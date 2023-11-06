中國籍配偶擔任台灣公職人員可以擁有雙重「國籍」嗎？國安局長：由陸委會判定
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徐春鶯是否能登記為公職候選人？國安局局長蔡明彥今（6）日回應指出，陸配申請中華民國身分證時必須放棄在對岸的戶籍，但若想成為台灣公職人員，還是要回到主管機關（陸委會）對法律的解釋，包括是否適用《國籍法》、《公務人員任用法》等相關規範，以及是否必須放棄「外國國籍」。
民眾黨擬提名中國籍配偶、台灣新住民發展協會理事長徐春鶯為不分區立委，不過外傳徐春鶯曾任中共國家幹部，副總統賴清德也指徐為「共產黨員」，引發討論。國家安全局（國安局）局長蔡明彥今（6）日赴立法院備詢表示，陸配申請中華民國身分證時，依法必須放棄對岸「戶籍」，但是否已放棄「國籍」，仍需由大陸委員會（陸委會）評定，也需要當事人提供證明，以供驗證。
根據《兩岸條例》，中國籍配偶申請在台定居，須提出喪失原籍證明文件。這裡指的放棄原籍，指的是戶籍，因兩岸關係特殊，兩岸條例第2條規定，「大陸地區人民」是指在大陸地區設有「戶籍」的人民，而非國籍。而同樣根據《兩岸條例》，在台灣設戶籍滿10年的陸配，方能登記為公職人員。
徐春鶯昨召開記者會並出示中華民國身分證及護照，稱她已在2000年取得身分證，也已放棄中國大陸戶籍，身為中華民國國民，應享公民權益。
國安局長蔡明彥今赴立法院備詢。民進黨立委何志偉質詢提問，徐春鶯是否能登記為公職候選人？蔡明彥回應指出，陸配申請中華民國身分證時，只需要放棄在對岸的「戶籍」，但若想成為台灣公職人員，是否必須放棄「國籍」、如何適用《國籍法》及《公務人員任用法》等相關規範、應提供哪些證明，這些都要由陸委會來認定。
何志偉進一步追問，現在有無機制，可以驗證對方存在雙重國籍？如果對方提供的文件造假，是否有辦法驗證真偽，並釐清背後有無特定目的？蔡明彥僅回答，相關驗證都要由陸委會來提要求，也須由當事人提供必要證明。
國安局長蔡明彥今赴立法院備詢前受訪時也表示，國安局尊重陸配在台灣的合法活動，但若有長期配合對岸統戰活動、參與具政治目的的交流活動，或接受對岸的指示或資金挹注以在台發展組織，都屬異常行為。國安局會嚴查這些異常行為，發現具體證據，就會移送司法機關立案偵辦。
至於徐春鶯是否具有中國共產黨黨員的身份？蔡明彥則表示，因涉及到情資和線員可能被揭露，無法公開評論個案。
陸委會主委邱太三日前接受鏡電視《大選鏡來講：2024選戰論壇》專訪時表示，根據《國籍法》及《公務人員任用法》規範，中國籍配偶需出具放棄「國籍」的證明文件，才可擔任立委等民意代表。
《國籍法》第10條規定，外國人或無國籍人歸化者，歸化日起滿10年後才能擔任立法委員等公職。中華民國國民兼具外國國籍者，應於就（到）任公職前辦理放棄外國國籍，並於就（到）職之日起1年內，完成喪失該國國籍及取得證明文件。
中共介選：民生施政、參選人爭端是下半年操作重點
距離總統大選只剩不到70天，蔡明彥表示，根據國安局調查，中共介入台灣選舉的議題操作，以民生及施政議題的佔比最高，涉及候選人個人的爭議居次，再來才是兩岸關係，如塑造兵凶戰危氣氛、年輕人拒戰等，推測選前2個月應該也會是這樣走勢。
蔡明彥上月赴立法院報告時曾指出，與台灣民調公關公司合作並操作民調發布、邀請台灣各界團體到中國參訪，都是中國介入台灣選舉的常見型態。蔡明彥今日備詢時也指出，已掌握從事民調工作的學者近期赴中，中國許多衛視也邀請台灣名嘴、評論人去錄製節目，國安局持續注意這當中是否有異常狀況。
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核稿編輯：邱宜君
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探索無窮世界，憧憬海外生活，【離家 抵家】帶你跨越國籍， 勇闖世界 !
我們想讓你知道的是
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【離家 抵家】異同勇闖世界 活動資訊
活動時間：2023年11月25日（六）11:00 - 20:00
活動地點：松山文創園區1號倉庫
報名連結：https://www.accupass.com/go/2023ctbchome