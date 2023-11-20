《Google公關總監的職場慢爬成功學》：每當我開始顧慮年齡問題，就會想起劍道的謙卑
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年長的練習生以誠懇的態度，向年輕的高段位者請益，或針對自己需要加強的地方進行提問。這一刻，總會讓我再次體認到，無論是年紀也好，經歷也好，在實力面前都毫無用武之地。
文：鄭金慶淑
即使撐不過三分鐘，依然學了劍道十四年
那天，外面下著傾盆大雨。我一如往常地在清晨醒來，然後前往劍道館。由於天氣實在太惡劣，館內幾乎沒什麼人。練習到一半時，天花板居然開始漏水。正當我納悶著這是怎麼一回事時，水滴突然變成水柱，水逐漸淹沒地面。
我趕緊結束練習衝進淋浴間，結果連淋浴間也變成一片汪洋，這下該如何是好……我毫不遲疑地穿著劍道服拎起包包，迅速逃離地下室。外面也已成了水鄉澤國，停車場積水淹過膝蓋，車子無法行駛。在這樣的情況下，我只好下車步行到公司附近的地鐵站。
想像一下這個畫面，一名身穿深藍色劍道服的女子，在水及腰間的江南站街道上行走，我能感覺到路上行人紛紛對我投以異樣眼光。寬鬆的劍道服褲也被水浸濕黏在大腿上，但我並不在意，仍在水中大步地往前走。問題是到了公司後，我的一身裝扮嚇到了一樓大廳的接待人員，為了躲避他人異樣眼光，我立刻箭步衝向電梯口，在心裡默默祈禱著：「拜託，電梯裡千萬不要有任何人。」
結果卻事與願違，電梯裡擠滿了將近二十個人。天啊！居然還有我認識的人。「那個，劍道館淹水了所以……」我低聲地解釋道。眼睛緊盯著電梯上升的樓層數，巴不得趕快進到辦公室。
只要撐過三分鐘就好
在Google裡，只要提到「露易絲」，大家就會問：「是那個會劍道的人嗎？」在過去十四年內，「劍道」這項運動儼然已經成了我的代名詞。我在四十歲那年開始學劍道，五十歲那年考到劍道四段。說來有點不好意思，不過現在的我，也可以稱得上是劍道教練。
許多人問我，這麼多運動當中，我唯獨鍾情於劍道的原因為何？我的答案是：「看起來很酷啊！」因為當同事或朋友問起最近在做什麼運動時，比起回答「上健身房」或「跑步」，如果回答「練劍道」，反應就會明顯不同。
清晨醒來後就不太容易再入睡的我，近十年來每天早上都是第一個抵達道館，負責開門進館內開燈。以擦道館地板作為一天的開始，對我來說是一種儀式，是準備好開啟一天的儀式。冬天時地板冷得像冰塊，夏天時地板因濕氣變得黏膩，也讓我藉此學會體貼他人。接著和同學們一起認真苦練，努力運動一個半小時後，即使在寒冷的冬天，依舊是汗流浹背。
每天在熱血的氣氛中做完練習，然後所有的同學會雙手合十，以冥想作為結束。在冥想過程中，回想當天練習的狀態，同時讓身心恢復平靜——我喜歡練習劍道的每一刻。
然而，我的實力和對劍道的熱愛成強烈反比。我幫自己取了個綽號，在道館內人稱「電光石火」，說的就是我。如果是誇獎我的攻擊力如電光石火般迅速，那當然是再好不過的了。可惜的是，這個綽號的由來，是因為我輸掉比賽的速度猶如電光石火。我參加過區賽、市賽、全國大賽等無數場比賽，大部分的時間都是在等待中度。等其他組全數比完，至少都要等上三、四個小時以上。
但令人喪氣的是，在歷經焦急漫長的等待後，我的比賽從開始到結束，卻只花了短短三十秒。對手很快就奪得兩分，我猶如電光石火般輸了比賽，回到原本的位置上。早上一大早出門，等到下午比賽結束，我上場的時間只有三十秒。因此，我的目標不是在比賽中獲勝，而是「撐過三分鐘就好」。
越想表現好反而越容易放棄
即使練了一年，實力依舊沒有增長；即使練了三年，似乎還在原地踏步。雖然頭腦可以理解，但當身體跟不上時，難免會開始懷疑為什麼運動讓自己壓力這麼大？是否該繼續這種會讓自己失去信心的運動？別人也跟我一樣嗎？待在道館的這段期間內，經常看到不少人練了三個月、六個月就放棄。
