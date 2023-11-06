照陸委會意思，徐春鶯如果當選立委，可能會是台灣第一次要中國人放棄「國籍」
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兩岸關係特殊，依法以「戶籍」定義兩岸人民，不是「國籍」。原籍中國人士欲取得台灣人民身分，我國僅要求其註銷中國戶口登記，但依中共法律規定，註銷在中國的戶口登記，並非「喪失國籍」。
民眾黨不分區可能立委提名人、台灣新住民發展協會理事長徐春鶯因陸配身份，參選資格備受爭議。綜觀目前各界意見大多認為現行法令無從要求中國人「放棄國籍」，唯有大陸委員會（陸委會）最為篤定，今（11月6日）重申不論本籍為何，雙重國籍的中華民國國民欲擔任公職，都應依法放棄他國國籍。
徐春鶯日前接受媒體專訪時表示，她申請中華民國身分證時，已放棄中國「戶籍」，而根據中華民國憲法「兩岸互不承認、互不隸屬」，沒有放棄中國「國籍」這件事。徐春鶯也強調，她取得中華民國身分證時，已經繳回中國的護照、身分證等。
徐春鶯的說法正確嗎？為什麼是放棄「戶籍」而不是「國籍」？東吳大學全球華商研究中心諮委施威全撰文指出，中華民國與中華人民共和國互不承認，兩岸關係依法以戶籍定義兩岸人民，不是國籍；只有放棄戶籍，沒有放棄國籍這回事，也無從放棄。只有台灣宣示法理台獨，把陸配當外國人，才有「放棄其國籍」的問題。
兩岸關係複雜，東海大學政治系教授邱師儀接受《關鍵評論網》訪問表示，徐春鶯的案例帶出陸配在台從政的議題，提供一個討論政策、配套的機會。他認為如果限制特定背景的人士從事，恐有違人權、帶有歧視，而且依照現有法律，無從要求中國人「放棄國籍」。
邱師儀建議，政府可以考慮立法，明定所有人，不只中國配偶，也包括依循其他方式歸化成台灣公民的中國人，如要擔任公職人員，就不得主張一國兩制、或倡導共產黨在台政權的合法性。但他也認為，現階段中國的配偶，無論男女，如果真的愛台灣，應該避免從政，等台灣有正常國家地位，或中國民主化之後，再來從政也不算遲。
台灣首位獲政黨提名為不分區立委的陸配、現任桃園市新住民家庭服務中心副執行長的牛春茹日前受訪時表示，2020年她曾獲國民黨提名為不分區立委候選人，當時根本不存在放棄中國籍的問題，他也沒有被這樣要求。不過由於牛春茹未排入安全名單，未能遞補當選立委，沒有碰上公職就任前的國籍問題。
雖然學者專家都說依法無從要求，但陸委會的看法顯然不同。陸委會主委邱太三日前接受鏡電視專訪時則指出，候選人、當選人、就任公職有不同階段的「身份」，需依循不同的法律，主管機關也有所不同。
在參選階段，邱太三指出，根據陸委會主責的《兩岸人民關係條例》，陸配只要拿到中華民國身分證，10年後就可以登記為候選人，這階段「沒有要求放棄國籍」。但選上之後就必須遵照《國籍法》、《公務人員任用法》相關規範，這些事由不同部會負責，如《國籍法》的主管機關為內政部。
邱太三說明，公務員要對國家有忠誠義務，這是《國籍法》為什麼不允許雙重國籍的原因，從制度上排除具雙重國籍者之忠誠義務衝突。另外也須依照《憲法》上的平等原則，要求所有公職人員放棄外國國籍，像是副總統參選人賴佩霞、國民黨立委溫玉霞也都放棄美國國籍。
陸委會今下午發布聲明，再次強調，無論另外具備哪一國國籍，只要是中華民國國民而有雙重國籍者，欲擔任公職時都應依法放棄他國國籍。
陸委會聲明指出，基於兩岸關係之特殊性，原籍中國人士欲取得台灣人民身分，《兩岸人民關係條例》僅要求其註銷中國戶口登記，但依中共法律規定，註銷在中國的戶口登記，並非喪失國籍。
這是因為《兩岸人民關係條例》的立法目的在規範涉及兩岸人民往來交流有關之權利義務事項，不處理國籍等憲政層次或兩岸定位等議題。
