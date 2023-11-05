愛丁堡大學返還排灣族人遺骨：傳統儀式有淚有笑，英國當地尋覓豬骨成最棘手挑戰
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傳統儀式在一個有解剖學相關油畫、人體雕塑與大型史前動物化石裝飾的歐洲建築空間內舉行。盛裝4具頭骨的藍色塑膠封蓋手提盒靜置於桌面，與蘇寶珠對望。蘇寶珠眼前有酒和象徵一整隻豬的豬骨，但她提醒頭骨靈，此時此地不宜請他們喝酒吃肉，以免解剖學博物館內超過1700具頭骨的靈都來爭食，「不如我們回台灣再說吧」。
（中央社）「我們要回家了，bye bye！」以巫師（pulingaw）蘇寶珠為媒介，祖靈以排灣族語及英語對愛丁堡大學解剖學博物館策展人麥卡倫這麼說，接著給他一個大擁抱。為了這一句道別，台灣與愛丁堡方面努力了不只兩年。
巫師：祖靈真的很想回家
1874年日本以琉球漂民在台遇害為由，出兵台灣，與今天屏東縣牡丹鄉所在位置的台灣原住民激烈戰鬥。日軍隨後取下超過10名原住民的頭顱做為戰利品，其中4具輾轉來到蘇格蘭，被收藏在愛丁堡大學，直到今年正式返還，11月3日在愛丁堡由鄉長潘壯志與愛丁堡大學副校長麥拉赫蘭（Gavin McLachlan）簽署返還證明，率團訪問的原住民族委員會副主任委員鍾興華（Calivat．Gadu）擔任見證人。
蘇寶珠告訴《中央社》，過去約一年期間，族人乞求太陽神（Qadaw）協助，與4具頭骨的「靈」密切溝通。
她說，這些先人礙於自己不是自然死亡，擔憂因此給族人帶來厄運，原本不願回鄉，最後是族人屢次勸說，強調迎接他們回歸故土有助傳承歷史記憶，族人也很有誠意帶他們回家，先人終於應允。10月28日，當族人自台灣啟程、漂洋過海飛往數萬里外的英國，蘇寶珠回憶：「我們當時就強烈感受到，祖靈真的很想回家。」
不過，先人提出要求，他們「很想找到自己的身體」。然而，事過近150年，血肉早已化為塵土，族人能做的，只有特別為每一位先人手工縫製一套全新的傳統服飾，讓他們能夠「完整」回家。
在海外舉行部落傳統儀式不簡單，尋覓豬骨是挑戰
11月3日早上，在遺骨正式移交前，族人在愛丁堡大學舊醫學院的解剖學博物館川堂舉行傳統儀式，迎接先人。
儀式需要榕樹葉、竹子、檳榔、酒，以及豬骨。駐英國代表處3年前整修時，園藝師建議種植的竹子就此派上用場，被砍下帶往愛丁堡。最棘手的則是豬骨，礙於法規只能在英國本地尋覓，但在時間壓縮、飲食文化差異的情況下，無論是取得適當的成豬原料或後續分解處置，都十分不易。
蘇寶珠說，過程中的百般波折像是先人對族人的考驗，檢驗族人是否有意願和能力承擔重責大任。
傳統儀式有淚有笑，感謝愛丁堡大學妥善照顧
據蘇寶珠表示，太陽神派遣祖靈透過她與4具頭骨靈溝通，期間蘇寶珠時而激昂，聲調與手勢彷彿在重現與日軍交戰及頭顱被取下；時而像是在責難、訴苦或與人爭執，偶爾幽默的言語卻又逗得原本忍不住激動落淚的在場族人破涕為笑。
鍾興華是排灣族人，他向記者說明儀式中幾個令人會心一笑的時刻。
儀式在一個有解剖學相關油畫、人體雕塑與大型史前動物化石裝飾的歐洲建築空間內舉行。盛裝4具頭骨的藍色塑膠封蓋手提盒靜置於桌面，與蘇寶珠對望。蘇寶珠眼前有酒和象徵一整隻豬的豬骨，但她提醒頭骨靈，此時此地不宜請他們喝酒吃肉，以免解剖學博物館內超過1700具頭骨的靈都來爭食，「不如我們回台灣再說吧」。
蘇寶珠說，後來頭骨靈數度透過她以英語Thank you向台、英雙方協助回鄉的人道謝，卻遇太陽神派遣的祖靈發牢騷：「你們忘了族語啦？怎麼不用族語道謝？」
不過，無論是否懂族語，當祖靈們邀請原本站在一旁觀禮的麥卡倫（Malcolm MacCallum）走入儀式限制區域「結界」內，擁抱、祝福他，並感謝他多年來悉心妥善照顧，這一刻意義非凡。
解剖學主任吉陵瓦特（Tom Gillingwater）接著獲邀與麥卡倫一同接受祖靈祝福；他原本未預期自己將參與儀式。
他告訴《中央社》，這是他前所未有的體驗，他深感幸運和榮耀。更重要的是，透過轉譯，他瞭解到祖靈與族人都認可愛丁堡大學「做了對的事」。他強調，這樣的認可對校方而言「意義重大」。祖靈們並透過蘇寶珠，邀請麥卡倫與吉陵瓦特造訪台灣。
