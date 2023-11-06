勇者的黃昏：葉問、排檔與深水埗

經常有人吐槽我的文章難懂，但為照顧我感受，總是婉委地說我寫得很好，只是自己不懂技術，或者已經老了，所以才沒看懂。不過，有一位老伯——相信他不介意我這樣稱呼，畢竟我都是大叔了，不尊稱「伯」才說不過去吧——不但不懂技術，英文不好，連電腦都沒有，卻始終沒有放棄認識區塊鏈、分散式出版、AI等新趨勢。他是這篇文章主角，現年77歲的Raymond，威文。

勇者的黃昏

打從早年我到處介紹LikeCoin，威文兄就經常出席大小線下聚會，又經常給我發郵件，提出諸如擴闊應用場景、在地推廣等多項建議，要不是威文兄不適應Discord等社交軟體而堅持只用電郵，相信社群討論氣氛必定熱鬧不少。雖然我很抱歉威文兄的大部分建議都因為LikeCoin資源有限、定位狹窄而沒法實現，但我很感激他的參與，細閱並回覆了他幾年來的所有郵件。

隨著疫情，我跟威文幾年沒見，直到半年前我在藝術評論家協會辦分散式出版工作坊，才再次遇上久違了的威文，他雖然沒有筆記本電腦沒法動手參與，但也耐心地聽畢全程。工作坊後，我跟威文從賽馬會創意藝術中心走到附近耀東街的傳奇大排檔宵夜。

談起耀東街，雖然不過短短一條單程路，卻已佔了全港只剩廿來間的大排檔裡頭的四間，當中以手打魚蛋、墨魚丸、豉油撈麵等馳名的長發麵家更已有70年歷史，一直在此經營，卻因為旁邊的新樓盤被逼結業，最後營業的日子剛好為昨天。

圖片由作者提供

同樣有趣的是傳奇大排檔旁、蘇記後方的永泰鐵器工程，近年聚集了一班6、70歲的老友記，常於週末組成「五金樂團」演奏，中樂、西樂、工廠、老師傅，搭配起來竟然全無違和感，技藝氣氛俱佳，跟海角七號的樂團比起來也毫不遜色。

説回宵夜，席間威文兄兩杯到肚，談了不少往事，一向知道他文筆了得，但原來他能文能武，寫作之外也會功夫，曾跟葉問長子葉準習詠春，年前更自資出版短篇小說《勇者的黃昏》，細說葉問來港後的事跡；此次出席分散式出版工作坊，正是為了探究如何利用 AI 把小說翻譯成英語，再應用區塊鏈相關技術出版成雙語電子書。

我本來就支持創作尤其是書寫，威文兄又分屬老友，更是社群的中堅份子，我沒有推辭的理由。連自己的舊作都沒有時間翻譯和推出電子版，就拍拍胸口，信口開河答應幫忙出版《勇者的黃昏》電子版。

我很懷疑，全世界唯有在深水埗能欣賞到這種味道的演奏。

製作電子書

宵夜之後又過了幾個月，我跟威文兄，還有Liker Land的Phoebe，約好到《勇者的黃昏》的出版社紅出版的辦公室，討論翻譯與epub版本製作等安排，偏偏遇上香港「五百年一遇」的暴雨，到會議當天中午黑雨警告雖然已經除下，多區仍嚴重水浸，觀塘線更被癱瘓，但無論作者、出版社、平台還是我這個助手全都期待早日完成這個專案，居然在停課停工停市的下午，成功從各區匯集到灣仔的紅出版辦公室，除了把各項安排談妥，威文兄更即席示範詠春招式，由紅出版拍攝，並錄製成短片隨新版附送。

會後，負責製作電子版的我取得pdf格式的文本，轉換成可編輯的docx檔，刪掉不合用的格式與圖片，讓Microsoft Word重新生成目錄，再使用Calibre把docx轉換成epub3格式。經過兩三次檢查epub檔案、修訂docx及再次轉換成epub3格式，正體中文版《勇者的黃昏》epub檔小功告成。Microsoft Word能把中文簡繁互換而相對準確，尤其是從繁到簡，簡體中文版的epub檔因此也能輕鬆完成。

比較複雜的是中英雙語版，但相對於傳統靠人手從零開始翻譯，只能算是工夫略多而已。先準備好VPN與海外信用卡，註冊OpenAI帳號並訂閱，然後從Github clone下bilingual_book_maker，安裝相應的Python環境，就能配合GPT使用，不消一會就把文本翻譯成英語，再交由威文兄與紅出版檢查。

bilingual_book_maker允許用戶選擇搭配不同的LLM模型，除了GPT-3、4也包括Claude2等，雖然GPT比較貴，而GPT-4又比GPT-3貴十倍以上，我還是建議選擇GPT-4，因為真正的成本其實是AI翻譯後的人手編輯，只要AI的輸出好一點點，後期省下的人力成本就肯定超過GPT-4的額外成本。

抱歉寫了幾段火星話，被吐槽文章難懂，我是沒有藉口的。技術的部分就此打住，11月的讀書會將採用工作坊的形式，出席者請準備好大作，我會跟大家一起把文本製作成為電子版，鑄造成NFT書，並講解如何放到Liker Land等平台出售。

圖片由作者提供 威文與葉準師傅

黃昏的勇者

回到小說，《勇者的黃昏》由1949年葉問隻身來港說起，除開班授徒、 儆惡懲奸等不可或缺的情節，亦描寫了一段鮮為人知的感情。

如果你是甄子丹主演葉問電影系列的擁躉，又對小說抱着同樣期望的話，我勸你最好別買這部小說。但如果你跟我一樣，不埋單甄氏系列搬弄的民族情緒，嫌裡頭的葉問神勇、離地、專一、完美，反而較喜歡黃秋生主演的《葉問：終極一戰》的話，《勇者的黃昏》大概不會讓你失望。

我不懂電影評論，不清楚拍攝技巧，《葉問：終極一戰》討我歡心的原因很簡單，因為裡面有碟頭飯，有大排檔，有深水埗，還有九龍城寨；因為裡頭的葉問會肚餓，會生病，會軟弱，還會變心，我在這齣電影中看見香港，看見人，看見香港人。