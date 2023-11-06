岸田文雄出訪東南亞強化安全，支援菲軍保海上戰略生命線
我們想讓你知道的是
日本首相岸田文雄就任首相後，首次出訪東南亞國家菲律賓與馬來西亞。專家認為，日本向菲軍提供海岸監視雷達，以提升菲軍能力，應對中國在東中國海與南中國海升高的軍事形勢，從而有助於改善日本的安保環境。除了加強菲律賓海域安全，日本也將趁近期中國經濟衰退時，加碼在各方面拉攏，大力投資馬來西亞。
文：向凌
日本首相岸田文雄11月初展開為期三天的東南亞訪問行程。專家指出，日菲啟動軍事協助議談是基於美國同盟國的框架，日本強化對東南亞的安全支持是企圖保有海上戰略生命線。
日菲RAA達到威懾或刺激中國影響未定
岸田文雄11月3日至5日出訪菲律賓與馬來西亞。這是岸田就任首相後首次出訪這兩個國家。
岸田11月3日在馬尼拉與菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）會談時，為了對在東中國海和南中國海加強軍事活動的中國進行威懾，日菲首腦同意啟動使自衛隊與菲軍部隊相互順暢往來的《相互準入協議》談判，並決定向菲軍提供海岸監視雷達。
若是發展順利，菲律賓將是繼澳大利亞、英國之後，第三個與日本簽署《相互準入協議》（Reciprocal Access Agreement, RAA）的國家，也是亞洲的第一個。
日菲首腦商定強化包括與兩國分別結成同盟關系的美國在內的三國合作。在南中國海，中國艦船妨礙開往菲軍據點的該國補給船隊等，活動變得活躍，日菲此舉旨在攜手制約中方動向。
岸田11月4日首度在菲律賓國會發表演說時指出，考慮到俄烏沖突和中國的海洋活動，「國際秩序面臨著重大危機」。
新加坡國立大學政治系教授莊嘉穎（Ja Ian Chong）在接受《美國之音》的采訪時表示，日本在亞洲安全合作主要的夥伴都是美國的盟友，選擇菲律賓簽署《相互準入協議》也是同樣的概念，然而國際人士對日菲加強安全合作所帶來的影響看法不一。
莊嘉穎說：「日菲合作在亞洲地緣政治上主要有兩種說法。一種較為親中，或至少說是比較恐懼中國的看法，會認為日菲合作會可能刺激中國，造成不穩定的升溫；另外一種說法會認為，要與中國合作，前提是必須有效嚇阻。」
新加坡南洋理工大學教授古賀慶（Kei Koga）指出，許多人認為簽署《相互準入協議》之後，日菲將成為「準同盟」的防衛合作關系，事實並非如此。
他對《美國之音》表示，雖然一般認為日菲協調簽署是劍指中國，但若是台灣或其他地方出現緊急情況，如何行動是由各國自己決定。另一方面，當前的重點之一是制定規章，使自然災害多發的菲律賓的「人道主義援助和救災」（Humanitarian Assistance and Disaster Relief, HADR）能夠更加順利，在這個基礎上再討論針對地緣政治風險可以進行什麽樣的國防合作和政策調整。古賀慶認為，除非發生重大地緣沖突事件，否則日菲形成「準同盟」關系，還有很長的路要走。
台灣美日民間交流協會秘書長葉纮麟博士表示，菲律賓內部對於與美國的長期同盟多有怨言，前菲律賓總統杜特蒂就是在這樣的社會情緒上當選總統，他當選後表現出有意倒向中國、擺脫對美一面倒的政策，但是中國在南中國海爭議上的步步進逼，小馬可仕執政後，已經讓菲律賓重新回到親美路線。他指出，如今菲律賓透過協調《相互準入協議》與日本討論深化軍事合作，更是明顯的對中國表態。
他告訴美國之音：「菲律賓已經意識到中國的軍事威脅，除了與日本談判《相互準入協議》之外，也和美國提出在巴士古群島興建軍用機場的提案，而巴士古群島就位在南海（南中國海）與太平洋的出口巴士海峽處。」
日以支援友軍的安全保障保有海上的戰略生命線
《共同社》11月1日報導，日本將首次適用今年4月創設的《政府安全保障能力強化支持》（Official Security Assistance，簡稱為OSA），向菲軍提供海岸監視雷達，以提升菲軍能力，應對中國在東中國海與南中國海升高的軍事形勢，從而有助於改善日本的安保環境。
