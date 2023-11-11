在校園霸凌之後看見「她」們的復仇劇——談《黑暗榮耀》中的女性主義與厭女

我們想讓你知道的是
《黑暗榮耀》跳脫了過往男性為主的復仇框架，讓女性自我賦權，透過女性自己的力量達到目標。在復仇過程中著墨於女性的互助合作，將女性打造成具體的角色，而非某人的妻子、母親。這些女性所提供的援助，也遠遠超過男性角色的協助，在校園霸凌這樣的結構性暴力之下，也在性別意識中做出突破，讓它不止步於復仇爽劇。
文：陳嬿婷
近年來韓國製播許多以校園霸凌為主軸的電視、電影，由韓國女星宋慧喬主演的《黑暗榮耀》就是具代表性的作品之一。《黑暗榮耀》（The Glory）在Netflix播出後即收穫大量好評，成為今年度的爆紅劇集，可謂現象級的影劇，不僅於韓國當地，就連在台灣、日本等國家皆掀起討論浪潮。
電影作為流行文化，一直是反映社會結構、意識形態的管道之一，能夠形塑閱聽眾看待事件的角度，因此影視作品的意義遠遠不僅止於娛樂。以《黑暗榮耀》為例，不同於以往聚焦於男性角色，劇中對女性角色的再現以及劇情發展，顯示影視作品開始推翻過去女性受男性支配的形象，讓戲劇有更多可能發展的面相。
淺談《黑暗榮耀》
《黑暗榮耀》講述女主角文同垠（宋慧喬飾演）在高中時期遭受校園霸凌，期間不僅言語、肢體暴力外，也承受霸凌者施加的性暴力。她試圖向師長求援，但由於霸凌者出身權貴家庭，班導不僅偏袒霸凌者，還逼迫文同珢撤回申訴，導致她承受的欺凌變本加厲；此外，其母鄭美熙（朴志雅飾演）也因酒精成癮，三番兩次出賣自己的女兒，接受霸凌者母親的和解條件，再一次將文同珢推至深淵。此後，文同珢靠著自己的意志力及努力，考上教師執照，精心策劃了一場復仇，讓「霸凌五人幫」為自己的行為付出代價。
女性的自我賦權
《黑暗榮耀》跳脫過往男性凝視的角度，從女性自己的視角展開復仇計畫。在《黑暗榮耀》中的所有男性配角幾乎都是被動地加入文同垠的復仇行列，劇本跳脫過往女性需要靠男人幫助、拯救，才能達成復仇目標的故事線，讓女性具備能動性，而非男性的附屬品。
在過往描述女性復仇的故事情節中，總是會有一個霸道總裁或具權力地位的男性跳出來拯救女性；而女性也仰賴與男性結婚來改變社會地位，或獲得男性賦予的社會角色而達到復仇目標，例如成為男性高階主管的秘書，或者幫派大佬特別照顧的人等。
美國精神治療師Colette Dowling於其著作《The Cinderella Complex: Women’s Hidden Fear of Independence.》提出「灰姑娘情結」（Cinderella Complex），指女性無意識地依賴強者（例如男性），等待著強者的到來，希望能永遠快樂地活在強者的護蔭下，這樣的心態可能出自於性別導向的教育方式（gender-oriented parenting），認為男性強大且勇於挑戰，而女性則是柔弱且需要保護的。
但是文同垠的復仇之路從念書開始，透過努力考上教育系，再成為一名教師。她經由教育形成階級流動，才得以接近霸凌者朴涎鎮（林知衍飾演）等人。由此可知，女性角色在本劇中，已不再需要透過男性援助，且不是男性的附屬品，依賴於男性的「施捨」達到目標，而是一個獨立個體自我賦權的過程。
