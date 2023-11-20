朱雲鵬《給和平一個機會》：國家是中華民國，課本卻要去中華民國化，會不會造成思想的矛盾？
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台海間戰爭的可能性有多大？一旦開戰，造成的損害與犧牲又有多大？作者以學者之眼剖析中、美、台三方局勢，模擬多重互動的劇本，透過真實數據呈現國際政治與經濟的新秩序。本書嘗試以國際政治、經濟局勢的分析提出解方，引領台灣尋覓一條和平之路。
文：朱雲鵬
三、 台灣情和台灣和平主義
長久居住在台灣的多數人民，相信無論家世源頭為何，都對這裡的土地和人民有一份「台灣情」。同樣站在台灣情上，不同歷史階段、不同群體、不同境遇和不同思想造就了人民對於未來有不同的嚮往和表達。對於這些不同，理解和尊重都是必要的。
不過，絕大多數台灣人民應該也有一個共同的期待，就是期待台灣的經濟繼續發展、台灣產業繼續在國際上有競爭力、人民生活繼續改善、兩岸維持和平。如同之前第三章所顯示，在這些項目裡面，和平應該是前提要件。
也如前所述，要維持和平，美中關係往良性的方向發展是要件之一。美中關係的三個基礎公報不被挑戰或毀壞，則應是重中之重。
而要維持這些基礎公報的精神，中華民國的現行憲法，顯然是一個關鍵。所以，如果要使台灣情往和平和繁榮的方向發展，對於中華民國和其憲法的尊重，就成為重中之重。
目前看起來，「中華民國」是絕大多數台灣人民可以接受的公約數，中華民國憲法則是國家根本大法，其修改的程序異常嚴格，也應當可以說是絕大多數台灣人民的公約數。
在中華民國憲法的現狀下，台灣可以自由地與全世界各國（包含中國大陸在內）做生意，台幣可以保持購買力，台灣經濟可以持續發展，台灣有自己一套政體和選舉模式，台灣可以有自己的軍隊……那保持憲法現狀，不讓和平的基本狀態改變，應當是一個人民期待的方向。
如果愛台灣，愛台灣人民，有台灣情，不應讓任何台灣本身政策的變化，使得上述自由自主的現狀遭受風險。台灣情應該發展出的道路，是和平的道路，也可稱為「台灣和平主義」。
在台灣和平主義的大旗下，有三點是很明顯的。第一，尊重現行憲法的架構，不要改變；第二，對於兩岸關係的發展，設法「異中求同」，而非「同中求異」，追求對話與交流。第三，對於美中關係的發展，台灣應盡其之力推動美中雙方維持既有和平架構、管控分歧。
台灣情，就是疼惜長期生活在這塊土地上的人民。對於追隨「和平主義」的台灣人而言，疼惜的最明白表現，應該就是希望能夠維持台海和平，讓台灣人民繼續保有原來的生活方式。
四、 台灣情和中華民國情可以兼顧
中華民國是台海和平的庇佑，也是國名，照理說應該被珍惜，但實際上，它的正當性沒有受到良好的呵護。如同段心儀（2023）所指出，從現行指引國民教育教科書編撰的課綱，也就是106年4月所公布的108年十二年國民教育課綱，明顯可以看出。
當然，學生思想的塑造，不止來自教科書，還有老師、家長、社會、同儕等，而且他們會長大，自己可以在網路或其他來源搜索知識。但是，教科書這樣的處理，對於「中華民國」這塊庇佑大山，還是會產生一定的影響。
國中歷史的第一冊是台灣史，而在這冊裡，首先說台灣有史前文明，然後說有原住民、葡萄牙人發現台灣、荷蘭人和西班牙人占領台灣、「鄭氏」趕走荷蘭占領台灣、「清帝國」占領台灣、「清帝國」將台灣割讓給日本，日本來治理台灣，最後二次大戰後，由中華民國接收台灣，而且一接收就發生228事件。從這個邏輯來看，中華民國似乎是一個外來政權。
在108之前的課綱裡，到了國中歷史第二冊，還有「中國史」，但是108課綱把中國歷史併入「東亞史」，與日、韓等外國並列。在這裡，雖然對中華民國成立的歷史有了一些介紹，但是內容非常簡短。
世界上大概除了中華民國外，應該沒有一個國家，在中學的教科書裡，會用這麼少的篇幅，來介紹自己國家的誕生，而且是歸類在區域歷史裡，與外國史（日本、韓國史）同列；這樣的課綱，會讓學生覺得中華民國是外國。