此計劃內涵是，由日方無償提供理念相近夥伴防衛武器，東京已選定菲律賓、馬來西亞、孟加拉國和斐濟作為OSA在2023財年的受援國。
台灣美日民間交流協會秘書長葉纮麟博士指出，戰後日本針對發展中國家實施的《政府開發援助》（Official Development Assistance,簡稱為 ODA）只能針對發展中國家提供軍事以外的經濟上或技術上的協助，但日本推動ODA多年來已經發現不少盲點。
他表示，中國長期收取日本的無息開發貸款，雖然沒有直接使用在軍事用途，但中國基礎建設發展成果促進了中國的軍事發展，間接造成對日本的威脅；再者，軍事與非軍事領域的區分有其困難處，機場、港灣與通訊設備都是以軍民合用為主，日本就無法投資在發展中國家的軍民合用領域，反而讓其他競爭對手捷足先登。
葉纮麟認為，今年4月新推出的OSA不但可以無償提供武裝設備，還能讓日本擴大的武器輸出，為日本的軍事外銷打開市場。因此日本準備和越南、寮國、斐濟、巴布亞新幾內亞、新加坡、馬來西亞、斯里蘭卡等國洽談構築防衛能力甚至軍品移轉，其中不乏與中國交往甚深的國家例如老撾與柬埔寨。
他說：「日本推動《政府安全保障能力強化支持》（OSA），除了和中國競爭東盟、大洋洲與南亞的戰略夥伴之外，也是日本企圖保有海上戰略生命線的舉措。」
葉纮麟認為，日本已經意識到要保衛對其有利的國際秩序，武力的保有與行使是不可或缺的。
新加坡南洋理工大學教授古賀慶指出，ODA最初的目的是社會和經濟發展，但現在還包括支持海岸警衛隊和強化執法機構，OSA則涉及發展中國家透過增強自身防禦能力來進一步加強自身安全。他認為，盡管仍有憲法限制，透過OSA的執行，已經可以預期未來日本會在國際安全領域扮演更積極的角色。
Tags：
跑季備賽首選！體育主播田鴻魁的人生伴履，2023臺北馬拉松指定系列──adidas ADIZERO
我們想讓你知道的是
知名體育主播田鴻魁「魁哥」穿上2023臺北馬拉松指定鞋款「adidas ADIZERO系列」，來和我們聊聊他與跑步的緣分，並分享ADIZERO系列陪伴他挑戰自我，創下個人PB紀錄的體驗。
距離採訪約定時間還有五分鐘，突然傳來一聲爽朗的招呼聲：「你們好，我是田鴻魁。」沒錯，他就是臺灣球壇鼎鼎有名的體育主播「魁哥」。不過，走出主播室以後，他還是Podcast節目《跑步不要聽》、Youtube頻道「跟上魁哥」的主持人，喜歡透過社群和跑友們分享跑步生活的點點滴滴；也是跑齡將近四年、全馬PB 3:23的業餘跑者。這次我們特別專訪魁哥，聊聊他的私房訓練課表，以及最初他如何闖入馬拉松世界，展開意料之外的人生下半場。
從主播台到馬拉松賽場，一場跑旅開啟嶄新人生下半場
「我開始跑步的原因很單純，就是想培養運動習慣、維持身體健康。」話雖如此，三年前某次偶然的跑旅經驗，卻成為魁哥意外入坑馬拉松的契機，徹底改變了人生的方向。「那是我第一次和那麼多人一起跑步，當時我們二三十個人借了十幾台Youbike，浩浩蕩蕩地從新店跑到淡水。」魁哥回憶道，「一路上有人慢跑、有人騎車，距離到了、累了就換手，就這樣半騎半跑30多公里，抵達目的地時已經是中午，但結束後我並不覺得累，反而感覺很新鮮，從來不知道和一群人一起跑步這麼有趣。」
憶起那年誤入馬拉松世界的過程，魁哥也有所感觸，「因緣際會的跑旅、受邀加入跑班、創辦《跑步不要聽》、完成人生初馬、老東家結束經營，短短一年發生好多事情，但現在回想起來，事情好像都在某個安排中進行著。」無論是事業、健康，還是人生階段的規畫，跑步已然成為安定生活節奏的定海神針。如果要說跑步帶給魁哥最大的人生啟發，就是「尋找自我價值」。魁哥認真地說，「就像我們在馬場上，我們誰都不能靠，你抽筋了、沒力了，不管是停下來、繼續走都是你的意志──你才是自己最大的靠山。」
很多人都說馬拉松是項「誠實」的運動，你練了多少、課表完成度多少，上馬場就有多少，不會有任何額外的運氣成分。換句話說，訓練量就是每位跑者的基礎，為了迎接年末的馬拉松季，魁哥也正在進行著相當精實的訓練計劃。
ADIZERO BOSTON 12，市民跑者、馬場老將都適用，訓練競賽完美轉換
