《山痕》：關於大霸尖山，我印象最深的就是原住民那個大洪水之後的故事

我們想讓你知道的是
大霸尖山擁有全台灣最古老、最堅硬的沉積岩，它帶著千萬年前的海洋記憶，隨著地殼的造山運動，將海底生活過的痕跡，高高地推向湛藍的天空。關於大小霸尖山的原民傳說與神話眾說紛紜，有山脈裂開，從石頭中走出的一男一女，生生不息的繁衍出了後代的所有人類；也有大洪水淹沒了全世界，只剩大霸尖山的山頂露出水面的故事。
文：台灣368-陳彥宇
鈔票上的大霸群峰
位在苗栗、台中、宜蘭交界之間的大霸群峰，一共囊括了台灣4座百岳，它們分別是：大霸尖山、小霸尖山、伊澤山、加利山。其中的大霸尖山，更是與中央尖山、達芬尖山合稱為「三尖」的山脈。被人們稱作「世紀奇峰」的大霸尖山，是賽夏族和泰雅族口耳相傳的聖山、是他們的根源、是他們共同的由來。
大霸尖山擁有全台灣最古老、最堅硬的沉積岩，它帶著千萬年前的海洋記憶，隨著地殼的造山運動，將海底生活過的痕跡，高高地推向湛藍的天空。關於大小霸尖山的原民傳說與神話眾說紛紜，有山脈裂開，從石頭中走出的一男一女，生生不息的繁衍出了後代的所有人類；也有大洪水淹沒了全世界，只剩大霸尖山的山頂露出水面的故事。其中一個讓我印象最深刻的，就是那個大洪水之後的故事。
洪水過後，大霸尖山的山尖微微地露出海面，僅存的族人將漂浮於洪水上的織布機撈起，意外的在織布機裡頭發現了一個嬰兒。為了平息神怒而降下的氾濫洪水，族人們於是將嬰兒殺死、分成好幾個部分之後用葉子包住投入海中。而在洪水退去之後，嬰兒的肉化成了賽夏族、骨頭變作泰雅族、而腸胃則變成了漢人祖先。
人生慢行，路過暫停
當初在知道了關於大霸尖山的傳說故事、又知道它就是我們500元鈔票上的那座山之後，我的好奇心再次燃起，想要前去一探究竟。
但這座山的難度也算進階的等級，一直到2019年11月，我才終於排出時間去到那座山。因為前一天還有其他行程安排的緣故，來到了大霸尖山的登山口時已經是早上9點多。但因為太晚起登的關係，第1天光行走17公里的大鹿林道，步行含休息的時間就將近要了我們8.5個小時左右。
坡度不大、距離很長且都是緩坡的大鹿林道，對很多人來說就是無止境的深淵。但如果你能靜下心來行走、感受上午到下午的光影變化，其實沿途的風景很有那種被群山懷抱的安全感。至少對於我來說，秋天的大鹿林道色彩斑斕得美不勝收，謀殺了我不少快門與底片。沿途又有瀑布、流澗，水源可以說是相當充足，對於沒有煮水執念的我來說，只要帶著濾水器就可以前往的行程簡直不能再更舒服了。
等到總長17K的大鹿林道走完，我們在下午3點來到了「馬達拉溪登山口」，看著樹林簇擁登山口旁、在童話般夢幻的小木屋那裡拍了好多照、逗留了好久。直到夕陽下山陽光斜射、黃紅色的光芒交互輝映，我們才認命面對接下來的重頭戲（是的，在那裡拍照很久都是為了不想要面對接下來4K陡上的痛苦），陡上到九九山莊。
我們在登山口留下大概是今天最後的笑容後，就硬著頭皮繼續邊抖邊上了。但因為前面真的逃避太久，直到晚上7點，我們總算才摸黑趕到九九山莊。
還記得那個時候我們自組團一共有4人，當時很信誓旦旦地覺得可以自煮、不想搭伙山屋的伙食。但未料那天的陡上真的太累了，後來我們就抱持著如同吃飽了才有力氣減肥之「睡飽了才有精神飆車」的決心，決定隔天睡到早上6點30分左右再起登（一般人會選擇凌晨2∼3點出發）。
一路上我們飽覽群峰、看著超美聖稜線、在加利山岔路遠眺大小霸尖山、在中霸坪（大霸尖山最佳觀測點）藉著500元鈔票上的視角遠觀大霸。即便當天的天氣並不全然晴朗，變化莫測的雲霧吃掉了大霸尖山的一半，都不能抵檔我們被眼前奇景震撼的戰慄。
遠望了一會兒，我們慢慢走到了大霸尖山的霸基合照，一面撫觸著霸基上依稀還能見到的海洋遺跡、一面沿著大霸尖山的右側往小霸尖山的方向走去；那個往下望去就是深谷的畫面、在在提醒著我們那因板塊運動而將海洋送上天空的震撼。
下午1點到小霸尖山拍照以後，我們便抬腳往回程路上去撿「伊澤山」和「加利山」的山頭。但因為那一天同樣也太晚起（並且太高估腳程）的緣故，我們當天又是拖著又累又倦的身軀摸黑回到山屋。隔一天，不出其所以然的，我們一群嗜睡山人就這樣安穩的睡到9點才起床，還被九九山莊的莊主笑說，這是他第一次看見有人來爬山還這麼愛睡覺的。