陸委會也澄清，登記參選和當選就職的法律要件不同。考量陸配對於我國自由民主憲政秩序認知之差異，又希望他們更融入與認識台灣社會及公共議題，故規定設籍滿10年後即可登記參選。
至於參選活動以及當選後任職之資格條件，《兩岸人民關係條例》並未規定，因此應與所有國人一樣，適用各《選舉罷免法》、《國籍法》、《公務人員任用法》及其他相關法令。
陸委會進一步指出，《國籍法》第20條第4項規定「中華民國國民兼具外國國籍者，擬任本條所定應受國籍限制之公職時，應於就（到）職前辦理放棄外國國籍，並於就（到）職之日起一年內，完成喪失該國國籍及取得證明文件。但其他法律另有規定者，從其規定」。
既然上述條文的適用對象為「中華民國國民」，不論其本籍為中華民國，或原籍為外國、中國大陸，凡中華民國國民而有雙重國籍者，欲擔任公職時都應依法放棄他國國籍。
《關鍵評論網》致電內政部戶政司，科長吳信德低調表示，涉及大陸人士的事務，交由陸委會回應說明。吳信德坦言，這應是第一次處理這樣的問題，還要看後續發展，未來涉及參政資格的審核，也需涵蓋中選會意見，不是只有內政部在處理。
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核稿編輯：邱宜君
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ASUS Vivobook 16X搭載NVIDIA GeForce RTX 4060筆記型電腦GPU加速創意奔放！身兼教授與創作者多重身分，劉辰岫博士擁抱AI也善用軟硬體設備，展現藝術手法新樣貌
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國立陽明交通大學應用藝術研究所助理教授劉辰岫，他擁有多重斜槓身份，對於 在藝術概念、媒材呈現，不斷追求創新的創作者而言，勢必要有好的工具輔助。ASUS Vivobook 16X筆電搭載NVDIA GeForce RTX 4060筆記型電腦GPU，提供創作者最佳利器，輕薄同時兼顧效能與便利，幫助創作者盡情揮灑創意無後顧之憂。
物理學博士、藝術家、科學家，看似迥異的角色，無痕融合在國立陽明交通大學應用藝術研究所助理教授劉辰岫的人生軌跡之中。在劉辰岫眼中，科學與藝術的本質相同，只是科學重探究（Exploration）、藝術重表現（Expression），愛科學也愛藝術的他，成為一位跨界創作者。
近年生成式AI的出現，劉辰岫認為新科技模糊人機界線，但不會取代藝術家，而是讓人更有效率創作。其中，將創意化為作品的關鍵，來自搭載新一代筆電GPU、攜帶方便且效能優異的創作者筆電，不但能縮短設計軟體的運算執行時間；在場域內更能即時呈現展演互動藝術效果。
從編碼源頭展開實驗性創作，NVIDIA GPU加速生成式AI創意流暢落地
近期劉辰岫將Gen AI工具融入創作，從程式編碼層次切入，選擇在Python、TensorFlow程式語言架構，餵養大量資料並訓練AI生成不同藝術形式的媒材或風格。
「我們經常會使用深度學習模型VGG-16、VGG-19來處理圖像運算，因為資料量大、參數也多，過去輸入的圖片動輒10多萬張，需兩三天時間才能算完；現在因為有GeForce RTX 40系列GPU，可以在三至四個小時內完成，運算效率大幅提升。」劉辰岫解釋。
由於劉辰岫的藝術手法相當具實驗性，往往需要反覆輸入新的參數觀察成果，強勁、即時的GPU運算能量，加上輕巧便攜的ASUS創作筆電，讓互動藝術可以在實驗室，甚至展覽、劇場立刻呈現效果。
劉辰岫接著分享他經常使用的創作程式之一，像是3D運算軟體Blender，本身就相當「吃」顯示卡效能。若是開啟GPU加速OptiX光線追蹤技術，在創作時就能縮短畫面渲染所需時間。他舉例，「有次我們擷取台灣衛星地形的數據來做模型，資料量非常大，如果GPU效能不夠強，光是模型在電腦內要翻一個面，就要耗費不少時間，或可能遭遇畫面卡頓情況。」