館長經常如此說道：「劍道這項運動最難教的初學者，正是社會上的成功人士。學生或年輕人很容易撐過一年，但社會上所謂的成功人士們，卻往往撐不到一年。這是因為他們不習慣剛學習新運動時的生疏感，再加上無法克服失敗的挫折感，覺得自己表現很差勁，就算花時間練習，也看不到任何成效，因此很快就放棄。」
或許是因為無法接受不管做任何事都很厲害，到哪裡都備受肯定的自己，卻連一項運動都做不好吧！在職場上一路順遂，不斷升遷的高成就者，難以接受自己在運動這方面落於人後的事實。不僅無法贏過別人，再怎麼努力依舊徒勞無功，那種心情遠比想像中來得更糟糕。尤其是看到年輕人明明起步比自己晚，實力卻超越自己，心裡更是難受。
是Google裡年紀最大的職員又何妨？
在Google裡忙碌地度過了一年又一年，我在公司的年齡排行也躍升至前幾名，最後我終於變成公司內年紀最大的人，成為在Google服務最久的員工，比我晚進公司的人，遠多過比我早進公司的人。有一天，我突然覺得：「我都這把年紀了，還能繼續勝任這份職務嗎？」
在Google韓國工作十二年期間，執行長換過三次，我的直屬上司亞太地區公關總裁也已經換過四次。每次都是來自不同領域背景的人，個個都是菁英，能力出眾備受肯定。然而，每次看到年紀比我輕的人，爬到比我高的位置時，總是會忍不住心想：「為什麼不是我？」到了美國後，這種情況變得更嚴重。因為與我一起共事的其他總監，或位於總監之上的副總裁，大部分（事實上是全部）年紀都比我小。
但比較永遠比不完，一旦因為顧慮年齡開始自我設限，所有的一切就會像踩煞車一樣停滯不前。倘若總是習慣脫口說出：「我都這把年紀了，還得要做這種事嗎？」就會覺得自己毫無立足之地。
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臺北創業幫 2023 Global Health Tech Connects Taipei 盛大開辦，看國內外新創如何利用科技打造未來的醫學健康產業
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「臺北創業幫（Taipei Entrepreneurs Hub, TEH）」是由北市府產業發展局為了提升國際產業人才所經營的社群服務平台，專注於向國際新創圈推廣臺北的創業環境與資源，並強化國際新創團隊與臺北的企業、投資人、政府等相關單位與團隊連結，同時藉由 Demo Day 邀請全球優秀的新創探索潛在合作機會，協助新創品牌發展。
「臺北創業幫（Taipei Entrepreneurs Hub, TEH）」是由北市府產業發展局為了提升國際產業人才所經營的社群服務平台，專注於向國際新創圈推廣臺北的創業環境與資源，並強化國際新創團隊與臺北的企業、投資人、政府等相關單位與團隊連結，同時藉由 Demo Day 邀請全球優秀的新創探索潛在合作機會，協助新創品牌發展。
國際新創與北市府團隊激盪創意，建構未來大健康產業
今年度以醫療保健產業為主軸，在內科創新育成基地（t.Hub）舉辦「2023 臺北國際健康科技交流會」論壇與 Demo Day Showcase 活動，由比翼生醫創投、臺北醫學大學及臺北生技園區等企業合作夥伴，評選出來自新加坡、印度、立陶宛、捷克、美國等 6組國際傑出新創團隊，邀請來臺北參與發表會，並安排媒合會等一系列的交流活動與臺灣企業代表交流。
臺北市長蔣萬安出席下午的 Demo Day Showcase 活動談到，過去他曾以律師的身分，在矽谷協助新創團隊發展，深刻體會新創有資金募集、人才難覓、市場拓展、規模化及國際化等問題。因此，除了歡迎各國優秀新創團隊來到台北之外，他也致力於讓台北市成為一個對創業家更友善的城市，增加國際人才留駐及產業合作機會。
AI 人工智慧結合醫療保健產業，國外新創這樣做
