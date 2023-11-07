澤倫斯基：以巴衝突正轉移國際對烏克蘭戰場的注意力，這是俄羅斯的目標

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）承認，以色列與哈瑪斯間的戰爭將「焦點轉移」，影響了正在烏克蘭發生的衝突。他又強調，這是俄羅斯的「其中一個目標」。

俄羅斯在2022年2月對烏克蘭發動全面入侵。

儘管烏克蘭最高軍事將領最近對此進行了評估，但澤倫斯基否認烏克蘭的戰鬥陷入了僵局。

目前為止，烏克蘭在南部的反攻進展甚微。這引起了基輔西方盟友的憂慮。有人擔憂這些盟友會因此感到「戰爭疲憊」，甚至有一些國家出現不願繼續向烏克蘭提供先進武器和金援的跡象。

在週六（11月4日）的另一項軍事衝突中，烏克蘭國防部長烏梅羅夫證實，來自「外喀爾巴阡山脈」（​​Zakarpattia）第128山地突擊旅的烏克蘭士兵被殺，並下令對他所稱的「悲劇」進行全面調查。但他也沒有說明在上週五俄羅斯在南部澤波羅熱日（Zaporizhzhia）地區發動的這次飛彈襲擊中，有多少烏克蘭士兵喪生。

烏克蘭媒體和俄羅斯軍事部落客早些時候報導，在靠近前線的村莊舉行的頒獎典禮上，有超過20名烏克蘭軍人被殺。

而烏克蘭軍方則表示，11月4日，他們成功擊中了克里米亞一家造船廠的「海上和港口基礎設施」。

克里米亞是俄羅斯於2014年非法吞併的烏克蘭南部半島。

俄羅斯國防部隨後引述該國的官方新聞機構稱，烏克蘭向克里米亞東部城市克爾恰的一家工廠發射了15枚導彈中有13枚被擊落，但有一艘俄羅斯船隻受損。

Photo Credit: Reuters / BBC News 英國國防情報在11月發布的最新報告中說，在東烏的阿夫迪夫卡鎮的攻擊中，俄羅斯可能失去了約200輛裝甲車輛

在週六的記者會上，澤倫斯基與正在基輔訪問的歐盟委員會主席烏蘇拉・馮德萊恩（Ursula von der Leyen）一同發表講話。他表示顯然中東的戰爭正在將焦點轉移遠離了烏克蘭。

他又說，俄羅斯希望烏克蘭戰場作為焦點被「削弱」，但他強調「一切都在我們的掌握之中」。

澤倫斯基還被問及，有關烏克蘭部隊總司令扎盧茲尼（Valery Zaluzhny）本週對外說明稱俄烏戰爭現在已進入「勢均力敵」（positional）或「靜態階段」的評論，又表示這將有助於莫斯科「重建其軍事實力」的說法。據此，澤倫斯基回應稱：「每個人或感到疲憊，各有不同意見」。但他補充強調說：「但這不表示戰爭陷入僵局。」

不過，他承認，俄羅斯正在「掌握空中」，因此烏克蘭迫切需要美國製造的F-16戰鬥機和先進的防空武器來改變局勢。這位烏克蘭領袖回顧道，人們去年也曾多次談論烏克蘭龐大的戰場上的僵局，但他指出基輔隨後在東北部哈爾科夫（Kharkiv）地區和南部赫爾松地區取得了重大軍事勝利。他並否認有媒體報導稱他正在遭受越來越大的壓力，要求他考慮與俄羅斯進行談判。

他說：「今天，在歐盟、美國領導人和其他我們的合作伙伴中，沒有人在施壓，讓我們現在坐下來與俄羅斯談判，並向其讓步。這絕不會發生的。」

上週，莫斯科也對扎盧茲尼的評估有所回應。總統普亭的發言人德米特里・佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，目前的戰場形勢並不是「僵局」。他說：「所有設定的戰爭目標都必須實現。」 他還補充說，烏克蘭必須意識到「即使在戰場上談論基輔政權的勝利前景也是可笑的」。事實上，普亭多次聲稱烏克蘭的反攻失敗，俄羅斯國防部長肖伊古（Sergei Shoigu）本週又表示，儘管來自北約盟友的新武器供應，基輔仍在輸掉這場戰爭。

與此同時，英國國防情報部門在11月4日發布的最新報告中說，在東烏克蘭的阿夫迪夫卡鎮（Avdiivka）的攻擊中，俄羅斯「可能失去了約200輛裝甲車輛」。這份報告指出，自從2023年10月開始，俄羅斯在該鎮週圍可能已經有數千人的人員傷亡。「俄羅斯的領導層繼續顯示出願意為微不足道的領土收益，承受沉重的人員損失，」該份報告稱。

近幾週，莫斯科一直試圖在烏克蘭東部和東北部推進，但烏克蘭軍方表示，所有的攻擊都被擊退。對雙方聲稱都未有獨立核實。

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