「我發現在搭載GeForce RTX GPU的硬體上使用設計軟體，作業流程相當流暢，而且這裡強調的速度感，不光是節省時間，更是加速創意産生，可說是藝術創作的催化劑。」劉辰岫解釋。除了受惠NVIDIA Studio加快軟體運行，也要搭配具備優異規格的筆記型電腦，來提升使用者的操作體驗。
ASUS Vivobook抓住設計者品味，一台筆電助攻藝術展演完美呈現
劉辰岫分享他近期常「玩」的一款筆電ASUS Vivobook 16X，搭載NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 筆記型電腦GPU及專屬免費的NVIDIA Studio驅動程式，滿足工作或創作等多元需求。身為藝術家，對產品本身的設計也相當講究，「這款筆電外觀簡約，很適合給現代藝術家與設計師展現個人品味，加上頂級運算效能，等於是兼具美學與便利。」劉辰岫解釋。
身為教授，平時工作要一邊備課，也會一邊持續創作，需要長時間盯著螢幕。如何在色彩飽和與眼睛疲勞取得平衡，ASUS Vivobook 16X給出答案。
劉辰岫提到他相當喜歡這款筆電的NanoEdge窄邊框設計，16吋螢幕佔比整台筆電達86%，2.5K 144Hz顯示器色彩對比非常飽滿，在處理彩度高圖片或動畫素材時候，觀察到不同層次的效果皆能細膩呈現。加上這台筆電螢幕通過德國萊因TÜV低藍光護眼認證，長時間操作對眼睛也不會造成明顯負擔。
每個藝術作品展現在觀看者之前，背後往往需耗費相當多道工序進行調校。劉辰岫就提到，有些建模軟體的操作介面配置相當多按鈕，如果筆電螢幕太小，可能就會點錯或看不清楚。ASUS Vivobook 16X具備16吋16：10螢幕，不僅觀看視覺體驗更提升，螢幕轉軸還能180度轉動，對於要跟其他創作者或學生討論時，也能迅速攤平讓對方看到螢幕上的資訊。
此外，ASUS Vivobook 16X搭載最新 MUX 獨顯直連開關，可以選擇「獨立顯示卡模式」以實現低延遲、優化遊戲和其他密集型工作的體驗，或選擇「混合模式」以延長電池壽命。採用NVIDIA Ada Lovelace 架構的頂級 NVIDIA GeForce RTX™ 4060 顯示卡。無論是剛開始踏上創意之旅，或是需要處理專業級渲染或直播，在光線追蹤、AI 加速及 GDDR6 高速記憶體等進階顯示卡功能加持下，順暢完成一切任務，實現最佳效能和穩定性。了解更多：ASUS Vivobook 16X
共創成為未來新藝術表現手法，NVIDIA Omniverse實現遠距藝術協作
從小喜歡探究科學，領略到物理學的美，接續因為人文學思的薰陶，將藝術創作當成自我與社會對話的敘事手段。從劉辰岫經手的作品，可以看到一個很重要的元素，也就是他喜愛探究自然、科技與人類的複雜關係。
「在新媒體科技藝術的領域，協作已經是非常主流的工作模式，藝術家各自在不同的時空背景創作，但也需要把數位資料相互傳送，才能展開下個工作階段。」劉辰岫表示。
對於藝術創作者的需求，NVIDIA打造了一個NVIDIA Omniverse平台，等於是3D工作流程的互連中樞，讓創作者能即時同步創作，取代過去的線性流程。加上運用OpenUSD功能，也就是把檔案轉成相同USD格式，創作者得以更有效率發想創意、實現協作。
對於像劉辰岫這樣擁有多種協槓身分，同時在藝術概念、媒材呈現，不斷追求創新的創作者而言，有好的工具輔助可謂如虎添翼。劉辰岫最後表示，「創作過程當中，我很看重『流暢性』這項元素，ASUS Vivobook 16X以及搭載的GeForce RTX 4060筆電 GPU，等於是給予創作者最強的武器，不僅兼顧效能與便利性，在創作路上無後顧之憂。」
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