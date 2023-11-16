《並非意外》：將州際公路規則套用在充滿交會口的市區道路，是非常要命的決定
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我就聽一名交通工程師和我形容過，州際公路上——而且不是一般的公路，是他們協助設計的州際公路——的車禍起因是：「車禍依舊難免，因為有些人就是神經病。我不知道那是出了什麼問題，但三寶就是三寶。他們車開得之快，遠高於速限。」
文：潔西・辛格（Jessie Singer）
風險（節錄）
速限只是一種感覺
大量的證據顯示，交通意外會以類似的方式重複發生在類似的地方，除非環境有所改變。當交通工程師改變了一條街的設計時——比如將一條駕駛可以舒舒服服在上頭超速的街道，改成一條你要減速才能感覺到安全的街道——那條街上的意外傷亡就會顯著下降。
這告訴我們一件事：交通工程師有能力防止車禍的發生。惟即便如此，死於車禍的風險仍然居高不下——2020年，車禍是美國排名第二的意外死因，死於車禍的人數比被槍枝、火災與其它危險機械的人都多。
艾瑞克・鄧保（Eric Dumbaugh）是在佛羅里達大西洋大學教授都市計畫與區域規畫的一名土木工程師，也是道路安全跨學科合作中心（Collaborative Sciences Center for Road Safety）的副主任；他解釋這種不對稱的發展，是關於風險的資訊品質不良造成的結果。他告訴我，許多交通工程師用來設計道路的準則，都存在過時、誤用與以訛傳訛的弊病。
問題就出在美國大部分的道路工程準則都寫成於1950年代與1960年代；當時美國政府正在根據1956年的《聯邦補助公路法》興建全長6萬6000公里長的州際公路系統。與此同時，拉爾夫・奈德正在號召同志對抗車廠；眼看要成為過街老鼠的車廠為了轉移焦點，便如前所見把鍋甩給了方向盤後的瘋子。
同樣為了卸責，車廠的另外一招是一口咬定車子本身並不危險，危險的是道路設計。車廠出於自私的理由吹起了交通工程的重要性，但放眼美國最早的交通工程準則書，那些作者並沒有足夠的能力去衡量他們所建道路的風險。那些今天仍用來設計道路的準則就出自這樣一個三合一的交叉路口：衡量風險的能力有限、道路設計作為交通安全的「秘密醬汁」受到了更大的矚目、州際公路系統成為資金充沛但目光短淺的政策重點。
在當時，美國並沒有聯邦機構主掌交通安全事務，車輛撞擊的統計則是由各州各自為政，並不精確，所以整體關於意外風險的數據並不齊全。但早年的交通工程師確實知道，他們在興建的州際公路有著比其它道路系統更低的意外發生率與致傷率。
報紙當時也大量報導，一種戲劇化到讓人印象深刻的意外，會發生在跟州際公路完全不一樣的道路上：這種車禍會有一名失控的駕駛，一台衝出道路的車子，還有一堆把樹幹或電話線桿包起來的殘骸。失控會讓這些這些意外感覺格外高風險，這一點也完全表現在媒體曝光的那些令人怵目驚心的照片上。
從這兩個因子——波及路旁樹木跟電話線桿的重大意外，還有低出事率的州際公路——去思考，讓我們發想出一個「寬容路側」的概念，也就是一種在設計上對犯錯的駕駛比較「寬容」的路街。
理論上，寬容的路側似乎可以降低風險；在實務上，這意味著工程師開始把其他的道路設計得跟州際公路一樣。相較於其他道路，州際公路更直、更寬，且路肩的淨空處更廣——沒有樹、沒有電話線桿，沒有商店，也沒有匝道。都沒有樹了，你要怎麼把樹包住，對吧？在沒有數據可以佐證對錯的狀況下，這種「改良」很快就成為了標準做法。工程師認定路邊的東西都叫作「路邊的障礙物」。
寫入早期美國工程設計標準的這些規則——路邊應該淨空、道路要直、要寬，這樣駕駛才不會失控，車子才不會偏出去——根據的是有關當局對這些路邊障礙物的風險認知。假以時日，強制性的安全氣囊、安全帶與潰縮式方向機柱會降低這些車禍中的傷亡風險，但那些早年訂下的規則並沒有被移除。今日的工程師學的那一套，仍是彎曲的鄉間林蔭道路很危險，就像都市裡彎彎曲曲還有長椅可坐的商店街一樣危險。
這些設計準則讓鄧保感到困惑；他在那些彎彎曲曲還有長椅可以坐下休息的商店街上待過很長時日，從來不覺得那裡有什麼危險。設計準則與現實間的落差，成了他博士論文要調查的題目，結果他的研究證明「寬容路側」背後的理論基礎並不準確，或至少被誇大了。鄧保發現，貌似州際公路的都市街道其實會增加車禍，反倒是那些看起來生活感十足的路街會讓車禍減少。
他挑出了毗鄰郊區的商業街，還有黃金地段的林蔭路段，結果發現車禍根本不會發生在這些地方。這些鬧區跟林蔭路就跟鄧保印象中的一樣安全，而這跟有工程學位的他當年在學校裡所學，還有如今的學校依舊在教的課程內容，根本都不一樣。
「大多市區路邊的車禍都不是隨機的操作失誤，」鄧保告訴我，「而是被系統性寫入道路設計的弊病。」