文同垠也是透過這樣自我培力（Empower）的過程而有能力讓她的復仇夥伴姜賢南（廉惠蘭飾演）獲得職業能力，她提供姜賢南一台車以及一筆錢，讓她學習開車、考駕照、學攝影等，幫助另一名女性賦權，同時將她的女兒送出國念書。這是女性透過自我培力獲得資本，並幫助另一名女性自我賦權的案例，女性角色自此跳脫以男性為主的復仇劇本，形成互助網絡。
女性主義者弗雷澤（Nancy Fraser）曾提出，家暴議題能夠被納入公領域考量，使得受暴者能獲得公部門的協助，這固然是好事。然而，在此之前的女性培力也很重要。
過去影視所展現的女性角色是弱勢階級，而一個受家暴的婦女之所以無法從家庭中掙脫，很大一部份原因是其家庭主婦的角色，使她的主要收入來源為家暴的丈夫，且她已無法在社會中找到自己的位置。
在沒有經濟資本的情況下，她們只能接受男性支配，因而脫離不了受害者的。因此若一個家暴受害婦女要改變其現狀，賦予其謀生能力是很重要的，因而才有了上述學習的過程。
女性結盟與女性安全網建構
《黑暗榮耀》的故事線深刻展現出一個概念，也就是女性的復仇路上，並不需要男性的存在。文同垠的復仇之路先有的是一個自我賦權的過程，而後衍伸出一個女性結盟形成的安全網。過去認為女性是弱者，因此需要結盟，但文同垠展現出的是獨立的形象，《黑暗榮耀》的女性結盟，也都出自於她們各自不同的意願與目標。
《黑暗榮耀》不僅呈現了女性的情誼，也讓女性相互拯救。在文同垠兩次企圖自殺的過程中，都是因女性角色的出現而中斷。第一次在漢江時，文同垠發現失去孩子的房東太太也要投河自殺，於是將房東奶奶拉上岸；另一次是在復仇結束後，文同垠打算跳樓自盡，但被趕來的男主角母親勸退。
此外，被霸凌致死的尹昭熙（李昭隸飾演）母親患有失語症，兩人在全劇中是最為弱小且無聲量的，即便如此，文同垠還是願意為尹昭熙支付冰櫃存放的費用，並且幫助她母親翻案。
在家庭主婦姜賢南這條故事線上，文同垠在朴涎鎮威脅危害姜賢南女兒的情況下，將女兒善雅送到學生時期曾幫助文同垠的保健室女醫生安貞美（全秀雅飾演）家中，並出錢讓善雅出國念書。
上述內容都顯示了女性之間的互助是一張柔而有力的安全網，女性在其中發揮女性力量，形成互助結盟。社會學家羅絲尼爾（Sasha Roseneil）提出姐妹情誼是一種團結力量，也是集體認同的基礎，同時，這份情誼也是女性互相支持、關懷以及表現親密關係的模式。
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韓國動畫《淘氣小企鵝》（Pororo）如何席捲全球？不斷改良升級的背後動力為何
我們想讓你知道的是
從此篇出發收集韓國IP策略經驗，甚至可作進一步個案研究（case study），以韓國經驗整理成要點，並在文章末端探討台灣可學習的方向與延展性。特別能夠在跨界到動畫影集上給予台灣更多影視產業從業者想像空間。
2023臺灣文博會角色IP論壇邀請到ICONIX的製作人Thomas Hankil NAM以公司成名作《淘氣小企鵝》（Pororo）作案例分析，Pororo為韓國EBS電視台以及ICONIX一起合作製作，當時Thomas也參與其中，造就了Thomas離開EBS電視台工作至ICONIX擔任Pororo動畫企劃的契機，而《淘氣小企鵝》正是他在EBS時期的經典代表作，透過電視的傳播效力，影響了幾代的韓國人，他不僅分享了一開始「小企鵝」如何誕生，也談及淘氣小企鵝如何發揮國民影響力。
參考成功跨國IP範例，為角色加上「人設」與「背景故事」
