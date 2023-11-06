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2023/11/06,
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澳洲總理遊北京天壇、晚間會晤習近平，《紐約時報》：兩國關係走向有限度和解

澳洲總理遊北京天壇、晚間會晤習近平，《紐約時報》：兩國關係走向有限度和解
澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）4日至7日訪問中國，今（6）日上午他前往北京天壇參訪，並特別在首位訪問中國的澳洲總理惠特林（Gough Whitlam）50年前在天壇留影的圍牆邊拍照留念。｜Photo Credit: Anthony Albanese 

我們想讓你知道的是

澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）去（2022）年12月，在北京與中國外交部長王毅會晤，有記者提問，中國政府曾在一段時間裡阻止兩國的政府部長通電話，兩國關係是否已在那之後回暖，黃英賢當時回答說：「冰在融化，但速度不快。」《紐時》指出，艾班尼斯此行代表著兩國在不信任的道路上行進了一段時間後，在穩定經濟和外交關係方面邁出了一小步。但焦慮和安全擔憂依然存在。

澳洲總理遊北京天壇 今會晤習近平

（中央社）澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今（6）晚將與中國國家主席習近平會晤，他在今日上午前往北京天壇參訪，並特別在首位訪問中國的澳洲總理惠特林（Gough Whitlam）50年前在天壇留影的圍牆邊拍照留念。

艾班尼斯4日至7日訪問中國、今晚會晤中國領導人習近平。這是澳洲總理16年來首次訪中，今年也正逢惠特林成為首位訪中的澳洲領導人50週年。

艾班尼斯與澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）在中國駐澳洲大使肖千陪同下，一同參訪北京天壇。

艾班尼斯並在50年前惠特林在天壇留影的地點拍照留念。

艾班尼斯於社群平台X（前Twitter）分享照片表示，北京這50年來改變許多，但不變的是澳中兩國的接觸依舊非常重要。

澳洲總理艾班尼斯：澳中改善關係 出現正面跡象

（中央社）澳洲總理艾班尼斯今日展開北京訪問行程，並準備與中國國家主席習近平進行會談。他表示，已看到澳中關係改善的「正面跡象」。

近年來澳中兩國齟齬不斷，如今艾班尼斯預期與中國領導人展開「建設性討論」，他也認同最近雙邊貿易關係已有改善。

艾班尼斯說：「我認為（兩國關係）有好轉的跡象，我們已消除部分雙邊貿易障礙。」

北京從2020年開始凍結兩國關係，以表達對澳洲一系列政策的不滿。

此前，澳洲的種種舉措惹惱北京，包括禁止華為參與澳洲的5G網路建設競標、限制中國擴大影響力的活動、批評北京打壓香港抗議者，以及呼籲追溯COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情起源等；中國則暫停部長級會議，並對煤炭、大麥和葡萄酒等一系列澳洲商品課徵懲罰性關稅，以作為回應。

工黨籍的艾班尼斯2022年5月上任後，力圖改善對中關係，並承諾讓澳洲與最大貿易夥伴中國的關係趨於穩定。

艾班尼斯今日上午參觀北京天壇之後表示，中國放寬部分澳洲產品的進口禁令後，雙方的氣氛、貿易量都得到改善。

艾班尼斯還說：「我們必須在某些領域與中國展開合作，必要時也會向中方提出不同意見。」

他強調：「中國是我國最重要的貿易夥伴，占澳洲總出口的25%以上。我們有四分之一的工作機會都仰賴貿易，所以兩國關係非常重要。」

澳洲總理訪中將會習近平 分析：兩國關係走向有限度和解

（中央社）澳洲總理艾班尼斯正訪問中國，並將與中國國家主席習近平會面，《紐約時報》（The New York Times）今日指出，中澳兩國的和解正在取得進展，但仍有限度。

艾班尼斯4日至7日訪中，接連訪問上海和北京，這是7年來首度有澳洲總理訪問中國，並預計會見中國國家主席習近平，在發生影響數十億美元貿易的外交齟齬後，兩國試圖改善關係。

《紐時》6日報導，分析人士認為，對中國來說，歡迎澳洲重返的原因不僅僅是商業，自從習近平取消了國家主席任期限制，讓自己成為終身領導人以來，他在國內外的做法已讓許多國家怨聲載道，包括澳洲，這些國家曾把中國作為他們最大的貿易夥伴。

例如菲律賓現已變得傾向美國，部分原因是中國對南海的水域存在主權主張，並在有爭議水域採取了挑釁性的做法；另印度2020年在邊境地區與中國發生衝突之後也擴大了與美國的防務關係，將中國視為更大的威脅。

亞洲協會（Asia Society）澳洲分會的常駐學者馮康雲（Courtney J.Fung）提到，中國在該地區的力量投射已讓人不滿，並破壞了本國作為負責任大國的形象，「努力與澳洲建立更積極的關係能幫助中國修復它在該地區的形象。」

不過，中國能在多大程度上修復聲譽仍是個懸而未決的問題；一項最近調查發現，75%的澳洲民眾將中國視為在未來20年對澳洲構成軍事威脅的國家，顯示人們對中國政府意圖的高度懷疑。

澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）去（2022）年12月，在北京與中國外交部長王毅會晤，有記者提問，中國政府曾在一段時間裡阻止兩國的政府部長通電話，兩國關係是否已在那之後回暖，黃英賢當時回答說：「冰在融化，但速度不快。」

《紐時》指出，艾班尼斯此行代表著兩國在不信任的道路上行進了一段時間後，在穩定經濟和外交關係方面邁出了一小步。但焦慮和安全擔憂依然存在。

史丹佛大學國際問題學者梅惠琳（Oriana Skylar Mastro）表示，中國不會很快改變方向，或重新開放，無論是在政治、經濟還是軍事方面。

紐時指出，艾班尼斯訪中之前，10月底先赴華盛頓與美國總統拜登（Joe Biden）會面，拜登曾示警澳洲小心謹慎，不要對中國的承諾有太多的投入，艾班尼斯可能會留心這個建議。

澳媒正面看待澳洲總理訪中 關注CPTPP安全議題

（中央社）澳洲總理艾班尼斯正在中國訪問，預計今晚會見中國領導人習近平。澳洲媒體普遍對艾班尼斯的中國行持正面看法，並關注艾班尼斯對中國盼加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）之回應。

《澳洲人報》（The Australian）社論指出，關係正常化對兩國關係至關重要，但同時強調，若中國停止侵略行為，特別是在南海地區，才有助於緩和區域緊張局勢。

艾班尼斯4日至7日訪問中國，這是16年來首位澳洲總理訪問中國，被視為緩和澳洲與中國近年緊張關係的重要訪問。

《澳洲人報》今社論以「正向的開局」描述艾班尼斯的中國行。社論指出，艾班尼斯為支持中國加入CPTPP會員的可能性敞開了大門，這有風險，也帶來機會。東京與美國都擔憂北京可能利用在CPTPP的會員資格，加強中國在全球商業的主導地位。


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