《山痕》：魯凱族稱台灣杉為「撞到月亮的樹」，讓我體會到萬物絕美的生命姿態
我們想讓你知道的是
看著台灣杉三姐妹，想像它們安靜佇立在森林中度過的歲月、想像當一棵櫛風沐雨植物與自然共存的平靜，就會覺得在山林之外的那些煩惱顯得多麼的渺小、身處自然之中又是多麼的幸福，我們是該以擁有這片森林感到萬分的驕傲、更要萬分的珍惜。
文：台灣368-陳彥宇
生命的姿態－台灣杉三姊妹
台灣杉在魯凱族中有一個很美的名字──「撞到月亮的樹」，成年的樹甚至能長至70公尺以上，被譽為台灣針葉樹的帝王、同時也是在全世界中唯一有以TAIWAN作為屬名的植物。事實上若以高度而言，台灣杉的確可以稱得上是東南亞最高的樹種，況且它還是冰河時期的孑遺物種，名列國際自然保護聯盟的植物紅皮書，是相當難得的世界遺產。而相傳在大鬼湖附近，至今仍存活著數千至上萬顆的台灣杉原生樹林。
但很少人知道的是，在棲蘭山區的林道深處，佇立著3棵被暱稱為「三姐妹」、將近70公尺高、樹齡推測有800年之久的台灣杉。澳洲的攝影團隊Tree-Project甚至為此特地到達台灣來進行「台灣杉等身照片拍攝計畫」，將樹木的姿態以一比一的比例拍攝、拼接，還原並一窺樹的原貌。甚至在完成計畫，要離開台灣前感嘆地說道：「台灣人應該要因為擁有這片森林而感到驕傲。」他說這幾近是一種接近超自然的自然存在、一種大自然的深深震撼。
再長的路，一步步也能走完；再短的路，不邁開雙腳也無法到達
那是我第一次走探勘路線，許多岳人在走過一些山之後，慢慢的就會想要走一些常人不走的路徑、走一些相對沒有那麼輕易就可以抵達的地方。想去看看有著活化石之稱的台灣杉樹、想去體會被譽為撞到月亮的樹究竟有多麼高聳、想去感受這些故事的由來。
大部分的探勘路線很多都是循著一些歷史遺留下來的資訊、線索，甚至是口耳相傳的言語，去尋找一點過往的痕跡。在那個時候，關於登山的資訊還沒有像現在那麼容易搜尋得到，但當時的我很幸運，因為朋友已事先接觸過這些資訊、對於山岳也很有經驗的關係，我基本上是非常愉快的無腦的跟著而已。
這條路線其實蠻難的，必須先從司馬庫斯出發後再下切到泰崗溪，再從泰崗溪一路陡上到蕃社跡山、再上切到170林道繼續走1個多小時才會看到傳說中撞到月亮的樹。
一般來說，探勘的路線因為很少人走、路跡比較不明顯的緣故，所以就行徑路線而言，相較於一般登山路線，探勘路線勢必都是相對複雜、甚至是要經過一些鑽來鑽去的地形的。
而且那次同行的山友們也都是非常有經驗的朋友，超擔心被海放的我果斷決定將背包的東西都做輕量化處理，並且考量到自己很怕熱的緣故，決定穿著短褲短袖前進。但說真的，以這樣的衣著來走探勘路線，走完了，皮膚大概也完了。果然後面就因為途經大量鑽來鑽去的路線緣故，讓我在身上留下了被滿滿芒草割傷、被樹枝劃傷的傷口。
而複雜困難的路徑，讓我們在第1天就走了10幾個小時，才終於走到了預計的紮營營地做修整，隨後計畫在第2天一早輕裝上陣，再步行到台灣杉三姐妹的腳下欣賞。
萬物都有姿態，一種生命的姿態
之前其實就一直對於司馬庫斯有著非常嚮往的心情，所以這次的路線能夠途經司馬庫斯對我來說已經是太幸福的一件事。另外，這條路線算是中級山，也就是說植披大多是處於混合林的狀態，植物種類繁多交錯，可以輕易地看到各式各樣的昆蟲與植物。對於熱愛大自然的人們來說，那就是一座天然的遊樂場，隨處可見各種動植物，我們甚至還在路上遇見一隻讓人心臟暴擊的山羌寶寶！
那樣的感動很深刻，可以徜徉在綠色海洋中總是讓我感覺到格外的放鬆自在，就算要背水都覺得甘之如飴。至於為什麼會需要背水是因為我們當初預計的營地是沒有水源的，所以需要從泰崗溪裝好水之後再繼續向前，其實真的很硬。
這就像是如果你去加羅湖，但你不想喝湖水的話，就要自己從加納富溪背上去的概念是一樣的。可你如果要問我值不值得？那當然是值得的。可以親眼見證到「撞到月亮的樹」是難以言喻的震撼，不是親眼所見根本不會相信、也很難體會那種敬畏之情。比起一比一等身海報、比起自己用相機拍下的超變形照片，都難以形容親眼所見的那種震撼的萬分之一。那是一種絕美的、生命的姿態。
看著台灣杉三姐妹，想像它們安靜佇立在森林中度過的歲月、想像當一棵櫛風沐雨植物與自然共存的平靜，就會覺得在山林之外的那些煩惱顯得多麼的渺小、身處自然之中又是多麼的幸福，我們是該以擁有這片森林感到萬分的驕傲、更要萬分的珍惜。
與山林為伍，山教會我的事
1. 探勘路線：
探勘路線相對於一般的登山路線，在行程上的可掌握度相對低許多，所以在裝備的選擇上需要「斤斤計較」。千萬不要任性、更不要逞強覺得自己很能背就任意
妄為，這些都會影響行進安全。路線規劃與行前調查等功課這一塊更是需要被好好重視，畢竟在資訊不足的前提下，如果不仔細做好行前的功課，在山林裡是危險的行為，甚至還可能因此拖累到同伴，所以審慎地做好這些行前的準備是非常必須的。
2. 水源背負：
如果是以我們的行程為例的話（2天2夜），省著點用應該是以一天一公升的方式計算（晚餐＋早餐，不含行動水），主要還是要看營地是否有提供水源？這都會大大地影響到我們在水源上的運用。
3. 宿營地選擇：
另外值得一提的是，我們第１天並沒有住在原先預計要紮營的地方，而是繼續向前推移，也還好我們當初做了這樣的決定，因為回程也花了9個多小時才走完。
但這並不是說只要抵達時間比預計的還要早，就可以做這樣的決定。主要還是得看前方是否有合適的營地，並且也只限定野營路線。像是國家公園路線等，就必須要在規定的路線、營地中就寢，所以往前推也沒用。
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死守舊機車最省錢？把握時間爭取汰舊換新補助才是聰明做法！
我們想讓你知道的是
精打細算是許多機車族謹守的價值觀，但這樣真的能省錢嗎？若能聰明利用政府補助，把握時機汰換掉家裡老舊機車，加上SYM三陽機車祭出保證7個工作天交車的承諾，就是要確保購車民眾拿的到政府補助、同時享全年度最高優惠，以新車迎接新年的全新生活。
身為全球機車密度最高的地區之一，許多台灣人家中都不只一台機車，有的老舊機車不好發動、騎乘時還有濃煙，但長輩或是精打細算的民眾，總秉持著不到零件停產的那一刻絕不輕易換車。但這樣的做法真的省錢嗎？從多方角度分析，其實非然。
別以為騎老車省錢，你沒想到的錢坑在這
首先，老舊機車因為動力科技較舊，省油表現無法與新車平起平坐以外，不合時宜的廢氣排放標準，難以通過排氣定檢，每次遇到機車要定檢時，輕則要在機車行花上許多時間，重則難以通過而冒著被罰款的風險，在道路上被相關單位攔檢更需付出高額罰款。
再者，隨著造車科技的進步與騎士對於騎乘安全的觀念提升，歐盟與日本分別已於2016年與2017年就開始規定新車要強制加裝ABS防鎖死煞車系統或CBS安全連動煞車系統，台灣目前雖然沒有強制加裝，但在2020年之前也曾經透過1,000元至4,000元不等的購車補助，積極推動民眾選擇有加裝CBS或ABS系統的車款，顯見煞車系統提升與行車安全的關聯性至關重要。
