在香港，「莫過度追求物質」是對的
我們想讓你知道的是
一旦大家習慣減少不必要的消費，地產經濟活動便會受到衝擊。這種反奢侈、反浪費的文化風氣，長遠來說，對追求最大銷量以維持其產業鏈效益的跨國企業來說，亦不是一件好事。若碰上全球經濟衰退，消費／投資不足問題加劇，盈利倒退以至裁員，更會形成惡性循環。
經濟下行，前景不明朗，人生規劃也要改變。賺快錢的時代遠去，定存更實際，其他投資容易有差池，大家變得保守。追求最大快樂，不如把痛苦減至最小。有餘錢就儲起來，以備不時之需；手頭拮据，更要避免揮霍，減少負債，以防失業／減薪夾擊，痛苦指數飆升。在這個大前提下，連政府都勸大家不要過度追求物質的生活。「朋友逛一天博物館消費很低卻很滿足」，與年輕人崇尚躺平或低物慾生活的精神不謀而合。
活在富裕社會，物質條件基本上足夠。錦上添花式的消費，像不斷買名牌、添新衣、換手機，所得的額外快樂沒想像中的多。很多東西買回家，轉眼擱在一旁，快樂只存在於據為己有的一刻，以及歷時甚短的使用期中。再者，互聯網科技發達，共享網上資源很方便，很廉宜，花費不多但樂趣盎然，那就更沒理由要到處購物消費，視為幸福之必要條件。要玩，玩到盡興，大可搭飛機外遊，反正香港的商場乏善可陳。減少無謂花費，快樂的質／量不會減少，反而無卡數一身輕。追求適可而止的物質，根本是實踐低消費的綠色人生。
低消費窒礙做大經濟的餅
市民崇尚低消費的生活模式，不熱衷（或過度）追求物質，政府想做大經濟的餅，便會事倍功半。消費不足，局限GDP的增長——正如想搞旺夜經濟，但普遍市民老早回家煲劇、打機。她／他們也不是零消費，只不過那些錢都花在網購或外國科企身上，沒透過商場、食店輾轉流進大地主口袋裡。來港旅遊的中國新生代，消費模式亦和以往豪客大大不同。但「窮遊」一樣樂在其中，甚至比血拼有更深刻細緻的感受和體味。
消費不是目的，而是取得歡愉的過程或手段。想快樂，不一定要消費，親近大自然就（差不多）免費。快樂也不是與所花費的金錢數目成正比。只懂看數字做人的旅發局官僚，不明白這道理，才會想到用「深度旅遊」來救市——深度者，重質多於重量，旅客不會大灑金錢掃貨，幫不到名店的生意，它們早晚會捱不起貴租。
消費至上的人類終得不償失
2019年經濟學諾獎得主杜芙若（Esther Duflo）和班納吉（Abhijit Banerjee）在談論經濟增長與氣候變化時，直言「經濟學家一直喜歡把物質消費當作幸福的標誌」。放眼香港，消費至上的經濟觀念同樣深入民心。不論官商，專家學者以至普羅大眾，都慣用GDP來衡量政府表現或政策成效。由於物質消費總量越大越好，「物盡其用」和「知慳識儉」這些老派思想不再被視為美德。社會鼓吹貪新厭舊、方便快捷，零售集團才有機會做到貨如輪轉，這才交得起昂貴的租金。消費和浪費很多時是同義詞，消費者的利益亦往往等同於公眾利益。劍橋經濟學者張夏準便指「經濟學大多數時候卻把人類設定為消費者，而非工作者。」
一旦大家習慣減少不必要的消費，地產經濟活動便會受到衝擊。這種反奢侈、反浪費的文化風氣，長遠來說，對追求最大銷量以維持其產業鏈效益的跨國企業來說，亦不是一件好事。若碰上全球經濟衰退，消費／投資不足問題加劇，盈利倒退以至裁員，更會形成惡性循環。政商界自然不希望看到市民的消費觀念有此根本性轉變。世界經濟的基本結構和運作方式，都以大型企業的盈利目標及銷售額為依歸。買得越多越叫好的商業文明注定不環保，對地球生態的安危是一種詛咒。《簡樸的美學》作者Satish Kumar就認為現代社會的經濟（economy），並非真正的經濟，只是追求金錢增長的money-nomy。經濟本應為人類福祉及快樂服務，現況卻是顛倒。
文章獲授權轉載，題目由編輯修改，原文可見於此。
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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin
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小犬風災滿月，蘭嶼孩子仍在等待一間安全的家
我們想讓你知道的是
台灣世界展望會持續關懷受災的弱勢家庭及孩子，目前「蘭嶼小犬風災重建」仍有100萬元經費缺口，邀請愛心民眾一同響應，盼望匯聚眾人之力，能在長達數月的東北季風增強之時，盡快提供蘭嶼兒童必需的生活扶助及受災家戶修建補助，以愛共築孩子的安全家園，重建蘭嶼的美好。
