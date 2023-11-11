開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
2023/11/11,
動漫

《先生白書》：請問冨樫老師，《靈異E接觸》的「E」是什麼意思呀？

《先生白書》：請問冨樫老師，《靈異E接觸》的「E」是什麼意思呀？
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

本書作者——味野久仁和，曾擔任冨樫義博的助手。眾人眼中的鬼才，在助手的眼中，其實是位溫厚沉穩，工作再忙也不會發脾氣，一年發兩次獎金的好老師。偶有離經叛道的行為，沒有破天荒的事件，讓我們從工作室最平凡的日常，還原早年冨樫義博的真面目。

文：味野久仁和

先生白書2版-176
Photo Credit: 時報出版提供
先生白書2版-177
Photo Credit: 時報出版提供
先生白書2版-178
Photo Credit: 時報出版提供
先生白書2版-179
Photo Credit: 時報出版提供
先生白書2版-180
Photo Credit: 時報出版提供
先生白書2版-181
Photo Credit: 時報出版提供
先生白書2版-182
Photo Credit: 時報出版提供
先生白書2版-183
Photo Credit: 時報出版提供

書籍介紹

本文摘錄自《先生白書：從《幽☆遊☆白書》到《靈異E接觸》，我在冨樫義博身邊當助手的日子。（新裝版）》，時報出版

作者：味野久仁和
譯者：簡捷

  • momo網路書店
  • Readmoo讀墨電子書
  • Pubu電子書城結帳時輸入TNL83，可享全站83折優惠（成人商品、實體商品、限定商品不包含在內，不得與其他優惠併用）
  • 透過以上連結購書，《關鍵評論網》將由此獲得分潤收益。

前助手爆料！
鬼才漫畫家冨樫義博，最真實的樣貌

  • 對老師的第一印象，長相與實際年齡不符。
  • 動畫開播，面對高漲的人氣，老師的反應是？
  • 即使忙到極限，仍不願把角色交給助手！

從助手的視角，一窺冨樫工作室現場，
《幽☆遊☆白書》、《靈異E接觸》，就是這樣畫出來的！

【關於本書】

冨樫義博在日本漫畫界是一個「傳奇」，締造了許多紀錄。

他於2011年曾有兩部漫畫：《幽☆遊☆白書》（NO.4）、《HUNTER×HUNTER》（NO.5）同時登上日本十大暢銷漫畫的殊榮。然而，成名的代價是作者寶貴的健康。近年，冨樫老師常因構圖線條草稿化而為人詬病，時不時休刊讓讀者苦苦等待，作品《獵人》，更創下了停刊4年的驚人數字。

但在這之前的冨樫老師，曾經線條乾淨整潔，也喜歡細心貼網點……究竟是發生了什麼，讓他開始交草稿，甚至到最後，成為了「休刊」的代名詞？

本書作者——味野久仁和，曾擔任冨樫義博的助手。眾人眼中的鬼才，在助手的眼中，其實是位溫厚沉穩，工作再忙也不會發脾氣，一年發兩次獎金的好老師。偶有離經叛道的行為，沒有破天荒的事件，讓我們從工作室最平凡的日常，還原早年冨樫義博的真面目。

0010968473
Photo Credit: 時報出版

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。