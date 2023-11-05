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2023/11/05,
中東

埃及名嘴2次受訪痛陳巴勒斯坦人血淚史，24小時內點閱數高達800萬

埃及名嘴2次受訪痛陳巴勒斯坦人血淚史，24小時內點閱數高達800萬
Photo Credit: Piers Morgan Uncensored Youtube影片截圖 

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埃及名嘴尤塞夫訪談當天穿著一件布滿巴勒斯坦傳統刺繡圖案的中長外套。他3日在社群平台X發文說，出發赴節目前，原本已經準備好要套上平時接受訪問時習慣穿著的白襯衫和黑長褲，但突然一個轉念，內心有個聲音要他換成約旦朋友所送的傳統民俗風服飾，代表世界各地原住民的語言，是色彩、溫暖和以愛編織的布料，也代表人民與土地的連結。

（中央社）埃及名嘴尤塞夫（Bassem Youseff）10月中旬接受英國名嘴摩根針對以巴戰爭訪談，創造歷史點閱數後，兩人日前重返節目討論以巴衝突，再創24小時內達800萬高點閱數。尤塞夫在第2輪訪談中痛陳巴勒斯坦數十年來血淚史和困境。

繼10月17日尤塞夫就以巴戰爭議題接受摩根（Piers Morgan）節目訪談，創造歷史性破2000萬點閱數後，兩人在11月1日重返節目討論以巴衝突的淵源和發展。

摩根從10月26日起在社群媒體平台X（前身為推特）和各大媒體預告，他和尤塞夫將再次在「未經審查的皮爾斯摩根」（Piers Morgan Uncensored）節目進行第2輪訪談。

尤塞夫訪談當天穿著一件布滿巴勒斯坦傳統刺繡圖案的中長外套。他3日在社群平台X發文說，出發赴節目前，原本已經準備好要套上平時接受訪問時習慣穿著的白襯衫和黑長褲，但突然一個轉念，內心有個聲音要他換成約旦朋友所送的傳統民俗風服飾，代表世界各地原住民的語言，是色彩、溫暖和以愛編織的布料，也代表人民與土地的連結。

這位擅長以黑色幽默諷刺埃及時事而出名的喜劇演員和政治評論家，解釋說他運用諷刺形式來誇大現實，以對照出某些論點實際上聽起來是有多麼愚蠢。

尤塞夫在節目詳細介紹巴勒斯坦人的故事，以及以色列長期對付巴勒斯坦人民的暴行，包括以色列在1948年建國前後以暴力驅逐巴勒斯坦人，使眾多巴勒斯坦家庭流離失所的浩劫，以及那些難民至今仍將家門鑰匙掛在頸上的辛酸史。

他也以短短話語濃縮巴勒斯坦人民過去75年來面對以色列壓制的苦難。「這已不再是以一眼還一眼報復一詞這麼簡單了。這是（巴勒斯坦人的）一隻眼睛、一隻手腳、一條生命、一棟房子、一個社區和一整個民族！但（以色列）說是為了要以暴制暴？」

他還指出，將指責以色列轟炸加薩平民暴行的猶太人批評打壓為「自我憎恨的猶太人」，是件荒謬的事。反對猶太復國主義者並非就是反猶太人，且一個不容許反對意見存在的環境，就是在創造一個可被操弄的環境。

談到10月7日哈瑪斯的突擊行動時，尤塞夫如此感嘆：「西方（媒體下）的觀眾看到了什麼？觀眾看到有人（哈瑪斯）為以色列無辜平民死亡而歡欣。」但實際上多年來，阿拉伯人也一直看到西方對於阿拉伯無辜平民死亡而感到歡欣。「所以如果哈瑪斯的所作所為沒有正當理由，那麼以色列的所作所為也沒有正當理由。」

尤塞夫不滿地指出：「以色列現在這樣對付巴勒斯坦人民，我們到底要到什麼時候才會說這是恐怖主義？」

他強調：「所有的這些手段都是在製造更多下一個哈瑪斯的條件。」

對於以色列，尤塞夫說，極右派的以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）是讓哈瑪斯繼續掌權加薩走廊的同謀，因為這正好對上他的政治口味。

尤塞夫再以過去身為一名外科醫生的經驗，向摩根提出一個問題來證明自己的觀點：「你如何治療流感患者？不是要給他們營養、液體，以及讓他們休息嗎？這樣身體的免疫力才可以自行清除病毒（指哈瑪斯）。」

「但實際上，以色列暗中有盤算，且這已無關哈瑪斯的問題。以色列想要將在加薩的巴勒斯坦人都趕到埃及西奈半島，然後下一步就是瞄準約旦河西岸。」

最後尤塞夫引述美國前總統歐巴馬（Barack Obama）的話說，以巴衝突的問題點在於「一方極強，一方極弱」，「強勢方一點也不需要討好弱勢方」。

訪談結束時，尤塞夫和摩根一起分享麵包，並沾上來自約旦河西岸的香草和橄欖油。尤塞夫邊吃邊說：「自1967年以來，以色列已經砍掉巴勒斯坦80萬棵橄欖樹。」

此句結尾語耐人尋味。「砍掉橄欖樹」除可暗喻巴勒斯坦人長期被以色列掠奪財產和生存方式外，也以「移除」在聖經中象徵「和平」的橄欖枝，暗喻以巴和平之路遙遙無期。

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：邱宜君


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