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TNL+ 2023/12/03,
歐洲

在塞拉耶佛旅行時赫然發現，這裡跟「馬里烏波爾圍城戰」的痛苦樣貌極為相似

在塞拉耶佛旅行時赫然發現，這裡跟「馬里烏波爾圍城戰」的痛苦樣貌極為相似
Photo Credit: 李姿萱

我們想讓你知道的是

身為國際新聞影音編輯，雖然沒有在現場實際看見圍城的面貌，去年馬里烏波爾圍城戰役持續將近3個月的日子當中，我在鏡頭的另外一端持續處理相關的影音新聞，設法讓更多人看見戰爭對人類的傷害與見證歷史的發生。那些令人不忍卒睹的影像仍都記在腦海裡，而我到波士尼亞首都塞拉耶佛旅行時赫然發現，不論圍城戰役發生的原因、時間和地點，它痛苦的樣貌都極為相似。

當人們談論到戰爭中的「圍城」（Siege）戰時，可能最直接聯想到去（2023）年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭之後，隨即重點攻擊的烏東城市馬里烏波爾（Mariupol）。《美聯社》影片記者切爾諾夫（Mstyslav Chernov）涉險拍攝的紀錄片《馬里烏波爾的20天》（20 Days In Mariupol）當中，不只驚險捕捉許多炸彈轟炸建築物的瞬間，更多的是人面對戰爭的無助、驚惶和無聲的恐懼。

身為國際新聞影音編輯，雖然沒有在現場實際看見圍城的面貌，但去年馬里烏波爾圍城戰役（2022.02.24-2020.05.20）持續將近3個月的日子當中，我在鏡頭的另外一端持續處理相關的影音新聞，設法讓更多人看見戰爭對人類的傷害與見證歷史的發生。而那些令人不忍卒睹的影像仍都記在腦海裡。

也因此，到波士尼亞首都塞拉耶佛旅行時赫然地發現，不論圍城戰役發生的原因、時間和地點，它痛苦的樣貌都極為相似。

戰爭童年：我們冒死抵達塞拉耶佛

「我的老家在佛洽（Foča），當年我和9歲的弟弟為了活下來離開爸媽，兩個小孩爬了不知道幾座山，走了多少路才冒死抵達塞拉耶佛。」現年36歲的徒步導覽員M，看起來比實際年齡滄桑許多，聽到我提問較為個人經歷的問題時，先是猶豫了一下，才緩緩地說出部分當時的經歷。

M居住的佛洽位於蒙特內哥羅和波士尼亞邊境的小鎮，在1992年戰爭初期就遭到塞族軍隊的佔領，佔領期間大多數波士尼亞穆斯林等非塞族的居民受到大規模的謀殺和不人道的對待，婦女和女童被迫與男性隔離，並受到塞族軍人的虐待和性侵

由於全家人一起逃難會過於明顯，增加太多風險，當時許多孩子就像M一樣，小小年紀就帶著弟妹翻山越嶺逃到相對安全的地方。「我們從家裡好不容易逃出來，到塞拉耶佛才知道這裡被圍城。我們在圍城下生活了一年多，那些日子實在不好過。」

即使戰爭已經在26年前結束，談及相關回憶時，M的臉上仍掩飾不住恐懼和悲傷，也常在聽到問題時，躊躇著要不要訴說自己的經歷，深怕在講述的過程中，會不小心挖掘出長年試圖掩蓋的傷痛。而M所提到的「日子不好過」並不僅僅是戰時的貧困，而是長期處在斷水斷電斷糧的生活當中。

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