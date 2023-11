我站在12年國教的終點，看見體制內教學如何讓學生近乎全倒、失去學英文的熱情

文:楊陽英文

每次高一月考結束,就得啟動新一輪的對談模式,找出學習阻礙的學生。透過對談了解他們過往學習經歷,接著開出一張張解方。帶著他們匍匐前進,在槍林彈雨中慢慢調整。

班導師連絡家長過程中,常聽到家長困惑孩子為什麼會變這樣。學生自己本人也會難過自己為什麼會成為讓父母失望的孩子。

昨天下課前,一位高一學生,終於在我跟他接觸幾個月後,說出自己心裡話:

「我從國小就被逼著寫評量、考檢定、不斷的訂正、罰寫,到國中看到書我就想吐。後來送去一間逼成績逼很兇的補習班,我考上前幾志願OO高中。」

這位學生跟我說,接近國中會考時,自己已經猶如被拉到極限的橡皮筋,隨時要斷掉。但爸媽看他每天滑手機,嘻皮笑臉地,開口就是責罵。

「國中時只要一罰寫、罰補考,成績出來,爸媽就覺得有用。但我每天都覺得自己呼吸力道在變小。」一個沉迷電玩的高中生,怎麼會說出這樣的句子,我聽到倒抽一口氣。

「打電動的時候,我比較不需要面對現實。」說完這句,他開口要我幫幫他。

「我蠻懷念小時候的自己,媽媽看到我成績單會開心。」本以為突破他心防的我,被他這句話反將一軍。

這位學生心裡像有個黑洞,不斷把他的靈肉往內吞噬。現實世界好像跟他越來越沒關係。

「我國小成績很好,上國中開始分數下滑,到高一開始崩盤。」這是許多高中生分享給我的劇本,國小體驗了贏的滋味,到國高中越來越難贏,最後遭挫折壓垮。

有回有個學生跟我吐露他為什麼失去學習動力:

「怎麼唸,都輸人。考輸回家,又被爸媽唸:『你上國中/高中,為何排名這麼差,你國小很優秀啊?』。」

我站在12年國教的末端,看過近萬名學生。回顧自己教學生涯,總覺得台灣上空壟罩著一個「贏在起跑點的幽魂」。它隨時在抓交替,一代代學生,都得經過它的考驗。

我常思考,一個幼稚園學生都懂的「龜兔賽跑」寓言,怎麼在教養上很難實踐。許多成功的名人,不都紛紛表示要「快樂跑向終點」嗎?

說真的,在高中教書這麼久,我真心不懂「國小成績好」到底是什麼樣謎樣的存在。就如同已經要從社會大學畢業的我,我也不懂高中月考成績,到底有什麼意義。

「建立孩子一生對知識的熱情」不是才是教育的根本目標嗎? 對大人而言,孩子到底要贏多少人才夠?

昨天上課講了聯邦公開市場委員會(FOMC)會議,跟高一介紹利率與債券價格的關係。學生全程專注的神情,下課拉著我問我通貨膨脹、利率與房地產價格關係、利率與匯率。這更證明我的觀察:

「他們真的很享受大腦邏輯被開啟的感受。」

我們大人該思考,為何我們把學習變成充滿挫折,與枯燥的課程。網路時代,手機打開,有說不完的高品質英文文章,為什麼我們給學生看的文章這麼缺乏知識性?

「在體制考試12年,長大不會講英文。」

這是我經常拿來敲醒迷戀英語考試者的句子。我並非反對英語檢定考試,但檢定考試應該是你英文程度到了以後,輕鬆考入的認證。但在台灣,把通過考試變成訓練目標,本末倒置。

以英文檢定考試為核心的教養思維,如何耽誤了台灣的孩子,我舉個例子給大家看,剛好這週我上課在上這個主題,利率如何影響金融市場與學生的生活:

……Stocks rose broadly Thursday, gaining for a second day after Federal Reserve Chair Jerome Powell signaled that the central bank may be done lifting interest rates for now.

The S&P 500 rose 1.9% in its biggest gain since April. The Dow Jones Industrial Average added more than 560 points, or 1.7%, while the Nasdaq Composite was 1.8% higher….…