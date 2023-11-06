美聯社：香港仍相對自由，中國大陸人正填補港人出走空缺
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《美聯社》採訪了20名來自中國大陸的香港簽證持有者，他們認為，香港仍有獨特性，比如更寬鬆的言論自由和上網、國際化的氛圍、不那麼壓迫的工作文化，以及能力很大程度比關係重要的社會。
（中央社）數以萬計的香港人正離開家園，這塊空缺正被來自中國大陸的人填補。對大陸人來說，香港依然有相對寬鬆的言論環境、有上網自由，並且國際化。
《美聯社》1日報導，香港自2022年啟動「高端人才通行證計畫」，目前已經吸引了數以萬計的中國大陸簽證申請者。這項計畫的目的是要吸引全球各地高收入的專業人士和頂尖大學畢業生，但每10個成功申請者中就有9個來自中國大陸。
《美聯社》採訪了20名來自中國大陸的香港簽證持有者，他們認為，香港仍有獨特性，比如更寬鬆的言論自由和上網、國際化的氛圍、不那麼壓迫的工作文化，以及能力很大程度比關係重要的社會。
報導以一名金融專業人士吳先生為例，他認為移居香港獲得了更大的自由和安全感。在COVID-19疫情期間，他受困於北京突如其來的封鎖。他也曾想過對政府的這些限制措施抗議，但最後決定「潤」（疫情期間對「逃離」的流行說法）出中國，並在今年夏天來到香港。
香港在2019年爆發反送中抗議，2020年中開始實施《港區國安法》，數十個民間社團被解散，《蘋果日報》和《立場新聞》等媒體先後關閉。香港人口從2019年中期的750萬下降到2022年中期的730萬。跨國公司和銀行也有撤離。
報導說，目前尚不清楚有多少香港人永久離開，以及有多少人離開主要是因為政治環境改變。但在《港區國安法》生效後，已有超過12萬3800人移居英國，另有數千人根據針對香港人的特殊政策獲得了加拿大永久居留權。
港府提出的「高端人才通行證計畫」，目的就是要解決人才外流問題。根據香港入境處的數據，約有3萬7000份來自中國大陸的申請已獲得批准。目前尚不清楚有多少人已經抵達香港，截至2021年，約有13萬5000名中國大陸人已在香港居住了7年以下。還有很多人在該市居住超過7年後成為了永久居民。
香港中文大學亞太商學院榮譽研究員李少波表示，雖然新移民可能會緩解香港金融等領域的人才外流，但可能無法完全彌補各個行業的人才流失。像是醫療領域失去了一些相當有經驗的專業人員，無法輕易被沒有在當地接受過培訓的醫生補充。
鑒於新移民與香港本地人之間的互動交往，專家們不確定中國大陸人的湧入將如何塑造香港的未來。
早在香港還是一個漁村的時候，就開始吸收來自中國其他地區的移民，其中許多人是逃離內戰、貧困或共產主義政治運動的難民，還有許多人只是為了尋找比家鄉更好的機會。這些因素也體現在像金融專業人士吳先生這樣的新移民的生活中。
他說，他移居香港之後發現，當地的朋友和媒體都變得更加謹慎。吳先生表示，如果政府加強管制，政治氣氛變得太令人窒息，那麼他計劃在香港待滿7年，獲得永久居留權之後，「我很有可能會離開」。
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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex
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跑季備賽首選！體育主播田鴻魁的人生伴履，2023臺北馬拉松指定系列──adidas ADIZERO
我們想讓你知道的是
知名體育主播田鴻魁「魁哥」穿上2023臺北馬拉松指定鞋款「adidas ADIZERO系列」，來和我們聊聊他與跑步的緣分，並分享ADIZERO系列陪伴他挑戰自我，創下個人PB紀錄的體驗。
距離採訪約定時間還有五分鐘，突然傳來一聲爽朗的招呼聲：「你們好，我是田鴻魁。」沒錯，他就是臺灣球壇鼎鼎有名的體育主播「魁哥」。不過，走出主播室以後，他還是Podcast節目《跑步不要聽》、Youtube頻道「跟上魁哥」的主持人，喜歡透過社群和跑友們分享跑步生活的點點滴滴；也是跑齡將近四年、全馬PB 3:23的業餘跑者。這次我們特別專訪魁哥，聊聊他的私房訓練課表，以及最初他如何闖入馬拉松世界，展開意料之外的人生下半場。
從主播台到馬拉松賽場，一場跑旅開啟嶄新人生下半場
「我開始跑步的原因很單純，就是想培養運動習慣、維持身體健康。」話雖如此，三年前某次偶然的跑旅經驗，卻成為魁哥意外入坑馬拉松的契機，徹底改變了人生的方向。「那是我第一次和那麼多人一起跑步，當時我們二三十個人借了十幾台Youbike，浩浩蕩蕩地從新店跑到淡水。」魁哥回憶道，「一路上有人慢跑、有人騎車，距離到了、累了就換手，就這樣半騎半跑30多公里，抵達目的地時已經是中午，但結束後我並不覺得累，反而感覺很新鮮，從來不知道和一群人一起跑步這麼有趣。」
