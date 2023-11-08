拜登發布行政命令、歐盟法律箭在弦上：歐美的人工智慧監管方向有何不同？
我們想讓你知道的是
我們在處在各種與AI相關之規範嘗試如雨後春筍般出現的時代，歐洲與美國分別提出了不一樣的監管體系，在廣島舉辦的G7會議也發布「廣島人工智慧進程」，同時中國也推出針對AI的管理規範，採取了和歐美都更加不同的策略。
文：陳冠瑋
美國總統拜登在2023年10月30日，發布了行政命令「Executive Order on Safe, Secure, and Trustworthy Artificial Intelligence」，確保美國在掌握人工智慧（AI）的前景和掌握風險的能力處於世界領先地位。
白宮指出，這項行政命令確立了AI的安全與安保（safe and security）新標準，保護美國人的隱私、促進公平與公民權利、支持消費者與工人、促進創新與競爭，並推動美國的領先地位。
相較於美國，歐盟正在如火如荼籌備人工智慧法（AI Act），號稱為世界第一部完整的AI法律，在2021年4月已經形成架構，目標是在2023年末達成協議。儘管歐美的監管都還會繼續發展，從目前兩者的雛形而言，已經可以看出美國與歐盟監管方向的諸多不同——雖然也是意料中事。
理解這些差異，對我國決策者和業者評估自身發展策略有所幫助。
監管策略的差異
美國與歐洲最主要的不同來自於監管策略。
拜登的行政命令採取之模式主要倚靠制定安全標準，並立基在自願向政府揭露資訊的基礎上，而監管重點是要確保AI的安全與可信賴性。歐盟的法律草案則採納了基於風險的管制方法，針對高風險的AI應用強調須遵守之法律要求。
具體而言，歐盟將AI應用分為四種風險層級：「不可接受的風險」被嚴格禁止，如公共場所應用遠距生物特徵（虹膜等）識別、人臉辨識、社會評分。
「高風險」AI是該法管制的重點領域，歐盟列出了自然人生物特徵識別和分類（除了不可接受之風險以外的應用）、關鍵基礎設施管理和營運、教育、就業、基礎服務與社會福利、執法、移民、司法與民主程序等八大領域，這部分以嚴格的法遵（compliance）要求為監管策略。
「有限風險」的規範重點則是透明度的要求，生成式AI基本上屬於此類。最後，「低風險或無風險」則可自由開發。
然而，美國沒有歐盟這套風險分級，因此也並未針對高風險領域特別進行嚴格監管，換句話說，美國方法所囊括的處理範圍其實更廣。另一方面，拜登的行政命令並沒有禁止人臉辨識或社會評分等應用。不過，美國強調了特定範圍的安全測試並應通報政府，如關鍵基礎設施、國家安全等領域，這接近於歐盟的高風險層級，但處理方式並不相同。
權利保障的差異
在隱私、資料保護與歧視等權利保障問題上，歐美的取徑也有些差異。歐盟強調以人為本的基礎，法律將建立在歐盟一般資料保護規則（GDPR）與既有權利保障體系的基礎上，並強調對歧視性AI的禁止。而AI管制的風險分級體系，可以說是考慮了AI技術如何影響權利的風險。
相對而言，美國的行政命令則呼籲兩黨在國會通過聯邦層級的隱私保護法規因應，並指出行政權要採取強化隱私保護的研究與科技、消費者與工人保護等具體措施。另採取提供指南及標準之方式，協助產業、調查與司法實務因應歧視問題。
而針對研發與鼓勵創新，儘管兩者皆以此為目的，但手段顯現出一些不同：歐盟法一貫採取了對於法遵的強調，但美國另外強調了研究與人才培育的重要性，指出競爭與創新的具體行政措施。
不過這種歐美差別可能也來自於立法和行政性質的差異。而基於美國的行政命令是以行政權為出發點，也提及了公部門要在政府運作中負責任地使用AI。歐盟的法律草案則沒有另針對公部門的應用著墨。
最後一項差異是國際合作。美國強調了雙邊與多邊國際合作和建立國際架構的重要性，這呼應美國想要追求的領先地位以及向來的野心。歐盟在此部分沒有明確措施，不過歐盟規範本身就涉及國際架構。
