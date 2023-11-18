《弒母》推薦序：克莉斯蒂娃導覽克萊恩，是思考的高潮迭起，情感的不離不棄
我們想讓你知道的是
克萊恩的理論不完美，但其無可取代的部分提供了不同於佛洛依德與拉岡的取徑。書中也不忽略克萊恩在實務中取得支持的過程，以及同性、同行、不同輩牽引出的複雜嫉羨／感恩課題。
文：張亦絢（作家、文學評論者）
【推薦序】天才見天才的大隊接力
嚴謹、獨到、清晰，既一針見血又善解人意——不意外，這就是茱莉亞．克莉斯蒂娃（1941-），一個自發的接棒者。「女性的天才」系列，這個寫於約20年前的三部曲，至今才有中譯，還是讓我為遲到而有小驚嚇。然而，我也曾忽視它們，以為比諸書名明示理論性格的其他作品，這或是克氏的餘興？
關注女性天才是好事，但我對傳記不熱心——也曾有讓我驚艷者——比如褚威格寫法國皇后瑪麗（Marie Antoinette）；米娜貝爾出版還出版過他的《與魔鬼作鬥爭：克萊斯特、荷爾德林與尼采》、《三作家》、《三大師》，全較更負盛名的作品令我獲益更多。另有賴香吟與朱宥勳也交出典範作品——現在，這個深愛書單，我會再加上《弒母：梅蘭妮．克萊恩的痛苦、瘋狂與創造》（以下簡稱《弒母》）。
對傳記的惡感，來自經驗——傳記難，很多作者不知寫別人，也會暴露自己的弱點：太尊敬不真實，太蠻橫如食屍；不加評斷很無趣，臧否過剩令人煩。這類缺點全沒有，克莉斯蒂娃導覽克萊恩（1882-1960），是思考的高潮迭起，情感的不離不棄——如同書中這段文字：「……一種觸及傷口的適切關懷顯現，它懂得不帶討好地陪伴傷口，走向一層新的皮膚、敏銳的皮膚。」
無畏地邁入「克萊恩遭斥之謎」
我讀書時的老師們都讀大量精神分析，我們多少「見賢思齊」。我基於興趣，讀了比較多費倫奇（克萊恩的第一個分析師）——但記憶最深的，是電影史老師（一個魁武的男人）若有所思地對我們道：「我是克萊恩派的。」克萊恩派？很重要嗎？根據我的「嗅覺」，克萊恩最被某些知識份子醜化——但別人吵架，與我何干？
我的轉捩點是在讀過《兒童分析的故事》後——我「立刻視自己為克萊恩的知己」：克萊恩當然會被誤解！可是她才是對的。我覺得自己「完全知道克萊恩在做什麼」——克莉斯蒂娃之所以令人拍案，就在於她並不封閉地正面闡述，反而逐步深入這個「克萊恩遭斥之謎」，這本書才會汁水淋漓地好看。裡面甚至談到推理小說……。
我至少可以舉出書中，作者完全不否認，但透過調整角度，重構的「克萊恩遭嫌、招恨三大過」：太粗野、將「幼幻想（極重要的概念）中的母親」置於真實父母之前、主攻「內在性」是否表示棄「外在性」不顧——這裡克莉斯蒂娃不再只以博學者的方式論述思想史，她也是以精神分析的專業在翻轉詮釋。熟知精神分析世界史者，其參考價值，毋須贅言。對於接觸時日尙淺者，或許還是稍有難度，但絕無炫學所構成的障礙——這是可收事半功倍之效的進階讀物。
不衝不撞，但非不嗆
克莉斯蒂娃一向被認為較不「衝撞」。甚至有人以「拉岡的乖女兒」揶揄她。但我曾跟朋友開玩笑地報告：乖女兒正在抄父權的家。她的方法較像滴水穿石。在最精彩的第十章中，像女性主義者做過非常多次地，她也對女性貢獻的被佔用，而後除名抹煞一事，做出醒目劃記。
在她對拉岡最辛辣的評論中，說他對克萊恩「……帶著敬意，彷彿像是超越了嫉羨，但尚未抵達感恩……。」——她罕見嗆聲，但在持平的自我要求中，她的輕嘲力仍不同凡響。我看過她上電視，她看起來有點嘻嘻哈哈——但她與克萊恩同樣都是離開原生家國打天下的新移民人生，吃過的苦未必較少。
那麼，這是克莉絲蒂娃個人的抵達（感恩）【註】嗎？
克莉斯蒂娃的選擇，克萊恩的回歸
答案沒那麼個人。保衛天才女的思想遺產，向啟發（為數眾多的女性）多方的先驅致敬——《弒母》的意義遠超過感人——「回歸克萊恩」有更嚴肅的原因，它牽涉到精神分析被發明出來的目的：幫助深陷痛苦者重返現實、對毀滅與破壞性做出假設、根據假設而來對社會的改良——它徹底是政治的。
