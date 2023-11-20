朱雲鵬《給和平一個機會》：國家是中華民國，課本卻要去中華民國化，會不會造成思想的矛盾？

文：朱雲鵬

三、 台灣情和台灣和平主義

長久居住在台灣的多數人民，相信無論家世源頭為何，都對這裡的土地和人民有一份「台灣情」。同樣站在台灣情上，不同歷史階段、不同群體、不同境遇和不同思想造就了人民對於未來有不同的嚮往和表達。對於這些不同，理解和尊重都是必要的。

不過，絕大多數台灣人民應該也有一個共同的期待，就是期待台灣的經濟繼續發展、台灣產業繼續在國際上有競爭力、人民生活繼續改善、兩岸維持和平。如同之前第三章所顯示，在這些項目裡面，和平應該是前提要件。

也如前所述，要維持和平，美中關係往良性的方向發展是要件之一。美中關係的三個基礎公報不被挑戰或毀壞，則應是重中之重。

而要維持這些基礎公報的精神，中華民國的現行憲法，顯然是一個關鍵。所以，如果要使台灣情往和平和繁榮的方向發展，對於中華民國和其憲法的尊重，就成為重中之重。

目前看起來，「中華民國」是絕大多數台灣人民可以接受的公約數，中華民國憲法則是國家根本大法，其修改的程序異常嚴格，也應當可以說是絕大多數台灣人民的公約數。

在中華民國憲法的現狀下，台灣可以自由地與全世界各國（包含中國大陸在內）做生意，台幣可以保持購買力，台灣經濟可以持續發展，台灣有自己一套政體和選舉模式，台灣可以有自己的軍隊……那保持憲法現狀，不讓和平的基本狀態改變，應當是一個人民期待的方向。

如果愛台灣，愛台灣人民，有台灣情，不應讓任何台灣本身政策的變化，使得上述自由自主的現狀遭受風險。台灣情應該發展出的道路，是和平的道路，也可稱為「台灣和平主義」。

在台灣和平主義的大旗下，有三點是很明顯的。第一，尊重現行憲法的架構，不要改變；第二，對於兩岸關係的發展，設法「異中求同」，而非「同中求異」，追求對話與交流。第三，對於美中關係的發展，台灣應盡其之力推動美中雙方維持既有和平架構、管控分歧。

台灣情，就是疼惜長期生活在這塊土地上的人民。對於追隨「和平主義」的台灣人而言，疼惜的最明白表現，應該就是希望能夠維持台海和平，讓台灣人民繼續保有原來的生活方式。

四、 台灣情和中華民國情可以兼顧

中華民國是台海和平的庇佑，也是國名，照理說應該被珍惜，但實際上，它的正當性沒有受到良好的呵護。如同段心儀（2023）所指出，從現行指引國民教育教科書編撰的課綱，也就是106年4月所公布的108年十二年國民教育課綱，明顯可以看出。

當然，學生思想的塑造，不止來自教科書，還有老師、家長、社會、同儕等，而且他們會長大，自己可以在網路或其他來源搜索知識。但是，教科書這樣的處理，對於「中華民國」這塊庇佑大山，還是會產生一定的影響。

國中歷史的第一冊是台灣史，而在這冊裡，首先說台灣有史前文明，然後說有原住民、葡萄牙人發現台灣、荷蘭人和西班牙人占領台灣、「鄭氏」趕走荷蘭占領台灣、「清帝國」占領台灣、「清帝國」將台灣割讓給日本，日本來治理台灣，最後二次大戰後，由中華民國接收台灣，而且一接收就發生228事件。從這個邏輯來看，中華民國似乎是一個外來政權。

在108之前的課綱裡，到了國中歷史第二冊，還有「中國史」，但是108課綱把中國歷史併入「東亞史」，與日、韓等外國並列。在這裡，雖然對中華民國成立的歷史有了一些介紹，但是內容非常簡短。

世界上大概除了中華民國外，應該沒有一個國家，在中學的教科書裡，會用這麼少的篇幅，來介紹自己國家的誕生，而且是歸類在區域歷史裡，與外國史（日本、韓國史）同列；這樣的課綱，會讓學生覺得中華民國是外國。

唸過這種課本的學生，心中可能存有許多混淆和迷惑：為何中華民國可以統治台灣，為何中華民國不是外國，為何台灣的國名是中華民國，為何升旗典禮時是向一面教科書裡沒有解釋過的國旗致敬，為何身分證上的國名是中華民國，為何有一個國定假日是329青年節……等？國家是中華民國，課本裡卻要去中華民國化，不曉得會不會造成思想的矛盾和人格的分裂。

在經濟學上，有一種機制叫做「嵌入式穩定裝置」（built-in stabilizer），最常見的例子就是所得稅制。在總體經濟擴張太速而導致過熱時，國民收入快速增加，在比例制或累進制的所得稅下，政府的所得稅收入會因此大增，如果支出不變，政府的盈餘就會增加，或赤字會減少；而政府的盈餘增加或赤字減少，就是緊縮性的財政政策，於是對於過熱的經濟就有冷卻的效果。反之亦然。

目前課綱所指引出來的教科書，則有點像是「嵌入式不穩定裝置」（built-in destabilizer）。中華民國是台海和平的護佑，也是國家名稱，但卻在中學教科書裡植入對於中華民國正當性的質疑。如果大多數學生長大後仍然相信教科書，而被政治人物鼓動時，中華民國作為一個國民最大的公約數，就可能面臨被挑戰的危險。

中華民國憲法當然也有可能被改變：修憲門檻再高，只要煽動力量夠大、民意夠強，也是可以跨越的。到時當政者，不論屬於那一黨，如果發現時機不對，或美國不同意，想要阻止，可能也無力擋住民意。到時後悔沒有將課綱及時修正到兼顧台灣情與中華民國情，往比較溫和、中道的方向走，也來不及了。