艾班尼斯訪中、進博會開幕第2順位致詞，分析：中美競爭下，澳洲試圖扮演地區「中間角色」
我們想讓你知道的是
美國智庫亞洲社會政策研究所（Asia Society Policy Institute）資深研究員莫德（Richard Maude）認為，中澳兩國近期在貿易領域的解凍代表幾年前的關係低點已出現逆轉，但這種轉變不會損害澳洲與美國的合作，「澳洲在印太安全問題上的立場，以及在維護地區平衡的作用沒有變化」。
（中央社）澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）昨（4）日抵達中國，展開具有里程碑意義的國是訪問行程，他說「很高興來到上海」，這標誌著北京與坎培拉當局期待已久的中澳兩國關係回溫。
《法新社》報導，這是7年來首度有澳洲總理訪問中國，在發生影響數十億美元貿易的外交齟齬後，兩國試圖改善關係。
艾班尼斯於社群媒體X平台發布他昨日晚間抵達上海的照片，貼文還寫道：「很高興來到上海，這是2016年以來首次有澳洲總理訪問中國。我期待接下來幾天繼續我們兩國之間的對話。」
他將於中國停留4天，接連造訪上海市和首都北京。
艾班尼斯政府一方面試圖與澳洲最大貿易夥伴中國建立更加友好的關係，同時也對抗北京當局在太平洋地區日益增長的影響力。
中國外交部昨天指出，艾班尼斯將會見中國領導高層，並「就雙邊關係及共同關心的國際和地區問題深入交換意見」。
中國進博會開幕：艾班尼斯第2順位致詞
（中央社）第6屆中國國際進口博覽會今（5）日上午開幕，澳洲總理艾班尼斯在國務院總理李強演講後致詞，他提到，雙方加強對話合作有利於所有人。外界多視艾班尼斯訪中是兩國關係回溫的表現。
開幕式開場先由國務院副總理何立峰代中國國家主席習近平宣讀致賀詞信。習近平在信件中提到，希望進博會加快提升構建新發展格局的視窗功能，以中國新發展為世界提供新機遇，充分發揮推動高水平開放的平台作用，讓中國大市場成為世界共用的大市場。
李強率先發表主旨演講。李強表示，中國是世界上第一個以進口為主題的國家級展會，2018年以來，進博會秉持向全球開放中國市場、讓世界分享中國機遇的初衷，積極連通中國和世界國際採購投資。
「市場是當今世界的稀缺資源」，李強指出，中國擁有14億多名人口，其中有4億多人為中等收入群體，市場需求潛力強大；近5年來，中國的貨物進口成長激增，利用外資穩居全球前列，「我們一直樂於分享中國市場的機遇，我們將積極擴大進口」。
李強強調，中國將進一步地放寬市場準則，落實全面取消製造業領域外資准入限制等相關政策，依法保護外商投資權益，持續營造市場化、法制化、國際化的營商環境；中國堅決反對單邊主義、保護主義，堅決維護多邊貿易體制的有效性。
艾班尼斯接續在李強主旨演講後致詞，排序為所有外國政要代表第1位。
艾班尼斯提到，澳中自貿協定（於2015年）生效後，澳洲從中國進口了大量產品，也為中國的企業提供了重要投入。澳中關係近年來愈趨重要，未來可以做得還很多；雙邊關係加強對話、合作，將是有利於所有人。
艾班尼斯強調，澳洲支持自由貿易、開放市場，將繼續在全球經濟架構中發揮重要作用，這部分也與中國一樣，在G20、亞太經濟合作會議（APEC）、區域全面經濟夥伴協定（RCEP）有著重要角色。
艾班尼斯於4日抵達上海，這是繼2016年時任澳洲總理滕博爾（Malcolm Turnbull）訪問中國後，相隔7年再有澳洲總理赴中訪問。艾班尼斯除到訪上海，也將前往北京，整趟國是訪問行程停留4天，外界多視這是中澳兩國關係回溫的表現。
分析：中美競爭下，澳洲試圖扮演地區的「中間角色」
（中央社）澳洲總理艾班尼斯4日抵達上海，是7年來首度有澳洲總理訪問中國。分析指出，在中美競爭下，澳洲正試圖扮演地區的「中間角色」，以尋求發展。
艾班尼斯4至7日訪中，除接連造訪上海市和首都北京，並預計會見中國國家主席習近平。
艾班尼斯今日在第6屆中國國際進口博覽會上致詞，提到雙方加強對話合作有利於所有人。
香港《明報》今日報導，艾班尼斯訪中被視為正式表明澳洲政府重新調整對中政策，並有意利用與中美兩個全球大國的安全和經濟關係，緩衝地緣政治造成的負面影響。
這篇報導指出，澳洲國內對強化澳美同盟一事存在不同意見，例如澳洲智庫羅伊國際政策研究院（Lowy Institute）國際安全計畫主任羅傑文（Sam Roggeveen）指出，澳洲應該重新思考當前的外交和國防政策共識，不要過度依賴與美國的安全同盟關係。
但美國智庫亞洲社會政策研究所（Asia Society Policy Institute）資深研究員莫德（Richard Maude）認為，中澳兩國近期在貿易領域的解凍代表幾年前的關係低點已出現逆轉，但這種轉變不會損害澳洲與美國的合作，「澳洲在印太安全問題上的立場，以及在維護地區平衡的作用沒有變化」。
有分析認為，澳洲在中美競爭之下，正試圖扮演地區的「中間角色」。
「亞洲社會政策研究所」（Asia Society Policy Institute）研究員牛犇（Neil Thomas）撰文表示，澳洲屬於中等強國的地位，「其外交政策往往受制於無法控制的地緣政治力量」，這指的是美國和中國。
中澳關係在前澳洲總理莫里森（Scott Morrison）政府期間一度低迷。2018年，澳洲禁止華為參與5G網路建設競標，次年批評北京打壓香港抗議者，2020年要求對COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）病毒溯源進行獨立調查。中國則從貿易方面反擊，澳洲煤炭、酒類、大麥和牛肉的對中出口均大受影響。
Tags：
探索無窮世界，憧憬海外生活，【離家 抵家】帶你跨越國籍， 勇闖世界 !
