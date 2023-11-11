香港年輕人有多少機會？對比奧地利與德國
我們想讓你知道的是
在香港，接受職業訓練、唸香港專業教育學院（即「讀IVE」，戲稱「I大」），常被認為是進不了大學的次等學生之選擇。然而在德國絕無此等標籤，名校海德堡大學或慕尼黑大學畢業生，社會地位與職訓生相同，都受同等尊重。
最近認識一個奧地利人，跟他提到該國應該很適合年輕人發展，因為那裡曾經選了位年僅31的總理庫茨（Sebastian Kurz）。他卻說，庫茨是特例，是特別有才能的人，否則不會這麼年輕就選上。
何謂年輕人，不同行業都有不同定義。
三十歲在運動界屬於老將，當教練卻是少帥，放在政界更是嬰孩，遑論多是中老年人擔當的政府首腦。德國國會選舉前後，傳媒都會採訪一些二三十歲的年輕世代。今屆德國國會，736名議員中共有51人為30歲以下，30至39歲共有143人，平均年齡則為47.3歲，放在政界是甚年輕的歲數。
德國總理和奧地利總理，都沒有年齡下限，因此可以產生庫茨這類年少政治人物。相反在香港，當特首要年滿四十，也就不會成就這類特例。有時跟一些德國中學生說笑，問他們畢業後想做甚麼，他們說未想好，我說不如選總理吧。雖然德國歷屆總理都在五十以上，但不代表有朝一日不會破例。
德國普遍也被視為給予年輕人機會。幾年前默克爾競選連任，競選海報上就有三歲的她，上面寫著「為了每人都有無盡可能的德國」。默氏成長於東德，孩提和少年時一定沒想過會擔任聯邦德國之首。
今天德國人中學畢業後，除了上大學，還可以接受職業訓練，就是德文「Ausbildung」。學習操作機器或當木匠，可以有份穩定職業，工資甚至比大學畢業生高。就算讀大學，亦可選擇讀書和工作並行，即德文「duales Studium」。這種學位可以在大學或企業攻讀，在學時期已有很多實習經驗，兼且受薪（平均每月400至1800歐元）。
在香港，接受職業訓練、唸香港專業教育學院（即「讀IVE」，戲稱「I大」），常被認為是進不了大學的次等學生之選擇。然而在德國絕無此等標籤，名校海德堡大學或慕尼黑大學畢業生，社會地位與職訓生相同，都受同等尊重。這亦是外國人羨慕和喜歡德國學制一大原因。港大與「I大」畢業，都應無分高低。
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「綠色使命」引領永續前行的方向──驅動綠能打造全新能源生態系
我們想讓你知道的是
2022年是臺灣的「淨零元年」，產官學研各界跨域合作投入淨零減碳發展的規模大幅提升，以「預測未來的最好方法就是創造未來（The best way to predict the future is to create it.）」，為台灣淨零碳排的永續之路，許下美好的願景。
在全球氣候變遷日益嚴重的背景下，尋求減緩碳排放並實現永續發展的需求更加迫切。減碳轉型和永續發展已經成為當今全球議程的核心，共同為實現淨零碳排的目標而奮鬥。減碳轉型代表著我們對降低溫室氣體排放，並將再生能源廣泛推行的承諾，而永續前行則體現了我們追求環境友好、社會公平和經濟穩健發展的決心。
2022年台灣「淨零元年」將產官學研聚攏在一起
2022年是臺灣的「淨零元年」，產官學研各界跨域合作投入淨零減碳發展的規模大幅提升，以「預測未來的最好方法就是創造未來（The best way to predict the future is to create it.）」，為台灣淨零碳排的永續之路，許下美好的願景。
現今全世界正面對氣候變遷這種來勢洶洶的戰役，各國共同研討出的「戰略」就是再生能源。產官學研各界跨域的合作，從田野調查、環境評估、各國經驗取經，到政策推動和規劃、企業ESG目標實踐、再生能源建置，彼此各司其職，同時卻又環環相扣、相輔相成。
照亮再生能源發展和地方創生的那道「光」
台灣發展的再生能源包括水力發電、太陽光電、風力發電、地熱能、生質能與廢棄物發電，依據2023年7月經濟部統計處指出，近5年台灣再生能源裝置容量平均年成長率達21.9%，高於全球平均之9.1%。其中，太陽光電佔比高達68.9%，為台灣再生能源成長之主要貢獻。
以太陽能為例，作為再生能源佔比最高的能源，在開發和建置也遇到不少問題，像是土地取得困難、民間擔心影響糧食自給率、能源開發影響民生生計等等。在「台灣國際智慧能源週」及「台灣國際淨零永續展」期間，經濟部於10/20 舉辦《能源轉型 永續前進論壇》中就有提及上述的困境，為此政府取經日本的農電共生成功經驗，以公民電廠作為解方。此方式不只改善地方經濟，還能創造人民所得及就業機會，協助地方創生。
能源轉型並非一蹴可及，更不是單打獨鬥
在永續發展的趨勢之下，能源轉型仰賴多元觀點交流與跨域合作，各界透過永續經營的推動，也促成不同形式的「創新」。以企業為例，光電業者和養殖業者、廠房合作，透過租金、綠電交易等方式達到雙贏的局面；沃旭能源借鏡國際背景，打造全台最多的離岸風電場，並積極推動亞太淨零轉型，期盼企業共同創造社會長期價值；台泥儲能結合母公司低碳建材技術與優勢，打造儲能櫃搭配DC-DC充儲系統、綠電轉供及電力交易聚合服務，協助企業解決在淨零轉型中遇到的痛點。
能源轉型的多元觀點包括不同利益相關者的聲音，如政府、業界、學術界、社會團體和民眾。各方都有自己的關切和目標，而能源轉型的成功需要平衡這些不同觀點，以確保方案的可行性和可接受性。
跨域合作也是實現能源轉型的關鍵。能源轉型不僅僅是一個能源議題，它還涉及到科技、經濟、環境和社會等多個領域。不同領域之間的合作和知識交流至關重要，以開發新技術、改進能源效率和推動可再生能源的應用。
減碳轉型和永續前行是我們實現淨零碳排的必經之路。減碳轉型不僅僅是為了減少碳排放，更有促進綠色科技發展、創造就業機會，以及選擇新生活模式的改變。永續前行則代表著我們追求一個更美好的未來，一個能夠長期繼續發展並保護我們所處的地球的未來。
實踐了淨零碳排，才能永續前行。
【同場加映】
「2024 台灣國際智慧能源週 X 台灣國際淨零永續展」早鳥優惠徵展中！全台最大規模暨指標性之綠能與永續發展產業展覽，打造「能源供給、低碳製造、環境永續」媒合交流平台，展示主題涵蓋太陽光電、風能、儲能、前瞻能源（氫能、海洋能、地熱能等）、減碳技術、綠色金融、綠電交易等解決方案，是企業探詢永續新商機的最佳選擇！明年展覽將於2024年10月2-4日於南港展覽館2館擴大展出，即日起至2024年4月30日止為報名參展「早鳥優惠價」之優惠期間，敬請把握！
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