小犬風災滿月前夕，小豪的媽媽回到倒塌舊家撿拾堪用物品時，依然不捨掉淚，「這個家10多年來也撐過很多颱風，沒想到這次太嚴重，整個家就沒了。」10月4日小犬颱風直撲蘭嶼，瞬間風速高達95.2m/s，是蘭嶼氣象站設站126年有紀錄以來最具破壞性的颱風之一，更是世界氣象觀測史上第三；且颱風登陸風勢過猛，吹壞氣象站風速計，使後續風力觀測直接停擺。破紀錄的狂風，讓習於防颱的蘭嶼人縱使做好一切準備，仍難以抵擋無情天災。
「經歷小犬後，真是怕到了！」在重災區東清部落，小莉的父母回想颱風夜仍有餘悸，直說當地防颱多年，卻第一次遇到這麼刁鑽的颱風。由於小犬颱風結構沒有受到台灣本島地形破壞，10月4日晚間登陸蘭嶼時，強勁陣風已經接近正常龍捲風的風力。颱風眼登陸前後的風向改變，更讓小莉一家、以及島上眾多家庭難以招架，「颱風一下子灌破家門和牆壁，廁所天花板也破掉，雨水就灌進家裡。」小莉父母和大孩子合力拿木板抵住家門和牆上的破洞，年幼的孩子也忙著舀除家中積水，和颱風對峙了一整晚。
近百戶房屋全毀或半毀，一生辛勞一夜全無
經過一個月，蘭嶼災情逐漸淡出媒體版面，然而風災留下的破壞仍四處可見。沿著環島公路走一圈，被折斷的電線杆及摔落在地的水塔隨處可見，被吹走的招牌也都還沒裝上，島上還有一處堆滿被毀家俱及房舍殘骸碎片，似無聲訴說安全的家園已不再。
「爺爺、奶奶不敢去看全毀的屋子，怕傷心。」小豪的媽媽和社工員分享，小犬颱風來襲時幸好有鄰居提醒，一家人提前躲進未完工的毛胚屋，才逃過一劫。只是隔天頂著強風跑回家，發現颱風已吹毀整間房屋，「好捨不得，我在這裡養大5個孩子。」她曾到台灣本島的工地做工多年，膝蓋還開過刀，眼看一點一滴攢血汗錢、搭建起來的家化為烏有，不禁難過掉淚。如今小豪的父母暫住毛胚屋裡，每天洗澡得向其他戶借浴廁，孩子也先安排住親戚家。
小豪家不是特例，台灣世界展望會社工員在災後走遍蘭嶼全島，逐一訪視服務的155戶家庭，發現近百戶房屋毀損，其中15戶與小豪家一樣全毀，必須借住親友家、或勉強棲身屋內僅存的角落，急需災害補助支持。此外，由於交通工具、漁船及農田損害以致生計受損，80幾戶家庭的大型家用設備—如水塔、冰箱、洗衣機等皆報銷，連帶影響居民及孩子的日常生活，急需募集生活扶助金，才能穩定受災的130戶家庭生活，以及孩子的學習發展。
世界展望會深耕蘭嶼49年，發起風災重建計畫
「小犬颱風造成蘭嶼全島受災，但居民仍然齊心協力重建家園。」台灣世界展望會東區辦事處曾幸錞總督導在蘭嶼服務多年，看見居民縱使在颱風中失去所有，仍懷抱盼望、竭力互助，「有些家庭儲備食材較多，就拿出來跟鄰居們分享，機車行免費出借摩托車給志工、民宿免費提供志工住宿。我們的社工員也擱下受損的家，先關懷服務家庭的需要。」
台灣世界展望會在蘭嶼深耕服務49年，透過兒童資助計畫支持蘭嶼孩子就學、培力經濟弱勢家庭發展生計。小犬風災過境後，展望會第一時間提供發電機、太陽能淨水器及照明組，解決居民斷電缺水問題。社工員也協助打掃滿目瘡痍的服務家庭，安慰居民們受災後衝擊的心。
面對災後龐大需要，台灣世界展望會發起「蘭嶼小犬風災重建」計畫，聚焦三項重點：
- 關懷受災家庭孩童：展望會在蘭嶼服務的家庭，主要生計多為臨時工、農務或季節型觀光收入，且島上多數用品須從台灣運送，生活成本較高，經濟弱勢家庭實在無力重建倒塌房屋。展望會將提供修建補助與生活扶助金，協助家庭修建毀損住宅並維持基本生計。
- 社區防災韌力建造：蘭嶼地理位置易受風災，展望會在當地已配有兩組UVC太陽能淨水器，是由工研院及愛心企業因應備災需求與氣候調適行動而開發生產。計畫將再添購太陽能淨水器、發電機、照明組等設備，強化未來社區抵禦天災的能力。
- 災後創傷復原：展望會從多年天災重建經驗發現，災區民眾在三個月後容易出現創傷反應。展望會將規劃方案活動，協助服務家庭及社工員重建身心生活，並強化復原力。
重建之路挑戰多，需要眾人支持
此刻，蘭嶼已進入東北季風盛行期，曾幸錞總督導指出，「島上仰賴從台灣運輸補給資源，入秋東北季風逐漸轉強，將影響航班及修復進度長達數月，缺料及缺工使重建家園之路更漫長。」弱勢家庭想要蓋回一個家，著實需要社會大眾即時的資源挹注。
台灣世界展望會持續關懷受災的弱勢家庭及孩子，目前「蘭嶼小犬風災重建」仍有100萬元經費缺口，邀請愛心民眾一同響應，盼望匯聚眾人之力，能在長達數月的東北季風增強之時，盡快提供蘭嶼兒童必需的生活扶助及受災家戶修建補助，以愛共築孩子的安全家園，重建蘭嶼的美好。
本文章內容由「台灣世界展望會」提供。