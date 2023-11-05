埃及名嘴2次受訪痛陳巴勒斯坦人血淚史，24小時內點閱數高達800萬

（中央社）埃及名嘴尤塞夫（Bassem Youseff）10月中旬接受英國名嘴摩根針對以巴戰爭訪談，創造歷史點閱數後，兩人日前重返節目討論以巴衝突，再創24小時內達800萬高點閱數。尤塞夫在第2輪訪談中痛陳巴勒斯坦數十年來血淚史和困境。

繼10月17日尤塞夫就以巴戰爭議題接受摩根（Piers Morgan）節目訪談，創造歷史性破2000萬點閱數後，兩人在11月1日重返節目討論以巴衝突的淵源和發展。

摩根從10月26日起在社群媒體平台X（前身為推特）和各大媒體預告，他和尤塞夫將再次在「未經審查的皮爾斯摩根」（Piers Morgan Uncensored）節目進行第2輪訪談。

尤塞夫訪談當天穿著一件布滿巴勒斯坦傳統刺繡圖案的中長外套。他3日在社群平台X發文說，出發赴節目前，原本已經準備好要套上平時接受訪問時習慣穿著的白襯衫和黑長褲，但突然一個轉念，內心有個聲音要他換成約旦朋友所送的傳統民俗風服飾，代表世界各地原住民的語言，是色彩、溫暖和以愛編織的布料，也代表人民與土地的連結。

這位擅長以黑色幽默諷刺埃及時事而出名的喜劇演員和政治評論家，解釋說他運用諷刺形式來誇大現實，以對照出某些論點實際上聽起來是有多麼愚蠢。

尤塞夫在節目詳細介紹巴勒斯坦人的故事，以及以色列長期對付巴勒斯坦人民的暴行，包括以色列在1948年建國前後以暴力驅逐巴勒斯坦人，使眾多巴勒斯坦家庭流離失所的浩劫，以及那些難民至今仍將家門鑰匙掛在頸上的辛酸史。

他也以短短話語濃縮巴勒斯坦人民過去75年來面對以色列壓制的苦難。「這已不再是以一眼還一眼報復一詞這麼簡單了。這是（巴勒斯坦人的）一隻眼睛、一隻手腳、一條生命、一棟房子、一個社區和一整個民族！但（以色列）說是為了要以暴制暴？」

他還指出，將指責以色列轟炸加薩平民暴行的猶太人批評打壓為「自我憎恨的猶太人」，是件荒謬的事。反對猶太復國主義者並非就是反猶太人，且一個不容許反對意見存在的環境，就是在創造一個可被操弄的環境。

談到10月7日哈瑪斯的突擊行動時，尤塞夫如此感嘆：「西方（媒體下）的觀眾看到了什麼？觀眾看到有人（哈瑪斯）為以色列無辜平民死亡而歡欣。」但實際上多年來，阿拉伯人也一直看到西方對於阿拉伯無辜平民死亡而感到歡欣。「所以如果哈瑪斯的所作所為沒有正當理由，那麼以色列的所作所為也沒有正當理由。」

尤塞夫不滿地指出：「以色列現在這樣對付巴勒斯坦人民，我們到底要到什麼時候才會說這是恐怖主義？」

他強調：「所有的這些手段都是在製造更多下一個哈瑪斯的條件。」

對於以色列，尤塞夫說，極右派的以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）是讓哈瑪斯繼續掌權加薩走廊的同謀，因為這正好對上他的政治口味。

尤塞夫再以過去身為一名外科醫生的經驗，向摩根提出一個問題來證明自己的觀點：「你如何治療流感患者？不是要給他們營養、液體，以及讓他們休息嗎？這樣身體的免疫力才可以自行清除病毒（指哈瑪斯）。」

「但實際上，以色列暗中有盤算，且這已無關哈瑪斯的問題。以色列想要將在加薩的巴勒斯坦人都趕到埃及西奈半島，然後下一步就是瞄準約旦河西岸。」

最後尤塞夫引述美國前總統歐巴馬（Barack Obama）的話說，以巴衝突的問題點在於「一方極強，一方極弱」，「強勢方一點也不需要討好弱勢方」。

訪談結束時，尤塞夫和摩根一起分享麵包，並沾上來自約旦河西岸的香草和橄欖油。尤塞夫邊吃邊說：「自1967年以來，以色列已經砍掉巴勒斯坦80萬棵橄欖樹。」

此句結尾語耐人尋味。「砍掉橄欖樹」除可暗喻巴勒斯坦人長期被以色列掠奪財產和生存方式外，也以「移除」在聖經中象徵「和平」的橄欖枝，暗喻以巴和平之路遙遙無期。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：邱宜君