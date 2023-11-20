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2023/11/20,
職場

《Google公關總監的職場慢爬成功學》：每當我開始顧慮年齡問題，就會想起劍道的謙卑

《Google公關總監的職場慢爬成功學》：每當我開始顧慮年齡問題，就會想起劍道的謙卑
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

年長的練習生以誠懇的態度，向年輕的高段位者請益，或針對自己需要加強的地方進行提問。這一刻，總會讓我再次體認到，無論是年紀也好，經歷也好，在實力面前都毫無用武之地。

文：鄭金慶淑

即使撐不過三分鐘，依然學了劍道十四年

那天，外面下著傾盆大雨。我一如往常地在清晨醒來，然後前往劍道館。由於天氣實在太惡劣，館內幾乎沒什麼人。練習到一半時，天花板居然開始漏水。正當我納悶著這是怎麼一回事時，水滴突然變成水柱，水逐漸淹沒地面。

我趕緊結束練習衝進淋浴間，結果連淋浴間也變成一片汪洋，這下該如何是好……我毫不遲疑地穿著劍道服拎起包包，迅速逃離地下室。外面也已成了水鄉澤國，停車場積水淹過膝蓋，車子無法行駛。在這樣的情況下，我只好下車步行到公司附近的地鐵站。

想像一下這個畫面，一名身穿深藍色劍道服的女子，在水及腰間的江南站街道上行走，我能感覺到路上行人紛紛對我投以異樣眼光。寬鬆的劍道服褲也被水浸濕黏在大腿上，但我並不在意，仍在水中大步地往前走。問題是到了公司後，我的一身裝扮嚇到了一樓大廳的接待人員，為了躲避他人異樣眼光，我立刻箭步衝向電梯口，在心裡默默祈禱著：「拜託，電梯裡千萬不要有任何人。」

結果卻事與願違，電梯裡擠滿了將近二十個人。天啊！居然還有我認識的人。「那個，劍道館淹水了所以……」我低聲地解釋道。眼睛緊盯著電梯上升的樓層數，巴不得趕快進到辦公室。

只要撐過三分鐘就好

在Google裡，只要提到「露易絲」，大家就會問：「是那個會劍道的人嗎？」在過去十四年內，「劍道」這項運動儼然已經成了我的代名詞。我在四十歲那年開始學劍道，五十歲那年考到劍道四段。說來有點不好意思，不過現在的我，也可以稱得上是劍道教練。

許多人問我，這麼多運動當中，我唯獨鍾情於劍道的原因為何？我的答案是：「看起來很酷啊！」因為當同事或朋友問起最近在做什麼運動時，比起回答「上健身房」或「跑步」，如果回答「練劍道」，反應就會明顯不同。

清晨醒來後就不太容易再入睡的我，近十年來每天早上都是第一個抵達道館，負責開門進館內開燈。以擦道館地板作為一天的開始，對我來說是一種儀式，是準備好開啟一天的儀式。冬天時地板冷得像冰塊，夏天時地板因濕氣變得黏膩，也讓我藉此學會體貼他人。接著和同學們一起認真苦練，努力運動一個半小時後，即使在寒冷的冬天，依舊是汗流浹背。

每天在熱血的氣氛中做完練習，然後所有的同學會雙手合十，以冥想作為結束。在冥想過程中，回想當天練習的狀態，同時讓身心恢復平靜——我喜歡練習劍道的每一刻。

然而，我的實力和對劍道的熱愛成強烈反比。我幫自己取了個綽號，在道館內人稱「電光石火」，說的就是我。如果是誇獎我的攻擊力如電光石火般迅速，那當然是再好不過的了。可惜的是，這個綽號的由來，是因為我輸掉比賽的速度猶如電光石火。我參加過區賽、市賽、全國大賽等無數場比賽，大部分的時間都是在等待中度。等其他組全數比完，至少都要等上三、四個小時以上。

但令人喪氣的是，在歷經焦急漫長的等待後，我的比賽從開始到結束，卻只花了短短三十秒。對手很快就奪得兩分，我猶如電光石火般輸了比賽，回到原本的位置上。早上一大早出門，等到下午比賽結束，我上場的時間只有三十秒。因此，我的目標不是在比賽中獲勝，而是「撐過三分鐘就好」。

越想表現好反而越容易放棄

即使練了一年，實力依舊沒有增長；即使練了三年，似乎還在原地踏步。雖然頭腦可以理解，但當身體跟不上時，難免會開始懷疑為什麼運動讓自己壓力這麼大？是否該繼續這種會讓自己失去信心的運動？別人也跟我一樣嗎？待在道館的這段期間內，經常看到不少人練了三個月、六個月就放棄。

館長經常如此說道：「劍道這項運動最難教的初學者，正是社會上的成功人士。學生或年輕人很容易撐過一年，但社會上所謂的成功人士們，卻往往撐不到一年。這是因為他們不習慣剛學習新運動時的生疏感，再加上無法克服失敗的挫折感，覺得自己表現很差勁，就算花時間練習，也看不到任何成效，因此很快就放棄。」

或許是因為無法接受不管做任何事都很厲害，到哪裡都備受肯定的自己，卻連一項運動都做不好吧！在職場上一路順遂，不斷升遷的高成就者，難以接受自己在運動這方面落於人後的事實。不僅無法贏過別人，再怎麼努力依舊徒勞無功，那種心情遠比想像中來得更糟糕。尤其是看到年輕人明明起步比自己晚，實力卻超越自己，心裡更是難受。

是Google裡年紀最大的職員又何妨？

在Google裡忙碌地度過了一年又一年，我在公司的年齡排行也躍升至前幾名，最後我終於變成公司內年紀最大的人，成為在Google服務最久的員工，比我晚進公司的人，遠多過比我早進公司的人。有一天，我突然覺得：「我都這把年紀了，還能繼續勝任這份職務嗎？」

在Google韓國工作十二年期間，執行長換過三次，我的直屬上司亞太地區公關總裁也已經換過四次。每次都是來自不同領域背景的人，個個都是菁英，能力出眾備受肯定。然而，每次看到年紀比我輕的人，爬到比我高的位置時，總是會忍不住心想：「為什麼不是我？」到了美國後，這種情況變得更嚴重。因為與我一起共事的其他總監，或位於總監之上的副總裁，大部分（事實上是全部）年紀都比我小。

但比較永遠比不完，一旦因為顧慮年齡開始自我設限，所有的一切就會像踩煞車一樣停滯不前。倘若總是習慣脫口說出：「我都這把年紀了，還得要做這種事嗎？」就會覺得自己毫無立足之地。


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