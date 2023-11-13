如果12個月後美國選民將川普再次送回白宮，他打算做些什麼？
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川普很多的提案都需要國會通過立法來實現，而當前國會在一定程度上受強烈反對他的民主黨人所控制。其他一些提案，比如終結出生地公民權，很可能是違反美國憲法，肯定會在法庭上受到挑戰。不過，有一些政策倒是他作為行政首長的權力範圍內可以實施的——如果他有一群忠誠的助手和政府工作人員來做事的話。而這正是一段時間以來川普一直凖備解決的難題之一。
唐納・川普（Donald Trump）在本次總統選戰中花費了大量時間回顧和抗辯2020年的敗選。但是在幕後，他和他的團隊正在制定一項掌權計劃，決心避免重犯2016年的錯誤。
假如在12個月後，美國選民再次將川普送回白宮，他打算做什麼？對於那些想知道的人，這位前總統正在和盤托出。
他的競選網站上有簡明扼要的概述，他的集會演講中可以聽到相關內容，他委託為他二次進宮作籌備的工作人員也對此進行了記錄。
他們稱這個計劃為「議程47」（Agenda47）——指的是如果川普勝選，就會成為美國第47任總統。他是贏得共和黨提名的最熱門人選，明（2024）年11月將與民主黨人總統喬・拜登（Joe Biden）對決。
8年前，當川普開啟他那場贏面不大的白宮選戰時，他有的只是有限的經費，一個由政界外行和烏合之眾組成的團隊。
他有一個口號：讓美國再次偉大（Make America Great Again）。他有幾項支柱政策，比如修建邊境牆和暫時禁止穆斯林入境美國。他還有一種反建制、抽乾舊勢力沼澤的態度。
在出人意料地獲勝後，他開始將他廣泛的政治願景付諸實踐，但成果有好有壞。
他的「穆斯林禁令」多次被法院駁回，然後再以縮水版的形式成為出台的政策。他修建邊境牆的承諾在官司和國會民主黨人的攪局下不了了之。
在川普的圈內人眼裡，這是凖備不足和用人不當導致的失敗。
如果能在2024年大選中獲勝，他們不打算重蹈覆轍。
2017年1月20日，就在川普發表就職演說後沒多久，他在晚上6點55分走進橢圓形辦公室，陪同他的是負責過渡小組的馬克・洛特（Marc Lotter）。
洛特告訴《BBC》說，在那之後的討論裡，他很快就意識到這個班子根本沒有能力「推動政府這艘大船」。
這一次，他說，他和川普總統任內的其他老臣們要確保凖備得更充分，而此刻他們正在制定計劃。
「這是一個戰術手冊。事情就是要這樣做。還有這裡，最重要的，是那些自由派官僚體系會在這領域、地區和職位上試圖阻止你。」
這個戰術手冊已經在過去一年向外揭露。
其中一些宣言接近於奇幻。他的政府要投資飛行汽車，並在空置的聯邦政府土地上建造「自由城」，讓美國人可以在那裡不受繁瑣的法規束縛下生活和工作。
另一些則頗具爭議，比如他計劃將無家可歸者集中起來，遷移到美國城市以外的帳篷營地，直到他們的「問題明確定性為止」。有一些則直接向文化戰爭靠攏——他希望公立學校教師必須「擁抱愛國主義價值觀」。
他還進一步強調保護主義政策，呼籲對所有進口商品開徵「全球基本關稅」，並且對實施「不公平」貿易行為的國家還可以進一步提高關稅。
在移民方面，他希望恢復讓無證移民申請庇護期間逗留在墨西哥的政策。他還呼籲不再讓美國土地上出生的無證移民子女自動獲得公民身份。
他承諾削減「數千億」美元的美國國際援助，並在此過程中結束俄烏戰爭。據媒體報導，他正在考慮讓美國退出北約，或者至少降低美國在跨大西洋防務協議中的參與度。
「當今，西方文明的最大威脅不是俄羅斯，」他在三月份的一段影片中說，「比什麼都更嚴重的威脅，很可能是我們自己和一些仇恨美國卻又代表著我們的可怕人物。」
根據洛特的說法，川普在2024年議程當中最重要的問題將是能源——增加供應以降低各家各戶的帳單金額。
在他看來，較高的能源價格是拜登總統任期之初陷於通貨膨脹壓力的主因。
「重新打開閥門，向市場和能源公司釋出訊號，表明我們正再次開放業務，實際上長遠看來會降低能源價格。」
這些政策代表著川普以自己的形象重塑共和黨的努力達到頂峰。
布希（George W Bush）、約翰・麥凱恩（John McCain）和米特・羅姆尼（Mitt Romney）是川普2016年勝選之前四屆總統大選的共和黨參選人——他們的保守主義已被清掃一空。
「這個黨已經有所演變，除此沒有別的方式來描述了，」與川普競選團隊有聯繫的共和黨策略師布萊恩・蘭扎（Bryan Lanza）說，「現在我們支持關稅的黨派。這誰能想得到呢？」
蘭扎表示，新的共和黨將保守主義和吸引工人階級選民的民粹主義相結合，包括那些傳統上與民主黨有聯繫的工人。移民、貿易和與美國「實力」匹配的克制外交政策，是當今議程的核心。
川普很多的提案都需要國會通過立法來實現，而當前國會在一定程度上受強烈反對他的民主黨人所控制。其他一些提案，比如終結出生地公民權，很可能是違反美國憲法，肯定會在法庭上受到挑戰。
不過，有一些政策倒是他作為行政首長的權力範圍內可以實施的——如果他有一群忠誠的助手和政府工作人員來做事的話。而這正是一段時間以來川普一直凖備解決的難題之一。
2020年10月，就在川普被選下台之前，他簽署了一項行政命令，創建了一個新的公務員類別。這些被稱為「F級」的職位是高級的政策制定者崗位，傳統上是由職業政府官僚承擔。在川普的命令下，他們現在有可能被解僱，由總統和他的高級政治人員取代。
實際上，這將允許總統清理掉數以千計的政府僱員，並用自己的親信取而代之。
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