克萊恩的理論不完美，但其無可取代的部分提供了不同於佛洛依德與拉岡的取徑。書中也不忽略克萊恩在實務中取得支持的過程，以及同性、同行、不同輩牽引出的複雜嫉羨／感恩課題。
神經醫學的近年發展，令不少病症被重新認識：其與神經系統的關係，更甚心理。有人因此主張精神分析無效，甚會延誤治療——但仍有人指出，雖不適用於急性發作，精神分析對防治復發仍有幫助。在使用自閉、思覺失調等詞彙時，《弒母》不若今日知識更新後所具備的細緻與層次——我們必須考慮成書年代的因素——這也是在推薦同時，我想闔先敘明之處。
註釋：「感恩」是克萊恩理論的核心概念，翻譯成「感恩」沒錯，但考慮所有脈絡，最好能從「不受制於嫉羨的自由」來認識「感恩」，而非從道德或禮俗教化常談的「心懷感激」或「報答」理解。
書籍介紹
本文摘錄自《弒母：梅蘭妮．克萊恩的痛苦、瘋狂與創造》，心靈工坊出版
作者：茱莉亞．克莉斯蒂娃（Julia Kristeva）
譯者：許薰月
校閱者：葉偉忠
沒有弒母這種象徵性的與母親分離，內在客體與幻想就無法建構，而修復是不可能的……——克莉斯蒂娃
梅蘭妮．克萊恩對精神分析的重要性不言可喻，她是佛洛伊德最重要的後繼者之一，也是兒童分析與客體理論的先驅。但《弒母》所展示的絕非眾人所知的克萊恩，在法國當代重量級學者與評論家克莉斯蒂娃的「天才女性三部曲」之一中，她對克萊恩的生平、理論與其影響力有了更宏觀、細緻且顛覆的描繪，讓人得以透過更多面的角度理解這位大師級人物。
Tags：
次世代通訊人才不斷線！「玩學5G新視界」接軌國際趨勢，5G人才無極限
我們想讓你知道的是
5G產業發展日新月異，經濟部產業發展署(以下簡稱產發署)為培育臺灣5G產業人才，開始了「5G+產業新星揚帆啟航計畫」，四年來已有豐碩成果，而2023年也將在11/22於華山文化創意產業園區舉辦年度發表會，不論是想找人才媒合或掌握產業趨勢，都歡迎對5G有興趣的民眾來共襄盛舉！
近70家企業與76所大專院校共襄盛舉，成功媒合超過500位的學生參與155項由企業出題的5G相關研發應用專題，更創造出3成的人才於參與計畫後被企業留用，由產發署啟動的「5G+產業新星揚帆啟航計畫」（後稱5G Jump計畫）在過去4年內，為產業、大專院校創造且積累了許多豐碩成果。
「臺灣5G元年始於2020年，而我們的使命正是推動5G產業能在這片土地上落地」產發署電子資訊產業組組長陳國軒說，而這須仰賴完善的實證場域，不僅是為了鏈結國際供應鏈，更希望能把國內5G人才庫建構完成，以利未來蘊含高度知識含量的技術研發與應用開發。對此，經濟部攜手資策會共同推動的5G Jump計畫，就是想透過產學合作的方式，加速5G產業腳步的進程，資策會數位教育研究所人才生態中心主任暨5G+產業新星揚帆啟航計畫主持人莊芳甄就表示，團隊想出以「產業出題，人才實戰」加速人才熟成，而「Jump」不只代表人才升級，更囊括5G產業成長的意涵。
然而，經濟部究竟是預見了當前市場的哪些變化，開始積極著手計畫推動？希望助產業在5G發展一役中打出勝仗。
從「高低廣」推動計畫價值，向下扎根5G人才即戰力
「全球5G用戶已突破40億人口大關，更促成臺灣在全球5G設備出貨量搶下1/5的市場份額」陳國軒分析道。為此，他也積極走訪產業第一線，包括在通訊產業扮演關鍵角色佼佼者的雲達、耀登、鐳洋等，也觀察到產業目前最需要的正是擁有即戰力的人才，如果能讓學子在就學期間就接軌產業需求，便有機會能降低產學落差，並協助他們儘早找出職涯的方向。也因此，陳國軒以「高、低、廣」三個特性拆解這次計畫背後的策略。
以「高」來說，這表示除了媒合學生進入企業實習之外，計畫也提供完整的一站式5G學習資源：5G JUMP平台，內含412門線上學習資源，也會提供與國際通訊大廠Nokia合作最前瞻主題，並針對產業需求或者是稀缺關鍵領域，特別邀集專家來錄製制式課程；在「低」的部分，陳國軒表示為降低學用落差，因此積極嫁接產學合作，成功媒合503位學生參與155項與5G相關的研發應用專題，不只讓學生能更加了解產業需求，產業技術研發也在實驗室能量的推進下加速前行。