今年掀起的 AI 人工智慧熱潮，在 2023 臺北國際健康科技交流會的 Demo Day Showcase 活動也同樣成為主流，各家新創聚焦於利用 AI 人工智慧，提高醫療保健的品質，減少傳統醫病之間的落差。
國外團隊 Humanity 利用穿戴式裝置監測，將身心及老化狀況透過 AI 量化並即時顯示於 App ，讓使用者能更瞭解健康狀況，也能朝著更長壽健康的生活型態邁進；Maya MD 打造線上 AI 個人健康助理，根據過往的病史資料及 AI 人工智慧的判斷，協助病患評估健康狀況，即時得到必要的治療與協助。
同樣搭載 AI 人工智慧平台的 Firefly，則是協助家長在養育小孩的過程中，能藉由科技的輔助，健全小孩的心理狀況，提早發現可能的心理疾病，以提供更有效的治療與幫助。iFlow 則是以人類腦波資料與機器學習辨識 ADHD 患者健康狀況，藉此預測並控制各種可能對病患造成傷害的潛在風險。立陶宛團隊 Ligence 將 AI 人工智慧導入醫學圖像分析，提升分析及檢測的速度及準確度。此外，Zima Sensor 從醫療產業中的冷鏈著手，以 IoT 結合可重複使用的包材，減少過程中所產生的耗損及廢棄物，使企業不僅能降低成本，還能朝著永續環境前進。
北市新創展現亮麗成果，持續深耕醫療保健領域
國外 6 組新創及臺北生技獎團隊也同樣展現不俗的成果，獲得 2023 年的臺北生技獎創新技術獎的錫安生技，以獨家的 IPROTON 質子標靶癌症治療系統，降低設備建置成本及合理化病患費用，造福更多癌症患者。同樣榮獲創新技術獎的得主振磬科技 EpiSonica 以振磬標靶音波刀無創熱消融治療系統，提供患者精準、安全的熱消融治療。臺北榮民總醫院醫學研究部藉由半導體晶片幹細胞自動化技術，製造臨床等級的 IPCS-MSC （IMSC）治療產品，此成果獲得 2023 年臺北生技獎跨域卓越獎的殊榮。未來也期待藉由臨床團隊與生醫產業聯手建立高效、自動化的生物晶片及檢測平台。
除了前述三家企業外，邦睿科技（Bonraybio）則選擇切入目前市場上稀少的男性不孕症整體解決方案，以其所發明的微型化高畫素顯微光學鏡頭，結合自行開發整合的軟硬體平台，再加上人工智慧演算法建立多種模型讓AI深度學習運用在影像分析，準確產出檢測結果。由醫生創立的新創企業 Dent&Co 主打 No-Code, No-Download, 跨渠道的線上平台及服務，近期更是新增了聊天機器人 CRM 給醫療專業人員，讓看診前後的體驗更加多元且便利。
最後，目前進駐於 t.Hub－內科創新育成基地的伍碩科技 5voxel ，致力於提供 3D 影像技術解決方案，像是 3D 相機設計、校正(包含結構光、雙目、TOF)、手勢辨識、人流偵測等 3D 相機應用軟體開發、3D AIoT 方案。旗下產品包含 VoxelGesture（終端 3D 手勢辨識裝置）、VoxelCount（終端 3D 人形感測並計數裝置）、3D 人臉辨識，應用的場景也十分廣泛，從醫療照護到 VR 應用都可見其蹤影，特別是飛時測距（Time of Flight, ToF）仍然是個成長中的市場，除了手機的臉部辨識外，自動駕駛、智慧家庭、智慧製造等領域都有機會受惠，國內許多半導體大廠皆對此抱持著相當高的期待，而伍碩科技 5voxel 日前也成為國際半導體廠商首家 AI 合作開發客戶。
從今年度的 Demo Day Showcase 活動可看出，國際的創業團隊展現了他們充滿活力的創新精神，國內的新創企業也同樣具備厚實的技術、問題解決能力以及極具發展性的未來。隨著世界邁入高齡化社會，大眾健康意識更加成熟的情況下，大健康產業未來的發展必然會受到更多的重視，作為產業創新領頭羊的新創亦是如此。透過臺北創業幫平台和北市府的全力支持，在將這些創新服務引進臺北的同時，也期望吸引更多優秀的國際團隊，共同充實臺北的新創能量。