的國家（例如巴基斯坦）減碳，只要再經過相關認定程序，德國便可取得聯合國核發的碳權。由上述說明可知，碳權就是一種需要經過相關認定程序的減碳成果。此外，也由於碳權具有市場價值，可以藉此提升企業的減碳誘因、孵育低碳科技發展、提供企業減碳管道靈活性，以及促進實質的減碳合作。

碳權可以區分成兩大類型，分別以排放額度／配額（allowance）及減量額度（credit）的形式做管理。前者是政府以排放配額的方式限制產業排放上限，稱為「總量與交易制度」（cap and trade），例如歐盟、中國、韓國、紐西蘭及美國加州等區域實施的制度。後者則是組織、機構或個人透過自願性的減碳投資取得的減量額度，稱為自願性碳權（voluntary carbon credit），或簡稱為減量額度（carbon credit）。

總量與交易制度

在「總量與交易制度」下，政府會先界定控管企業的排放量，例如年排放量超過2.5噸CO 2 e／年，再依據歷史排放量（grandfathering rule）或節約能源的效能標準（benchmark）核配排放額度，此一額度即可以碳權的形式做交易。如圖一所示，廠商一與廠商二分別獲得一定的排放額度，廠商一的實際排放量超過政府核發的排放額度總量（例如業績增加或減排成本高），則必須至碳市場購買超出的排放額度（碳市場需求者）；而廠商二實際排放量低於政府核發的排放額度（業績衰退或減排成本低／效率高），可賣出多餘的碳排放配額（碳市場供給者）。

Photo Credit:作者提供 圖一、國際碳權型態。廠商一與廠商二分別獲得一定的排放額度，廠商一的實際排放量超過政府核發的排放額度總量，則必須至碳市場購買超出的排放額度；而廠商二實際排放量低於政府核發的排放額度，可賣出多餘的碳排放配額。

至於碳權對於財務的影響，可以歐美的車輛發展為例。歐盟與美國均以強制性碳交易制度對車輛訂出效能標準，例如限制車輛每公里的油耗或碳排放。由於電動車或油電混合車具低碳排放或油耗低等優勢，因此會剩餘很多排放額度（又稱綠色紅利，green bonus），就像圖一的廠商二，可藉此促進低碳廠商發展。全球著名電動車品牌特斯拉（Tesla），相較於燃油車輛就具有較高效能標準或是較低油耗／較低碳排放，因此享有剩餘的排放額度，又稱管制性碳權（regulatory credits），使特斯拉每年可獲得超過10億美元的管制碳權收入。彌補特斯拉高車價的綠色溢價（green premium），大幅改善特斯拉的財務收入，也奠立特斯拉的發展契機。

自願性碳權

自願性碳權主要透過減排（reduce）或增匯（sink）等投資活動產生：

1. 減排：迴避（avoid）與減少溫室氣體排放

迴避意指避免自然界損失，也就是保育目前的自然生態系統，例如森林和泥炭地，避免碳匯的流失或折損。像是避免砍伐森林或預防泥炭地與沿海退化，維持該森林或溼地的碳匯功能，進行「林業管理減排與永續林業管理」，這是重要的碳權方法學。

減排則是運用技術減少溫室氣體排放，意指減少當前溫室氣體排放量，例如發展再生能源。由於再生能源發電成本高且供電不穩定，會降低企業的投資誘因，因此透過碳權可激勵企業投資再生能源發電。這類型的減碳方法學最多，例如節能及廢棄物管理等。

2. 增匯：移除（removal）或固定（sequestration）溫室氣體

基於自然碳匯移除溫室氣體，例如植樹造林與再造林，以及泥炭與沿海（紅樹林）修復等方法提高自然碳匯量的方法，一般被稱為「自然為本解方」（nature-based solution， NbS），型態包括森林、土壤與海洋碳匯，是目前最受歡迎的碳資產型態。基於技術／工程固定溫室氣體的碳移除方法，也就是透過使用現代技術移除、安全儲存或使用二氧化碳，被稱為「碳捕獲與封存」（carbon capture and storage， CCS），例如直接空氣捕獲技術（direct air carbon capture and storage， DACCS），以及生物碳（bio-carbon）等。