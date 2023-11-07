創作者該為短影音浪潮焦慮嗎？YouTube主管：Shorts是一種「情緒產品」，甚至關聯到演算法設計
我們想讓你知道的是
在平台上已出現越來越多「單純做短影音」的創作者，YouTube大中華區策略合作夥伴副總經理陳容歆指出，使用Shorts這種形式開始經營頻道的話，的確會在流量流量上有所幫助，能為創作者快速帶來新的觀眾。不過創作者其實不該對影片的形式焦慮，跳脫「長影音或短影音好」這樣的思考模式，改為先釐清：自己創作的「主要目標」是什麼？
文：Sisley
短影音浪潮隨著YouTuber Joeman一支影片在台灣影音創作者圈掀起了不少討論，短影音真的是回不去的浪潮，是創作者必須要為之焦慮的一件事嗎？《INSIDE》採訪到YouTube大中華區策略合作夥伴副總經理陳容歆（Sandy）來解答。
短影音究竟是不是趨勢？從Instagram、YouTube各自跟上推出的這樣影音格式產品就能略知一二。Sandy首先和我們分享了短影音趨勢：
- Shorts的每日平均觀看次數已達到700億次，相當於全球每人每日至少看九則Shorts影片。
- 以今年6月的數據來看，每月有20億登入用戶在看Shorts。
- 光在去年，每一天都有上傳Shorts的頻道數量成長了80%以上。
這幾項數據顯示，觀眾的觀影行為、觀影數量、創作量來看，Shorts這類的短影音產品絕對可說是成長飛快。
Sandy開門見山地指出，對於YouTuber來說，像短影音這樣新的影片格式出現時，反而可以與其他影音格式交互使用，成為彈性更廣、方式更多元的一種創作方式。
相比長影音內容動輒一個月的產製時間，短影音反而可以是創作者「試水溫」的一個快速方法，「有些創作者可能有了某個想法，但不確定這樣的內容會不會吸引觀眾，就能把Shorts當作一個測試，反應若是不錯，再投入更多資源去製作成長版。或者反過來說，創作者也能把原本反應不錯的長影音內容再製作成短版。」
短影音是一種「情緒產品」，甚至關聯到演算法設計
Sandy明確地指出，相比長影音內容有起承轉合或有明確目的性，短影音可以說是「情緒」為重的產品。
「三秒內抓住你的目光，所以影音內容上，我（創作者）要先給觀眾一個『情緒』去帶出『結論』。也就是先讓觀眾有結論。相較來說，長影音內容比較有主題性，或是可以解決觀看者想要解決的某些問題。」
從數據上YouTube的確觀察到，現在平台上已出現越來越多「單純做短影音」的創作者，Sandy指出，使用Shorts這種形式開始經營頻道的話，的確會在流量流量上有所幫助，能為創作者快速帶來新的觀眾，而這就是因為觀眾看到Shorts並不需要「訂閱創作者」才能看到，或者是因為曾經看過類似的內容才會被推送。
那麼，為什麼長影音的演算法會與Shorts分開計算？Sandy指出，這和現代人時間的「碎片化」有很大的關係。以結果論來說，YouTube觀察到，觀眾在觀看單一的影音格式時，不會超過整體觀看時間的17%。
Sandy解釋，「最主要原因是觀眾的瑣碎時間非常多，從早上起床，到通勤、等電梯、午休吃飯、回到家躺在沙發上電視打開……時間非常破碎化，導致他們看影片的目的也會不一樣。」
舉例來說，觀眾在觀看長影片時，通常是比較有主題性的，或者有問題想要解決，或想要了解、參與某些事情，所以觀看的時間區段就會比較長。
但短影音的觀影需求卻很單純，就是「殺時間」。例如等公車時幾分鐘的時間，很自然的就會殺時間滑手機，「在這樣的情況下，他不會預期自己要看到特定的內容。」Sandy解釋道，這也讓觀看短影音時的mindset卻與之非常不同。進而造成長短影音兩者演算法不同的原因。
