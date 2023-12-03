在塞拉耶佛旅行時赫然發現，這裡跟「馬里烏波爾圍城戰」的痛苦樣貌極為相似
我們想讓你知道的是
身為國際新聞影音編輯，雖然沒有在現場實際看見圍城的面貌，去年馬里烏波爾圍城戰役持續將近3個月的日子當中，我在鏡頭的另外一端持續處理相關的影音新聞，設法讓更多人看見戰爭對人類的傷害與見證歷史的發生。那些令人不忍卒睹的影像仍都記在腦海裡，而我到波士尼亞首都塞拉耶佛旅行時赫然發現，不論圍城戰役發生的原因、時間和地點，它痛苦的樣貌都極為相似。
當人們談論到戰爭中的「圍城」（Siege）戰時，可能最直接聯想到去（2023）年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭之後，隨即重點攻擊的烏東城市馬里烏波爾（Mariupol）。《美聯社》影片記者切爾諾夫（Mstyslav Chernov）涉險拍攝的紀錄片《馬里烏波爾的20天》（20 Days In Mariupol）當中，不只驚險捕捉許多炸彈轟炸建築物的瞬間，更多的是人面對戰爭的無助、驚惶和無聲的恐懼。
身為國際新聞影音編輯，雖然沒有在現場實際看見圍城的面貌，但去年馬里烏波爾圍城戰役（2022.02.24-2020.05.20）持續將近3個月的日子當中，我在鏡頭的另外一端持續處理相關的影音新聞，設法讓更多人看見戰爭對人類的傷害與見證歷史的發生。而那些令人不忍卒睹的影像仍都記在腦海裡。
也因此，到波士尼亞首都塞拉耶佛旅行時赫然地發現，不論圍城戰役發生的原因、時間和地點，它痛苦的樣貌都極為相似。
戰爭童年：我們冒死抵達塞拉耶佛
「我的老家在佛洽（Foča），當年我和9歲的弟弟為了活下來離開爸媽，兩個小孩爬了不知道幾座山，走了多少路才冒死抵達塞拉耶佛。」現年36歲的徒步導覽員M，看起來比實際年齡滄桑許多，聽到我提問較為個人經歷的問題時，先是猶豫了一下，才緩緩地說出部分當時的經歷。
M居住的佛洽位於蒙特內哥羅和波士尼亞邊境的小鎮，在1992年戰爭初期就遭到塞族軍隊的佔領，佔領期間大多數波士尼亞穆斯林等非塞族的居民受到大規模的謀殺和不人道的對待，婦女和女童被迫與男性隔離，並受到塞族軍人的虐待和性侵。
由於全家人一起逃難會過於明顯，增加太多風險，當時許多孩子就像M一樣，小小年紀就帶著弟妹翻山越嶺逃到相對安全的地方。「我們從家裡好不容易逃出來，到塞拉耶佛才知道這裡被圍城。我們在圍城下生活了一年多，那些日子實在不好過。」
即使戰爭已經在26年前結束，談及相關回憶時，M的臉上仍掩飾不住恐懼和悲傷，也常在聽到問題時，躊躇著要不要訴說自己的經歷，深怕在講述的過程中，會不小心挖掘出長年試圖掩蓋的傷痛。而M所提到的「日子不好過」並不僅僅是戰時的貧困，而是長期處在斷水斷電斷糧的生活當中。
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一圖看懂——讓專業的來，居家照顧服務員都在忙什麼？
我們想讓你知道的是
長照服務成為承擔社會需求的重要支柱，專業的居家服務員，開始走進長者的生活中，提供基本的日常照顧，包括沐浴、準備餐食、家務等等。不僅提供了必要的支持，更盡可能確保長者的每一天，都是舒適而有尊嚴的。那麼，在居家服務員所提供的服務中，包括了哪些項目，又有什麼樣專業的眉角呢？一起來認識一下吧！
隨著時間的推進，所謂的「高齡化」、「少子化」社會，已經從一個社會學名詞，成為我們的日常。根據內政部統計，2017年起，台灣的老年人口比例正式超過了14%，今年老人人數則已超過425萬，預計到2025年，每五位居民中，就將有一位是65歲以上的長者。這不僅是一個數字上的變化，更是對我們社會結構和價值觀的挑戰。
