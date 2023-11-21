《山痕》：魯凱族稱台灣杉為「撞到月亮的樹」，讓我體會到萬物絕美的生命姿態

文：台灣368-陳彥宇

生命的姿態－台灣杉三姊妹

台灣杉在魯凱族中有一個很美的名字──「撞到月亮的樹」，成年的樹甚至能長至70公尺以上，被譽為台灣針葉樹的帝王、同時也是在全世界中唯一有以TAIWAN作為屬名的植物。事實上若以高度而言，台灣杉的確可以稱得上是東南亞最高的樹種，況且它還是冰河時期的孑遺物種，名列國際自然保護聯盟的植物紅皮書，是相當難得的世界遺產。而相傳在大鬼湖附近，至今仍存活著數千至上萬顆的台灣杉原生樹林。

但很少人知道的是，在棲蘭山區的林道深處，佇立著3棵被暱稱為「三姐妹」、將近70公尺高、樹齡推測有800年之久的台灣杉。澳洲的攝影團隊Tree-Project甚至為此特地到達台灣來進行「台灣杉等身照片拍攝計畫」，將樹木的姿態以一比一的比例拍攝、拼接，還原並一窺樹的原貌。甚至在完成計畫，要離開台灣前感嘆地說道：「台灣人應該要因為擁有這片森林而感到驕傲。」他說這幾近是一種接近超自然的自然存在、一種大自然的深深震撼。

再長的路，一步步也能走完；再短的路，不邁開雙腳也無法到達

那是我第一次走探勘路線，許多岳人在走過一些山之後，慢慢的就會想要走一些常人不走的路徑、走一些相對沒有那麼輕易就可以抵達的地方。想去看看有著活化石之稱的台灣杉樹、想去體會被譽為撞到月亮的樹究竟有多麼高聳、想去感受這些故事的由來。

大部分的探勘路線很多都是循著一些歷史遺留下來的資訊、線索，甚至是口耳相傳的言語，去尋找一點過往的痕跡。在那個時候，關於登山的資訊還沒有像現在那麼容易搜尋得到，但當時的我很幸運，因為朋友已事先接觸過這些資訊、對於山岳也很有經驗的關係，我基本上是非常愉快的無腦的跟著而已。

這條路線其實蠻難的，必須先從司馬庫斯出發後再下切到泰崗溪，再從泰崗溪一路陡上到蕃社跡山、再上切到170林道繼續走1個多小時才會看到傳說中撞到月亮的樹。

一般來說，探勘的路線因為很少人走、路跡比較不明顯的緣故，所以就行徑路線而言，相較於一般登山路線，探勘路線勢必都是相對複雜、甚至是要經過一些鑽來鑽去的地形的。

而且那次同行的山友們也都是非常有經驗的朋友，超擔心被海放的我果斷決定將背包的東西都做輕量化處理，並且考量到自己很怕熱的緣故，決定穿著短褲短袖前進。但說真的，以這樣的衣著來走探勘路線，走完了，皮膚大概也完了。果然後面就因為途經大量鑽來鑽去的路線緣故，讓我在身上留下了被滿滿芒草割傷、被樹枝劃傷的傷口。

而複雜困難的路徑，讓我們在第1天就走了10幾個小時，才終於走到了預計的紮營營地做修整，隨後計畫在第2天一早輕裝上陣，再步行到台灣杉三姐妹的腳下欣賞。

萬物都有姿態，一種生命的姿態

之前其實就一直對於司馬庫斯有著非常嚮往的心情，所以這次的路線能夠途經司馬庫斯對我來說已經是太幸福的一件事。另外，這條路線算是中級山，也就是說植披大多是處於混合林的狀態，植物種類繁多交錯，可以輕易地看到各式各樣的昆蟲與植物。對於熱愛大自然的人們來說，那就是一座天然的遊樂場，隨處可見各種動植物，我們甚至還在路上遇見一隻讓人心臟暴擊的山羌寶寶！

那樣的感動很深刻，可以徜徉在綠色海洋中總是讓我感覺到格外的放鬆自在，就算要背水都覺得甘之如飴。至於為什麼會需要背水是因為我們當初預計的營地是沒有水源的，所以需要從泰崗溪裝好水之後再繼續向前，其實真的很硬。

這就像是如果你去加羅湖，但你不想喝湖水的話，就要自己從加納富溪背上去的概念是一樣的。可你如果要問我值不值得？那當然是值得的。可以親眼見證到「撞到月亮的樹」是難以言喻的震撼，不是親眼所見根本不會相信、也很難體會那種敬畏之情。比起一比一等身海報、比起自己用相機拍下的超變形照片，都難以形容親眼所見的那種震撼的萬分之一。那是一種絕美的、生命的姿態。

看著台灣杉三姐妹，想像它們安靜佇立在森林中度過的歲月、想像當一棵櫛風沐雨植物與自然共存的平靜，就會覺得在山林之外的那些煩惱顯得多麼的渺小、身處自然之中又是多麼的幸福，我們是該以擁有這片森林感到萬分的驕傲、更要萬分的珍惜。

與山林為伍，山教會我的事

1. 探勘路線：

探勘路線相對於一般的登山路線，在行程上的可掌握度相對低許多，所以在裝備的選擇上需要「斤斤計較」。千萬不要任性、更不要逞強覺得自己很能背就任意

妄為，這些都會影響行進安全。路線規劃與行前調查等功課這一塊更是需要被好好重視，畢竟在資訊不足的前提下，如果不仔細做好行前的功課，在山林裡是危險的行為，甚至還可能因此拖累到同伴，所以審慎地做好這些行前的準備是非常必須的。

2. 水源背負：

如果是以我們的行程為例的話（2天2夜），省著點用應該是以一天一公升的方式計算（晚餐＋早餐，不含行動水），主要還是要看營地是否有提供水源？這都會大大地影響到我們在水源上的運用。

3. 宿營地選擇：

另外值得一提的是，我們第１天並沒有住在原先預計要紮營的地方，而是繼續向前推移，也還好我們當初做了這樣的決定，因為回程也花了9個多小時才走完。

但這並不是說只要抵達時間比預計的還要早，就可以做這樣的決定。主要還是得看前方是否有合適的營地，並且也只限定野營路線。像是國家公園路線等，就必須要在規定的路線、營地中就寢，所以往前推也沒用。