憶起那年誤入馬拉松世界的過程，魁哥也有所感觸，「因緣際會的跑旅、受邀加入跑班、創辦《跑步不要聽》、完成人生初馬、老東家結束經營，短短一年發生好多事情，但現在回想起來，事情好像都在某個安排中進行著。」無論是事業、健康，還是人生階段的規畫，跑步已然成為安定生活節奏的定海神針。如果要說跑步帶給魁哥最大的人生啟發，就是「尋找自我價值」。魁哥認真地說，「就像我們在馬場上，我們誰都不能靠，你抽筋了、沒力了，不管是停下來、繼續走都是你的意志──你才是自己最大的靠山。」
很多人都說馬拉松是項「誠實」的運動，你練了多少、課表完成度多少，上馬場就有多少，不會有任何額外的運氣成分。換句話說，訓練量就是每位跑者的基礎，為了迎接年末的馬拉松季，魁哥也正在進行著相當精實的訓練計劃。
ADIZERO BOSTON 12，市民跑者、馬場老將都適用，訓練競賽完美轉換
「我的訓練主要以平日輕鬆跑、間歇跑，和週末長距離三種方向為重點；制定課表時也會留意各項訓練的比例避免受傷。剩下的就是如何實踐課表的個人紀律，而這也是最困難的地方，因為生活上有太多狀況會打斷你的訓練計畫，但身為跑者就是要盡最大努力去提升課表的完成度。」魁哥分享。
制定好課表，接著就是要選擇一雙能夠適用訓練情境的好鞋，「若要推薦一雙適應各種不同速度、不同訓練內容的綜合訓練跑鞋，我一定是推薦adidas BOSTON系列。」魁哥仔細地幫我們分析，「若一句總結BOSTON 12的調校，就是『跑者心聲adidas都有聽到』，像是10代、11代的中底比較硬，但BOSTON 12的中底就是由更輕更軟的LIGHTSRTIKE 2.0、加上一層加厚的LIGHTSRTIKE PRO，維持輕量的同時亦強化了整體緩震、回彈、支撐性能。」
ADIZERO BOSTON 12另一個特色，就是中底之間鑲嵌的「ENERGY RODS 2.0」推進系統。「玻璃纖維的材質讓它很像是溫和版的ADIZRO ADIOS PRO 3，既保留類似PRO 3的推進回饋，但又不會像PRO 3對小腿肌力有那麼高的要求，無論哪種速度的跑者都相當適合。」魁哥評價道。
ADIZERO ADIOS PRO 3，魁哥刷新半馬PB的秘密武器
不過，日常訓練情景和馬拉松賽場上的需求截然不同。賽場上追求的當然是最舒適的跑動腳感與速度表現，所以魁哥會以「推進力」、「腳感」和「穩定度」為主要的挑選標準，「賽場首選一定是ADIZERO家族的PRO 3，像我在今年初的臺北國道馬拉松就是穿著PRO 3刷新個人的半馬PB（95分）。」
「我認為PRO 3最有特色的地方，是兩塊LIGHTSRTIKE PRO中底夾著的ENERGYRODS 2.0推進系統。五根碳纖維條一體成形的爪型設計，不只能夠支撐足部發力點，把力量推進到腳尖；設計在腳趾輪廓正下方的碳爪，也消除了推進時整塊碳版打在腳底的不適感，讓推進力與舒適度共存。」接著，魁哥拿起鞋子，比劃著鞋型輪廓，「另外是鞋型的物理設計，PRO 3前掌底部是傾斜向上的鞋面，搭配碳爪的推進，前掌落地的跑者會獲得更強的物理滾動感；而且，PRO 3前掌的大底比楦頭再寬一點點，腳掌落地時會更穩定，下腳後也不容易左右晃動，或是跑一些傾斜路面的時候，整個平衡度是相當穩定的。」
最後，魁哥還特別提到了ContinentalTM馬牌大底的止滑效果及耐磨度，「很多adidas的鞋子即使穿了一段時間，大底都還不會有什麼磨損；而且不管是濕滑路面、轉彎，它的抓地力都非常非常好。」可以說，不論是ADIZERO BOSTON 12還是ADIZERO ADIOS PRO 3，都能滿足跑者不同情境、配速下的多樣化需求。
adidas ADIZERO家族電光藍新色上市──唯有不安於現狀，才能超越自己
我們訪談到一半就發現，原來魁哥本就是adidas的品牌愛好者。以ADIZERO家族為例，不管是BOSTON系列、ADIOS 8、PRO 2，還是PRO 3，每一款跑鞋的特性、腳感他都如數家珍，甚至還有不少就是魁哥日常訓練、競賽的愛履。
談到喜歡adidas的原因，魁哥認真地說，「像ADIZERO系列從最初階的SL，到BOSTON、TAKUMI SEN、ADIOS 8、PRO 3、STRUNG，甚至是今年剛推出的ADIOS PRO EVO 1，一系列有這麼多不同定位的跑鞋，都可以看出adidas對跑鞋市場的企圖心。」對他而言，鞋款腳感舒適、性能出色只是基本，品牌對品質的執著、不斷求新求變創新態度，才是魁哥鍾愛adidas的根本原因。
「像是這次adidas為了2023臺北馬拉松，就針對ADIZERO家族推出全新配色，尤其PRO 3中底那抹亮眼的螢光橘讓我眼睛一亮，不只原本的藍色被更加凸顯，整個中底輪廓勾勒的相當亮眼；然後PRO 3內側的Logo設計也和過去的款式做出區隔，從這種小地方就能看出品牌的用心，我真的很喜歡。」魁哥讚賞著。
最後，魁哥也聊到未來的目標，「我覺得說『目標』有點太嚴肅，我只想持續訓練、給自己努力的目標，然後繼續參加馬拉松賽事，認識不同的國家與城市。」他說，每個人起跑的原因不同，但只要找到自己喜歡跑步的初衷，用最舒服的方式跟馬拉松結緣，這樣就足夠了。