老舊機車不僅沒有CBS或ABS煞車系統的輔助，煞車系統更因經年累月的使用效能大幅衰退，若遭遇到緊急意外，難以達到有效減速避險功能，後續所衍生的問題，絕對更為嚴重且難以想像。
政府汰舊補助年底即將截止，現在正是換新大好時機
對於廣大的機車族而言，除了倚重機車的高靈活性以外，相較於汽車更低的入手門檻當然也十分重要，因此為鼓勵民眾提升用車安全、鼓勵汰舊換新，政府也藉由補助來提升民眾汰舊換新意願。以先前曾推行的ABS/CBS購車補助為例，2020年前停止時就曾掀起一波購車高峰，顯見購車補助對於機車族的重要性。而環保署所施行的汰舊換新2,000元補助，也確定將於2023年底正式退場，在年底前無疑為汰舊換新購車的最佳時刻。
面對琳瑯滿目的機車品牌，要如何選擇品牌與機種呢？首先從品牌切入，近年來躍升台灣機車市場龍頭的SYM三陽機車，以多元的機種選擇和優異的產品實力，擄獲台灣民眾芳心，且為了回饋消費者支持，三陽機車對於購車優惠始終不手軟，年底前更結合政府汰舊換新補助，三陽機車全車系汰舊換新再加碼3,000元，以迪爵車型為例，汰舊換新補助最高可達23,800元（三陽購車補助金14,500元＋三陽汰舊換新加碼3,000元＋政府環保署汰舊換新補助2,000元＋政府汰舊換新貨物稅減免4,000元＋廢車回收300元）。
換言之，若錯過了今年底最佳入手時機，明年要入手三陽機車新車，將會直接貴上5,000元（少了三陽汰舊換新加碼3,000元＋政府環保署汰舊換新補助2,000元），對於荷包支出來說相當有感。
正因為政府補助即將退場，再加上三陽機車的加碼補助力道，造成市場上相當高的迴響，引發超級熱絡的好評與購車潮，三陽機車為了感謝消費者回饋，同時保證消費者的權益，全力加開產能，更祭出保證7日內（工作天）交車的承諾，就是要確保購車民眾不只拿的到政府補助同時享全年度最高優惠，更可以盡快交車，以新車迎接新年的全新生活。
多元機種選擇，每個人都可以理想的SYM
身為台灣機車市場龍頭，三陽機車旗下有多種車款選擇，其中全新迪爵125、MMBCU與CLBCU都是最熱機種。身為國民旗艦代名詞的全新迪爵125，不僅擁有三陽機車三大優勢DNA「日本京濱噴射系統」、「CBS 2.0連動煞車系統」、「63.9km/L 一級油耗」以外，更有最新科技EnMIS雙火星塞異時點火系統、傲視同級37.5L最大車廂空間、雙載舒適的689mm超長坐墊等配備。
廣受年輕人喜愛的MMBCU則是基於DRGBT優秀的平台血統，更針對實用性、舒適性上做出大幅調整，有同級中最大的置物空間及雙載的舒適性，以及獨特的跑旅車款外型，造就同級距銷售冠軍的寶座。上市短短3個月就熱銷破萬台的CLBCU，不僅有獲得金點設計獎的百搭精緻外觀，更有EnMIS超強油耗表現與貼心規格，堪稱內外兼備的最佳小蜂鳥車型！
把握時間舊換新，騎新車展開新的一年
從排廢、安全性，到補助優惠等面向分析，長期看來機車汰舊換新無疑是增加安全、減少風險且照顧荷包的最佳投資。有意願汰舊換新的民眾，絕對要把握今年底最佳時機，不僅有政府補助，更可獲得三陽機車的加碼補助，如此絕佳機會，錯過不再。
政府補助倒數 SYM全車系汰舊換新再加碼3,000元(電匯)保證7日內交車
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