澳洲總理遊北京天壇、晚間會晤習近平，《紐約時報》：兩國關係走向有限度和解

澳洲總理遊北京天壇 今會晤習近平

（中央社）澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今（6）晚將與中國國家主席習近平會晤，他在今日上午前往北京天壇參訪，並特別在首位訪問中國的澳洲總理惠特林（Gough Whitlam）50年前在天壇留影的圍牆邊拍照留念。

艾班尼斯4日至7日訪問中國、今晚會晤中國領導人習近平。這是澳洲總理16年來首次訪中，今年也正逢惠特林成為首位訪中的澳洲領導人50週年。

艾班尼斯與澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）在中國駐澳洲大使肖千陪同下，一同參訪北京天壇。

艾班尼斯並在50年前惠特林在天壇留影的地點拍照留念。

艾班尼斯於社群平台X（前Twitter）分享照片表示，北京這50年來改變許多，但不變的是澳中兩國的接觸依舊非常重要。

It is 50 years since Gough Whitlam became the first Australian Prime Minister to visit China.



Since he visited the Temple of Heaven in Beijing much has changed.



But what is constant is that engagement between our two countries remains important. pic.twitter.com/NInb093o3J — Anthony Albanese (@AlboMP) November 6, 2023

澳洲總理艾班尼斯：澳中改善關係 出現正面跡象

（中央社）澳洲總理艾班尼斯今日展開北京訪問行程，並準備與中國國家主席習近平進行會談。他表示，已看到澳中關係改善的「正面跡象」。

近年來澳中兩國齟齬不斷，如今艾班尼斯預期與中國領導人展開「建設性討論」，他也認同最近雙邊貿易關係已有改善。

艾班尼斯說：「我認為（兩國關係）有好轉的跡象，我們已消除部分雙邊貿易障礙。」

北京從2020年開始凍結兩國關係，以表達對澳洲一系列政策的不滿。

此前，澳洲的種種舉措惹惱北京，包括禁止華為參與澳洲的5G網路建設競標、限制中國擴大影響力的活動、批評北京打壓香港抗議者，以及呼籲追溯COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情起源等；中國則暫停部長級會議，並對煤炭、大麥和葡萄酒等一系列澳洲商品課徵懲罰性關稅，以作為回應。

工黨籍的艾班尼斯2022年5月上任後，力圖改善對中關係，並承諾讓澳洲與最大貿易夥伴中國的關係趨於穩定。

艾班尼斯今日上午參觀北京天壇之後表示，中國放寬部分澳洲產品的進口禁令後，雙方的氣氛、貿易量都得到改善。

艾班尼斯還說：「我們必須在某些領域與中國展開合作，必要時也會向中方提出不同意見。」

他強調：「中國是我國最重要的貿易夥伴，占澳洲總出口的25%以上。我們有四分之一的工作機會都仰賴貿易，所以兩國關係非常重要。」

澳洲總理訪中將會習近平 分析：兩國關係走向有限度和解

（中央社）澳洲總理艾班尼斯正訪問中國，並將與中國國家主席習近平會面，《紐約時報》（The New York Times）今日指出，中澳兩國的和解正在取得進展，但仍有限度。

艾班尼斯4日至7日訪中，接連訪問上海和北京，這是7年來首度有澳洲總理訪問中國，並預計會見中國國家主席習近平，在發生影響數十億美元貿易的外交齟齬後，兩國試圖改善關係。

《紐時》6日報導，分析人士認為，對中國來說，歡迎澳洲重返的原因不僅僅是商業，自從習近平取消了國家主席任期限制，讓自己成為終身領導人以來，他在國內外的做法已讓許多國家怨聲載道，包括澳洲，這些國家曾把中國作為他們最大的貿易夥伴。

例如菲律賓現已變得傾向美國，部分原因是中國對南海的水域存在主權主張，並在有爭議水域採取了挑釁性的做法；另印度2020年在邊境地區與中國發生衝突之後也擴大了與美國的防務關係，將中國視為更大的威脅。

亞洲協會（Asia Society）澳洲分會的常駐學者馮康雲（Courtney J.Fung）提到，中國在該地區的力量投射已讓人不滿，並破壞了本國作為負責任大國的形象，「努力與澳洲建立更積極的關係能幫助中國修復它在該地區的形象。」

不過，中國能在多大程度上修復聲譽仍是個懸而未決的問題；一項最近調查發現，75%的澳洲民眾將中國視為在未來20年對澳洲構成軍事威脅的國家，顯示人們對中國政府意圖的高度懷疑。

澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）去（2022）年12月，在北京與中國外交部長王毅會晤，有記者提問，中國政府曾在一段時間裡阻止兩國的政府部長通電話，兩國關係是否已在那之後回暖，黃英賢當時回答說：「冰在融化，但速度不快。」

《紐時》指出，艾班尼斯此行代表著兩國在不信任的道路上行進了一段時間後，在穩定經濟和外交關係方面邁出了一小步。但焦慮和安全擔憂依然存在。

史丹佛大學國際問題學者梅惠琳（Oriana Skylar Mastro）表示，中國不會很快改變方向，或重新開放，無論是在政治、經濟還是軍事方面。

紐時指出，艾班尼斯訪中之前，10月底先赴華盛頓與美國總統拜登（Joe Biden）會面，拜登曾示警澳洲小心謹慎，不要對中國的承諾有太多的投入，艾班尼斯可能會留心這個建議。

澳媒正面看待澳洲總理訪中 關注CPTPP安全議題

（中央社）澳洲總理艾班尼斯正在中國訪問，預計今晚會見中國領導人習近平。澳洲媒體普遍對艾班尼斯的中國行持正面看法，並關注艾班尼斯對中國盼加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）之回應。

《澳洲人報》（The Australian）社論指出，關係正常化對兩國關係至關重要，但同時強調，若中國停止侵略行為，特別是在南海地區，才有助於緩和區域緊張局勢。

艾班尼斯4日至7日訪問中國，這是16年來首位澳洲總理訪問中國，被視為緩和澳洲與中國近年緊張關係的重要訪問。

《澳洲人報》今社論以「正向的開局」描述艾班尼斯的中國行。社論指出，艾班尼斯為支持中國加入CPTPP會員的可能性敞開了大門，這有風險，也帶來機會。東京與美國都擔憂北京可能利用在CPTPP的會員資格，加強中國在全球商業的主導地位。