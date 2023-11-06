岸田文雄出訪東南亞強化安全，支援菲軍保海上戰略生命線

文：向凌

日本首相岸田文雄11月初展開為期三天的東南亞訪問行程。專家指出，日菲啟動軍事協助議談是基於美國同盟國的框架，日本強化對東南亞的安全支持是企圖保有海上戰略生命線。

日菲RAA達到威懾或刺激中國影響未定

岸田文雄11月3日至5日出訪菲律賓與馬來西亞。這是岸田就任首相後首次出訪這兩個國家。

岸田11月3日在馬尼拉與菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）會談時，為了對在東中國海和南中國海加強軍事活動的中國進行威懾，日菲首腦同意啟動使自衛隊與菲軍部隊相互順暢往來的《相互準入協議》談判，並決定向菲軍提供海岸監視雷達。

若是發展順利，菲律賓將是繼澳大利亞、英國之後，第三個與日本簽署《相互準入協議》（Reciprocal Access Agreement, RAA）的國家，也是亞洲的第一個。

日菲首腦商定強化包括與兩國分別結成同盟關系的美國在內的三國合作。在南中國海，中國艦船妨礙開往菲軍據點的該國補給船隊等，活動變得活躍，日菲此舉旨在攜手制約中方動向。

岸田11月4日首度在菲律賓國會發表演說時指出，考慮到俄烏沖突和中國的海洋活動，「國際秩序面臨著重大危機」。

新加坡國立大學政治系教授莊嘉穎（Ja Ian Chong）在接受《美國之音》的采訪時表示，日本在亞洲安全合作主要的夥伴都是美國的盟友，選擇菲律賓簽署《相互準入協議》也是同樣的概念，然而國際人士對日菲加強安全合作所帶來的影響看法不一。

莊嘉穎說：「日菲合作在亞洲地緣政治上主要有兩種說法。一種較為親中，或至少說是比較恐懼中國的看法，會認為日菲合作會可能刺激中國，造成不穩定的升溫；另外一種說法會認為，要與中國合作，前提是必須有效嚇阻。」

新加坡南洋理工大學教授古賀慶（Kei Koga）指出，許多人認為簽署《相互準入協議》之後，日菲將成為「準同盟」的防衛合作關系，事實並非如此。

他對《美國之音》表示，雖然一般認為日菲協調簽署是劍指中國，但若是台灣或其他地方出現緊急情況，如何行動是由各國自己決定。另一方面，當前的重點之一是制定規章，使自然災害多發的菲律賓的「人道主義援助和救災」（Humanitarian Assistance and Disaster Relief, HADR）能夠更加順利，在這個基礎上再討論針對地緣政治風險可以進行什麽樣的國防合作和政策調整。古賀慶認為，除非發生重大地緣沖突事件，否則日菲形成「準同盟」關系，還有很長的路要走。

台灣美日民間交流協會秘書長葉纮麟博士表示，菲律賓內部對於與美國的長期同盟多有怨言，前菲律賓總統杜特蒂就是在這樣的社會情緒上當選總統，他當選後表現出有意倒向中國、擺脫對美一面倒的政策，但是中國在南中國海爭議上的步步進逼，小馬可仕執政後，已經讓菲律賓重新回到親美路線。他指出，如今菲律賓透過協調《相互準入協議》與日本討論深化軍事合作，更是明顯的對中國表態。

他告訴美國之音：「菲律賓已經意識到中國的軍事威脅，除了與日本談判《相互準入協議》之外，也和美國提出在巴士古群島興建軍用機場的提案，而巴士古群島就位在南海（南中國海）與太平洋的出口巴士海峽處。」

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日以支援友軍的安全保障保有海上的戰略生命線

《共同社》11月1日報導，日本將首次適用今年4月創設的《政府安全保障能力強化支持》（Official Security Assistance，簡稱為OSA），向菲軍提供海岸監視雷達，以提升菲軍能力，應對中國在東中國海與南中國海升高的軍事形勢，從而有助於改善日本的安保環境。

此計劃內涵是，由日方無償提供理念相近夥伴防衛武器，東京已選定菲律賓、馬來西亞、孟加拉國和斐濟作為OSA在2023財年的受援國。

台灣美日民間交流協會秘書長葉纮麟博士指出，戰後日本針對發展中國家實施的《政府開發援助》（Official Development Assistance,簡稱為 ODA）只能針對發展中國家提供軍事以外的經濟上或技術上的協助，但日本推動ODA多年來已經發現不少盲點。

他表示，中國長期收取日本的無息開發貸款，雖然沒有直接使用在軍事用途，但中國基礎建設發展成果促進了中國的軍事發展，間接造成對日本的威脅；再者，軍事與非軍事領域的區分有其困難處，機場、港灣與通訊設備都是以軍民合用為主，日本就無法投資在發展中國家的軍民合用領域，反而讓其他競爭對手捷足先登。

葉纮麟認為，今年4月新推出的OSA不但可以無償提供武裝設備，還能讓日本擴大的武器輸出，為日本的軍事外銷打開市場。因此日本準備和越南、寮國、斐濟、巴布亞新幾內亞、新加坡、馬來西亞、斯里蘭卡等國洽談構築防衛能力甚至軍品移轉，其中不乏與中國交往甚深的國家例如老撾與柬埔寨。

他說：「日本推動《政府安全保障能力強化支持》（OSA），除了和中國競爭東盟、大洋洲與南亞的戰略夥伴之外，也是日本企圖保有海上戰略生命線的舉措。」

葉纮麟認為，日本已經意識到要保衛對其有利的國際秩序，武力的保有與行使是不可或缺的。

新加坡南洋理工大學教授古賀慶指出，ODA最初的目的是社會和經濟發展，但現在還包括支持海岸警衛隊和強化執法機構，OSA則涉及發展中國家透過增強自身防禦能力來進一步加強自身安全。他認為，盡管仍有憲法限制，透過OSA的執行，已經可以預期未來日本會在國際安全領域扮演更積極的角色。