好不容易在中午回到「馬達拉溪登山口」，因為不想要面對原路段的陡上，我們後來就選擇全程踢林道踢出去。11月份的大霸尖山，是個楓葉尚未盡數轉紅的季節，帶著不用面對陡上的美好心情，再長的多彩林道我們都願意就這樣慢慢走過去。3天70公里、3天都摸黑的大霸尖山，也算是在心裡畫下了一個完美的句點。
與山林為伍，山教會我的事
能力評估：對於自身能力的了解很重要，像這次我們在大霸尖山的旅程，路途的難度遠比我們想像中還要來得困難。就算我們腳程再快，其實也快不了多少。所以「提前出發」的時間規劃，在很多時候是必要的。早睡早起登，才是在登山時比較正確、並且可以避免摸黑時潛藏危險的選擇。
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書籍介紹
本文摘錄自《山痕：那些山，那些傷教會我的事》，時報文化出版
作者：台灣368-陳彥宇
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「人生」帶給他傷痕；「山」卻給了他力量
從山林起源、登山危機，寫一本與山的相處之道。
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作者長期在山林中穿梭，發現每座山林的背景故事，甚至比風景更令人著迷。
「台灣的山和部落都充滿迷人的故事」陳彥宇認為，唯有理解、認同自己的文化，才會有敬畏之心，進而保護它。
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次世代通訊人才不斷線！「玩學5G新視界」接軌國際趨勢，5G人才無極限
我們想讓你知道的是
5G產業發展日新月異，經濟部產業發展署(以下簡稱產發署)為培育臺灣5G產業人才，開始了「5G+產業新星揚帆啟航計畫」，四年來已有豐碩成果，而2023年也將在11/22於華山文化創意產業園區舉辦年度發表會，不論是想找人才媒合或掌握產業趨勢，都歡迎對5G有興趣的民眾來共襄盛舉！
近70家企業與76所大專院校共襄盛舉，成功媒合超過500位的學生參與155項由企業出題的5G相關研發應用專題，更創造出3成的人才於參與計畫後被企業留用，由產發署啟動的「5G+產業新星揚帆啟航計畫」（後稱5G Jump計畫）在過去4年內，為產業、大專院校創造且積累了許多豐碩成果。
「臺灣5G元年始於2020年，而我們的使命正是推動5G產業能在這片土地上落地」產發署電子資訊產業組組長陳國軒說，而這須仰賴完善的實證場域，不僅是為了鏈結國際供應鏈，更希望能把國內5G人才庫建構完成，以利未來蘊含高度知識含量的技術研發與應用開發。對此，經濟部攜手資策會共同推動的5G Jump計畫，就是想透過產學合作的方式，加速5G產業腳步的進程，資策會數位教育研究所人才生態中心主任暨5G+產業新星揚帆啟航計畫主持人莊芳甄就表示，團隊想出以「產業出題，人才實戰」加速人才熟成，而「Jump」不只代表人才升級，更囊括5G產業成長的意涵。
然而，經濟部究竟是預見了當前市場的哪些變化，開始積極著手計畫推動？希望助產業在5G發展一役中打出勝仗。
從「高低廣」推動計畫價值，向下扎根5G人才即戰力
「全球5G用戶已突破40億人口大關，更促成臺灣在全球5G設備出貨量搶下1/5的市場份額」陳國軒分析道。為此，他也積極走訪產業第一線，包括在通訊產業扮演關鍵角色佼佼者的雲達、耀登、鐳洋等，也觀察到產業目前最需要的正是擁有即戰力的人才，如果能讓學子在就學期間就接軌產業需求，便有機會能降低產學落差，並協助他們儘早找出職涯的方向。也因此，陳國軒以「高、低、廣」三個特性拆解這次計畫背後的策略。
以「高」來說，這表示除了媒合學生進入企業實習之外，計畫也提供完整的一站式5G學習資源：5G JUMP平台，內含412門線上學習資源，也會提供與國際通訊大廠Nokia合作最前瞻主題，並針對產業需求或者是稀缺關鍵領域，特別邀集專家來錄製制式課程；在「低」的部分，陳國軒表示為降低學用落差，因此積極嫁接產學合作，成功媒合503位學生參與155項與5G相關的研發應用專題，不只讓學生能更加了解產業需求，產業技術研發也在實驗室能量的推進下加速前行。
