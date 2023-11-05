艾班尼斯訪中、進博會開幕第2順位致詞，分析：中美競爭下，澳洲試圖扮演地區「中間角色」

（中央社）澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）昨（4）日抵達中國，展開具有里程碑意義的國是訪問行程，他說「很高興來到上海」，這標誌著北京與坎培拉當局期待已久的中澳兩國關係回溫。

《法新社》報導，這是7年來首度有澳洲總理訪問中國，在發生影響數十億美元貿易的外交齟齬後，兩國試圖改善關係。

艾班尼斯於社群媒體X平台發布他昨日晚間抵達上海的照片，貼文還寫道：「很高興來到上海，這是2016年以來首次有澳洲總理訪問中國。我期待接下來幾天繼續我們兩國之間的對話。」

Pleased to be in Shanghai, marking the first visit to China by an Australian Prime Minister since 2016.



I look forward to continuing the dialogue between our two countries over the coming days. pic.twitter.com/Z92aIeFeGQ — Anthony Albanese (@AlboMP) November 4, 2023

他將於中國停留4天，接連造訪上海市和首都北京。

艾班尼斯政府一方面試圖與澳洲最大貿易夥伴中國建立更加友好的關係，同時也對抗北京當局在太平洋地區日益增長的影響力。

中國外交部昨天指出，艾班尼斯將會見中國領導高層，並「就雙邊關係及共同關心的國際和地區問題深入交換意見」。

中國進博會開幕：艾班尼斯第2順位致詞

（中央社）第6屆中國國際進口博覽會今（5）日上午開幕，澳洲總理艾班尼斯在國務院總理李強演講後致詞，他提到，雙方加強對話合作有利於所有人。外界多視艾班尼斯訪中是兩國關係回溫的表現。

開幕式開場先由國務院副總理何立峰代中國國家主席習近平宣讀致賀詞信。習近平在信件中提到，希望進博會加快提升構建新發展格局的視窗功能，以中國新發展為世界提供新機遇，充分發揮推動高水平開放的平台作用，讓中國大市場成為世界共用的大市場。

李強率先發表主旨演講。李強表示，中國是世界上第一個以進口為主題的國家級展會，2018年以來，進博會秉持向全球開放中國市場、讓世界分享中國機遇的初衷，積極連通中國和世界國際採購投資。

「市場是當今世界的稀缺資源」，李強指出，中國擁有14億多名人口，其中有4億多人為中等收入群體，市場需求潛力強大；近5年來，中國的貨物進口成長激增，利用外資穩居全球前列，「我們一直樂於分享中國市場的機遇，我們將積極擴大進口」。

李強強調，中國將進一步地放寬市場準則，落實全面取消製造業領域外資准入限制等相關政策，依法保護外商投資權益，持續營造市場化、法制化、國際化的營商環境；中國堅決反對單邊主義、保護主義，堅決維護多邊貿易體制的有效性。

艾班尼斯接續在李強主旨演講後致詞，排序為所有外國政要代表第1位。

艾班尼斯提到，澳中自貿協定（於2015年）生效後，澳洲從中國進口了大量產品，也為中國的企業提供了重要投入。澳中關係近年來愈趨重要，未來可以做得還很多；雙邊關係加強對話、合作，將是有利於所有人。

艾班尼斯強調，澳洲支持自由貿易、開放市場，將繼續在全球經濟架構中發揮重要作用，這部分也與中國一樣，在G20、亞太經濟合作會議（APEC）、區域全面經濟夥伴協定（RCEP）有著重要角色。

艾班尼斯於4日抵達上海，這是繼2016年時任澳洲總理滕博爾（Malcolm Turnbull）訪問中國後，相隔7年再有澳洲總理赴中訪問。艾班尼斯除到訪上海，也將前往北京，整趟國是訪問行程停留4天，外界多視這是中澳兩國關係回溫的表現。

分析：中美競爭下，澳洲試圖扮演地區的「中間角色」

（中央社）澳洲總理艾班尼斯4日抵達上海，是7年來首度有澳洲總理訪問中國。分析指出，在中美競爭下，澳洲正試圖扮演地區的「中間角色」，以尋求發展。

艾班尼斯4至7日訪中，除接連造訪上海市和首都北京，並預計會見中國國家主席習近平。

艾班尼斯今日在第6屆中國國際進口博覽會上致詞，提到雙方加強對話合作有利於所有人。

香港《明報》今日報導，艾班尼斯訪中被視為正式表明澳洲政府重新調整對中政策，並有意利用與中美兩個全球大國的安全和經濟關係，緩衝地緣政治造成的負面影響。

這篇報導指出，澳洲國內對強化澳美同盟一事存在不同意見，例如澳洲智庫羅伊國際政策研究院（Lowy Institute）國際安全計畫主任羅傑文（Sam Roggeveen）指出，澳洲應該重新思考當前的外交和國防政策共識，不要過度依賴與美國的安全同盟關係。

但美國智庫亞洲社會政策研究所（Asia Society Policy Institute）資深研究員莫德（Richard Maude）認為，中澳兩國近期在貿易領域的解凍代表幾年前的關係低點已出現逆轉，但這種轉變不會損害澳洲與美國的合作，「澳洲在印太安全問題上的立場，以及在維護地區平衡的作用沒有變化」。

有分析認為，澳洲在中美競爭之下，正試圖扮演地區的「中間角色」。

「亞洲社會政策研究所」（Asia Society Policy Institute）研究員牛犇（Neil Thomas）撰文表示，澳洲屬於中等強國的地位，「其外交政策往往受制於無法控制的地緣政治力量」，這指的是美國和中國。

中澳關係在前澳洲總理莫里森（Scott Morrison）政府期間一度低迷。2018年，澳洲禁止華為參與5G網路建設競標，次年批評北京打壓香港抗議者，2020年要求對COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）病毒溯源進行獨立調查。中國則從貿易方面反擊，澳洲煤炭、酒類、大麥和牛肉的對中出口均大受影響。