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2023/11/05,
政治

柯文哲屏東廟口開講提「藍白合」台灣模式，侯友宜：一定拿出最大誠意，結合朋友一起前進

柯文哲屏東廟口開講提「藍白合」台灣模式，侯友宜：一定拿出最大誠意，結合朋友一起前進
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

媒體問及，侯友宜近日是否還會與柯文哲見面協商，侯友宜說，目前都是在政黨協商當中，昨日藍營15名縣市首長共同連署支持藍白合方案二選一，「這很清楚反映人民的聲音，最主要是希望在志同道合的路上歡迎大家一起加入。」

（中央社）民眾黨總統參選人柯文哲昨（4）日在屏東廟口開講，提及國民黨主席朱立倫提出「藍白合」日本及德國模式方案。柯文哲認為，不論藍綠，在總統、立委等初選都比民調，為何不用台灣模式。

柯文哲會後被民眾問及「只有『藍白合』這條路能走嗎？」他表示，「這問題我想了很久，理論上應該要合作把民進黨換下來，但台灣現階段需要是新政治文化，而國民黨還是宮廷政治。」

柯文哲說，朱立倫提出「藍白合」日本及德國模式方案，但自己很清楚「不管什麼模式都會輸」。另外，不論是國民黨、民進黨，總統、立委、議員初選都是比民調，「那為什麼不用台灣模式呢？」

柯文哲強調，政治有世俗的一面，也有理想的一面，常常希望台灣公開透明、理性務實科學，不要為了短期利益犧牲長期利益、不要為了少數利益犧牲多數利益、不要為了政黨利益犧牲國家利益。

柯文哲昨晚8時多抵達屏東慈鳳宮，與競選團隊入廟參拜，並在支持者簇擁下步入會場，現場並高喊「台灣的選擇，柯文哲」。柯文哲開場談到自己參選總統的口號就是「共融社會，國家治理」。台灣歷史從最先原住民，到西班牙、荷蘭、鄭成功等，到現在有很多新住民，台灣本來就是個移民的社會，只要住在台灣、認同台灣、喜歡台灣，就是台灣人。

柯文哲話鋒一轉說，今年4月去美國、6月去日本，可以感受到兩國高層對台灣會不會戰爭相當關切，自己則認為理論上不會；但台灣要想辦法降低風險，對中國該準備的還是要準備，有國防自保情形下，也願意與中國交流。

回應柯文哲提「台灣模式」，侯友宜：一定拿出最大誠意一起前進

（中央社）民眾黨總統參選人柯文哲昨晚說，國民黨提出的「藍白合」日本及德國模式都會輸；國民黨總統參選人侯友宜今（5）日回應，政黨輪替是人民最大期待，會拿出最大誠意與志同道合朋友一起往前走。

侯友宜今早至高雄香蕉碼頭參加「南區醫事團體侯援會」成立大會，會前媒體聯訪時被問及柯文哲昨晚在屏東說，國民黨提出的「藍白合」日本及德國模式方案都會輸，「為什麼不用台灣模式比民調呢？」

侯友宜回應，政黨輪替是人民最大期待，「我們一定拿出最大的誠意、善意，結合志同道合朋友一起往前邁進。」

媒體問及，侯友宜近日是否還會與柯文哲見面協商，侯友宜說，目前都是在政黨協商當中，昨日藍營15名縣市首長共同連署支持藍白合方案二選一，「這很清楚反映人民的聲音，最主要是希望在志同道合的路上歡迎大家一起加入。」

民進黨總統參選人賴清德持續在各地成立競選總部，昨日賴清德在台南跟支持者承諾，將秉持和平理念處理兩岸問題。

侯友宜說，「台獨金孫賴清德最近轉性，開始在談兩岸和平」，民進黨執政那麼多年不對話、不交流， 且動不動就要挑釁，選舉到了就開始說兩岸和平。

侯友宜表示，自己務實提出「平等、尊嚴、友善」兩岸政策，呼籲賴清德站出來反對台獨，跟著侯友宜好好兩岸交流，創造和平時機。

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：楊士範


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