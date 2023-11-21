《山痕》：關於大霸尖山，我印象最深的就是原住民那個大洪水之後的故事

文：台灣368-陳彥宇

鈔票上的大霸群峰

位在苗栗、台中、宜蘭交界之間的大霸群峰，一共囊括了台灣4座百岳，它們分別是：大霸尖山、小霸尖山、伊澤山、加利山。其中的大霸尖山，更是與中央尖山、達芬尖山合稱為「三尖」的山脈。被人們稱作「世紀奇峰」的大霸尖山，是賽夏族和泰雅族口耳相傳的聖山、是他們的根源、是他們共同的由來。

大霸尖山擁有全台灣最古老、最堅硬的沉積岩，它帶著千萬年前的海洋記憶，隨著地殼的造山運動，將海底生活過的痕跡，高高地推向湛藍的天空。關於大小霸尖山的原民傳說與神話眾說紛紜，有山脈裂開，從石頭中走出的一男一女，生生不息的繁衍出了後代的所有人類；也有大洪水淹沒了全世界，只剩大霸尖山的山頂露出水面的故事。其中一個讓我印象最深刻的，就是那個大洪水之後的故事。

洪水過後，大霸尖山的山尖微微地露出海面，僅存的族人將漂浮於洪水上的織布機撈起，意外的在織布機裡頭發現了一個嬰兒。為了平息神怒而降下的氾濫洪水，族人們於是將嬰兒殺死、分成好幾個部分之後用葉子包住投入海中。而在洪水退去之後，嬰兒的肉化成了賽夏族、骨頭變作泰雅族、而腸胃則變成了漢人祖先。

人生慢行，路過暫停

當初在知道了關於大霸尖山的傳說故事、又知道它就是我們500元鈔票上的那座山之後，我的好奇心再次燃起，想要前去一探究竟。

但這座山的難度也算進階的等級，一直到2019年11月，我才終於排出時間去到那座山。因為前一天還有其他行程安排的緣故，來到了大霸尖山的登山口時已經是早上9點多。但因為太晚起登的關係，第1天光行走17公里的大鹿林道，步行含休息的時間就將近要了我們8.5個小時左右。

坡度不大、距離很長且都是緩坡的大鹿林道，對很多人來說就是無止境的深淵。但如果你能靜下心來行走、感受上午到下午的光影變化，其實沿途的風景很有那種被群山懷抱的安全感。至少對於我來說，秋天的大鹿林道色彩斑斕得美不勝收，謀殺了我不少快門與底片。沿途又有瀑布、流澗，水源可以說是相當充足，對於沒有煮水執念的我來說，只要帶著濾水器就可以前往的行程簡直不能再更舒服了。

等到總長17K的大鹿林道走完，我們在下午3點來到了「馬達拉溪登山口」，看著樹林簇擁登山口旁、在童話般夢幻的小木屋那裡拍了好多照、逗留了好久。直到夕陽下山陽光斜射、黃紅色的光芒交互輝映，我們才認命面對接下來的重頭戲（是的，在那裡拍照很久都是為了不想要面對接下來4K陡上的痛苦），陡上到九九山莊。

我們在登山口留下大概是今天最後的笑容後，就硬著頭皮繼續邊抖邊上了。但因為前面真的逃避太久，直到晚上7點，我們總算才摸黑趕到九九山莊。

還記得那個時候我們自組團一共有4人，當時很信誓旦旦地覺得可以自煮、不想搭伙山屋的伙食。但未料那天的陡上真的太累了，後來我們就抱持著如同吃飽了才有力氣減肥之「睡飽了才有精神飆車」的決心，決定隔天睡到早上6點30分左右再起登（一般人會選擇凌晨2∼3點出發）。

一路上我們飽覽群峰、看著超美聖稜線、在加利山岔路遠眺大小霸尖山、在中霸坪（大霸尖山最佳觀測點）藉著500元鈔票上的視角遠觀大霸。即便當天的天氣並不全然晴朗，變化莫測的雲霧吃掉了大霸尖山的一半，都不能抵檔我們被眼前奇景震撼的戰慄。

遠望了一會兒，我們慢慢走到了大霸尖山的霸基合照，一面撫觸著霸基上依稀還能見到的海洋遺跡、一面沿著大霸尖山的右側往小霸尖山的方向走去；那個往下望去就是深谷的畫面、在在提醒著我們那因板塊運動而將海洋送上天空的震撼。

下午1點到小霸尖山拍照以後，我們便抬腳往回程路上去撿「伊澤山」和「加利山」的山頭。但因為那一天同樣也太晚起（並且太高估腳程）的緣故，我們當天又是拖著又累又倦的身軀摸黑回到山屋。隔一天，不出其所以然的，我們一群嗜睡山人就這樣安穩的睡到9點才起床，還被九九山莊的莊主笑說，這是他第一次看見有人來爬山還這麼愛睡覺的。

好不容易在中午回到「馬達拉溪登山口」，因為不想要面對原路段的陡上，我們後來就選擇全程踢林道踢出去。11月份的大霸尖山，是個楓葉尚未盡數轉紅的季節，帶著不用面對陡上的美好心情，再長的多彩林道我們都願意就這樣慢慢走過去。3天70公里、3天都摸黑的大霸尖山，也算是在心裡畫下了一個完美的句點。

與山林為伍，山教會我的事

能力評估：對於自身能力的了解很重要，像這次我們在大霸尖山的旅程，路途的難度遠比我們想像中還要來得困難。就算我們腳程再快，其實也快不了多少。所以「提前出發」的時間規劃，在很多時候是必要的。早睡早起登，才是在登山時比較正確、並且可以避免摸黑時潛藏危險的選擇。

相關書摘 ▶《山痕》：魯凱族稱台灣杉為「撞到月亮的樹」，讓我體會到萬物絕美的生命姿態

書籍介紹

本文摘錄自《山痕：那些山，那些傷教會我的事》，時報文化出版

作者：台灣368-陳彥宇

「人生」帶給他傷痕；「山」卻給了他力量

從山林起源、登山危機，寫一本與山的相處之道。

那些他吃過的虧、學會的經驗、和台灣山岳的迷人傳說與歷史故事。

從淺到深，分享給每一位登山初心者。

不只教你登山，也帶你讀台灣史

作者長期在山林中穿梭，發現每座山林的背景故事，甚至比風景更令人著迷。

「台灣的山和部落都充滿迷人的故事」陳彥宇認為，唯有理解、認同自己的文化，才會有敬畏之心，進而保護它。