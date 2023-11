拜登發布行政命令、歐盟法律箭在弦上：歐美的人工智慧監管方向有何不同？

文:陳冠瑋

美國總統拜登在2023年10月30日,發布了行政命令「Executive Order on Safe, Secure, and Trustworthy Artificial Intelligence」,確保美國在掌握人工智慧(AI)的前景和掌握風險的能力處於世界領先地位。

白宮指出,這項行政命令確立了AI的安全與安保(safe and security)新標準,保護美國人的隱私、促進公平與公民權利、支持消費者與工人、促進創新與競爭,並推動美國的領先地位。

相較於美國,歐盟正在如火如荼籌備人工智慧法(AI Act),號稱為世界第一部完整的AI法律,在2021年4月已經形成架構,目標是在2023年末達成協議。儘管歐美的監管都還會繼續發展,從目前兩者的雛形而言,已經可以看出美國與歐盟監管方向的諸多不同——雖然也是意料中事。

理解這些差異,對我國決策者和業者評估自身發展策略有所幫助。

監管策略的差異

美國與歐洲最主要的不同來自於監管策略。

拜登的行政命令採取之模式主要倚靠制定安全標準,並立基在自願向政府揭露資訊的基礎上,而監管重點是要確保AI的安全與可信賴性。歐盟的法律草案則採納了基於風險的管制方法,針對高風險的AI應用強調須遵守之法律要求。

具體而言,歐盟將AI應用分為四種風險層級:「不可接受的風險」被嚴格禁止,如公共場所應用遠距生物特徵(虹膜等)識別、人臉辨識、社會評分。

「高風險」AI是該法管制的重點領域,歐盟列出了自然人生物特徵識別和分類(除了不可接受之風險以外的應用)、關鍵基礎設施管理和營運、教育、就業、基礎服務與社會福利、執法、移民、司法與民主程序等八大領域,這部分以嚴格的法遵(compliance)要求為監管策略。

「有限風險」的規範重點則是透明度的要求,生成式AI基本上屬於此類。最後,「低風險或無風險」則可自由開發。

然而,美國沒有歐盟這套風險分級,因此也並未針對高風險領域特別進行嚴格監管,換句話說,美國方法所囊括的處理範圍其實更廣。另一方面,拜登的行政命令並沒有禁止人臉辨識或社會評分等應用。不過,美國強調了特定範圍的安全測試並應通報政府,如關鍵基礎設施、國家安全等領域,這接近於歐盟的高風險層級,但處理方式並不相同。

權利保障的差異

在隱私、資料保護與歧視等權利保障問題上,歐美的取徑也有些差異。歐盟強調以人為本的基礎,法律將建立在歐盟一般資料保護規則(GDPR)與既有權利保障體系的基礎上,並強調對歧視性AI的禁止。而AI管制的風險分級體系,可以說是考慮了AI技術如何影響權利的風險。

相對而言,美國的行政命令則呼籲兩黨在國會通過聯邦層級的隱私保護法規因應,並指出行政權要採取強化隱私保護的研究與科技、消費者與工人保護等具體措施。另採取提供指南及標準之方式,協助產業、調查與司法實務因應歧視問題。

而針對研發與鼓勵創新,儘管兩者皆以此為目的,但手段顯現出一些不同:歐盟法一貫採取了對於法遵的強調,但美國另外強調了研究與人才培育的重要性,指出競爭與創新的具體行政措施。

不過這種歐美差別可能也來自於立法和行政性質的差異。而基於美國的行政命令是以行政權為出發點,也提及了公部門要在政府運作中負責任地使用AI。歐盟的法律草案則沒有另針對公部門的應用著墨。

最後一項差異是國際合作。美國強調了雙邊與多邊國際合作和建立國際架構的重要性,這呼應美國想要追求的領先地位以及向來的野心。歐盟在此部分沒有明確措施,不過歐盟規範本身就涉及國際架構。

歐美兩大管制體系將如何發展,可能影響、甚至形塑未來產業走向。但於此同時,甚至是和拜登發布行政命令的同一天,廣島G7也發布了廣島人工智慧進程(Hiroshima AI Process)、及「廣島進程之組織發展先進AI系統國際指導原則與行為守則」(Hiroshima Process International Guiding Principles for Organizations Developing Advanced AI Systems and the Hiroshima Process International Code of Conduct for Organizations Developing Advanced AI Systems)。

可以說,我們在處在各種與AI相關之規範嘗試如雨後春筍般出現的時代。此外,針對AI,中國已經推出了演算法推薦規定、深度合成規定、以及生成式AI服務安全管理辦法等規範,生成式AI服務安全基本要求也正在徵求意見,採取了和歐美都更加不同的策略。

AI相關科技進展快速、影響層面之廣,如何規範才能平衡創新與風險,確實是重大挑戰,這些國際發展將如何影響科技進展,在全球範圍形成形貌各異但互相影響的規範地景,在我國人工智慧法持續難產的當下,誠值持續關注。

