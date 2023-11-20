《進化思考》：IQ高低跟創造力無關，「秀才式狂人」才是劃時代發明的締造者
我們想讓你知道的是
有時候我們會用「瘋狂的點子」、「破天荒的想法」等來形容創造性發想，這些形容也很容易令人聯想到痴狂。狂人特質和創造性之間，究竟有什麼樣的關係？成為天才或許沒那麼簡單，不過要成為蠢材的話，或許還有點機會。前方似乎看到了一絲希望。
文：太刀川英輔
蠢材、秀才、天才
創造性與IQ
創造性經常被視為先天的天分或能力。放眼世界，到處都有人用「因為那個人與生俱來就有這種天分嘛」作為藉口。如果可以，人人都想成為天才，但難道沒有天賦才能就無法發揮優異的創造力嗎？在日本這種傾向又特別顯著。根據統計，自認為有創造性的日本學生只有8％。這個世界上有人得天獨厚也有人不受眷顧，但難道不受眷顧的人就得放棄自己的創造性？果真如此嗎？
在我們觀察天才的創造性之前，先來看看素來作為衡量天才基準的IQ（智力商數）吧。IQ真的可以做為判斷創造性的基準嗎？當我們比較做出劃時代重大發明的諾貝爾獎科學家IQ時，發現建立電腦理論的馮紐曼擁有令人稱奇的IQ 300。這數字的確異於常人，不過IQ 120左右的得獎者也大有人在，由此可知其實得獎者IQ的分布極廣。僅將智力視為創造性的唯一因素，顯然太過草率。
位居世界巔峰的科學家有顆聰明頭腦或許理所當然，不過IQ的分布範圍是不是太廣了？IQ 120以上的人約占5％，也就是每20個人中就有一位，一個班級中大約有兩個人。假如以此作為創造性的基準，那照理來說在我們身邊應該不難找到能推出劃時代發明的人，實際上我們卻沒那麼容易遇見。
另外，從諾貝爾獎得獎者的訪談中可以發現，很多人都強調是在偶然間實現了劃時代發明。當然這可能是謙遜之詞，不過創造中真的有很大成分取決於偶然，而非與生俱來的條件。
一般來說科學家需要具備邏輯分析能力，因此其成就很可能與IQ有直接關聯，那麼如果不是科學家呢？讓我們來看看充滿創造性的職業——藝術家的IQ。留名青史的優秀藝術家中，雖然有人的IQ明顯極高，但其中也有IQ 80左右的人。另外，為了觀察高IQ是否一定具備創造力，我們也研究了MENSA（IQ 130以上人士可入會的國際團體）會員中，從事創造性工作和做出劃時代發明的人數，結果並未發現明顯相關性。
綜合上述結論，或許創造性和智商之間的關係並不如我們所認為的那麼深厚。
當然，其中可能也包含無法以IQ來測量的先天性條件。可是看來我們並不需要放棄，不需要武斷地認定只有具備天分、與生俱來擁有特別智力的人才能發揮創造力。讓我們再換一個角度來看看所謂的天才。
蠢材與秀才的真實樣貌
我們來看看過去提及天才時經常說到的名言佳句，或者出自天才所言的名句。自古以來經常聽到「天才與笨蛋只有一線之隔」這種說法。
高度的智慧跟極度的痴傻，都同樣被斥為瘋狂。——帕斯卡（Blaise Pascal）
求知若渴，虛懷若愚。——史蒂夫・賈伯斯（Steven Paul Jobs）
關於這類與天才狂人特質相關的說法，可以上溯到西元前300年左右的亞里斯多德和柏拉圖時代。歷史上出現的天才們，自史前至今似乎都被認為「天才即笨蛋」。難道具備「愚蠢（狂人特質）」，對創造性才能真的如此重要？佛陀也曾經說過，「愚曚愚極，自謂我智」。能自覺到是蠢材，或許正代表有高深的智慧。
有時候我們會用「瘋狂的點子」、「破天荒的想法」等來形容創造性發想，這些形容也很容易令人聯想到痴狂。狂人特質和創造性之間，究竟有什麼樣的關係？成為天才或許沒那麼簡單，不過要成為蠢材的話，或許還有點機會。前方似乎看到了一絲希望。
雖然「天才與笨蛋只有一線之隔」像是我們凡人出於忌妒在背地裡挖苦人的一句話，不過愛迪生接受新聞採訪時也曾這麼說過。
「所謂天才，就是1％的靈感加上99％的努力。」——愛迪生
愛迪生日後解釋，這句話的真正意圖是強調靈感的重要，不過許多天才也確實都付出不懈努力來培養其卓越智識。偉人傳記裡，經常會出現刻苦學習或者埋頭研究的美談。
創造性來自些許的靈感跟大量汗水與努力的結晶，這一點或許沒有錯。只不過這樣的結論也未免太無趣。所以光靠愚蠢的靈感是不行的？
但如果只需要累積充分的知識和經驗，或許可以憑藉努力做出一點成績。確實，如果有足夠的知識，就能開拓學問之道。不過，我所經歷過的學校課堂，與其說是探究知識的行為，更像是齊頭式的苦行，這種教育與創造性實在相去甚遠。很遺憾，我們每個人都痛切地體認到，光是成績優秀、分數高，並不保證一定能夠擁有天才般的創造性。
天才尼古拉・特斯拉（Nikola Tesla）年輕時曾擔任愛迪生的助手，對其研究態度感到厭煩而離開，後來還成為他的競爭對手，並且挖苦地稱呼他為「努力者愛迪生」。
「假如是我，可以靠些許理論和計算來節省90％的努力，實在很同情他。」雖然聽來刺耳，但不可諱言，這句話確實不假。
圍繞天才這個話題，歷史上有過無數跟蠢材、秀才相關的討論。天才究竟是「孤獨的狂人」，還是「努力不懈的秀才」？讓我們再仔細梳理一下這兩種被視為創造性本質的資質。
在這裡所謂的狂人特質，是指敢做常人所不為，也就是一種脫離常識的程度。相對之下，我們可以把秀才特質定位為一種能掌握狀況、合理做出適當選擇的能力。根據這些定義，看似無法兼容的蠢材和秀才，其實並非相對的兩個極端。像愛迪生和特斯拉這類「以透過努力培育的知識和實證為武器，挑戰史無前例行動的人」，在上述定義下就是所謂的「秀才式狂人」，兼具了兩種資質。
如果說狂人特質意味著挑戰未知的無畏，或許可以說這是一種因應新變化（HOW）的靈活性；假如過去我們稱之為秀才的特質是理解狀況的能力，這可能屬於觀察物事本質的能力（WHY）。這兩者對創造性來說都是不可或缺的思考方式。
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次世代通訊人才不斷線！「玩學5G新視界」接軌國際趨勢，5G人才無極限
我們想讓你知道的是
5G產業發展日新月異，經濟部產業發展署(以下簡稱產發署)為培育臺灣5G產業人才，開始了「5G+產業新星揚帆啟航計畫」，四年來已有豐碩成果，而2023年也將在11/22於華山文化創意產業園區舉辦年度發表會，不論是想找人才媒合或掌握產業趨勢，都歡迎對5G有興趣的民眾來共襄盛舉！
近70家企業與76所大專院校共襄盛舉，成功媒合超過500位的學生參與155項由企業出題的5G相關研發應用專題，更創造出3成的人才於參與計畫後被企業留用，由產發署啟動的「5G+產業新星揚帆啟航計畫」（後稱5G Jump計畫）在過去4年內，為產業、大專院校創造且積累了許多豐碩成果。
「臺灣5G元年始於2020年，而我們的使命正是推動5G產業能在這片土地上落地」產發署電子資訊產業組組長陳國軒說，而這須仰賴完善的實證場域，不僅是為了鏈結國際供應鏈，更希望能把國內5G人才庫建構完成，以利未來蘊含高度知識含量的技術研發與應用開發。對此，經濟部攜手資策會共同推動的5G Jump計畫，就是想透過產學合作的方式，加速5G產業腳步的進程，資策會數位教育研究所人才生態中心主任暨5G+產業新星揚帆啟航計畫主持人莊芳甄就表示，團隊想出以「產業出題，人才實戰」加速人才熟成，而「Jump」不只代表人才升級，更囊括5G產業成長的意涵。
然而，經濟部究竟是預見了當前市場的哪些變化，開始積極著手計畫推動？希望助產業在5G發展一役中打出勝仗。
從「高低廣」推動計畫價值，向下扎根5G人才即戰力
「全球5G用戶已突破40億人口大關，更促成臺灣在全球5G設備出貨量搶下1/5的市場份額」陳國軒分析道。為此，他也積極走訪產業第一線，包括在通訊產業扮演關鍵角色佼佼者的雲達、耀登、鐳洋等，也觀察到產業目前最需要的正是擁有即戰力的人才，如果能讓學子在就學期間就接軌產業需求，便有機會能降低產學落差，並協助他們儘早找出職涯的方向。也因此，陳國軒以「高、低、廣」三個特性拆解這次計畫背後的策略。
以「高」來說，這表示除了媒合學生進入企業實習之外，計畫也提供完整的一站式5G學習資源：5G JUMP平台，內含412門線上學習資源，也會提供與國際通訊大廠Nokia合作最前瞻主題，並針對產業需求或者是稀缺關鍵領域，特別邀集專家來錄製制式課程；在「低」的部分，陳國軒表示為降低學用落差，因此積極嫁接產學合作，成功媒合503位學生參與155項與5G相關的研發應用專題，不只讓學生能更加了解產業需求，產業技術研發也在實驗室能量的推進下加速前行。
此外，在「廣」的概念之下也在多元應用創新下足功夫，除了著重在學生培育（產業新進人才）、企業在職員工提升外，也推動5G種子師資培養，攜手育成加速器、國內外5G企業共同合作，加值師資5G的專業技能，希望能融合到技術開發或教學場域，並帶領團隊發展5G多元創新應用，由上而下扎根並從技術到創意全面擴散5G技術場景。
對此，莊芳甄也補充到，由經濟部所打造的線上學習平台因為內容兼具5G技術應用的深度與廣度，目前已經有超過5000人次的訂閱，而共計有69家企業在計畫四年間一同攜手協助學子們掌握5G技術研發，其中連續兩年以上參與的更是超過一半以上，且有1成企業是四年間皆有參與，顯示企業端對於5G人才的急迫與渴求，也都願意捲起袖子響應與公部門推動人才向下扎根的行動，透過媒合學生進入企業場域實戰研習，讓他們能提早培養出研發解題能力，成為接軌產業實務的即戰人才。
產學合作啟動學子視野，跨域溝通促進5G人才交流
回首計畫四年的歷程，陳國軒說收到了非常多參與產學合作學子的反饋，不只是能看見課本以外的問題與挑戰，也開啟更多非本科系學生的5G視野，這是在計畫推行之初所沒有想過的影響力，也讓陳國軒看見了5G產業未來的可能性。
他分享了一位於川升科技進行研習的產業新星余同學的經驗說道，參與計畫最棒的地方在於可以動手操作最先進、價值上千萬的儀器設備，是有別於校園學習很難得的體驗；同時也因為計畫的觸發，讓原本就讀高科大電訊工程系的余同學，後續報考並錄取川升與成大合辦的產碩專班，使技術研發可以持續不中斷。而另一位參與雲達科技的產業新星廖同學，原先就讀海洋大學研究AI養殖，加入雲達投入5G核網研究後，不只將所學AI與5G邊緣計算相結合，成為名符其實的5G跨域人才，更在研習結束後成為廣達集團正式員工。
陳國軒表示，企業端也真實感受到在計畫的推動下，產業新星的加入帶給了企業內部不同刺激與好處，除了學子們總是能用他們世代的語言和觀點提供企業不同思維，帶動內部活力創新循環外，也能助學子將學校所學的理論應用到實際場域裡面，創造出更多5G技術應用的對話與互動。
另外，莊芳甄也補充道，一位來自非本科系的同學從多媒體設計相關科系的身份參與5G JUMP計畫，她表示這位同學跟著許多跨域的學生一同攜手做AR/VR 5G應用專題，讓她大開眼界學習跨域整合溝通外，也見識到5G技術如何在場域裡落地應用。而下一步莊芳甄也認為應該要創造雙向交流，不再只是將學生送進產業領域見習，更應該邀請產業的第一把交椅進到校園裡，將第一手資訊跟學理結合，也讓學生在校期間就能了解產業的挑戰跟應用，無需再等到實習的時候才能了解，加速人才即戰力的培育。
玩學5G成果重磅登場，一次掌握人才脈動與產業知識
隨著「5G Jump」計畫四年來的耕耘，不只是豐富了產業的人才庫，也希望能將這一路的心得與經驗總結，成為企業、大專院校未來的參考依據。也因此，陳國軒透露今年將以「玩學5G 新視界」來呈現今年的成果，更提出「人氣」、「人才」與「人脈」等三大層次，透過實體專刊「高頻競博-臺灣5G人才乘風飛颺」來展現團隊在產業人才發展上的用心。
陳國軒表示這本刊物從「人」出發、以「案例」貫穿，集結超過500位產業新鮮人投入企業研發的實戰成果，並梳理出「潛力股」的必備要素；同時精選10組企業5G研發布局與人才培育的分享故事，讓外界一窺計畫如何佈局人才。至於在人脈的層次上，這本書能提供人才、產業與學術三方如何合作的指引地圖，而正是這些產業背後的關鍵人脈推手，才得以帶領臺灣行動科技向前，「我希望這本書能成為具參考價值的5G人百科全書」陳國軒說。
「別忘記我們在11月22日要在華山文創東2BCD倉庫舉辦成果發表會，」莊芳甄補充道，現場規劃了各種5G解決方案的展攤，透過實際呈現與互動，讓觀展者可以更加了解5G技術的應用，此外，也針對人才打造媒合活動舞臺，為產業跟人才做到最好的串接，「希望大家都能帶著玩樂的心態來這裡帶走5G知識」莊芳甄笑著說。
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