人的mindset通常分為alpha mode和beta mode，在alpha模式下，人通常是非常開放的狀態，因此不會預設自己即將看到的內容。
這也代表短影音跟觀眾本身的興趣有沒有關係的關聯性並不會那麼高，重點反而是它可不可以帶給你一些「情緒」。
「Shorts是一個『情緒』的產品」這一點上YouTuber張志祺也曾在頻道「志祺七七」也提出類似觀察，「如果大家仔細看我們現在的Shorts，我們會先下結論：『哇這個東西也太怎麼樣了吧！』再跟你說後面有什麼事情發生。先給你這個情緒價值，去支撐你看完後面的東西。」例如前陣子爆紅的中國影片「注意看！這個男人太狠了」便是一個經典例子。
另外志祺也指出，在製作短影音時，他也要求團隊在剪輯時加速影片的語速、剪去所有冗言贅字、一句話就換一個畫面，並將字體放到最大等等，這些都是創作者為了適應觀眾觀影行為的轉變所做出的改變。
迎擊短影音新時代！創作者如何進行演算法hacking？
不過，若是身為創作者，應該也多少會觀察到同一支影片內容可能在TikTok、Reels和YouTube在「觀看數表現」上有時會有很大差異。
Sandy也解釋，這是因為YouTube最重視的仍然是觀眾，在觀看次數的設計上，無論是何種影片形式，都會以「觀看超過30秒為一次」做計算。同時使用者應該也會發現到，Shorts在產品設計上，使用者無論是要看下一個影片，或是想滑掉關閉Shorts，都必須要有所動作，否則影片只會無限loop下去。
志祺也指出自己的團隊在剪輯短影音時，還參考了另一位國際級創作者Allen Tsai的做法，讓Shorts頭尾內容自動loop、無限循環，為的就是要讓觀眾不斷循環地看下去，「讓演算法判斷這影片非常精采、把它推給更多更多人。有點像是演算法的hacking。」
創作者除了要依靠自身的創意、藝術感之外，還有一個很重要的就是科學的數據根據，YouTube後台的數據可以告訴你：觀眾的樣貌、觀看的影片格式、時間點、使用裝置，有這些數據去輔導創作者的話，就更能掌握到他的觀眾、以及獲得他想要的目標用戶。
言下之意，創作者可以依靠數據洞察，來面對短影音浪潮帶來的不確定性，若是使用得當，短影音也會是非常適合拿來以最小成本測試題目的好用工具，端看創作者如何利用。Sandy也觀察到，對於創作者來說，短影音更是能快速打破國界的一種全新的影音格式。
面對短影音浪潮，YouTube官方給創作者的建議
被問到若以現在的趨勢來看，Sandy會給創作者何種建議時，她提出了令人省思，卻也是創作者最核心、也是必須捫心自問的問題。
Tags：
小犬風災滿月，蘭嶼孩子仍在等待一間安全的家
我們想讓你知道的是
台灣世界展望會持續關懷受災的弱勢家庭及孩子，目前「蘭嶼小犬風災重建」仍有100萬元經費缺口，邀請愛心民眾一同響應，盼望匯聚眾人之力，能在長達數月的東北季風增強之時，盡快提供蘭嶼兒童必需的生活扶助及受災家戶修建補助，以愛共築孩子的安全家園，重建蘭嶼的美好。
小犬風災滿月前夕，小豪的媽媽回到倒塌舊家撿拾堪用物品時，依然不捨掉淚，「這個家10多年來也撐過很多颱風，沒想到這次太嚴重，整個家就沒了。」10月4日小犬颱風直撲蘭嶼，瞬間風速高達95.2m/s，是蘭嶼氣象站設站126年有紀錄以來最具破壞性的颱風之一，更是世界氣象觀測史上第三；且颱風登陸風勢過猛，吹壞氣象站風速計，使後續風力觀測直接停擺。破紀錄的狂風，讓習於防颱的蘭嶼人縱使做好一切準備，仍難以抵擋無情天災。