「我的訓練主要以平日輕鬆跑、間歇跑，和週末長距離三種方向為重點；制定課表時也會留意各項訓練的比例避免受傷。剩下的就是如何實踐課表的個人紀律，而這也是最困難的地方，因為生活上有太多狀況會打斷你的訓練計畫，但身為跑者就是要盡最大努力去提升課表的完成度。」魁哥分享。
制定好課表，接著就是要選擇一雙能夠適用訓練情境的好鞋，「若要推薦一雙適應各種不同速度、不同訓練內容的綜合訓練跑鞋，我一定是推薦adidas BOSTON系列。」魁哥仔細地幫我們分析，「若一句總結BOSTON 12的調校，就是『跑者心聲adidas都有聽到』，像是10代、11代的中底比較硬，但BOSTON 12的中底就是由更輕更軟的LIGHTSRTIKE 2.0、加上一層加厚的LIGHTSRTIKE PRO，維持輕量的同時亦強化了整體緩震、回彈、支撐性能。」
ADIZERO BOSTON 12另一個特色，就是中底之間鑲嵌的「ENERGY RODS 2.0」推進系統。「玻璃纖維的材質讓它很像是溫和版的ADIZRO ADIOS PRO 3，既保留類似PRO 3的推進回饋，但又不會像PRO 3對小腿肌力有那麼高的要求，無論哪種速度的跑者都相當適合。」魁哥評價道。
ADIZERO ADIOS PRO 3，魁哥刷新半馬PB的秘密武器
不過，日常訓練情景和馬拉松賽場上的需求截然不同。賽場上追求的當然是最舒適的跑動腳感與速度表現，所以魁哥會以「推進力」、「腳感」和「穩定度」為主要的挑選標準，「賽場首選一定是ADIZERO家族的PRO 3，像我在今年初的臺北國道馬拉松就是穿著PRO 3刷新個人的半馬PB（95分）。」
「我認為PRO 3最有特色的地方，是兩塊LIGHTSRTIKE PRO中底夾著的ENERGYRODS 2.0推進系統。五根碳纖維條一體成形的爪型設計，不只能夠支撐足部發力點，把力量推進到腳尖；設計在腳趾輪廓正下方的碳爪，也消除了推進時整塊碳版打在腳底的不適感，讓推進力與舒適度共存。」接著，魁哥拿起鞋子，比劃著鞋型輪廓，「另外是鞋型的物理設計，PRO 3前掌底部是傾斜向上的鞋面，搭配碳爪的推進，前掌落地的跑者會獲得更強的物理滾動感；而且，PRO 3前掌的大底比楦頭再寬一點點，腳掌落地時會更穩定，下腳後也不容易左右晃動，或是跑一些傾斜路面的時候，整個平衡度是相當穩定的。」
最後，魁哥還特別提到了ContinentalTM馬牌大底的止滑效果及耐磨度，「很多adidas的鞋子即使穿了一段時間，大底都還不會有什麼磨損；而且不管是濕滑路面、轉彎，它的抓地力都非常非常好。」可以說，不論是ADIZERO BOSTON 12還是ADIZERO ADIOS PRO 3，都能滿足跑者不同情境、配速下的多樣化需求。
adidas ADIZERO家族電光藍新色上市──唯有不安於現狀，才能超越自己
我們訪談到一半就發現，原來魁哥本就是adidas的品牌愛好者。以ADIZERO家族為例，不管是BOSTON系列、ADIOS 8、PRO 2，還是PRO 3，每一款跑鞋的特性、腳感他都如數家珍，甚至還有不少就是魁哥日常訓練、競賽的愛履。
談到喜歡adidas的原因，魁哥認真地說，「像ADIZERO系列從最初階的SL，到BOSTON、TAKUMI SEN、ADIOS 8、PRO 3、STRUNG，甚至是今年剛推出的ADIOS PRO EVO 1，一系列有這麼多不同定位的跑鞋，都可以看出adidas對跑鞋市場的企圖心。」對他而言，鞋款腳感舒適、性能出色只是基本，品牌對品質的執著、不斷求新求變創新態度，才是魁哥鍾愛adidas的根本原因。
「像是這次adidas為了2023臺北馬拉松，就針對ADIZERO家族推出全新配色，尤其PRO 3中底那抹亮眼的螢光橘讓我眼睛一亮，不只原本的藍色被更加凸顯，整個中底輪廓勾勒的相當亮眼；然後PRO 3內側的Logo設計也和過去的款式做出區隔，從這種小地方就能看出品牌的用心，我真的很喜歡。」魁哥讚賞著。
最後，魁哥也聊到未來的目標，「我覺得說『目標』有點太嚴肅，我只想持續訓練、給自己努力的目標，然後繼續參加馬拉松賽事，認識不同的國家與城市。」他說，每個人起跑的原因不同，但只要找到自己喜歡跑步的初衷，用最舒服的方式跟馬拉松結緣，這樣就足夠了。