歐美兩大管制體系將如何發展，可能影響、甚至形塑未來產業走向。但於此同時，甚至是和拜登發布行政命令的同一天，廣島G7也發布了廣島人工智慧進程（Hiroshima AI Process）、及「廣島進程之組織發展先進AI系統國際指導原則與行為守則」（Hiroshima Process International Guiding Principles for Organizations Developing Advanced AI Systems and the Hiroshima Process International Code of Conduct for Organizations Developing Advanced AI Systems）。
可以說，我們在處在各種與AI相關之規範嘗試如雨後春筍般出現的時代。此外，針對AI，中國已經推出了演算法推薦規定、深度合成規定、以及生成式AI服務安全管理辦法等規範，生成式AI服務安全基本要求也正在徵求意見，採取了和歐美都更加不同的策略。
AI相關科技進展快速、影響層面之廣，如何規範才能平衡創新與風險，確實是重大挑戰，這些國際發展將如何影響科技進展，在全球範圍形成形貌各異但互相影響的規範地景，在我國人工智慧法持續難產的當下，誠值持續關注。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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跑季備賽首選！體育主播田鴻魁的人生伴履，2023臺北馬拉松指定系列──adidas ADIZERO
我們想讓你知道的是
知名體育主播田鴻魁「魁哥」穿上2023臺北馬拉松指定鞋款「adidas ADIZERO系列」，來和我們聊聊他與跑步的緣分，並分享ADIZERO系列陪伴他挑戰自我，創下個人PB紀錄的體驗。
距離採訪約定時間還有五分鐘，突然傳來一聲爽朗的招呼聲：「你們好，我是田鴻魁。」沒錯，他就是臺灣球壇鼎鼎有名的體育主播「魁哥」。不過，走出主播室以後，他還是Podcast節目《跑步不要聽》、Youtube頻道「跟上魁哥」的主持人，喜歡透過社群和跑友們分享跑步生活的點點滴滴；也是跑齡將近四年、全馬PB 3:23的業餘跑者。這次我們特別專訪魁哥，聊聊他的私房訓練課表，以及最初他如何闖入馬拉松世界，展開意料之外的人生下半場。
從主播台到馬拉松賽場，一場跑旅開啟嶄新人生下半場
「我開始跑步的原因很單純，就是想培養運動習慣、維持身體健康。」話雖如此，三年前某次偶然的跑旅經驗，卻成為魁哥意外入坑馬拉松的契機，徹底改變了人生的方向。「那是我第一次和那麼多人一起跑步，當時我們二三十個人借了十幾台Youbike，浩浩蕩蕩地從新店跑到淡水。」魁哥回憶道，「一路上有人慢跑、有人騎車，距離到了、累了就換手，就這樣半騎半跑30多公里，抵達目的地時已經是中午，但結束後我並不覺得累，反而感覺很新鮮，從來不知道和一群人一起跑步這麼有趣。」
憶起那年誤入馬拉松世界的過程，魁哥也有所感觸，「因緣際會的跑旅、受邀加入跑班、創辦《跑步不要聽》、完成人生初馬、老東家結束經營，短短一年發生好多事情，但現在回想起來，事情好像都在某個安排中進行著。」無論是事業、健康，還是人生階段的規畫，跑步已然成為安定生活節奏的定海神針。如果要說跑步帶給魁哥最大的人生啟發，就是「尋找自我價值」。魁哥認真地說，「就像我們在馬場上，我們誰都不能靠，你抽筋了、沒力了，不管是停下來、繼續走都是你的意志──你才是自己最大的靠山。」
很多人都說馬拉松是項「誠實」的運動，你練了多少、課表完成度多少，上馬場就有多少，不會有任何額外的運氣成分。換句話說，訓練量就是每位跑者的基礎，為了迎接年末的馬拉松季，魁哥也正在進行著相當精實的訓練計劃。
ADIZERO BOSTON 12，市民跑者、馬場老將都適用，訓練競賽完美轉換
「我的訓練主要以平日輕鬆跑、間歇跑，和週末長距離三種方向為重點；制定課表時也會留意各項訓練的比例避免受傷。剩下的就是如何實踐課表的個人紀律，而這也是最困難的地方，因為生活上有太多狀況會打斷你的訓練計畫，但身為跑者就是要盡最大努力去提升課表的完成度。」魁哥分享。
