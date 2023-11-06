澳洲總理遊北京天壇、晚間會晤習近平，《紐約時報》：兩國關係走向有限度和解
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澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）去（2022）年12月，在北京與中國外交部長王毅會晤，有記者提問，中國政府曾在一段時間裡阻止兩國的政府部長通電話，兩國關係是否已在那之後回暖，黃英賢當時回答說：「冰在融化，但速度不快。」《紐時》指出，艾班尼斯此行代表著兩國在不信任的道路上行進了一段時間後，在穩定經濟和外交關係方面邁出了一小步。但焦慮和安全擔憂依然存在。
澳洲總理遊北京天壇 今會晤習近平
（中央社）澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今（6）晚將與中國國家主席習近平會晤，他在今日上午前往北京天壇參訪，並特別在首位訪問中國的澳洲總理惠特林（Gough Whitlam）50年前在天壇留影的圍牆邊拍照留念。
艾班尼斯4日至7日訪問中國、今晚會晤中國領導人習近平。這是澳洲總理16年來首次訪中，今年也正逢惠特林成為首位訪中的澳洲領導人50週年。
艾班尼斯與澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）在中國駐澳洲大使肖千陪同下，一同參訪北京天壇。
艾班尼斯並在50年前惠特林在天壇留影的地點拍照留念。
艾班尼斯於社群平台X（前Twitter）分享照片表示，北京這50年來改變許多，但不變的是澳中兩國的接觸依舊非常重要。
澳洲總理艾班尼斯：澳中改善關係 出現正面跡象
（中央社）澳洲總理艾班尼斯今日展開北京訪問行程，並準備與中國國家主席習近平進行會談。他表示，已看到澳中關係改善的「正面跡象」。
近年來澳中兩國齟齬不斷，如今艾班尼斯預期與中國領導人展開「建設性討論」，他也認同最近雙邊貿易關係已有改善。
艾班尼斯說：「我認為（兩國關係）有好轉的跡象，我們已消除部分雙邊貿易障礙。」
北京從2020年開始凍結兩國關係，以表達對澳洲一系列政策的不滿。
此前，澳洲的種種舉措惹惱北京，包括禁止華為參與澳洲的5G網路建設競標、限制中國擴大影響力的活動、批評北京打壓香港抗議者，以及呼籲追溯COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情起源等；中國則暫停部長級會議，並對煤炭、大麥和葡萄酒等一系列澳洲商品課徵懲罰性關稅，以作為回應。
工黨籍的艾班尼斯2022年5月上任後，力圖改善對中關係，並承諾讓澳洲與最大貿易夥伴中國的關係趨於穩定。
艾班尼斯今日上午參觀北京天壇之後表示，中國放寬部分澳洲產品的進口禁令後，雙方的氣氛、貿易量都得到改善。
艾班尼斯還說：「我們必須在某些領域與中國展開合作，必要時也會向中方提出不同意見。」
他強調：「中國是我國最重要的貿易夥伴，占澳洲總出口的25%以上。我們有四分之一的工作機會都仰賴貿易，所以兩國關係非常重要。」
澳洲總理訪中將會習近平 分析：兩國關係走向有限度和解
（中央社）澳洲總理艾班尼斯正訪問中國，並將與中國國家主席習近平會面，《紐約時報》（The New York Times）今日指出，中澳兩國的和解正在取得進展，但仍有限度。
艾班尼斯4日至7日訪中，接連訪問上海和北京，這是7年來首度有澳洲總理訪問中國，並預計會見中國國家主席習近平，在發生影響數十億美元貿易的外交齟齬後，兩國試圖改善關係。
《紐時》6日報導，分析人士認為，對中國來說，歡迎澳洲重返的原因不僅僅是商業，自從習近平取消了國家主席任期限制，讓自己成為終身領導人以來，他在國內外的做法已讓許多國家怨聲載道，包括澳洲，這些國家曾把中國作為他們最大的貿易夥伴。
例如菲律賓現已變得傾向美國，部分原因是中國對南海的水域存在主權主張，並在有爭議水域採取了挑釁性的做法；另印度2020年在邊境地區與中國發生衝突之後也擴大了與美國的防務關係，將中國視為更大的威脅。
