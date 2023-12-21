江戶幕府瓦解後，德川家的家主們如何走過跌宕激變的明治維新？
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1871（明治4）年，明治新政府果斷推行「廢藩置縣」，廢除由舊大名統治的「藩」，改為國家直轄的「府」和「縣」。經過這場世界史上也算獨一無二的「革命」，全國260多位大名家主們被沒收了領地，跌下統治者的寶座。江戶幕府的將軍家德川家也不例外，走過了波瀾壯闊的時代，他們的「後話」如何？
文：河合敦
多才多藝，為興趣愛好而生的「末代將軍」德川慶喜
今（2023）年1月，德川家廣繼任德川宗家第19代家主的新聞引發熱議。德川家的始祖是江戶幕府初代將軍德川家康。那麼幕府瓦解後，德川宗家和御三家（血脈地位僅次於宗家，允許以德川為姓，當宗家絕嗣時，可從中過繼子嗣繼承宗家的三大旁支）的家主們到底是如何走過明治時代的呢？
「末代將軍」第15代德川慶喜在繼承家業短短1年後，1868年1月3日（慶應3年12月9日），在王政復古的政變中痛失將軍一職。
德川慶喜在4年前定居京都，經此政變，將大本營從二條城移到了大阪城，之後又因舊幕府軍在鳥羽伏見之戰中輸給新政府軍而敗逃至江戶，在上野寬永寺開始了閉關生活。
新政府將慶喜視為朝敵，從京都派出東征軍討伐。舊幕府一方的勝海舟和新政府軍參謀西鄉隆盛一番談判後，東征軍中止對江戶城發起總攻。1868年5月3日（慶應4年4月11日），新政府兵不血刃地從德川家手裡接過了江戶城的管轄權。這一天，慶喜被免於處刑，並被移送回故鄉水戶。
德川宗家由御三卿（第8代將軍德川吉宗的子孫形成的三條支脈）之一，田安家年僅6歲的家主龜之助改名為「德川家達」後即位第16代家主，領地受封在駿府（靜岡），受祿70萬石。慶喜最終也遷至德川家在駿府的菩提寺寶台院。
第二年，慶喜正式獲得新政府赦免。但隨著1871年廢藩置縣的實施，駿府藩被撤銷。家達遷至東京，而慶喜繼續住在靜岡，並過著醉心鷹獵、騎馬、撒網捕魚，埋頭於和歌、俳句、圍棋、書法和能樂等興趣愛好的生活。他的攝影水準更是專業級別，曾投稿到華族（以德川慶喜和昭武為首的舊王族——譯註）主辦的攝影雜誌《華影》，並獲二等獎。
慶喜與正室美賀子沒有子嗣，但與側室阿幸和阿信之間有過20多個（多夭折）孩子。
1897年，慶喜最終離開靜岡，移居至東京巢鴨。彼時他已年至六旬。第二年，慶喜入皇居參見天皇，受到明治天皇熱情款待。慶喜77歲去世時，明治時代結束，已是大正2年。慶喜雖然是歷代將軍中在任時間最短的，卻是最長壽的一位。
婉拒組閣敕命的德川宗家第16代家主德川家達
1863年，御三卿之一的田安德川家三男德川家達出生，6歲時取代慶喜繼承了德川宗家，後作為知藩事（「版籍奉還」後在各藩設置的地方長官）入駐駿府，廢藩置縣撤銷靜岡藩後回到了江戶。據傳彼時他只帶了8個隨扈。在各地幾經輾轉，最終於1872年在赤阪安定下來。居所內有別院，住著第13代將軍德川家定的正室天璋院篤姬。篤姬熱心地接手了家達的教育。
家達對慶喜並無好感，他總說：「慶喜是把德川家毀了的人，而我是建立者。」此外，他也討厭被稱為第15代將軍的繼任「第16代」。據傳他曾說過：「德川家到15代就落幕了。我在明治天皇的仁慈恩賜下建立了一個新的家族。」
家達這一言行或許是受了篤姬的影響。篤姬在新政府軍圍困江戶時，雖向朝廷力保德川家，但對導致這種狀況的罪魁禍首慶喜卻撇清關係，表示「要殺要剮，悉聽尊便」。
從1877年起的5年時間，家達赴英學習政治，回國後被封公爵，是華族的最高爵位。1903年，年紀輕輕就擔任貴族院議長。之後歷經明治、大正、昭和3代，他在議長的位置上穩坐了31年之久。這是最長在任紀錄。
家達當議長從不結黨營私，主持推進議事也公正嚴明。家達的政治手腕受到賞識，1914年收到了「組織內閣」的皇命。然而家達卻稱「自己不是當總理的料」，婉拒了組閣敕命。
因為當時要求組織政黨內閣的護憲運動正如火如荼地開展，此時擔任首相無異於火中取栗。最終大隈重信組閣，卻因選舉的貪汙問題而支持率大跌，導致大隈內閣瓦解。從這個意義來講，可以說家達的判斷是很英明的。
1921年，他成為華盛頓會議的全權大使之一，參與第一次世界大戰後關於國際秩序和海軍裁軍的談判。當時的原敬首相將家達推上全權大使之位，他對家達在海外的人脈和社交能力寄予厚望。據說事實上家達也積極參加連日召開的晚宴和社交聚會，讓各國代表對日本產生了敬意。
他也熱心社會福利事業，擔任救治窮困患者的東京慈惠會和恩賜財團濟生會的董事和顧問，對舊領地靜岡縣和舊幕臣的人才培養事業也投入了巨額個人財產。1929年就任日本紅十字社社長後，自費去歐美各國遊說，致力於申辦亞洲首個紅十字國際會議，5年後促成該會議在東京召開。
1938年是家達繼承德川家的第70個年頭，舉辦了盛大的「家名繼承70年紀念儀式」。同年5月，家達為參加紅十字國際會議奔赴英國，在途經加拿大時心臟病發作，不得不打道回府。之後就一直纏綿病榻，在家療養。1940年6月5日，家達76歲的生涯落下帷幕。
勤王到底，幫助舊領民脫困的尾張德川慶勝
接著讓我們來看下地位僅次於將軍家的德川宗家旁支「御三家」（尾張藩、紀州藩、水戶藩）的家主們。
首先從御三家中地位最高的尾張藩說起。戊辰戰爭時，手握實權的是原藩主德川慶勝。順便一提，德川慶喜是水戶藩第9代藩主德川齊昭的七子，慶勝是齊昭的姐姐規姬之子，所以慶喜和慶勝是表兄弟。
鳥羽伏見之戰舊幕府軍敗北，此後不久，身在京都的慶勝迎來了新政府高官岩倉具視的使者，並被要求站對：「是追隨舊幕府，還是新政府軍？還望明示。」
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