鄧保發現，大部分城市街道上的車禍會發生，都是因為車輛在車道與巷弄中的行駛與轉向都過快。事實證明，當交通設計師把道路弄得跟州際公路一樣又直又寬，駕駛人就會覺得受到鼓勵，不禁想把市區當成州際公路來開。
被設計師拿掉的那些彎道、行道樹與長椅，其實都真有著一種障礙的作用，可以用其所呈現出的風險逼使駕駛放慢速度——少了這些障礙，駕駛會覺得風險變小，對駕車的控制力變大，進而更放心地踩下油門。而車速一變快，車禍跟死傷就會變多——道路的設計，誘發了駕駛的失誤。
鄧保在完成學業後仍不忘研究的初衷。2020年，他採取了類似的方法去檢視在北卡羅萊納州的夏洛特附近，發生於三年間的共五萬件車禍。他注意到他的交通工程師同仁傾向於把這些意外怪罪到駕駛的操作失誤上，而他的研究發現則顯示，比起有易出意外體質的人類，道路的特性才真正是陷人於險境的元凶。
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青春真美好但現實太殘酷！從《少男少女》看如何逃離有毒關係
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入選2023釜山影展亞洲電影之窗，並入圍金馬60最佳新演員與最佳音效獎，由許立達執導的新片《少男少女》，靈感自導演在台灣西部小鎮的經歷，在濱海小鎮中的少男少女面對生活，他們將做出什麼樣的選擇？11/17一起進戲院觀賞。
由許立達自編自導的《少男少女》入選釜山影展的亞洲電影之窗單元，並獲得第60屆金馬獎最佳新演員和最佳音效獎共兩項入圍肯定。光從片名來看，似乎是部青春愛戀、充滿粉紅色泡泡的電影，但導演卻傾倒出滿滿的不堪與無奈的哀愁。青春期的煩惱不僅是升學或愛情，而是基本的生存困境，花樣年華被迫迅速長大。
《少男少女》的故事敘述一個在濱海偏鄉小鎮就讀國中的少男（胡語恆 飾），不滿男人（李銘忠 飾）對待他和女人（管罄 飾）的生活，在偶然中遇見了失戀的少女（尹茜蕾 飾），少男提議一起離家，單純的「離開」變成錯綜複雜的不歸路。
與其他電影相比，《少男少女》片中的主角都沒有名字，僅有少男、少女、男人和女人以及職業的代稱，片中也看不到地名或路標，只能從智慧手機得知故事背景在現代的台灣。其實許立達開拍前到雲林做田野調查，當地人以為他是新聞記者，希望他能把當地的經濟困境傳播開來，讓大家知道這個「沒有希望的地方」。雖然最後電影選在雲林拍攝，但導演刻意不貼上標籤，觀眾得以聚焦在角色間的「關係操控」上，揭露不美好但真實存於台灣的現象。
不管在都會或是偏鄉成長，「離開」對多數人來說一直是不斷冒出的念頭，尤其是離開原生家庭。在片中少男少女雖是14歲的國中生，但看不見未來以及對現況的不滿是離家的動機，少男無奈地說：「哪裡都好，就是不要在這裡」但離鄉真的比較好嗎？故事中到小鎮討生活的外地人，日子也過得不順遂，在小鎮終老的人，內心似乎平靜淡然。
其實離開或留下？端看有沒有羈絆。少男年對女人的牽掛、少女對前男友的依戀、女人對男人的依賴，都是他們無法說走就走的原因。一旦少了羈絆，選擇離開是早晚的事。
說到羈絆，電影裡出現多類型的關係操控。少男和少女以金錢和愛情彼此控制、男人以金錢控制女人和少男、警察以權力控制小鎮上的人。一開始或許各取所需，但時間久了可能變成有毒的關係，你是否也身處不對等的關係操控中呢？主角利用金錢或權力反轉支配與被支配的關係，可惜有些關係是錢或權力也無法轉變，例如親情。
韓國權威精神科醫師權純載在《有毒關係: 獻給雖然痛苦到想死，卻無法斷絕關係的你》書中提到，主導有毒關係的人，會把正常關係中某些程度的衝突與傷害當作藉口，主張這種反常的關係是正常的。他們把偽裝成愛的殘暴與掠奪，和包裝成集體意識的瘋狂指責與侮辱，縮小成普通關係中經常發生的衝突，反而把被犧牲者或反抗者視為有問題的人。
「妳不是說妳愛我嗎？」片中教練大聲地質問少女為何勒索他，讓少女馬上萌生罪惡感，乖乖屈服，這就是典型的主導者與犧牲者的關係。
當我們身陷有毒的關係，你會怎麼做？義無反顧的掉頭就走，或許換來對方以金錢或性命要脅，最慘的是這樣的情緒勒索無效時，就是悲劇發生的時機。最好的方式是看清自己的價值，不要活在別人的期待中，自我強大了，才能決定關係的發展，而不是一昧的討好他人，認清「我是為你好」的背後意涵。事情不是只有0或100，盡可能地冷靜接受變化，才能生存到最後，有時候「忍氣吞聲」，能為你換來喘息的空間。
或許電影裡的劇情大多不是我們日常會經歷到的事，但仔細觀察，你會發現自己的生活模式與主角相似，只是故事相對極端、危險較迫切；相對安逸的我們，在家庭、職場和感情中也不時面臨抉擇和關係轉變，錢和朋友會背叛你，但背叛自己，才是最可怕的。清楚自己的能力界線，不要以救世主之姿為別人的負面情緒負責，先救自己再救別人，把自己過得好並非自私而是減少他人的麻煩。發現關係變質後，依然能坦然接受結果，才能活出有彈性的人生。