在這樣的變遷中，其實許多長者都有一個共同的願望——能夠在自己熟悉的家中，按照自己喜歡的方式生活。然而，面對快速變化的社會和家庭結構，這樣的願望似乎越來越難達成。取而代之的，是長者們必須獨居，或與同樣年長的配偶互相照顧的現實。因此，長照服務成為承擔這些社會需求的重要支柱，專業的居家服務員，開始走進長者的生活中，提供基本的日常照顧，包括沐浴、準備餐食、家務等等。不僅提供了必要的支持，更盡可能確保長者的每一天，都是舒適而有尊嚴的。
那麼，在居家服務員所提供的服務中，包括了哪些項目，又有什麼樣專業的眉角呢？一起來認識一下吧！
1. 備餐服務、協助進食：
服務內容：依照長輩的需求、營養狀況和牙口狀況準備餐點及協助進食。
眉角：如果長輩牙口較不好，居服員會將餐食煮得較軟或打成泥、剪碎， 讓長輩容易進食。若長輩排斥泥狀食物，則將豆類或穀物類食物打成稀狀，讓長輩直接飲用。需要依照長輩的吞嚥能力，準備合適的餐具。一般會建議長輩自主進食，若需要由居服員協助，則必須注意餵食的速度及進食速度。但不管長輩是否可自行進食，居服員皆需要請長輩張口確認是否食物皆已吞嚥完畢，避免長輩因為食物留在口中而嗆到，發生危險。
2. 沐浴服務：
服務內容：協助長輩穿脫衣服、進行沐浴。
眉角：沐浴的過程需要注意水溫，以手臂內側測量溫度是否適中。須注意避免水流到眼睛。沐浴的過程會坐在馬桶或是便墊盆椅上，若長輩仍有行走能力或手部功能，居服員會鼓勵長輩自己清洗正面，背面由居服員協助，以維持長輩的生活機能，延緩退化。在沐浴的過程中，居服員須注意長輩的隱私，但也同時必須注意通風，避免室內太悶導致長輩或居服員昏倒。
3. 陪同外出、陪同就醫、採購：
服務內容：許多個案因身體狀況較難獨自外出，因此居服工作中陪同外出散步或就醫、協助個案採購日用品都是很重要的服務，攙扶步伐不穩的長輩到外面散步運動，或是為長輩採買衛生紙、洗髮精等日常用品，讓他們可以生活地更加舒適。
4. 基本日常照顧：
服務內容：協助長輩翻身、移位、修剪指甲、協助上下床、刷牙洗臉、協助換尿布等基本日常照顧。
眉角：在進行任何活動前，確保環境安全，無滑倒或絆倒的風險。使用適當的輔助工具和技巧，來避免造成長輩或照顧者的傷害。注意個人和環境衛生，以防止感染。考慮長輩的健康狀況和特定需求，並根據這些需求調整照顧方法。在進行照顧時尊重長輩的隱私和尊嚴。
除了以上四項最基本的服務項目之外，還有足部護理、管灌、翻身拍背、測量生命象徵、肢體關節活動、陪同外出、陪同就醫等等服務，都可以依不同長輩的需求來安排。
伊甸基金會自成立之初，就秉持著一個堅定不移的使命：為社會上需要幫助的人提供持續不斷的支持與服務。這一理念源於創辦人之一、已故的身障作家劉俠女士，以及六位志同道合的朋友。他們共同懷著一個夢想，希望無論是誰，都能找到屬於自己的一片天地，自由自在地生活和成長。劉俠女士曾這麼說過：「有一大片園地，種花種樹，養各類家禽，有工場、有房舍、有足夠的場地供人休閒娛樂。徜徉其間的，是那些眼睛看不見、耳朵聽不到、走路走不好，以及弱智、顏面傷殘、心智障礙的孩子…這是他們的伊甸園。」
走過四十年的歲月，伊甸基金會期待著，有一天，這個社會中的每個人，都能感到安全、溫暖和被接受。為了這一天的到來，伊甸基金會會繼續努力，承擔起照顧和支持的責任。
伊甸基金會«老人照顧服務計畫»，透過日間照顧、居家服務、失智據點、喘息等專業多元的服務，疼惜長輩及照顧者，讓長輩在最熟悉的地方找到服務，也讓照顧者在專業的地方得到喘息。讓每一位長輩安心、放心、快樂地好好變老。詳情請上網搜尋「伊甸 老人照顧」，或撥打支持專線0800-025-885。