制定好課表，接著就是要選擇一雙能夠適用訓練情境的好鞋，「若要推薦一雙適應各種不同速度、不同訓練內容的綜合訓練跑鞋，我一定是推薦adidas BOSTON系列。」魁哥仔細地幫我們分析，「若一句總結BOSTON 12的調校，就是『跑者心聲adidas都有聽到』，像是10代、11代的中底比較硬，但BOSTON 12的中底就是由更輕更軟的LIGHTSRTIKE 2.0、加上一層加厚的LIGHTSRTIKE PRO，維持輕量的同時亦強化了整體緩震、回彈、支撐性能。」
ADIZERO BOSTON 12另一個特色，就是中底之間鑲嵌的「ENERGY RODS 2.0」推進系統。「玻璃纖維的材質讓它很像是溫和版的ADIZRO ADIOS PRO 3，既保留類似PRO 3的推進回饋，但又不會像PRO 3對小腿肌力有那麼高的要求，無論哪種速度的跑者都相當適合。」魁哥評價道。
ADIZERO ADIOS PRO 3，魁哥刷新半馬PB的秘密武器
不過，日常訓練情景和馬拉松賽場上的需求截然不同。賽場上追求的當然是最舒適的跑動腳感與速度表現，所以魁哥會以「推進力」、「腳感」和「穩定度」為主要的挑選標準，「賽場首選一定是ADIZERO家族的PRO 3，像我在今年初的臺北國道馬拉松就是穿著PRO 3刷新個人的半馬PB（95分）。」
「我認為PRO 3最有特色的地方，是兩塊LIGHTSRTIKE PRO中底夾著的ENERGYRODS 2.0推進系統。五根碳纖維條一體成形的爪型設計，不只能夠支撐足部發力點，把力量推進到腳尖；設計在腳趾輪廓正下方的碳爪，也消除了推進時整塊碳版打在腳底的不適感，讓推進力與舒適度共存。」接著，魁哥拿起鞋子，比劃著鞋型輪廓，「另外是鞋型的物理設計，PRO 3前掌底部是傾斜向上的鞋面，搭配碳爪的推進，前掌落地的跑者會獲得更強的物理滾動感；而且，PRO 3前掌的大底比楦頭再寬一點點，腳掌落地時會更穩定，下腳後也不容易左右晃動，或是跑一些傾斜路面的時候，整個平衡度是相當穩定的。」
最後，魁哥還特別提到了ContinentalTM馬牌大底的止滑效果及耐磨度，「很多adidas的鞋子即使穿了一段時間，大底都還不會有什麼磨損；而且不管是濕滑路面、轉彎，它的抓地力都非常非常好。」可以說，不論是ADIZERO BOSTON 12還是ADIZERO ADIOS PRO 3，都能滿足跑者不同情境、配速下的多樣化需求。
adidas ADIZERO家族電光藍新色上市──唯有不安於現狀，才能超越自己
我們訪談到一半就發現，原來魁哥本就是adidas的品牌愛好者。以ADIZERO家族為例，不管是BOSTON系列、ADIOS 8、PRO 2，還是PRO 3，每一款跑鞋的特性、腳感他都如數家珍，甚至還有不少就是魁哥日常訓練、競賽的愛履。
談到喜歡adidas的原因，魁哥認真地說，「像ADIZERO系列從最初階的SL，到BOSTON、TAKUMI SEN、ADIOS 8、PRO 3、STRUNG，甚至是今年剛推出的ADIOS PRO EVO 1，一系列有這麼多不同定位的跑鞋，都可以看出adidas對跑鞋市場的企圖心。」對他而言，鞋款腳感舒適、性能出色只是基本，品牌對品質的執著、不斷求新求變創新態度，才是魁哥鍾愛adidas的根本原因。
「像是這次adidas為了2023臺北馬拉松，就針對ADIZERO家族推出全新配色，尤其PRO 3中底那抹亮眼的螢光橘讓我眼睛一亮，不只原本的藍色被更加凸顯，整個中底輪廓勾勒的相當亮眼；然後PRO 3內側的Logo設計也和過去的款式做出區隔，從這種小地方就能看出品牌的用心，我真的很喜歡。」魁哥讚賞著。
最後，魁哥也聊到未來的目標，「我覺得說『目標』有點太嚴肅，我只想持續訓練、給自己努力的目標，然後繼續參加馬拉松賽事，認識不同的國家與城市。」他說，每個人起跑的原因不同，但只要找到自己喜歡跑步的初衷，用最舒服的方式跟馬拉松結緣，這樣就足夠了。