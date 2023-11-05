澤倫斯基駁反攻陷僵局、烏克蘭襲克里米亞造船廠，馮德萊恩訪基輔討論烏申請入歐盟進展
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澤倫斯基在與歐洲聯盟（EU）執行委員會主席馮德萊恩於基輔召開的聯合記者會中說：「隨著時間過去，人們都累了，但這並非僵局。」鑒於有報導指出，美歐官員已在討論俄烏若進入談判，可能會涉及哪些內容；對此，澤倫斯基否認西方各國施壓，要基輔與莫斯科展開談判。
（中央社）美國《國家廣播公司》（NBC）引述一位不具名的美國政府高階官員和一名前美國官員說法報導，美國和歐洲官員已經跟烏克蘭政府商討，如何與俄羅斯進行和平談判才能結束俄烏戰爭。
俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭進入第21個月，迄今已造成數十萬人死傷，並摧毀烏克蘭廣大國土，也引發1962年古巴飛彈危機以來，俄國與西方之間的最嚴重危機。
美國《國家廣播公司》的報導指出，美國及歐洲官員與烏克蘭政府商討的內容非常廣泛，包括烏克蘭可能需要什麼樣的讓步才能跟俄羅斯達成和平協議。
《路透社》未能獨立核實美國國家廣播公司報導的這些說法。
美國《國家廣播公司》引述這些官員的說法報導，美國和歐洲官員憂心俄烏戰爭已經陷入僵局，同時也擔憂西方是否還有能力持續向烏克蘭提供軍援。
俄羅斯目前掌控烏克蘭國際公認的領土約17.5%。
基輔當局曾表示，他們希望奪回俄羅斯占領的所有國土，其中包括俄國於2014年併吞的克里米亞半島，且在把所有俄軍官兵趕出自家領土之前，烏克蘭不會停戰。
澤倫斯基駁反攻陷僵局，烏克蘭襲克里米亞造船廠
（中央社）烏克蘭總統澤倫斯基3日否認該國對俄羅斯的反攻陷入僵局；而數小時後，烏國武裝部隊在遭俄國兼併的克里米亞半島（Crimean Peninsula）擊中一座造船廠。
《路透社》報導，烏克蘭武裝部隊（Armed Forces of Ukraine）「戰略通訊部」（Department for Strategic Communications）在通訊軟體Telegram發文說：「11月4日晚間，烏克蘭武裝部隊對暫遭（俄羅斯）占領的（克島市鎮）克赤（Kerch）發動成功襲擊，擊中札利夫（Zalyv）造船廠的海事和港口基礎建設。」這篇發文並未提供其他細節。
俄羅斯扶植的克里米亞行政首長阿克瑟諾夫（Sergei Aksyonov）稍早表示，札利夫造船廠周遭的防空系統已經啟動。
阿克瑟諾夫在Telegram發文說：「被擊落的飛彈碎片落在其中一個船塢的區域，但沒有人員傷亡。」
《法新社》報導指出，俄烏戰爭廣大戰線已近1年幾乎毫無變動，一名烏克蘭高階官員本週示警說，這場衝突陷入僵局。
然而，澤倫斯基在與歐洲聯盟（EU）執行委員會主席馮德萊恩於基輔召開的聯合記者會中說：「隨著時間過去，人們都累了，但這並非僵局。」
鑒於有報導指出，美歐官員已在討論俄烏若進入談判，可能會涉及哪些內容；對此，澤倫斯基否認西方各國施壓，要基輔與莫斯科展開談判。
他說：「我們夥伴當中，沒有人對我們施壓，要我方與俄羅斯坐下來談論此事。」
馮德萊恩訪基輔，討論烏克蘭申請加入歐盟進展
（中央社）歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席馮德萊恩昨（4）日訪問烏克蘭首都基輔，以討論烏克蘭申請加入歐盟（EU）的進度等議題。歐盟原定下週提交烏克蘭入盟進度的報告。
《路透社》報導，馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在社群媒體X發文表示：「很高興回到基輔，進行我第6度的戰時訪問。」她並發布一張她與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在火車站的照片。
馮德萊恩還寫道：「我來此是為了討論烏克蘭加入歐盟的進程。（以及）歐盟提供財務援助，將烏克蘭重建為一個現代化、繁榮的民主國家。還有我們將如何繼續讓俄羅斯為其侵略戰爭付出代價。」
歐盟8日將發布評估報告，詳細說明烏克蘭在滿足入盟的各項經濟、法律和其他標準進展如何，為12月啟動入盟談判鋪路。
俄羅斯去（2022）年2月全面侵略烏克蘭後，基輔在幾天內便申請加入歐盟，並將入盟視為最優先要務。
歐盟27個成員國將於12月舉行高峰會，會中將決定是否允許烏克蘭展開入盟談判，這需要獲得所有成員國的同意。
新聞來源
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：楊士範
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