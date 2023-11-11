在校園霸凌之後看見「她」們的復仇劇——談《黑暗榮耀》中的女性主義與厭女

文：陳嬿婷

近年來韓國製播許多以校園霸凌為主軸的電視、電影，由韓國女星宋慧喬主演的《黑暗榮耀》就是具代表性的作品之一。《黑暗榮耀》（The Glory）在Netflix播出後即收穫大量好評，成為今年度的爆紅劇集，可謂現象級的影劇，不僅於韓國當地，就連在台灣、日本等國家皆掀起討論浪潮。

電影作為流行文化，一直是反映社會結構、意識形態的管道之一，能夠形塑閱聽眾看待事件的角度，因此影視作品的意義遠遠不僅止於娛樂。以《黑暗榮耀》為例，不同於以往聚焦於男性角色，劇中對女性角色的再現以及劇情發展，顯示影視作品開始推翻過去女性受男性支配的形象，讓戲劇有更多可能發展的面相。

淺談《黑暗榮耀》

《黑暗榮耀》講述女主角文同垠（宋慧喬飾演）在高中時期遭受校園霸凌，期間不僅言語、肢體暴力外，也承受霸凌者施加的性暴力。她試圖向師長求援，但由於霸凌者出身權貴家庭，班導不僅偏袒霸凌者，還逼迫文同珢撤回申訴，導致她承受的欺凌變本加厲；此外，其母鄭美熙（朴志雅飾演）也因酒精成癮，三番兩次出賣自己的女兒，接受霸凌者母親的和解條件，再一次將文同珢推至深淵。此後，文同珢靠著自己的意志力及努力，考上教師執照，精心策劃了一場復仇，讓「霸凌五人幫」為自己的行為付出代價。

女性的自我賦權

《黑暗榮耀》跳脫過往男性凝視的角度，從女性自己的視角展開復仇計畫。在《黑暗榮耀》中的所有男性配角幾乎都是被動地加入文同垠的復仇行列，劇本跳脫過往女性需要靠男人幫助、拯救，才能達成復仇目標的故事線，讓女性具備能動性，而非男性的附屬品。

在過往描述女性復仇的故事情節中，總是會有一個霸道總裁或具權力地位的男性跳出來拯救女性；而女性也仰賴與男性結婚來改變社會地位，或獲得男性賦予的社會角色而達到復仇目標，例如成為男性高階主管的秘書，或者幫派大佬特別照顧的人等。

美國精神治療師Colette Dowling於其著作《The Cinderella Complex: Women’s Hidden Fear of Independence.》提出「灰姑娘情結」（Cinderella Complex），指女性無意識地依賴強者（例如男性），等待著強者的到來，希望能永遠快樂地活在強者的護蔭下，這樣的心態可能出自於性別導向的教育方式（gender-oriented parenting），認為男性強大且勇於挑戰，而女性則是柔弱且需要保護的。

但是文同垠的復仇之路從念書開始，透過努力考上教育系，再成為一名教師。她經由教育形成階級流動，才得以接近霸凌者朴涎鎮（林知衍飾演）等人。由此可知，女性角色在本劇中，已不再需要透過男性援助，且不是男性的附屬品，依賴於男性的「施捨」達到目標，而是一個獨立個體自我賦權的過程。

文同垠也是透過這樣自我培力（Empower）的過程而有能力讓她的復仇夥伴姜賢南（廉惠蘭飾演）獲得職業能力，她提供姜賢南一台車以及一筆錢，讓她學習開車、考駕照、學攝影等，幫助另一名女性賦權，同時將她的女兒送出國念書。這是女性透過自我培力獲得資本，並幫助另一名女性自我賦權的案例，女性角色自此跳脫以男性為主的復仇劇本，形成互助網絡。

女性主義者弗雷澤（Nancy Fraser）曾提出，家暴議題能夠被納入公領域考量，使得受暴者能獲得公部門的協助，這固然是好事。然而，在此之前的女性培力也很重要。

過去影視所展現的女性角色是弱勢階級，而一個受家暴的婦女之所以無法從家庭中掙脫，很大一部份原因是其家庭主婦的角色，使她的主要收入來源為家暴的丈夫，且她已無法在社會中找到自己的位置。

在沒有經濟資本的情況下，她們只能接受男性支配，因而脫離不了受害者的。因此若一個家暴受害婦女要改變其現狀，賦予其謀生能力是很重要的，因而才有了上述學習的過程。

女性結盟與女性安全網建構

《黑暗榮耀》的故事線深刻展現出一個概念，也就是女性的復仇路上，並不需要男性的存在。文同垠的復仇之路先有的是一個自我賦權的過程，而後衍伸出一個女性結盟形成的安全網。過去認為女性是弱者，因此需要結盟，但文同垠展現出的是獨立的形象，《黑暗榮耀》的女性結盟，也都出自於她們各自不同的意願與目標。

《黑暗榮耀》不僅呈現了女性的情誼，也讓女性相互拯救。在文同垠兩次企圖自殺的過程中，都是因女性角色的出現而中斷。第一次在漢江時，文同垠發現失去孩子的房東太太也要投河自殺，於是將房東奶奶拉上岸；另一次是在復仇結束後，文同垠打算跳樓自盡，但被趕來的男主角母親勸退。

此外，被霸凌致死的尹昭熙（李昭隸飾演）母親患有失語症，兩人在全劇中是最為弱小且無聲量的，即便如此，文同垠還是願意為尹昭熙支付冰櫃存放的費用，並且幫助她母親翻案。

在家庭主婦姜賢南這條故事線上，文同垠在朴涎鎮威脅危害姜賢南女兒的情況下，將女兒善雅送到學生時期曾幫助文同垠的保健室女醫生安貞美（全秀雅飾演）家中，並出錢讓善雅出國念書。

上述內容都顯示了女性之間的互助是一張柔而有力的安全網，女性在其中發揮女性力量，形成互助結盟。社會學家羅絲尼爾（Sasha Roseneil）提出姐妹情誼是一種團結力量，也是集體認同的基礎，同時，這份情誼也是女性互相支持、關懷以及表現親密關係的模式。