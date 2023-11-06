美聯社：香港仍相對自由，中國大陸人正填補港人出走空缺

（中央社）數以萬計的香港人正離開家園，這塊空缺正被來自中國大陸的人填補。對大陸人來說，香港依然有相對寬鬆的言論環境、有上網自由，並且國際化。

《美聯社》1日報導，香港自2022年啟動「高端人才通行證計畫」，目前已經吸引了數以萬計的中國大陸簽證申請者。這項計畫的目的是要吸引全球各地高收入的專業人士和頂尖大學畢業生，但每10個成功申請者中就有9個來自中國大陸。

《美聯社》採訪了20名來自中國大陸的香港簽證持有者，他們認為，香港仍有獨特性，比如更寬鬆的言論自由和上網、國際化的氛圍、不那麼壓迫的工作文化，以及能力很大程度比關係重要的社會。

報導以一名金融專業人士吳先生為例，他認為移居香港獲得了更大的自由和安全感。在COVID-19疫情期間，他受困於北京突如其來的封鎖。他也曾想過對政府的這些限制措施抗議，但最後決定「潤」（疫情期間對「逃離」的流行說法）出中國，並在今年夏天來到香港。

香港在2019年爆發反送中抗議，2020年中開始實施《港區國安法》，數十個民間社團被解散，《蘋果日報》和《立場新聞》等媒體先後關閉。香港人口從2019年中期的750萬下降到2022年中期的730萬。跨國公司和銀行也有撤離。

報導說，目前尚不清楚有多少香港人永久離開，以及有多少人離開主要是因為政治環境改變。但在《港區國安法》生效後，已有超過12萬3800人移居英國，另有數千人根據針對香港人的特殊政策獲得了加拿大永久居留權。

港府提出的「高端人才通行證計畫」，目的就是要解決人才外流問題。根據香港入境處的數據，約有3萬7000份來自中國大陸的申請已獲得批准。目前尚不清楚有多少人已經抵達香港，截至2021年，約有13萬5000名中國大陸人已在香港居住了7年以下。還有很多人在該市居住超過7年後成為了永久居民。

香港中文大學亞太商學院榮譽研究員李少波表示，雖然新移民可能會緩解香港金融等領域的人才外流，但可能無法完全彌補各個行業的人才流失。像是醫療領域失去了一些相當有經驗的專業人員，無法輕易被沒有在當地接受過培訓的醫生補充。

鑒於新移民與香港本地人之間的互動交往，專家們不確定中國大陸人的湧入將如何塑造香港的未來。

早在香港還是一個漁村的時候，就開始吸收來自中國其他地區的移民，其中許多人是逃離內戰、貧困或共產主義政治運動的難民，還有許多人只是為了尋找比家鄉更好的機會。這些因素也體現在像金融專業人士吳先生這樣的新移民的生活中。

他說，他移居香港之後發現，當地的朋友和媒體都變得更加謹慎。吳先生表示，如果政府加強管制，政治氣氛變得太令人窒息，那麼他計劃在香港待滿7年，獲得永久居留權之後，「我很有可能會離開」。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex