香港年輕人有多少機會？對比奧地利與德國

最近認識一個奧地利人，跟他提到該國應該很適合年輕人發展，因為那裡曾經選了位年僅31的總理庫茨（Sebastian Kurz）。他卻說，庫茨是特例，是特別有才能的人，否則不會這麼年輕就選上。

何謂年輕人，不同行業都有不同定義。

三十歲在運動界屬於老將，當教練卻是少帥，放在政界更是嬰孩，遑論多是中老年人擔當的政府首腦。德國國會選舉前後，傳媒都會採訪一些二三十歲的年輕世代。今屆德國國會，736名議員中共有51人為30歲以下，30至39歲共有143人，平均年齡則為47.3歲，放在政界是甚年輕的歲數。

德國總理和奧地利總理，都沒有年齡下限，因此可以產生庫茨這類年少政治人物。相反在香港，當特首要年滿四十，也就不會成就這類特例。有時跟一些德國中學生說笑，問他們畢業後想做甚麼，他們說未想好，我說不如選總理吧。雖然德國歷屆總理都在五十以上，但不代表有朝一日不會破例。

德國普遍也被視為給予年輕人機會。幾年前默克爾競選連任，競選海報上就有三歲的她，上面寫著「為了每人都有無盡可能的德國」。默氏成長於東德，孩提和少年時一定沒想過會擔任聯邦德國之首。

今天德國人中學畢業後，除了上大學，還可以接受職業訓練，就是德文「Ausbildung」。學習操作機器或當木匠，可以有份穩定職業，工資甚至比大學畢業生高。就算讀大學，亦可選擇讀書和工作並行，即德文「duales Studium」。這種學位可以在大學或企業攻讀，在學時期已有很多實習經驗，兼且受薪（平均每月400至1800歐元）。

在香港，接受職業訓練、唸香港專業教育學院（即「讀IVE」，戲稱「I大」），常被認為是進不了大學的次等學生之選擇。然而在德國絕無此等標籤，名校海德堡大學或慕尼黑大學畢業生，社會地位與職訓生相同，都受同等尊重。這亦是外國人羨慕和喜歡德國學制一大原因。港大與「I大」畢業，都應無分高低。