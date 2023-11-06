在香港，「莫過度追求物質」是對的

經濟下行，前景不明朗，人生規劃也要改變。賺快錢的時代遠去，定存更實際，其他投資容易有差池，大家變得保守。追求最大快樂，不如把痛苦減至最小。有餘錢就儲起來，以備不時之需；手頭拮据，更要避免揮霍，減少負債，以防失業／減薪夾擊，痛苦指數飆升。在這個大前提下，連政府都勸大家不要過度追求物質的生活。「朋友逛一天博物館消費很低卻很滿足」，與年輕人崇尚躺平或低物慾生活的精神不謀而合。

活在富裕社會，物質條件基本上足夠。錦上添花式的消費，像不斷買名牌、添新衣、換手機，所得的額外快樂沒想像中的多。很多東西買回家，轉眼擱在一旁，快樂只存在於據為己有的一刻，以及歷時甚短的使用期中。再者，互聯網科技發達，共享網上資源很方便，很廉宜，花費不多但樂趣盎然，那就更沒理由要到處購物消費，視為幸福之必要條件。要玩，玩到盡興，大可搭飛機外遊，反正香港的商場乏善可陳。減少無謂花費，快樂的質／量不會減少，反而無卡數一身輕。追求適可而止的物質，根本是實踐低消費的綠色人生。

低消費窒礙做大經濟的餅

市民崇尚低消費的生活模式，不熱衷（或過度）追求物質，政府想做大經濟的餅，便會事倍功半。消費不足，局限GDP的增長——正如想搞旺夜經濟，但普遍市民老早回家煲劇、打機。她／他們也不是零消費，只不過那些錢都花在網購或外國科企身上，沒透過商場、食店輾轉流進大地主口袋裡。來港旅遊的中國新生代，消費模式亦和以往豪客大大不同。但「窮遊」一樣樂在其中，甚至比血拼有更深刻細緻的感受和體味。

消費不是目的，而是取得歡愉的過程或手段。想快樂，不一定要消費，親近大自然就（差不多）免費。快樂也不是與所花費的金錢數目成正比。只懂看數字做人的旅發局官僚，不明白這道理，才會想到用「深度旅遊」來救市——深度者，重質多於重量，旅客不會大灑金錢掃貨，幫不到名店的生意，它們早晚會捱不起貴租。

消費至上的人類終得不償失

2019年經濟學諾獎得主杜芙若（Esther Duflo）和班納吉（Abhijit Banerjee）在談論經濟增長與氣候變化時，直言「經濟學家一直喜歡把物質消費當作幸福的標誌」。放眼香港，消費至上的經濟觀念同樣深入民心。不論官商，專家學者以至普羅大眾，都慣用GDP來衡量政府表現或政策成效。由於物質消費總量越大越好，「物盡其用」和「知慳識儉」這些老派思想不再被視為美德。社會鼓吹貪新厭舊、方便快捷，零售集團才有機會做到貨如輪轉，這才交得起昂貴的租金。消費和浪費很多時是同義詞，消費者的利益亦往往等同於公眾利益。劍橋經濟學者張夏準便指「經濟學大多數時候卻把人類設定為消費者，而非工作者。」

一旦大家習慣減少不必要的消費，地產經濟活動便會受到衝擊。這種反奢侈、反浪費的文化風氣，長遠來說，對追求最大銷量以維持其產業鏈效益的跨國企業來說，亦不是一件好事。若碰上全球經濟衰退，消費／投資不足問題加劇，盈利倒退以至裁員，更會形成惡性循環。政商界自然不希望看到市民的消費觀念有此根本性轉變。世界經濟的基本結構和運作方式，都以大型企業的盈利目標及銷售額為依歸。買得越多越叫好的商業文明注定不環保，對地球生態的安危是一種詛咒。《簡樸的美學》作者Satish Kumar就認為現代社會的經濟（economy），並非真正的經濟，只是追求金錢增長的money-nomy。經濟本應為人類福祉及快樂服務，現況卻是顛倒。

文章獲授權轉載，題目由編輯修改，原文可見於此。

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin