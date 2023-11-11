我站在12年國教的終點，看見體制內教學如何讓學生近乎全倒、失去學英文的熱情
我們想讓你知道的是
「為了拿單字填空題的分數，我得花好大量的時間死背，我根本沒有在學英文。」不少學生跟我反映，高中月考考卷形式，過分迷戀文法、句型、單字背誦，讓英文變成很痛苦的科目。
文：楊陽英文
在12年國教終點，回顧「贏在起跑點」的孩子們的學習人生
每次高一月考結束，就得啟動新一輪的對談模式，找出學習阻礙的學生。透過對談了解他們過往學習經歷，接著開出一張張解方。帶著他們匍匐前進，在槍林彈雨中慢慢調整。
班導師連絡家長過程中，常聽到家長困惑孩子為什麼會變這樣。學生自己本人也會難過自己為什麼會成為讓父母失望的孩子。
昨天下課前，一位高一學生，終於在我跟他接觸幾個月後，說出自己心裡話：
「我從國小就被逼著寫評量、考檢定、不斷的訂正、罰寫，到國中看到書我就想吐。後來送去一間逼成績逼很兇的補習班，我考上前幾志願OO高中。」
這位學生跟我說，接近國中會考時，自己已經猶如被拉到極限的橡皮筋，隨時要斷掉。但爸媽看他每天滑手機，嘻皮笑臉地，開口就是責罵。
「國中時只要一罰寫、罰補考，成績出來，爸媽就覺得有用。但我每天都覺得自己呼吸力道在變小。」一個沉迷電玩的高中生，怎麼會說出這樣的句子，我聽到倒抽一口氣。
「打電動的時候，我比較不需要面對現實。」說完這句，他開口要我幫幫他。
「我蠻懷念小時候的自己，媽媽看到我成績單會開心。」本以為突破他心防的我，被他這句話反將一軍。
這位學生心裡像有個黑洞，不斷把他的靈肉往內吞噬。現實世界好像跟他越來越沒關係。
童年體驗贏別人的滋味，後來一直輸，粉碎身心
「我國小成績很好，上國中開始分數下滑，到高一開始崩盤。」這是許多高中生分享給我的劇本，國小體驗了贏的滋味，到國高中越來越難贏，最後遭挫折壓垮。
有回有個學生跟我吐露他為什麼失去學習動力：
「怎麼唸，都輸人。考輸回家，又被爸媽唸：『你上國中／高中，為何排名這麼差，你國小很優秀啊？』。」
我站在12年國教的末端，看過近萬名學生。回顧自己教學生涯，總覺得台灣上空壟罩著一個「贏在起跑點的幽魂」。它隨時在抓交替，一代代學生，都得經過它的考驗。
我常思考，一個幼稚園學生都懂的「龜兔賽跑」寓言，怎麼在教養上很難實踐。許多成功的名人，不都紛紛表示要「快樂跑向終點」嗎？
說真的，在高中教書這麼久，我真心不懂「國小成績好」到底是什麼樣謎樣的存在。就如同已經要從社會大學畢業的我，我也不懂高中月考成績，到底有什麼意義。
「建立孩子一生對知識的熱情」不是才是教育的根本目標嗎？ 對大人而言，孩子到底要贏多少人才夠？
昨天上課講了聯邦公開市場委員會（FOMC）會議，跟高一介紹利率與債券價格的關係。學生全程專注的神情，下課拉著我問我通貨膨脹、利率與房地產價格關係、利率與匯率。這更證明我的觀察：
「他們真的很享受大腦邏輯被開啟的感受。」
我們大人該思考，為何我們把學習變成充滿挫折，與枯燥的課程。網路時代，手機打開，有說不完的高品質英文文章，為什麼我們給學生看的文章這麼缺乏知識性？
以考試為學英文目標，錯失英語閱讀習慣養成黃金機會
「在體制考試12年，長大不會講英文。」
這是我經常拿來敲醒迷戀英語考試者的句子。我並非反對英語檢定考試，但檢定考試應該是你英文程度到了以後，輕鬆考入的認證。但在台灣，把通過考試變成訓練目標，本末倒置。
以英文檢定考試為核心的教養思維，如何耽誤了台灣的孩子，我舉個例子給大家看，剛好這週我上課在上這個主題，利率如何影響金融市場與學生的生活：
……Stocks rose broadly Thursday, gaining for a second day after Federal Reserve Chair Jerome Powell signaled that the central bank may be done lifting interest rates for now.
The S&P 500 rose 1.9% in its biggest gain since April. The Dow Jones Industrial Average added more than 560 points, or 1.7%, while the Nasdaq Composite was 1.8% higher….…
內容大意是「聯準會主席鮑威爾美國升息可能來到尾聲，標普500、道瓊工業指數與納斯達克紛紛上漲」。
上面的單字我相信很多國小學生都看得懂。但這段閱讀背後的經濟思維，則是多數台灣學生所缺乏的。
同樣的文章，會有不同反饋：
「我爸媽說你上這個真的很好，這真的很有用。」
「我爸媽說這個能換成分數嗎？ 我月考還是不及格。」
台灣的教學思維，以單字為導向，而非與表達、深度閱讀、英語邏輯建立為導向，用大量考卷去填補教材空缺，最後學生腦子只有文法規則、單字介係詞搭配與各種得分技巧。
因為每天都被要求背單字書、考檢定、考月考中翻英，於是台灣12年國教中的學生，多數無法建立日常與考試無關的英語閱讀習慣。
「大家問問身邊大學生、碩士生習慣每天做英文閱讀的有多少？」
台灣英語教育嚴重的問題在於「塞單字」，而非側重透過「英語吸收知識」。這導致學生學英文的時候，都會被逼迫大量背誦單字，接著國中會考8成台灣學生拿不到A，7成台灣高中生學測拿不到61分。
許多人到大學要畢業，要考多益的時候，仍得找補習協助。這時他恐怕已經學了16年英文了。
國中體制英文襲擊，倒下八成學生
許多家長寫信來問孩子英文上國中分數開始下滑，不知道為什麼孩子會變這樣。這類家長跟同學，我相信國小就開始接觸贏在起跑點的教養思維。
親子陷入這困局時，雙方都會以為分數考出來就好了，有的人有幸國中可以硬逼出成績，但上高中通常還得再來一次。而上高中繼續死背，失敗率應該就是接近百分百了。
有不少學生確實可以倚靠國小訓練出來的習慣，輕鬆走過國中英文訓練。但到國中已經開始會有學生倒下。
國中生是怎麼倒下的？
- 國小做了大量背誦、考題訓練。上國中體制教材異常無聊，但文法考題常態性刁鑽。最後呈現孩子英文不差，但常常考輸人的狀況。最後失去興趣。
- 大家迷戀100分，所以不斷的操作評量，台式文法題，中翻英等等題型。
- 國二下、高三上，通常就會刷掉一批無法適應台灣國中文法的「贏在起跑點學習者」。
- 家長教養工具匱乏，親子間親情本不足，學生頓失來自爸媽的支持，內心崩潰反映在成績上。
國小時做的超前訓練，加深了國中教材的不適應。若又無法找到適合的老師引導，最後就會倒下。這類學生上高中，就會繼續倒下去，除非有人透過學習方法調整，把他拉出來。
有的人可以用親情換到分數，多數無法，會雙方俱損。
這一切，不是一句贏在起跑點能解釋的。
高中填鴨第二波攻擊，台灣學生近乎全倒
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