唸過這種課本的學生，心中可能存有許多混淆和迷惑：為何中華民國可以統治台灣，為何中華民國不是外國，為何台灣的國名是中華民國，為何升旗典禮時是向一面教科書裡沒有解釋過的國旗致敬，為何身分證上的國名是中華民國，為何有一個國定假日是329青年節……等？國家是中華民國，課本裡卻要去中華民國化，不曉得會不會造成思想的矛盾和人格的分裂。
在經濟學上，有一種機制叫做「嵌入式穩定裝置」（built-in stabilizer），最常見的例子就是所得稅制。在總體經濟擴張太速而導致過熱時，國民收入快速增加，在比例制或累進制的所得稅下，政府的所得稅收入會因此大增，如果支出不變，政府的盈餘就會增加，或赤字會減少；而政府的盈餘增加或赤字減少，就是緊縮性的財政政策，於是對於過熱的經濟就有冷卻的效果。反之亦然。
目前課綱所指引出來的教科書，則有點像是「嵌入式不穩定裝置」（built-in destabilizer）。中華民國是台海和平的護佑，也是國家名稱，但卻在中學教科書裡植入對於中華民國正當性的質疑。如果大多數學生長大後仍然相信教科書，而被政治人物鼓動時，中華民國作為一個國民最大的公約數，就可能面臨被挑戰的危險。
中華民國憲法當然也有可能被改變：修憲門檻再高，只要煽動力量夠大、民意夠強，也是可以跨越的。到時當政者，不論屬於那一黨，如果發現時機不對，或美國不同意，想要阻止，可能也無力擋住民意。到時後悔沒有將課綱及時修正到兼顧台灣情與中華民國情，往比較溫和、中道的方向走，也來不及了。
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次世代通訊人才不斷線！「玩學5G新視界」接軌國際趨勢，5G人才無極限
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5G產業發展日新月異，經濟部產業發展署(以下簡稱產發署)為培育臺灣5G產業人才，開始了「5G+產業新星揚帆啟航計畫」，四年來已有豐碩成果，而2023年也將在11/22於華山文化創意產業園區舉辦年度發表會，不論是想找人才媒合或掌握產業趨勢，都歡迎對5G有興趣的民眾來共襄盛舉！
近70家企業與76所大專院校共襄盛舉，成功媒合超過500位的學生參與155項由企業出題的5G相關研發應用專題，更創造出3成的人才於參與計畫後被企業留用，由產發署啟動的「5G+產業新星揚帆啟航計畫」（後稱5G Jump計畫）在過去4年內，為產業、大專院校創造且積累了許多豐碩成果。
「臺灣5G元年始於2020年，而我們的使命正是推動5G產業能在這片土地上落地」產發署電子資訊產業組組長陳國軒說，而這須仰賴完善的實證場域，不僅是為了鏈結國際供應鏈，更希望能把國內5G人才庫建構完成，以利未來蘊含高度知識含量的技術研發與應用開發。對此，經濟部攜手資策會共同推動的5G Jump計畫，就是想透過產學合作的方式，加速5G產業腳步的進程，資策會數位教育研究所人才生態中心主任暨5G+產業新星揚帆啟航計畫主持人莊芳甄就表示，團隊想出以「產業出題，人才實戰」加速人才熟成，而「Jump」不只代表人才升級，更囊括5G產業成長的意涵。
然而，經濟部究竟是預見了當前市場的哪些變化，開始積極著手計畫推動？希望助產業在5G發展一役中打出勝仗。
從「高低廣」推動計畫價值，向下扎根5G人才即戰力
「全球5G用戶已突破40億人口大關，更促成臺灣在全球5G設備出貨量搶下1/5的市場份額」陳國軒分析道。為此，他也積極走訪產業第一線，包括在通訊產業扮演關鍵角色佼佼者的雲達、耀登、鐳洋等，也觀察到產業目前最需要的正是擁有即戰力的人才，如果能讓學子在就學期間就接軌產業需求，便有機會能降低產學落差，並協助他們儘早找出職涯的方向。也因此，陳國軒以「高、低、廣」三個特性拆解這次計畫背後的策略。
以「高」來說，這表示除了媒合學生進入企業實習之外，計畫也提供完整的一站式5G學習資源：5G JUMP平台，內含412門線上學習資源，也會提供與國際通訊大廠Nokia合作最前瞻主題，並針對產業需求或者是稀缺關鍵領域，特別邀集專家來錄製制式課程；在「低」的部分，陳國軒表示為降低學用落差，因此積極嫁接產學合作，成功媒合503位學生參與155項與5G相關的研發應用專題，不只讓學生能更加了解產業需求，產業技術研發也在實驗室能量的推進下加速前行。
