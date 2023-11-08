立冬時節常讓人咳嗽不止，吃「川貝枇杷膏」真能有效止咳嗎？

讀者Troy在2023年1月15日利用本網站的「與我聯絡」詢問：

「林教授：麻煩您講解：

1. 台灣人熟悉的＂正露丸＂ 到底有什麼成分，對醫治對醫治肚子疼 有效嗎？

2. 膚潤康是類固醇嗎？為何對皮膚戳傷如此神效？

3. 川貝枇杷膏 對喉嚨痛 咳嗽 真的有效嗎？」

我已在小時候拉肚子就會來一顆，「正露丸」裡有什麼神祕成分？一文中回答過部分問題，現在來談「川貝枇杷膏」。

我小時候吃過川貝枇杷膏，但不記得是不是因為有咳嗽或喉嚨痛。可以肯定是，我把它當成是一種享受，所以縱然沒病也會想要吃。還有，那時候我一直以為川貝是一種四川特產的貝殼（所以才會很珍貴），而枇杷則是枇杷的果實（所以才會甜甜的）。現在當然知道，這都是錯的。

不管如何，為了寫這篇文章我上網搜查，找到「京都念慈菴」在其蜜煉川貝枇杷膏商品上所公佈的成分，每一公克含有：川貝26.6mg、枇杷葉120.1mg、陳皮26.6mg、沙參26.6mg、茯苓26.6mg、瓜蔞仁26.6mg、遠志26.6mg、蓮子26.6mg、款冬花26.6mg、桔梗26.6mg、法半夏26.6mg、乾薑13.3mg、薄荷腦0.08mg、苦杏仁油1.0mg、橙皮油0.03mg、草莓香料0.33mg、菠蘿香料0.16mg、麥芽糖200mg、蔗糖330mg、蜂蜜66mg。

我就只討論川貝和枇杷葉的科學文獻。

Phto Credit:林慶順教授



川貝（也叫做川貝母）是百合科（學名：Liliaceae）貝母屬（學名：Fritillariae）植物的鱗莖。因為鱗片形狀像貝殼，所以叫做貝母。又因為四川產的貝母被認為是最好的（最具醫療功效），所以就叫做川貝母（學名：Fritillariae cirrhosae）。但是，事實上川貝母也生長在西藏、雲南、和青海。還有，因為野生的川貝母是供不應求·，所以人工栽植的就應運而生。

在我所看過關於川貝母的醫學文獻裡，寫的最好，最詳盡的是2020年發表，出自成都中醫藥大學藥學院的A Systematic Review on Traditional Uses, Sources, Phytochemistry, Pharmacology, Pharmacokinetics, and Toxicity of Fritillariae Cirrhosae Bulbus（川貝母傳統用途、來源、植物化學、藥理學、藥代動力學和毒性的系統評價）。我把其中的一段討論翻譯如下：

「在過去的幾十年裡，廣泛的研究試圖評估川貝母的藥理作用。 據我們所知，川貝母對咳嗽、咳痰、急性肺損傷、慢性阻塞性肺病、哮喘和某些類型的癌症如肺癌、結直腸癌、肝癌、子宮內膜癌癌和卵巢癌等多種疾病均有毫無例外的治療作用。 然而，其藥理作用的潛在機制仍不清楚。 例如，鎮咳和祛痰活性已在先前的研究中得到證實，但隱藏的機制尚未完全了解。 因此，今後我們應該進行更多的分子研究，以更廣泛地了解川貝母的藥理作用機制。 此外，關於川貝母或其活性成分的藥代動力學和毒性研究還不夠。 除了來自川貝母的生物鹼外，還需要更深入的評估來研究其他成分的藥代動力學。 此外，關注分子水平的毒性研究仍然是一個有前途的方向。」

從上面這段話可以看出，就中醫學的立場而言，川貝母對於多種呼吸道疾病以及癌症是具有「毫無例外」（unexceptionable）的治療作用，儘管仍然不清楚為什麼川貝母會具有這些作用。事實上，就西醫學的立場而言，上述的這些療效還沒有獲得臨床試驗的證實。

枇杷是薔薇科（學名：Rosaceae）枇杷屬（學名：Eriobotrya）的植物，下面有很多物種（species），包括Eriobotrya japonica（日本枇杷）和Eriobotrya deflexa（台灣枇杷）。

有關枇杷葉的醫學研究是以Eriobotrya japonica（日本枇杷）為主，但是這個物種的命名卻會讓人以為它的原產地是日本。在我所看過有關枇杷的論文裡，凡是有提起「原產地」的論述都是說Eriobotrya japonica的原產地是中國（或亞洲）。一篇2022年發表的分類學論文也說Eriobotrya japonica的原產地是中國。請看A TAXONOMIC REVISION OF THE GENUS ERIOBOTRYA LINDL. (ROSACEAE)【枇杷屬的分類學修訂（薔薇科）】。

在我所看過關於枇杷葉的醫學文獻裡，最新，最詳盡的是2022年發表，出自中國醫科大學附屬盛京醫院藥劑科（瀋陽）的Traditional uses, phytochemistry, pharmacology, and toxicity of Eriobotrya japonica leaves: A summary（枇杷葉的傳統用途、植物化學、藥理學和毒性：摘要）。我把它的部分摘要翻譯如下：

「Eriobotrya japonica是其屬中被研究的最多的物種。 其乾燥的葉子在傳統中草藥中被廣泛用於治療肺部炎症引起的咳嗽、哮喘和咳嗽引起的呼吸困難、胃病引起的噁心、煩躁和口渴。 此外，它在日本民間醫學中用於治療胃痛、潰瘍、慢性支氣管炎、癌症和糖尿病。枇杷葉的藥理活性支持它們在傳統中草藥中的用途。 然而，從枇杷葉中分離的純化合物的生物利用度、藥效學、藥代動力學、作用機制和構效關係等幾個方面尚未得到研究，並且需要進一步研究。」

所以，就中醫學的立場而言，枇杷葉對多種呼吸道疾病是具有療效，儘管尚不清楚其作用機制。事實上，就西醫學的立場而言，這些療效都還沒有獲得臨床試驗的證實。

總之，就針對川貝和枇杷葉的科學研究而言，川貝枇杷膏可能對喉嚨痛、咳嗽等呼吸道疾病是會有一些幫助，但目前這些功效都還沒有獲得臨床研究的支持。

本文經林慶順教授授權轉載，原文刊載於此

原標：川貝枇杷膏真的有效嗎？

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：丁肇九