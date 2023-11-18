【散文】郝譽翔《城北舊事》：我總是堅持說自己是「北投人」，而不是「台北人」

文：郝譽翔

在山與海的交界

早晨一睜開雙眼，所見到的竟全是山，峰與峰之間錯落相連，直到天邊。

但山巒的顏色並不翠綠，就像是被誰兜頭潑了一盆冷水似的，淋漓灰青，又像是淚水幽幽滲出了紙端，教人看了只是莫名地一怔。

所以這哪裡能算得上是城市呢？ 或許因為如此，我總是堅持說自己是「北投人」，而不是「台北人」。

也或許是，北投原來就不屬於台北。

清朝時，北投歸於淡水廳的管轄，日治時期又以大屯山系的最高峰「七星山」為名，劃入了七星郡。這一帶向來就是山高水遠，自成一處化外之地，我因此愛淡水和七星之名，遠遠勝過於台北。

北投正式被納入台北市的範圍，竟是遲至一九六〇年代末期的事了。

但即使如此，當一九七五年我們全家人從高雄北上，落腳在北投之時，住家的附近卻仍然多是一派農村的恬淡氛圍，而日常生活中所慣見到的風景，也大多是蒼茫無邊的淡水河以及關渡平原，總是讓我不禁聯想到「星垂平野闊，月湧大江流」之類的詩句，和現代化的城市根本沾不上邊。

也或許我只是不明白，所謂的城市究竟應該是什麼模樣？

來到北投的那一年我才七歲，先前只是一個懞懂的孩子，回憶起來，在高雄的日子唯有窗外周而復始的日升日落，歲月無聲無息地滑過，就像是一部靜默的黑白電影，竟想不出有什麼悲哀和歡喜可言。

但來到北投以後世界卻大不相同了。陌生的異鄉忽然跳出了顏色、聲音和氣味，強烈的光影不安地閃爍著，躁動著，讓我驚怯睜大了眼，惶惶不知所措。我開始懷念起高雄那份明亮到過分純粹的陽光了，乾燥無雨的天氣，空中總是白雲朗朗，以及左營鄉下外婆家的磨石子地面，即便是在炎炎的夏日赤腳踩上去，也是傳來一股透澈心肺的冰涼。

然而這一切全都消失無蹤了。

就連高雄鄰居皮鞋店和我同年紀的小女孩，天天一起結伴上學玩耍，我卻也想不起她的名字和長相了，只剩下一團朦朧的黑影。反倒是她家店門口擺在玻璃櫃中的一排黑色男鞋，始終令我印象深刻。在無人的午後陽光籠罩之下，它們顯得既無助又徬徨，彷彿困惑著不知道下一步該要走向何方？

那些皮鞋還在玻璃櫃中等待著未知的主人，但我卻已經提早一步先行離開了。搬家那天，我坐上了載滿舊家具的卡車，準備一路搖搖晃晃地北上。鄰居小女孩就坐在皮鞋店前的小圓凳上，望著我，遲疑地揮了揮手。

那是道別的手勢，從此不復得見。

我想我必然是哭了。遷徙是啟蒙的開始，我的生命將要退回到一片空白的原點，重新來過一遍。我沉默地抵抗著，為注定即將失去的一切流下了絕望的淚水。但這有什麼用呢？ 又有誰會覺得孩子的眼淚是珍貴的？

接近傍晚的時分，搬家卡車終於來到了尊賢街，那是我們在北投的第一個住家。夕陽昏黃的餘暉鋪滿了巷子兩側的公寓，映襯得一樓鐵門的朱紅油漆更加斑駁，像是誤闖入一齣未老先衰的夢境，黯然得教人心驚。

後來，我們多半把那一帶稱之為「石牌」，而認為更往北走越過公館路以後才能夠算是北投。但「石牌」這兩個字總是讓我覺得又硬又冷，像是鐫刻著某種權威話語的石碑，神聖而不可侵犯，並不存在一絲一毫可以妥協的柔軟空間。

果然那附近也大多是些道德意味濃厚的街名，從「尊賢」、「實踐」、「明德」、「自強」到「立農」，再再向我們訓示著一種理想崇高的人格。

這些街名雖然取得堂皇，卻也多是些狹窄的尋常巷弄罷了，以柏油瀝青鋪成，縱橫交錯，切割出來一大片六〇年代以後才在台北街頭大量湧現，清一色是灰色洗石子牆的四層樓公寓。它們的造型方正，中規中矩，一如居住在其中的也大多是些勤勉樸實而面容拘謹的軍公教人員。

我們在尊賢街只住不到短短的兩年，又改搬到實踐街去。就像蒼蠅飛起在空中盤旋數圈之後，總會固執地又要落回原點，日後我們就在這些巷弄之間搬來搬去的，而新舊的住處往往不出三百公尺遠。

也是要等到多年以後，我才恍然大悟「實踐」之名的源頭，竟是因為街尾有一座國民黨專門訓練高階軍官的「實踐學社」，前身還是日本帝國陸軍的軍事顧問組織「白團」。

我從未意識到，原來住家的附近就隱藏著一個如此神祕的軍事組織？只知道實踐街口確實終年瀰漫著一股令人敬畏的氣息。那是四棟中央社的宿舍，同樣是低調的灰色公寓，我每天上學放學都必定會打門口經過，得以窺見出入在其中的社員。他們大多身穿白襯衫手提黑色的公事包，低著頭行色匆匆，彷彿包裡裝的全是一些不可洩漏的天機。

這就是我所認知的石牌。

至於北投，還要落在更遠之處，那朝向地平線盡頭綿延的大屯山脈，終年飄散著青白的山嵐和硫磺煙霧，以及更遠的淡水，日復一日向這片陸地送來海洋鹹濕的氣息，彷彿以一個更加遼闊而美的世界在殷殷召喚著我。

那是山與海混沌的交界，夜與夢的黑洞，我生命中最初讀到的一首詩，句句都是命運的隱喻，讓我不禁悠然神往，卻又每每悵然若失於它是如此的晦澀不可解。

書籍介紹

本文摘錄自《城北舊事》，有鹿文化出版

作者：郝譽翔

山海交織的賦格曲，街頭燃燒的一切，

青春是魍魍也惘惘的迷途，

卻有一道尋夢成長的路徑：一路向北……

「我經常在那一大片荒草之中奔跑，

如今夢中依然，醒來只是悵惘。」

郝譽翔獻給永恆的故鄉——「北投」最柔情的地誌書寫

記下狂飆的九○年代，解嚴後野百合，生命故事的起點

「北投」之名源自於平埔族語ki-pataw，「女巫」的意思。如同巫者的形象，此處終年飄散山嵐和硫磺煙霧，淡水河流經、座落關渡平原、觀音山腳下，這片陸地送來海洋鹹濕的氣息，莽莽養育著一股野性的召喚。