4具台灣原民頭骨返鄉、還有8具待尋
鍾興華說，原民會兩年前接受部落委託，正式向愛丁堡大學接洽遺骨返還事宜。在此之前，台灣學術界2017年首次發現在愛丁堡大學的收藏中，有註記源自「牡丹戰場」（Botan battlefield）的頭骨。透過學界、部落與官方數年協力，遺骨如今終於回家。
吉陵瓦特告訴《中央社》，愛丁堡大學在1990年代確立遺骨遺骸及文物返還政策；根據政策，校方應與相關社群合作、致力返還，「無論請求源自世界何處」。
儘管如此，校方必須盡其所能嚴謹確保「將正確的物件還給正確的人」。為此，相關人員需多方研究、比對和查證，藉助於文獻、校內外專家及其他可信度經得起檢驗的管道。
雖然政策直到1990年代才確立，愛丁堡大學首度返還遺骨或文物卻已是超過75年前的事，最近一個案例則是2019年向斯里蘭卡原住民「維達人」（the Veddas，或譯為「吠陀人」）返還在1880年代英國殖民時期取得的9具頭骨。此外，校方曾數次返還澳洲及紐西蘭原住民遺骨。
吉陵瓦特說，校方持續接獲返還請求，審酌中的案子目前就有數起。他強調，校方已有多次返還經驗，「預期未來還會有更多」。
愛丁堡大學3日表示，校方持續探索處理殖民歷史遺產的適當方式，並同時探究複雜歷史對當代社會的影響。
1874年，日軍取走至少12具台灣原住民的頭顱，愛丁堡大學近日返還的僅是其中4具。
關於其他頭骨，鍾興華接受《中央社》採訪時說，當初在愛丁堡大學發現4具頭骨是出於偶然、「祖靈的安排」。各方推測，其他8具可能仍在日本，鍾興華說：「希望有機會能夠找到是最好，未來都能夠回到自己的故鄉。」
新聞來源
延伸閱讀
- 漂泊海外150年，愛丁堡大學返還排灣族人遺骨，原民會：原住民族歷史正義重要國際案例
- 中日近代史再認識（三）：日本出兵牡丹社，打的算盤是中國會在琉球問題讓步
- 中日近代史再認識（五）：「牡丹社事件」與「琉球處分」，日本是正義的一方嗎？
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：楊士範
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跑季備賽首選！體育主播田鴻魁的人生伴履，2023臺北馬拉松指定系列──adidas ADIZERO
我們想讓你知道的是
知名體育主播田鴻魁「魁哥」穿上2023臺北馬拉松指定鞋款「adidas ADIZERO系列」，來和我們聊聊他與跑步的緣分，並分享ADIZERO系列陪伴他挑戰自我，創下個人PB紀錄的體驗。
距離採訪約定時間還有五分鐘，突然傳來一聲爽朗的招呼聲：「你們好，我是田鴻魁。」沒錯，他就是臺灣球壇鼎鼎有名的體育主播「魁哥」。不過，走出主播室以後，他還是Podcast節目《跑步不要聽》、Youtube頻道「跟上魁哥」的主持人，喜歡透過社群和跑友們分享跑步生活的點點滴滴；也是跑齡將近四年、全馬PB 3:23的業餘跑者。這次我們特別專訪魁哥，聊聊他的私房訓練課表，以及最初他如何闖入馬拉松世界，展開意料之外的人生下半場。
從主播台到馬拉松賽場，一場跑旅開啟嶄新人生下半場
「我開始跑步的原因很單純，就是想培養運動習慣、維持身體健康。」話雖如此，三年前某次偶然的跑旅經驗，卻成為魁哥意外入坑馬拉松的契機，徹底改變了人生的方向。「那是我第一次和那麼多人一起跑步，當時我們二三十個人借了十幾台Youbike，浩浩蕩蕩地從新店跑到淡水。」魁哥回憶道，「一路上有人慢跑、有人騎車，距離到了、累了就換手，就這樣半騎半跑30多公里，抵達目的地時已經是中午，但結束後我並不覺得累，反而感覺很新鮮，從來不知道和一群人一起跑步這麼有趣。」
憶起那年誤入馬拉松世界的過程，魁哥也有所感觸，「因緣際會的跑旅、受邀加入跑班、創辦《跑步不要聽》、完成人生初馬、老東家結束經營，短短一年發生好多事情，但現在回想起來，事情好像都在某個安排中進行著。」無論是事業、健康，還是人生階段的規畫，跑步已然成為安定生活節奏的定海神針。如果要說跑步帶給魁哥最大的人生啟發，就是「尋找自我價值」。魁哥認真地說，「就像我們在馬場上，我們誰都不能靠，你抽筋了、沒力了，不管是停下來、繼續走都是你的意志──你才是自己最大的靠山。」
很多人都說馬拉松是項「誠實」的運動，你練了多少、課表完成度多少，上馬場就有多少，不會有任何額外的運氣成分。換句話說，訓練量就是每位跑者的基礎，為了迎接年末的馬拉松季，魁哥也正在進行著相當精實的訓練計劃。