此外，在「廣」的概念之下也在多元應用創新下足功夫，除了著重在學生培育（產業新進人才）、企業在職員工提升外，也推動5G種子師資培養，攜手育成加速器、國內外5G企業共同合作，加值師資5G的專業技能，希望能融合到技術開發或教學場域，並帶領團隊發展5G多元創新應用，由上而下扎根並從技術到創意全面擴散5G技術場景。
對此，莊芳甄也補充到，由經濟部所打造的線上學習平台因為內容兼具5G技術應用的深度與廣度，目前已經有超過5000人次的訂閱，而共計有69家企業在計畫四年間一同攜手協助學子們掌握5G技術研發，其中連續兩年以上參與的更是超過一半以上，且有1成企業是四年間皆有參與，顯示企業端對於5G人才的急迫與渴求，也都願意捲起袖子響應與公部門推動人才向下扎根的行動，透過媒合學生進入企業場域實戰研習，讓他們能提早培養出研發解題能力，成為接軌產業實務的即戰人才。
產學合作啟動學子視野，跨域溝通促進5G人才交流
回首計畫四年的歷程，陳國軒說收到了非常多參與產學合作學子的反饋，不只是能看見課本以外的問題與挑戰，也開啟更多非本科系學生的5G視野，這是在計畫推行之初所沒有想過的影響力，也讓陳國軒看見了5G產業未來的可能性。
他分享了一位於川升科技進行研習的產業新星余同學的經驗說道，參與計畫最棒的地方在於可以動手操作最先進、價值上千萬的儀器設備，是有別於校園學習很難得的體驗；同時也因為計畫的觸發，讓原本就讀高科大電訊工程系的余同學，後續報考並錄取川升與成大合辦的產碩專班，使技術研發可以持續不中斷。而另一位參與雲達科技的產業新星廖同學，原先就讀海洋大學研究AI養殖，加入雲達投入5G核網研究後，不只將所學AI與5G邊緣計算相結合，成為名符其實的5G跨域人才，更在研習結束後成為廣達集團正式員工。
陳國軒表示，企業端也真實感受到在計畫的推動下，產業新星的加入帶給了企業內部不同刺激與好處，除了學子們總是能用他們世代的語言和觀點提供企業不同思維，帶動內部活力創新循環外，也能助學子將學校所學的理論應用到實際場域裡面，創造出更多5G技術應用的對話與互動。
另外，莊芳甄也補充道，一位來自非本科系的同學從多媒體設計相關科系的身份參與5G JUMP計畫，她表示這位同學跟著許多跨域的學生一同攜手做AR/VR 5G應用專題，讓她大開眼界學習跨域整合溝通外，也見識到5G技術如何在場域裡落地應用。而下一步莊芳甄也認為應該要創造雙向交流，不再只是將學生送進產業領域見習，更應該邀請產業的第一把交椅進到校園裡，將第一手資訊跟學理結合，也讓學生在校期間就能了解產業的挑戰跟應用，無需再等到實習的時候才能了解，加速人才即戰力的培育。
玩學5G成果重磅登場，一次掌握人才脈動與產業知識
隨著「5G Jump」計畫四年來的耕耘，不只是豐富了產業的人才庫，也希望能將這一路的心得與經驗總結，成為企業、大專院校未來的參考依據。也因此，陳國軒透露今年將以「玩學5G 新視界」來呈現今年的成果，更提出「人氣」、「人才」與「人脈」等三大層次，透過實體專刊「高頻競博-臺灣5G人才乘風飛颺」來展現團隊在產業人才發展上的用心。
陳國軒表示這本刊物從「人」出發、以「案例」貫穿，集結超過500位產業新鮮人投入企業研發的實戰成果，並梳理出「潛力股」的必備要素；同時精選10組企業5G研發布局與人才培育的分享故事，讓外界一窺計畫如何佈局人才。至於在人脈的層次上，這本書能提供人才、產業與學術三方如何合作的指引地圖，而正是這些產業背後的關鍵人脈推手，才得以帶領臺灣行動科技向前，「我希望這本書能成為具參考價值的5G人百科全書」陳國軒說。
「別忘記我們在11月22日要在華山文創東2BCD倉庫舉辦成果發表會，」莊芳甄補充道，現場規劃了各種5G解決方案的展攤，透過實際呈現與互動，讓觀展者可以更加了解5G技術的應用，此外，也針對人才打造媒合活動舞臺，為產業跟人才做到最好的串接，「希望大家都能帶著玩樂的心態來這裡帶走5G知識」莊芳甄笑著說。
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