此外，在「廣」的概念之下也在多元應用創新下足功夫，除了著重在學生培育（產業新進人才）、企業在職員工提升外，也推動5G種子師資培養，攜手育成加速器、國內外5G企業共同合作，加值師資5G的專業技能，希望能融合到技術開發或教學場域，並帶領團隊發展5G多元創新應用，由上而下扎根並從技術到創意全面擴散5G技術場景。
對此，莊芳甄也補充到，由經濟部所打造的線上學習平台因為內容兼具5G技術應用的深度與廣度，目前已經有超過5000人次的訂閱，而共計有69家企業在計畫四年間一同攜手協助學子們掌握5G技術研發，其中連續兩年以上參與的更是超過一半以上，且有1成企業是四年間皆有參與，顯示企業端對於5G人才的急迫與渴求，也都願意捲起袖子響應與公部門推動人才向下扎根的行動，透過媒合學生進入企業場域實戰研習，讓他們能提早培養出研發解題能力，成為接軌產業實務的即戰人才。
產學合作啟動學子視野，跨域溝通促進5G人才交流
回首計畫四年的歷程，陳國軒說收到了非常多參與產學合作學子的反饋，不只是能看見課本以外的問題與挑戰，也開啟更多非本科系學生的5G視野，這是在計畫推行之初所沒有想過的影響力，也讓陳國軒看見了5G產業未來的可能性。
他分享了一位於川升科技進行研習的產業新星余同學的經驗說道，參與計畫最棒的地方在於可以動手操作最先進、價值上千萬的儀器設備，是有別於校園學習很難得的體驗；同時也因為計畫的觸發，讓原本就讀高科大電訊工程系的余同學，後續報考並錄取川升與成大合辦的產碩專班，使技術研發可以持續不中斷。而另一位參與雲達科技的產業新星廖同學，原先就讀海洋大學研究AI養殖，加入雲達投入5G核網研究後，不只將所學AI與5G邊緣計算相結合，成為名符其實的5G跨域人才，更在研習結束後成為廣達集團正式員工。
陳國軒表示，企業端也真實感受到在計畫的推動下，產業新星的加入帶給了企業內部不同刺激與好處，除了學子們總是能用他們世代的語言和觀點提供企業不同思維，帶動內部活力創新循環外，也能助學子將學校所學的理論應用到實際場域裡面，創造出更多5G技術應用的對話與互動。
另外，莊芳甄也補充道，一位來自非本科系的同學從多媒體設計相關科系的身份參與5G JUMP計畫，她表示這位同學跟著許多跨域的學生一同攜手做AR/VR 5G應用專題，讓她大開眼界學習跨域整合溝通外，也見識到5G技術如何在場域裡落地應用。而下一步莊芳甄也認為應該要創造雙向交流，不再只是將學生送進產業領域見習，更應該邀請產業的第一把交椅進到校園裡，將第一手資訊跟學理結合，也讓學生在校期間就能了解產業的挑戰跟應用，無需再等到實習的時候才能了解，加速人才即戰力的培育。
玩學5G成果重磅登場，一次掌握人才脈動與產業知識
隨著「5G Jump」計畫四年來的耕耘，不只是豐富了產業的人才庫，也希望能將這一路的心得與經驗總結，成為企業、大專院校未來的參考依據。也因此，陳國軒透露今年將以「玩學5G 新視界」來呈現今年的成果，更提出「人氣」、「人才」與「人脈」等三大層次，透過實體專刊「高頻競博-臺灣5G人才乘風飛颺」來展現團隊在產業人才發展上的用心。
陳國軒表示這本刊物從「人」出發、以「案例」貫穿，集結超過500位產業新鮮人投入企業研發的實戰成果，並梳理出「潛力股」的必備要素；同時精選10組企業5G研發布局與人才培育的分享故事，讓外界一窺計畫如何佈局人才。至於在人脈的層次上，這本書能提供人才、產業與學術三方如何合作的指引地圖，而正是這些產業背後的關鍵人脈推手，才得以帶領臺灣行動科技向前，「我希望這本書能成為具參考價值的5G人百科全書」陳國軒說。
「別忘記我們在11月22日要在華山文創東2BCD倉庫舉辦成果發表會，」莊芳甄補充道，現場規劃了各種5G解決方案的展攤，透過實際呈現與互動，讓觀展者可以更加了解5G技術的應用，此外，也針對人才打造媒合活動舞臺，為產業跟人才做到最好的串接，「希望大家都能帶著玩樂的心態來這裡帶走5G知識」莊芳甄笑著說。
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