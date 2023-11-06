納坦雅胡領導下的以色列真的那麼團結嗎？民調顯示或許不是
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根據以色列媒體進行的一項調查顯示，多達80%的以色列人認為總理納坦雅胡必須對哈瑪斯襲擊所暴露的安全機制失效負責。而據報導，假如在今天進行選舉，由班尼・甘茨領導的反對黨派中心聯盟將會獲得多數席位。這些調查結果似乎與大多數領導人在戰爭時期的境遇相反。
以色列總理班雅明・納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）和他的政治對手班尼・甘茨（Benny Gantz）一起走進一間小型會議室，併肩而坐。
這一刻距離哈瑪斯對以色列發動的前所未有的襲擊，過去四天，已有1400多人死亡，至少239名人質被帶到加薩地帶。但當時這些暴行的嚴重程度，還不完全被外界所知。
納坦雅胡和甘茨剛剛組建一個緊急戰時內閣，他們首次肩併肩坐在一起，一同面對自己的國家。這種團結姿態恰恰是很多以色列人要求看到的，而過去多個月來，以色列經歷了抗議浪潮，以及可能是該國歷史上最嚴重的政治分歧。
新政府向以色列全國以及其對手們展現出團結的姿態，但卻並未納入所有主要反對派人物。最大的反對黨領袖雅伊爾・拉皮德（Yair Lapid）呼籲納坦雅胡與他的聯合政府中兩個極右翼黨派決裂，遭到回絕後，拉皮德拒絕加入（戰時內閣）。此後，根據哈瑪斯所屬的加薩衛生部數據，以色列報復性的轟炸已造成超過9000人死亡。
預備役人員紛紛入伍
哈瑪斯突襲以色列的聚居區和城鎮時，朗・沙爾夫中校（Lt ColRon Sharf）正與妻子和三個孩子在迪拜機場等候轉機。那是猶太假期的最後一天，這家人的度假即將結束。
「早上6點30分左右，WhatsApp上的訊息開始湧進來，」沙爾夫回憶說。他是以色列陸軍一個最精銳部隊的退役指揮官。
沙爾夫共同創辦了「武裝兄弟」（Brothers in Arms）——一個以色列預備役人員組織，該組織一直在抗議政府頗受爭議的司法制度改革。
「早上8點，我和『武裝兄弟』其他領導人在Zoom開了個會，然後發表一份聲明，號召大家立即報到，不要有任何遲疑，」他說。
大多數以色列人在18歲時須強制服兵役。男子須服役32個月，女子則是24個月。退役後，他們中的大多數人都可能在國家緊急狀況下被徵召入後備軍，直到40歲之後，有時甚至超過40歲也會被徵召。
以色列政府今年年初啟動的改革使國家陷入分化，數十萬以色列人走上街頭，他們害怕新的改革將破壞民主制度。
「各軍種當中的很多『武裝兄弟』組織成員都因為政府的這番立法而暫停自願服役，」作為此次抗議運動主要領導者的沙爾夫解釋說，「國家和士兵之間的契約被破壞了。」
不過，對於沙爾夫來說，這一次的情況又不一樣了。
「當我看到恐怖分子駕駛皮卡車穿過（邊境城市）斯代羅特的影片時，我明白到，正在發生的事情非同尋常。」
「我們的預備役人員立即被派入他們的部隊。那些沒有被徵召服役的人則加入了我們幾小時內在特拉維夫開設的一個民用指揮中心。」
原本為抗議政府而組建起來的組織，現在實際上正領導著救援工作。「我們營救倖存者，運送士兵和裝備到各部隊，為軍隊提供熱餐。」
「我們成立了一個機構，為喪失親人的家庭提供支持。我們幫助那些逃離家園的居民尋找住所，並運作著一個戰時情報中心，幫助失蹤者家屬了解他們親人的信息。人們從內心深處感到痛苦。」
沙爾夫承認，以色列人對於總理的領導有所保留，但他說現在不是爭論的時候。「他們對未能阻止襲擊感到憤怒，並渴望竭盡全力幫助這個國家。我們不會忘記所發生的事，會有更恰當的時機尋求答案，要求問責。但是現在，在安全部隊正在作戰之時，這個國家需要團結和修復。」
但是有些人則不那麼有耐心。
「納坦雅胡不合格」
很多以色列人要求立即得到答案，並且質疑總理納坦雅胡是否有能力在這個充滿挑戰的時期領導國家。以色列加薩衝突爆發三週之後，納坦雅胡在社交媒體X上寫道，有關哈瑪斯的戰爭意圖，他「沒有得到任何警告」。
「相反，」他寫道，「所有安全官員，包括以色列國防軍（IDF）情報部和以色列安全部的負責人的評估都認為哈瑪斯受到了阻嚇，而且希望達成協議。」
這立即引發超越政治陣營的激烈反響。人們認為納坦雅胡是在戰爭期間將責任歸咎於國家的安全機構。總理在幾個小時後刪除了這篇貼文並道歉，但是影響已經造成。以色列的很多人認為納坦雅胡是試圖推卸責任，以免日後受到影響。
埃亞爾・瓦德曼（Eyal Waldman）對總理的貼文感到厭惡，認為納坦雅胡應該立即下台。「他誰都怪，就是不怪自己，」這名以色列企業家說，納坦雅胡還因為貼文而受到自己黨內的批評。瓦德曼曾創辦了以色列最成功的科技公司之一邁倫（Mellanox），在加薩地帶的一個發展中心僱傭了二十多名巴勒斯坦人，後來他將公司賣掉。
他在東南亞度假期間得知，他24歲的女兒丹妮爾（Danielle）和男友諾姆・謝伊（Noam Shai ）在哈瑪斯襲擊期間正身在超新星（Supernova）音樂節現場。接到消息後的48小時內，以色列社區的戰鬥正如火如荼之時，瓦爾德曼匆忙趕到音樂節現場，帶著武器，凖備採取一切必要的行動找到丹妮爾。
「哈瑪斯控制了我們的20多個社區，」他解釋說，「我們的軍隊垮了。我不能依賴任何人。我想救我女兒。」
「我們追蹤他們朋友的車。車上到處都是子彈。我當時仍希望她還活著，正躲在某個地方。我願意接受她被綁架，被困在了加薩。」
但是兩天後，有人敲門告訴他，他女兒已經死了。「他們殺害、肢解和虐待人質。他們搶劫和綁架。我們必須徹底摧毀哈瑪斯和巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動（Palestinian Islamic Jihad）。我們不能停下來，直到他們被消滅，就像西方對待『伊斯蘭國』（IS）一樣。」
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