我們想讓你知道的是
今年11月25日，中國信託即將於松菸文創園區1號倉庫舉辦【離家 抵家】異同勇闖世界，透過文化講堂、南洋風格市集、演唱會、追夢之影四大主題活動，聚焦包容不同，異同共榮的愛，讓勇闖世界位於世界每個角落的心，都依然能夠溫暖「抵家」。
你覺得，旅行的意義是什麼？是踏入陌生國度、觸碰文化及語言界線的勇敢，還是放慢生活步調，細細品嘗周遭事物風景的體驗；又或是跨出舒適圈，發掘你未曾看過的世界樣貌的新奇……，不論你的答案為何，它們的內涵都是種「探索」──也就是嘗試未知、包容差異，理解所有「不一樣」的過程。
其實，不分性別及年齡，許多人的內心仍保留著探索世界的渴望，疫情解封後，這股熱血也漸漸被喚醒。根據交通部觀光局統計，今年上半年臺灣出國人次高達492萬，也就是每5人就有1人曾於上半年出國旅遊；而在臺人前十名旅遊目的地中除了佔據前三名的日本、韓國、中國，另外七名則包含了越南、泰國、馬來西亞等六個東南亞國家，可見除了熱門的日韓潮流及風景秘境，南洋獨有的文化風情也受到不少民眾喜愛，吸引人們探索異國的人文風景。
持續前進！無論形式，人生就是無止盡的探索
除了出國旅行，海外工作也是探索世界的另一種形式。若能勇敢地脫離舒適圈，前往海外尋覓發展機會，長期海外生活的體驗又與短暫的旅程截然不同；當我們與異鄉的人們密切溝通、合作時，雖然容易產生文化衝突，但也因此在對話、理解後，更能深入了解當地文化、看見隱於表面的人情與風景；甚至，還能展開自我的探索，爭取理想的職涯發展機會，活出一個不曾想過的自己！
勇敢探索，心無國界！與中國信託「異同」看見文化包容之美
為了鼓勵更多臺灣人勇敢築夢、踏出探索世界的腳步， 今年11月25日星期六，中國信託即將於松山文創園區一號倉庫舉辦【離家抵家】異同勇闖世界主題活動，邀請民眾展現敢於探索的勇氣、聚集包容不同文化的心，讓所有在外的心，即便離家千萬里依然能夠溫暖「抵家」。
本次活動最受矚目的部分從下午2點展開的「文化講堂」活動，講座共有三場，分別邀請知名作家謝哲青、臺灣女婿吳鳳，以及資深媒體人何戎與身經百戰的海外工作者們蒞臨分享：
- 課本外的東南亞：泰國文化生活
從文化、旅遊、信仰的角度，和大家聊聊有趣的泰式特色與文化，並大方分享泰國生活禮節及參與重要文化活動的注意事項，帶領聽眾從臺灣看見泰國。
- 異國婚姻大解密
接著邀請來自土耳其的吳鳳從文化差異的角度，和聽眾分享九年至今異國婚姻的酸甜苦辣，聊聊他與愛妻兩人是如何一步步克服文化背景的差異，以及步入禮堂後，兩人是如何彼此尊重、維持甜美的關係。
- 給嚮往海外工作者的建議
最後邀請身經百戰的海外工作者以及跨國企業的人資主管共同與談，替抱有海外工作夢想的人準備超前圓夢攻略，同時鼓勵聽眾，不管是旅行、求學、工作，都能勇敢踏出探索的第一步，邁向更廣袤的世界。
看見「心」南洋！風格市集、紀錄短片、音樂演出不間斷
除了內容豐富的「文化講堂」，活動當天還有「南洋風格市集」、「演唱會」、「追夢之影」三大主題區。抵達舞台前會經過道地的「南洋風格市集」，將有如泰式奶茶、編織手作等東南亞韻味濃厚的市集攤位，營造沈浸式異國風情；一旁「追夢之影」會特別放映中國信託深入泰國製作的三部紀錄短片，用深刻動人的追蹤訪談，刻劃每一位遠在異鄉的追夢者，如何跨越文化藩籬，找到「離家抵家」的幸福真諦。活動最後，我們也特別邀請饒舌歌手「桃子A1J」及金曲創作才女「孫盛希」，帶來一個小時聽覺與視覺的文化饗宴。
「探索」是每個人終其一生的課題，相信每位參與【離家 抵家】異同勇闖世界的民眾，都能更加用心的傾聽與理解，看見不同文化的美麗、拓展人生的視野。
【離家 抵家】異同勇闖世界 活動資訊
活動時間：2023年11月25日（六）11:00 - 20:00
活動地點：松山文創園區1號倉庫
報名連結：https://www.accupass.com/go/2023ctbchome