「經歷小犬後，真是怕到了！」在重災區東清部落，小莉的父母回想颱風夜仍有餘悸，直說當地防颱多年，卻第一次遇到這麼刁鑽的颱風。由於小犬颱風結構沒有受到台灣本島地形破壞，10月4日晚間登陸蘭嶼時，強勁陣風已經接近正常龍捲風的風力。颱風眼登陸前後的風向改變，更讓小莉一家、以及島上眾多家庭難以招架，「颱風一下子灌破家門和牆壁，廁所天花板也破掉，雨水就灌進家裡。」小莉父母和大孩子合力拿木板抵住家門和牆上的破洞，年幼的孩子也忙著舀除家中積水，和颱風對峙了一整晚。
近百戶房屋全毀或半毀，一生辛勞一夜全無
經過一個月，蘭嶼災情逐漸淡出媒體版面，然而風災留下的破壞仍四處可見。沿著環島公路走一圈，被折斷的電線杆及摔落在地的水塔隨處可見，被吹走的招牌也都還沒裝上，島上還有一處堆滿被毀家俱及房舍殘骸碎片，似無聲訴說安全的家園已不再。
「爺爺、奶奶不敢去看全毀的屋子，怕傷心。」小豪的媽媽和社工員分享，小犬颱風來襲時幸好有鄰居提醒，一家人提前躲進未完工的毛胚屋，才逃過一劫。只是隔天頂著強風跑回家，發現颱風已吹毀整間房屋，「好捨不得，我在這裡養大5個孩子。」她曾到台灣本島的工地做工多年，膝蓋還開過刀，眼看一點一滴攢血汗錢、搭建起來的家化為烏有，不禁難過掉淚。如今小豪的父母暫住毛胚屋裡，每天洗澡得向其他戶借浴廁，孩子也先安排住親戚家。
小豪家不是特例，台灣世界展望會社工員在災後走遍蘭嶼全島，逐一訪視服務的155戶家庭，發現近百戶房屋毀損，其中15戶與小豪家一樣全毀，必須借住親友家、或勉強棲身屋內僅存的角落，急需災害補助支持。此外，由於交通工具、漁船及農田損害以致生計受損，80幾戶家庭的大型家用設備—如水塔、冰箱、洗衣機等皆報銷，連帶影響居民及孩子的日常生活，急需募集生活扶助金，才能穩定受災的130戶家庭生活，以及孩子的學習發展。
世界展望會深耕蘭嶼49年，發起風災重建計畫
「小犬颱風造成蘭嶼全島受災，但居民仍然齊心協力重建家園。」台灣世界展望會東區辦事處曾幸錞總督導在蘭嶼服務多年，看見居民縱使在颱風中失去所有，仍懷抱盼望、竭力互助，「有些家庭儲備食材較多，就拿出來跟鄰居們分享，機車行免費出借摩托車給志工、民宿免費提供志工住宿。我們的社工員也擱下受損的家，先關懷服務家庭的需要。」
台灣世界展望會在蘭嶼深耕服務49年，透過兒童資助計畫支持蘭嶼孩子就學、培力經濟弱勢家庭發展生計。小犬風災過境後，展望會第一時間提供發電機、太陽能淨水器及照明組，解決居民斷電缺水問題。社工員也協助打掃滿目瘡痍的服務家庭，安慰居民們受災後衝擊的心。
面對災後龐大需要，台灣世界展望會發起「蘭嶼小犬風災重建」計畫，聚焦三項重點：
- 關懷受災家庭孩童：展望會在蘭嶼服務的家庭，主要生計多為臨時工、農務或季節型觀光收入，且島上多數用品須從台灣運送，生活成本較高，經濟弱勢家庭實在無力重建倒塌房屋。展望會將提供修建補助與生活扶助金，協助家庭修建毀損住宅並維持基本生計。
- 社區防災韌力建造：蘭嶼地理位置易受風災，展望會在當地已配有兩組UVC太陽能淨水器，是由工研院及愛心企業因應備災需求與氣候調適行動而開發生產。計畫將再添購太陽能淨水器、發電機、照明組等設備，強化未來社區抵禦天災的能力。
- 災後創傷復原：展望會從多年天災重建經驗發現，災區民眾在三個月後容易出現創傷反應。展望會將規劃方案活動，協助服務家庭及社工員重建身心生活，並強化復原力。
重建之路挑戰多，需要眾人支持
此刻，蘭嶼已進入東北季風盛行期，曾幸錞總督導指出，「島上仰賴從台灣運輸補給資源，入秋東北季風逐漸轉強，將影響航班及修復進度長達數月，缺料及缺工使重建家園之路更漫長。」弱勢家庭想要蓋回一個家，著實需要社會大眾即時的資源挹注。
台灣世界展望會持續關懷受災的弱勢家庭及孩子，目前「蘭嶼小犬風災重建」仍有100萬元經費缺口，邀請愛心民眾一同響應，盼望匯聚眾人之力，能在長達數月的東北季風增強之時，盡快提供蘭嶼兒童必需的生活扶助及受災家戶修建補助，以愛共築孩子的安全家園，重建蘭嶼的美好。
本文章內容由「台灣世界展望會」提供。