此外，在「廣」的概念之下也在多元應用創新下足功夫，除了著重在學生培育（產業新進人才）、企業在職員工提升外，也推動5G種子師資培養，攜手育成加速器、國內外5G企業共同合作，加值師資5G的專業技能，希望能融合到技術開發或教學場域，並帶領團隊發展5G多元創新應用，由上而下扎根並從技術到創意全面擴散5G技術場景。
對此，莊芳甄也補充到，由經濟部所打造的線上學習平台因為內容兼具5G技術應用的深度與廣度，目前已經有超過5000人次的訂閱，而共計有69家企業在計畫四年間一同攜手協助學子們掌握5G技術研發，其中連續兩年以上參與的更是超過一半以上，且有1成企業是四年間皆有參與，顯示企業端對於5G人才的急迫與渴求，也都願意捲起袖子響應與公部門推動人才向下扎根的行動，透過媒合學生進入企業場域實戰研習，讓他們能提早培養出研發解題能力，成為接軌產業實務的即戰人才。
產學合作啟動學子視野，跨域溝通促進5G人才交流
回首計畫四年的歷程，陳國軒說收到了非常多參與產學合作學子的反饋，不只是能看見課本以外的問題與挑戰，也開啟更多非本科系學生的5G視野，這是在計畫推行之初所沒有想過的影響力，也讓陳國軒看見了5G產業未來的可能性。
他分享了一位於川升科技進行研習的產業新星余同學的經驗說道，參與計畫最棒的地方在於可以動手操作最先進、價值上千萬的儀器設備，是有別於校園學習很難得的體驗；同時也因為計畫的觸發，讓原本就讀高科大電訊工程系的余同學，後續報考並錄取川升與成大合辦的產碩專班，使技術研發可以持續不中斷。而另一位參與雲達科技的產業新星廖同學，原先就讀海洋大學研究AI養殖，加入雲達投入5G核網研究後，不只將所學AI與5G邊緣計算相結合，成為名符其實的5G跨域人才，更在研習結束後成為廣達集團正式員工。
陳國軒表示，企業端也真實感受到在計畫的推動下，產業新星的加入帶給了企業內部不同刺激與好處，除了學子們總是能用他們世代的語言和觀點提供企業不同思維，帶動內部活力創新循環外，也能助學子將學校所學的理論應用到實際場域裡面，創造出更多5G技術應用的對話與互動。
另外，莊芳甄也補充道，一位來自非本科系的同學從多媒體設計相關科系的身份參與5G JUMP計畫，她表示這位同學跟著許多跨域的學生一同攜手做AR/VR 5G應用專題，讓她大開眼界學習跨域整合溝通外，也見識到5G技術如何在場域裡落地應用。而下一步莊芳甄也認為應該要創造雙向交流，不再只是將學生送進產業領域見習，更應該邀請產業的第一把交椅進到校園裡，將第一手資訊跟學理結合，也讓學生在校期間就能了解產業的挑戰跟應用，無需再等到實習的時候才能了解，加速人才即戰力的培育。
玩學5G成果重磅登場，一次掌握人才脈動與產業知識
隨著「5G Jump」計畫四年來的耕耘，不只是豐富了產業的人才庫，也希望能將這一路的心得與經驗總結，成為企業、大專院校未來的參考依據。也因此，陳國軒透露今年將以「玩學5G 新視界」來呈現今年的成果，更提出「人氣」、「人才」與「人脈」等三大層次，透過實體專刊「高頻競博-臺灣5G人才乘風飛颺」來展現團隊在產業人才發展上的用心。
陳國軒表示這本刊物從「人」出發、以「案例」貫穿，集結超過500位產業新鮮人投入企業研發的實戰成果，並梳理出「潛力股」的必備要素；同時精選10組企業5G研發布局與人才培育的分享故事，讓外界一窺計畫如何佈局人才。至於在人脈的層次上，這本書能提供人才、產業與學術三方如何合作的指引地圖，而正是這些產業背後的關鍵人脈推手，才得以帶領臺灣行動科技向前，「我希望這本書能成為具參考價值的5G人百科全書」陳國軒說。
「別忘記我們在11月22日要在華山文創東2BCD倉庫舉辦成果發表會，」莊芳甄補充道，現場規劃了各種5G解決方案的展攤，透過實際呈現與互動，讓觀展者可以更加了解5G技術的應用，此外，也針對人才打造媒合活動舞臺，為產業跟人才做到最好的串接，「希望大家都能帶著玩樂的心態來這裡帶走5G知識」莊芳甄笑著說。
▶瞭解更多：「玩學5G 新視界」
▶延伸閱讀：《5G人才布局之道，給5星級的你知道！》特別報導專區
經濟部產業發展署 廣告