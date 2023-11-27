研究：女性比男性更少在工作中用AI——什麼原因造成如此的性別差異？

廣為流行的人工智慧（AI）聊天機器人ChatGPT目前擁有超過1.8億用戶，但是珠寶設計師哈麗特・凱爾索（Harriet Kelsall）說，這玩意不適合她。作為閲讀障礙症人士，她承認，使用這個工具或許有助於令她在與網上客戶溝通時表達更清晰，但是最終，凱爾索說她就是不信任它。

凱爾索女士的工作地在諾丁漢（Nottingham），她說當她今年試著使用ChatGPT的時候，發現了一些錯誤。她試探性地問它關於查爾斯三世國王（King Charles）在5月加冕禮上所佩戴的聖愛德華王冠（St Edward's Crown）的問題。

「我讓ChatGPT告訴我一些關於王冠的訊息，就是想看看它會說些什麼。」她說：「我對皇家王冠上的寶石相當了解，而我注意到文本當中有很多內容，其實說的不是同一頂王冠。」

凱爾索女士還表示，她同樣擔心人們「把ChatGPT告訴他們的內容當作自己獨立思考的想法，並且進行剽竊。」

儘管ChatGPT自一年前推出以來就變得非常受歡迎，但是像凱爾索女士這種不太願意使用它的情況，似乎在女性中間比在男性中更為常見。根據今年早些時候的研究，54％的男性現在會在職業或個人生活中使用AI，而女性當中的這個比例僅有35％。

這種AI裡疑似的性別差異，原因是什麼，是否應該引起關注？

Photo Credit: Getty Images／BBC News ChatGPT目前在全球有超過1.8億用戶。

工作地在倫敦的商業教練米歇爾・萊弗斯（Michelle Leivars）說，她並不使用AI為自己寫作，因為她希望保留自己的聲音和個性。

「客戶說過，他們與我預約諮詢是因為我網站上的文字並不令人覺得是那種模板文章，而是我在直接跟他們對話。」她說：「認識我的人進入網站後說，他們能從中聽到我說出這些詞語，而且他們一下子就知道那是我。」

與此同時，同樣在倫敦的海莉・拜斯特拉姆（Hayley Bystram）並沒有打算透過使用AI來節省時間。拜斯特拉姆女士是婚戀中介「鮑斯－里昂合伙人」的創始人。她會親自與客戶網頁，手把手地將他們與志趣相投的人進行配對，而不借助任何運算法。

「我們本可以利用ChatGPT這類工具來取代那些精心製作的會員資料，製作這些可能要用上半天時間。」她說：「但是對我來說，那樣做會令這個過程當中的靈魂與個性被抽走了，感覺像是作弊，所以我們還是保持原來冗長的方式。」

Photo Credit: Hayley Bystram／BBC News 海莉·拜斯特拉姆表示，使用AI感覺像在「作弊」。

蘇格蘭佩斯利（Paisley）的商業策略師亞歷山德拉・考沃德（Alexandra Coward）認為，使用AI進行內容生成，就像是「重度修飾照片」。她還特別擔心，有種越演越烈的趨勢是人們用AI來創作「令他們看起來最苗條、最年輕、最時髦」的照片。考沃德女士補充說：「我們正走向這樣一個空間，你的客戶將認不出現實中的你，而你自己也認不出現實中的你。」

雖然這些都是對AI敬而遠之的合理理由，但是人工智慧專家朱迪・庫克（Jodie Cook）表示，女性之所以不像男性一樣盡情擁抱這項技術，還有更深層次、更根深蒂固的原因。

「STEM領域（指科學、科技、工程和數學）傳統上一直被男性主導。」庫克女士說。她是Coachvox.ai的創始人，這款應用程式讓企業領袖可以創建AI版的自己。

「目前採用AI工具的趨勢似乎也反映了這種差異，因為AI所需要的技能也根源於STEM學科。」

AI威脅論被過分誇大了嗎？

上周三（11月1日）在英國舉行的全球人工智慧安全高峰會（AI Safety Summit）上，英國政府公布了由包括美國、歐盟和中國在內28個國家共同簽署的《布萊奇利宣言》（The Bletchley Declaration）。這被稱作全球第一份針對「前沿AI」的國際宣言，將作為加強全球AI安全合作的依據。

在會上，英國國王查爾斯三世通過影片表示，AI所帶來的風險需要人們「以迫切、團結和共同努力的態度」來應對。峰會的焦點是全球合作管理最具風險的AI技術——即那些目前能力不被知曉的最前沿人工智慧。各國政要、部長和業界巨頭各自發表了對人工智慧和其管理的看法。

出席會議的特斯拉（Tesla）和社群媒體「X」（前Twitter）的擁有者伊隆・馬斯克（Elon Musk）表示，AI有可能讓人類滅絕。英國首相蘇納克（Rishi Sunak）則在會前向BBC表示，監管AI的風險非常重要，不能只依靠科技企業「自評功課」。

蘇納克表示，這項工作必須由政府和外部人員來完成，才能確保AI技術下民眾的安全。美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）則稱，美國會在峰會後成立自己的AI研究院。

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）在會前表示，世界領導人必須「全光譜」地應對AI對人類造成的風險，並舉例提到醫療系統中的錯誤算法、深偽技術和虛假訊息等等。

中國同樣對全球合作應對AI表示支持。出席峰會的科技部副部長吳朝暉呼籲「全球合作分享知識，並讓AI技術向公眾開放。」目前，各國才剛剛開始對人工智慧的潛在風險進行應對，這當中可能包括對隱私的侵犯、駭客攻擊以及取代人類工作等方面。有專家認為，AI對人類的威脅有可能被誇大了。