亞洲協會（Asia Society）澳洲分會的常駐學者馮康雲（Courtney J.Fung）提到，中國在該地區的力量投射已讓人不滿，並破壞了本國作為負責任大國的形象，「努力與澳洲建立更積極的關係能幫助中國修復它在該地區的形象。」
不過，中國能在多大程度上修復聲譽仍是個懸而未決的問題；一項最近調查發現，75%的澳洲民眾將中國視為在未來20年對澳洲構成軍事威脅的國家，顯示人們對中國政府意圖的高度懷疑。
澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）去（2022）年12月，在北京與中國外交部長王毅會晤，有記者提問，中國政府曾在一段時間裡阻止兩國的政府部長通電話，兩國關係是否已在那之後回暖，黃英賢當時回答說：「冰在融化，但速度不快。」
《紐時》指出，艾班尼斯此行代表著兩國在不信任的道路上行進了一段時間後，在穩定經濟和外交關係方面邁出了一小步。但焦慮和安全擔憂依然存在。
史丹佛大學國際問題學者梅惠琳（Oriana Skylar Mastro）表示，中國不會很快改變方向，或重新開放，無論是在政治、經濟還是軍事方面。
紐時指出，艾班尼斯訪中之前，10月底先赴華盛頓與美國總統拜登（Joe Biden）會面，拜登曾示警澳洲小心謹慎，不要對中國的承諾有太多的投入，艾班尼斯可能會留心這個建議。
澳媒正面看待澳洲總理訪中 關注CPTPP安全議題
（中央社）澳洲總理艾班尼斯正在中國訪問，預計今晚會見中國領導人習近平。澳洲媒體普遍對艾班尼斯的中國行持正面看法，並關注艾班尼斯對中國盼加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）之回應。
《澳洲人報》（The Australian）社論指出，關係正常化對兩國關係至關重要，但同時強調，若中國停止侵略行為，特別是在南海地區，才有助於緩和區域緊張局勢。
艾班尼斯4日至7日訪問中國，這是16年來首位澳洲總理訪問中國，被視為緩和澳洲與中國近年緊張關係的重要訪問。
《澳洲人報》今社論以「正向的開局」描述艾班尼斯的中國行。社論指出，艾班尼斯為支持中國加入CPTPP會員的可能性敞開了大門，這有風險，也帶來機會。東京與美國都擔憂北京可能利用在CPTPP的會員資格，加強中國在全球商業的主導地位。
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完善臺灣創新創業生態系，副總統賴清德：未來五年創造2萬個新創工作機會
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根據統計，臺灣新創企業成立五年後僅有1%存活率。如何讓在地新創走的長遠？副總統賴清德提出五大方針，同時也聆聽三家新創從零到一，再從一到十的發展路徑，成功在地出發賺取全球商機。
全球近年持續經歷地緣政治、科技轉型、永續淨零等諸多挑戰，臺灣位處「第一島鏈」戰略價值，不光是政治軍事議題，更是商務經貿的切入點，借助新創企業的創新動能，推動島國前進轉型，同時也賦能產業強化競爭力。由此可見，第一島鏈的新創，將是臺灣蛻變為智慧島嶼的重要成長引擎。
資鼎中小企業開發股份有限公司董事長蕭博仁指出，「創業環境有句話俗諺，一個人走的快，一群人走的遠。」今日資鼎中小企業開發股份有限公司攜手臺灣證券交易所，共同舉辦《第一島鏈新創對話論壇》，由蕭博仁董事長及余宛如委員共同主持，邀請副總統賴清德對談，以及三家新創業者代表上台，細數各自在創業過程如何實現規模化、國際化、順利IPO等里程碑。
副總統賴清德：未來年注1500億，從人才、平台、創新與AI打造新創雨林生態系
新創企業要成功壯大，甚至順利登上創新板（Taiwan Innovation Board, TIB）並不容易。草創期要找人、找資源、開發市場；營收逐漸成長後，接著要思考規模化、拓展海外機會，甚至積極募資讓團隊更加茁壯；到了穩定期，還要考慮各種轉型、尋找第二成長曲線。每位創業者幾乎都要三頭六臂，一關接一關打怪、補血，帶領企業跨過死亡之谷，才可能在市場上存活下來。
