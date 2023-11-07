Netflix韓劇《精神病房也會迎來清晨》討論心理健康引發熱議，原來「社恐」真的是精神疾病不是玩笑話！

由朴寶英、張東潤、延玗臻、李姃垠等一眾備受喜愛的韓國演員聯手主演的Netflix原創韓劇《精神病房也會迎來清晨》已於11月3日正式上線。該劇深刻地觸及了當今社會最為關切的主題之一——心理健康，因此在戲劇上線不久後，引起了廣泛的熱烈討論。

令人驚艷的是，《精神病房也會迎來清晨》僅僅上線三天，便迅速攀升至Netflix收看排行榜的第三名，無疑展現了該劇獨特的吸引力和受眾的強烈共鳴。《精神病房也會迎來清晨》改編自韓國漫畫家李羅河創作的同名網路漫畫，以精神病房的護理師鄭多恩的視角起頭，帶領觀眾走進精神科，以及患有精神疾病的患者世界裡。

（以下內容提及部分劇情，請斟酌閱讀）

劇情介紹

《精神病房也會迎來清晨》以鄭多恩（朴寶英飾演）為中心，她原本是一名內科護理師，但因某種原因被調到精神科工作。鄭多恩曾在內科感到迷惘，但來到精神科後，似乎找到了她的真正使命，逐漸成長為一位更加成熟和穩重的護士。

然而，就在生活似乎即將步入穩定軌道時，一系列事件卻使鄭多恩的身心狀態發生了劇烈變化。與此同時，圍繞在鄭多恩周圍的人們也因各種各樣的遭遇和煩惱，承受著不同的壓力和疾病，以及身心狀況的挑戰。

例如，鄭多恩的朋友宋裕贊（張東潤飾演），曾在令人艷羨的大企業工作，卻因恐慌症而選擇離職。儘管他看似表面輕鬆，但實際上他獨自承受了許多壓力，包括對鄭多恩的情感糾結。

此外，還有鄭多恩的同事，一位年輕護理師學妹，雖然看似學習能力強，做起事來俐落有效率，但由於家庭背景的壓力，她有非常嚴重的自卑情節，無法接受他人的好感。

另外，還有乍看之下能幹的小組長和護理長，也各自背負著沈重的壓力，導致她們的身心狀態不穩定。《精神病房也會迎來清晨》中刻畫各個角色的遭遇，生動反映了當今社會中不同社會地位和背景的人們，面對各種壓力，心理健康問題不斷浮現。

動畫、配樂加乘，使觀眾身歷其境

為了使觀眾深刻體驗，《精神病房也會迎來清晨》不僅提供精神疾病的教育知識，同時透過精心安排的動畫、音樂、場景變換，巧妙地營造時而驚悚、時而虛幻的情節，使觀眾更能夠貼近，並感受患有精神疾病的人，在疾病發作時所經歷的內心世界。

雖然過去有許多戲劇討論心理健康和精神疾病的議題，但鮮少有如此生動的呈現方式，這獨特的處理方式讓觀眾感到新奇且願意一集接著一集地觀賞，這也是本片引人注目的特點之一。

心理健康成新世代的衛教指標

《精神病房也會迎來清晨》之所以能夠在上線後，迅速積累如此多的正面評價，且引起眾多觀眾的共鳴，原因或許在於當代社會對心理健康的關注度日益攀升。

事實上，心理健康問題的根源相當複雜，然而在過去，許多人並未真正理解其重要性，甚至把心理健康問題歸因於「抗壓性低」等簡單標籤。但是否事實真如此？

在《精神病房也會迎來清晨》中，編劇透過不同角度的呈現，包括患者、旁觀者、家屬等，深刻地探討精神疾病的本質，使觀眾更能理解這個議題。同時，它也強調了心理健康的至關重要性，呼籲我們應該予以足夠的關注和重視。

《精神病房也會迎來清晨》的成功不僅在於其生動的故事情節和優秀的演出，更在於其引人深思的主題，以及對心理健康問題的敏感處理，這一切促使觀眾深入思考，反思社會對待心理健康的觀念，這也是它引起廣泛共鳴的原因之一。

精神疾病難以被感同身受

或許我們最熟知的精神疾病之一是憂鬱症，然而，在《精神病房也會迎來清晨》中，不僅對憂鬱症有深入探討，還納入了恐慌症、妄想症、社交恐懼症等精神疾病的介紹。對於患有精神疾病的人來說，往往難以啟齒，主要是因為只有親身經歷過這些病症的人，才能真正理解這些不適感有多麼無助。

另一個在《精神病房也會迎來清晨》劇中也提及的問題，是患者們經常被問「你為什麼會得這個病？」，然而其實許多患有精神疾病的人也無法確切回答自己為什麼會生病，這也使得精神疾病患者更難以開口談論自己的病情。

旁人難以理解的恐慌症

當恐慌症發作時，對於未曾經歷過的人，很難想像那種渴望呼吸，但大腦似乎無法控制呼吸節奏，讓人覺得下一秒就可能因無法呼吸而喪命的恐懼有多麼可怕。恐慌症的病徵包括心跳加速、呼吸困難、胸悶胸痛、頭暈目眩等，伴隨強烈的「快要死亡」感受。然而，恐慌症的成因難以掌握，通常也難以追溯。

近年來，一些公眾人物因恐慌症而離開螢光幕，使「恐慌症」逐漸引起大眾關注。然而，大眾對恐慌症的認知仍有限，因為那些因患恐慌症而廣受關注的人通常是眾所矚目的大明星。這使一般人難以理解恐慌症可能發生在身邊的任何人，例如坐對面的同事、超市排隊結帳後的陌生人，甚至只是擦肩而過的路人。

恐慌症可能是由多種因素引起，包括個人成長背景、環境因素和遺傳基因等，難以簡單概括。在《精神病房也會迎來清晨》中，這一問題以獨特的方式呈現，幫助觀眾更深入了解這個病症。

例如，劇中的多恩的好友宋裕贊以及實習護理師池勝載（劉仁秀飾），他們各自因為不同、甚至本人也不理解的原因而患上了恐慌症。觀眾透過觀察劇中角色的故事，深入了解了這些疾病的多樣性和影響因素，或許也有助於更全面地認識心理健康問題的本質。

被誤解的躁鬱症

同樣地，對於未曾親身體驗躁鬱症的人來說，難以理解看似生活完美的個體也可能深陷其中，無法感同身受那情感波動和壓抑生活所帶來的苦悶。