ADIZERO BOSTON 12，市民跑者、馬場老將都適用，訓練競賽完美轉換
「我的訓練主要以平日輕鬆跑、間歇跑，和週末長距離三種方向為重點；制定課表時也會留意各項訓練的比例避免受傷。剩下的就是如何實踐課表的個人紀律，而這也是最困難的地方，因為生活上有太多狀況會打斷你的訓練計畫，但身為跑者就是要盡最大努力去提升課表的完成度。」魁哥分享。
制定好課表，接著就是要選擇一雙能夠適用訓練情境的好鞋，「若要推薦一雙適應各種不同速度、不同訓練內容的綜合訓練跑鞋，我一定是推薦adidas BOSTON系列。」魁哥仔細地幫我們分析，「若一句總結BOSTON 12的調校，就是『跑者心聲adidas都有聽到』，像是10代、11代的中底比較硬，但BOSTON 12的中底就是由更輕更軟的LIGHTSRTIKE 2.0、加上一層加厚的LIGHTSRTIKE PRO，維持輕量的同時亦強化了整體緩震、回彈、支撐性能。」
ADIZERO BOSTON 12另一個特色，就是中底之間鑲嵌的「ENERGY RODS 2.0」推進系統。「玻璃纖維的材質讓它很像是溫和版的ADIZRO ADIOS PRO 3，既保留類似PRO 3的推進回饋，但又不會像PRO 3對小腿肌力有那麼高的要求，無論哪種速度的跑者都相當適合。」魁哥評價道。
ADIZERO ADIOS PRO 3，魁哥刷新半馬PB的秘密武器
不過，日常訓練情景和馬拉松賽場上的需求截然不同。賽場上追求的當然是最舒適的跑動腳感與速度表現，所以魁哥會以「推進力」、「腳感」和「穩定度」為主要的挑選標準，「賽場首選一定是ADIZERO家族的PRO 3，像我在今年初的臺北國道馬拉松就是穿著PRO 3刷新個人的半馬PB（95分）。」
「我認為PRO 3最有特色的地方，是兩塊LIGHTSRTIKE PRO中底夾著的ENERGYRODS 2.0推進系統。五根碳纖維條一體成形的爪型設計，不只能夠支撐足部發力點，把力量推進到腳尖；設計在腳趾輪廓正下方的碳爪，也消除了推進時整塊碳版打在腳底的不適感，讓推進力與舒適度共存。」接著，魁哥拿起鞋子，比劃著鞋型輪廓，「另外是鞋型的物理設計，PRO 3前掌底部是傾斜向上的鞋面，搭配碳爪的推進，前掌落地的跑者會獲得更強的物理滾動感；而且，PRO 3前掌的大底比楦頭再寬一點點，腳掌落地時會更穩定，下腳後也不容易左右晃動，或是跑一些傾斜路面的時候，整個平衡度是相當穩定的。」
最後，魁哥還特別提到了ContinentalTM馬牌大底的止滑效果及耐磨度，「很多adidas的鞋子即使穿了一段時間，大底都還不會有什麼磨損；而且不管是濕滑路面、轉彎，它的抓地力都非常非常好。」可以說，不論是ADIZERO BOSTON 12還是ADIZERO ADIOS PRO 3，都能滿足跑者不同情境、配速下的多樣化需求。
adidas ADIZERO家族電光藍新色上市──唯有不安於現狀，才能超越自己
我們訪談到一半就發現，原來魁哥本就是adidas的品牌愛好者。以ADIZERO家族為例，不管是BOSTON系列、ADIOS 8、PRO 2，還是PRO 3，每一款跑鞋的特性、腳感他都如數家珍，甚至還有不少就是魁哥日常訓練、競賽的愛履。
談到喜歡adidas的原因，魁哥認真地說，「像ADIZERO系列從最初階的SL，到BOSTON、TAKUMI SEN、ADIOS 8、PRO 3、STRUNG，甚至是今年剛推出的ADIOS PRO EVO 1，一系列有這麼多不同定位的跑鞋，都可以看出adidas對跑鞋市場的企圖心。」對他而言，鞋款腳感舒適、性能出色只是基本，品牌對品質的執著、不斷求新求變創新態度，才是魁哥鍾愛adidas的根本原因。
「像是這次adidas為了2023臺北馬拉松，就針對ADIZERO家族推出全新配色，尤其PRO 3中底那抹亮眼的螢光橘讓我眼睛一亮，不只原本的藍色被更加凸顯，整個中底輪廓勾勒的相當亮眼；然後PRO 3內側的Logo設計也和過去的款式做出區隔，從這種小地方就能看出品牌的用心，我真的很喜歡。」魁哥讚賞著。
最後，魁哥也聊到未來的目標，「我覺得說『目標』有點太嚴肅，我只想持續訓練、給自己努力的目標，然後繼續參加馬拉松賽事，認識不同的國家與城市。」他說，每個人起跑的原因不同，但只要找到自己喜歡跑步的初衷，用最舒服的方式跟馬拉松結緣，這樣就足夠了。