新創企業遇到的困境，政府也希望透過改善環境、鬆綁法規制度，孕育更多耀眼的新創獨角獸。副總統賴清德以新創雨林生態系為意象，提到因應人才、資金、法規、市場等需求，未來他將過去擔任閣揆時所提出的「國家希望工程」為基礎，進一步從五大政策著手，實現「民主和平的臺灣、公益永續的臺灣、以及創新繁榮的臺灣」三大願景。
第一項政策將以創新驅動成長的經濟發展模式，打造臺灣第二次經濟奇蹟。賴清德表示，「過去早年臺灣創業家是扛著一卡皮箱闖天下找訂單，以製造、生產要素驅動營收成長；但是，今日全球環境迅速變化，因此現在應該『軟硬兼施』，既做硬體也要做軟體，既代工也要創新，這樣臺灣經濟模式才有辦法相輔相成。」
第二項計畫針對新創環境所需的資金挹注，特別針對高中低風險的投資機會，擬訂不同的投資策略和能量布建，並結合公共與公股資金、引導民間投資。
第三項，盤點不合時宜法規並盡速提出修法，建立多個創新平台，像是前瞻科技研發創新平台，特別著墨人工智慧領域，讓臺灣成為印太地區的AI創新服務樞紐，促進AI產業化、產業AI化。
第四項政策是重視人文社會科學及跨領域的科技研究，發展科技過程也不能忽略人文素養，打造和諧、包容、永續的社會。特別是永續議題，全球興起淨零碳排倡議，賴清德也提到，政府預計在2030年前投入9,000億新台幣，帶動民間投資、新創的科技創新，解決淨零轉型問題。
最後一項，則是規劃每年1,500億的經費，預計在五年內創造2萬個新創工作機會，除了培養獨角獸，更需要栽培具創新力的螞蟻雄兵，目標在十年內讓臺灣成為第一島鏈新創解決方案的輸出國家。
從獨立媒體到跨國集團：關鍵評論網持續規模化，擴張周邊護城河
成立10年的關鍵評論網，目前旗下擁有29個媒體品牌，TNL Mediagene執行長鍾子偉表示，從獨立媒體轉型成為跨國集團，主要有幾個策略，首先是收購不同領域的媒體版圖，擴大多角化經營，特別是近年併購日本媒體集團，集團的目標受眾群體成長到5,000~6,000萬讀者。
其次，提升集團營運的競爭力，除了製作具影響力的多元內容，更重要是導入AI技術，從龐大數據當中洞察讀者潛在感興趣的內容，進而讓廣告投放更精準。在內容與數據生態系鞏固優勢，從臺灣出發持續布局東南亞市場。
從在地走向國際：凱鈿發揮利基優勢，躍升亞太快速成長500強企業
從APP開發轉型SaaS訂閱服務，營收來源橫跨B2B及B2C市場的凱鈿行動科技，創辦人蘇柏州表示，他們第一天就生根台南放眼國際，目前旗下的數位文件管理、電子簽署、文書辦公等解決方案，全球下載數已經達到2億次、 培養出1,200萬用戶、5萬家企業會員。
蘇柏州接著強調，SaaS服務不光只思考產品競爭力，邁向國際更需以品牌思維經營全球市場，從線上行銷、社群經營、多元銷售渠道、運用數據模型，預測用戶行為等機制找尋商機。最後蘇柏州提到，目前他們已掌握30個專利項目、未來兩年估計可拿下100項專利。
內部創業成功IPO：倚天酷碁登上創新板，關鍵四大心法創造多贏
是不是在大集團內部創業，有「富爸爸」資源就一定會成功？倚天酷碁總經理鍾逸鈞指出，其實在IPO之前他們遇到不少挑戰，包含倚天、酷碁兩家公司整合遇到的文化衝突、疫情末期電腦周邊配件營收急速緊縮、以及與宏碁集團關聯性交易比例高。
為了解決上述挑戰，鍾逸鈞表示，他們把解決痛點的目標聚焦在IPO，並且導入幾項關鍵心法，包含培養集體意識，讓員工認股創造動能，以及優化公司治理，以及最後一項是為員工與股東創造價值。最終形塑出創新方程式，落實新創思維過程，也同時順利登上創新板。
臺灣創新板與國家政策同一陣線，打造臺灣新價值，完成進入資本市場最後一哩路
本次《第一島鏈新創對話論壇》也邀請到臺灣證券交易所上市二部副經理陳長惠，他分享創新板在兩年前成立後，目前已掛牌上市 7家、待掛牌 3家，2024年預計至少10家數位雲端的新創企業申請上市。
臺灣新創產業蓬勃發展，在國際上已被肯定為「超級創新國」，面臨全球經濟轉型及產業創新的關鍵時刻，臺灣創新板將以集中市場籌資功能及資本市場資源，支持新創企業擴張發展及維持競爭力。
此外，今年也針對發行面、交易面規定持續鬆綁，以行動具體支持創新性企業發展，期望創新板未來能成為亞太地區科技創新最佳籌資平台，幫助更多新創登板，形成更具規模的新經濟產業上市聚落。
展望未來，證交所將持續爭取更多具發展潛力、影響力及創新性的好公司加入臺灣創新板，發揮Home Market主場優勢，豐富新經濟多元產業聚落。