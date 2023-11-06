照陸委會意思，徐春鶯如果當選立委，可能會是台灣第一次要中國人放棄「國籍」

民眾黨不分區可能立委提名人、台灣新住民發展協會理事長徐春鶯因陸配身份，參選資格備受爭議。綜觀目前各界意見大多認為現行法令無從要求中國人「放棄國籍」，唯有大陸委員會（陸委會）最為篤定，今（11月6日）重申不論本籍為何，雙重國籍的中華民國國民欲擔任公職，都應依法放棄他國國籍。

徐春鶯日前接受媒體專訪時表示，她申請中華民國身分證時，已放棄中國「戶籍」，而根據中華民國憲法「兩岸互不承認、互不隸屬」，沒有放棄中國「國籍」這件事。徐春鶯也強調，她取得中華民國身分證時，已經繳回中國的護照、身分證等。

徐春鶯的說法正確嗎？為什麼是放棄「戶籍」而不是「國籍」？東吳大學全球華商研究中心諮委施威全撰文指出，中華民國與中華人民共和國互不承認，兩岸關係依法以戶籍定義兩岸人民，不是國籍；只有放棄戶籍，沒有放棄國籍這回事，也無從放棄。只有台灣宣示法理台獨，把陸配當外國人，才有「放棄其國籍」的問題。

兩岸關係複雜，東海大學政治系教授邱師儀接受《關鍵評論網》訪問表示，徐春鶯的案例帶出陸配在台從政的議題，提供一個討論政策、配套的機會。他認為如果限制特定背景的人士從事，恐有違人權、帶有歧視，而且依照現有法律，無從要求中國人「放棄國籍」。

邱師儀建議，政府可以考慮立法，明定所有人，不只中國配偶，也包括依循其他方式歸化成台灣公民的中國人，如要擔任公職人員，就不得主張一國兩制、或倡導共產黨在台政權的合法性。但他也認為，現階段中國的配偶，無論男女，如果真的愛台灣，應該避免從政，等台灣有正常國家地位，或中國民主化之後，再來從政也不算遲。

台灣首位獲政黨提名為不分區立委的陸配、現任桃園市新住民家庭服務中心副執行長的牛春茹日前受訪時表示，2020年她曾獲國民黨提名為不分區立委候選人，當時根本不存在放棄中國籍的問題，他也沒有被這樣要求。不過由於牛春茹未排入安全名單，未能遞補當選立委，沒有碰上公職就任前的國籍問題。

Photo Credit: 中央社 民眾黨不分區名單擬納入台灣新住民發展協會理事長徐春鶯（中）引發各界議論，徐春鶯5日下午親上火線做出回應。圖左為桃園市新住民文化交流協會創會會長牛春茹。

雖然學者專家都說依法無從要求，但陸委會的看法顯然不同。陸委會主委邱太三日前接受鏡電視專訪時則指出，候選人、當選人、就任公職有不同階段的「身份」，需依循不同的法律，主管機關也有所不同。

在參選階段，邱太三指出，根據陸委會主責的《兩岸人民關係條例》，陸配只要拿到中華民國身分證，10年後就可以登記為候選人，這階段「沒有要求放棄國籍」。但選上之後就必須遵照《國籍法》、《公務人員任用法》相關規範，這些事由不同部會負責，如《國籍法》的主管機關為內政部。

邱太三說明，公務員要對國家有忠誠義務，這是《國籍法》為什麼不允許雙重國籍的原因，從制度上排除具雙重國籍者之忠誠義務衝突。另外也須依照《憲法》上的平等原則，要求所有公職人員放棄外國國籍，像是副總統參選人賴佩霞、國民黨立委溫玉霞也都放棄美國國籍。

Photo Credit: 中央社 鴻海創辦人郭台銘（左）宣布投入2024總統大選，公布副總統人選為藝人賴佩霞（右）。

陸委會今下午發布聲明，再次強調，無論另外具備哪一國國籍，只要是中華民國國民而有雙重國籍者，欲擔任公職時都應依法放棄他國國籍。

陸委會聲明指出，基於兩岸關係之特殊性，原籍中國人士欲取得台灣人民身分，《兩岸人民關係條例》僅要求其註銷中國戶口登記，但依中共法律規定，註銷在中國的戶口登記，並非喪失國籍。

這是因為《兩岸人民關係條例》的立法目的在規範涉及兩岸人民往來交流有關之權利義務事項，不處理國籍等憲政層次或兩岸定位等議題。

陸委會也澄清，登記參選和當選就職的法律要件不同。考量陸配對於我國自由民主憲政秩序認知之差異，又希望他們更融入與認識台灣社會及公共議題，故規定設籍滿10年後即可登記參選。

至於參選活動以及當選後任職之資格條件，《兩岸人民關係條例》並未規定，因此應與所有國人一樣，適用各《選舉罷免法》、《國籍法》、《公務人員任用法》及其他相關法令。

陸委會進一步指出，《國籍法》第20條第4項規定「中華民國國民兼具外國國籍者，擬任本條所定應受國籍限制之公職時，應於就（到）職前辦理放棄外國國籍，並於就（到）職之日起一年內，完成喪失該國國籍及取得證明文件。但其他法律另有規定者，從其規定」。

既然上述條文的適用對象為「中華民國國民」，不論其本籍為中華民國，或原籍為外國、中國大陸，凡中華民國國民而有雙重國籍者，欲擔任公職時都應依法放棄他國國籍。

《關鍵評論網》致電內政部戶政司，科長吳信德低調表示，涉及大陸人士的事務，交由陸委會回應說明。吳信德坦言，這應是第一次處理這樣的問題，還要看後續發展，未來涉及參政資格的審核，也需涵蓋中選會意見，不是只有內政部在處理。

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核稿編輯：邱宜君