Thomas談起《淘氣小企鵝》的原型，先放上了英國經典動畫《企鵝家族》的企鵝角色圖，他不諱言地說明：「要做出國際化的IP，先參考已經獲得跨國迴響的成功案例為什麼成功、有什麼共通點，是很重要的第一步。而接下來就是去思考，如何為自己的角色進一步做出差別化。」
從《企鵝家族》到《淘氣小企鵝》，乍看兩個企鵝主角最大的差異，就是淘氣小企鵝戴著飛行帽，Thomas笑問：「大家認為我是為了差別化，才讓我的企鵝戴起帽子嗎？」其實背後是有故事的，帽子其實是飛行帽，企鵝不能飛，但他有一個想飛的夢想。《淘氣小企鵝》便建立起他的人物設定跟故事。
意想不到！特別又實際的IP分潤機制，透過「衣服」來區隔
他說起了當年有趣的觀眾反應：「為什麼企鵝要『穿衣服』呢？其實是因為第一季播出之後，很受觀眾，許多家長來抗議說他們的小孩看到小企鵝之後，也想要學小企鵝不穿衣服，說要跟小企鵝一樣，他們相當困擾。」
所以我們第二季的時候，就開始想他們各自可以穿什麼，符合不同的角色個性。到了第三季，小企鵝穿上了更多衣服，那則是因為我們每季的投資結構並不相同。考量到動畫非常花錢，不是一間公司獨資可以完成，需要多方投資。
然而動畫版權授權分潤還比較容易分，但後續周邊（例如賣娃娃）的時候造成很大的困擾，比如這次是第一季資方的玩偶產品還是第二季資方的玩偶產品呢？於是便以不同季來區分，第三季就在服裝造型上進一步去做差異化。
IP如何透過主流平台跟偶像合作來推波助瀾？
在講完淘氣小企鵝的誕生與演變過程，Thomas播放了兩段音樂演出，讓人看到IP在成熟之後的衍生旅程。
如Thomas在現場播出的其中一個《Banana ChaCha》MV版本，是由自我定位為「遊樂園」的韓國女團MOMOLAND主唱，在調性及目標觀眾相輔相成之下，音樂MV在2019年上線YouTube後創下超過8000萬的點閱率，並且帶來國際化的觀眾矚目。當年為動畫搭配流行音樂跟兒歌時，遇到許多版權問題，後來 ICONIX 選擇為《淘氣小企鵝》量身訂作主題音樂，並根據Pororo的角色跟世界觀的氛圍，來挑選合作演唱的偶像團體（如男團 THE BOYZ）做跨界合作，事實上這樣經過挑選的音樂MV合作與網路操作，為IP帶來了新的生命。
這也說明Pororo這個在20年前被創造出來的角色，在經過三季動畫之後，如何將IP生命延續至今，在YouTube頻道上能有愈來愈高的國際知名度與點閱，還是與IP背後的操盤手有多了解自己角色的屬性，如何挑選風格合適的年輕人才合作，達到彼此雙贏的局面。
如何延續IP，找到新群眾跟回頭客？
Thomas分享一位年輕的高中生在校慶時跳上台用力大唱《淘氣小企鵝》的主題曲，底下所有的人居然一起大合唱。他分享道：「其實這個影片對我們來說覺得很衝擊，因為這已經是快20年前的IP了，我們沒想到年輕人會這麼熟悉。推算起來，我們當年的觀眾已經是他們的爸媽，也許他們會去回顧哼唱，無形中影響了孩子。但這也代表小企鵝應該一直活在他們的心目當中，而我們如何把它帶向未來的世代，讓他們跟小朋友一起成長，就是我們要不斷思考的事情。」
從Thomas的分享，可以看到在IP操作初期，去參考已經在世界上具有成功公式的IP角色原型，先進行案例研究分析，掌握IP角色受歡迎的核心，再去加上自己獨特的差異化性格，是相當值得嘗試的路徑。而在IP獲得市場成功之後，則是需要思考如何延續IP的生命，每季做出差異化的商品，以及如何牢牢掌握住IP的核心精神，在五年、十年、甚至近二十年之後，透過與更年輕但精神相符的新世代明星做出「FEAT」的一加一大於二的效果，才能不斷延續IP的生命。