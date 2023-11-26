《一起來花蜂！超萌蜂類觀察筆記》：什麼苦差事都雌蜂在做！那雄蜂到底負責幹麼？

文：馬特．克拉赫特（Matt Kracht）

蜂功偉業

信不信由你，花蜂類底下的蜜蜂可不是成天飛來飛去，給花朵授粉，看起來美美的就好。牠們有很多重要的工作得做，所以每隻蜜蜂都得盡自己的本分。

社會性蜜蜂

社會性蜜蜂過著群居生活，群體型態各有不同，但通常兩代共居，會合作哺育，也根據有無繁殖能力而有社會階級之別，負責不同的勞務。我們管這叫「真社會性」——例如蜜蜂、無螫蜂、某些熊蜂都屬於真社會性蜂類。

我知道這聽起來可能很複雜，但別緊張，基本上這只代表在集合式蜂巢裡，每隻成員都要在三種非常專門的工作中負責其中一項，而且一做就是一輩子。

工蜂

蜂群裡絕大部分都是工蜂。在真社會性蜜蜂的三種社會階級裡，這些不具繁殖力的雌蜂體型最小。之所以叫「工蜂」，是因為苦差事都由牠們搞定。牠們負責築巢，採集花粉和花蜜，也製造蜂蜜。牠們搧動翅膀給蜂巢通風，在調節溫度之餘也使蜂巢不會太過潮溼。牠們餵養幼蟲，伺候雄蜂，侍奉女王蜂，要是女王蜂不再產卵，牠們就會推翻這個臭女人，再拱一隻新的上位。工蜂可不是好惹的。

雄蜂

雄蜂的體型通常比雌性的工蜂來得大。

審訂註：蜂群失去女王蜂後，工蜂在沒有交尾的情況下也能產卵，只是產下的全是未受精卵並發育成雄蜂，這種未受精卵也可以發育為雄蜂的現象稱為產雄孤雌生殖（thelytokous parthenogenesis），失王後，工蜂數量逐漸減少會導致蜂群瀕臨減亡。

「等一下，」你八成會想。「你剛才不是說什麼事都雌蜂在做嗎！那雄蜂到底負責幹麼？」

這個問題太棒了，感謝提問。認真的回答是：「就擺明整天閒著沒事幹啊。」因為雄蜂就是這樣，在巢裡一點活也不幹。真相是：牠們晾在那裡只為了跟女王蜂交配——不意外。

除了繁殖，雄蜂大部分時間應該都在旁邊占用空間納涼吧。牠們甚至連螫針都沒有，搞屁啊。老實說，身為蜜蜂家族的成員，牠們簡直無用透頂。

每當冬天逼近，食物來源即將稀缺，雌蜂往往會把好吃懶做的雄蜂踢出巢外。閃卡邊啊，魯蛇，什麼「寶貝求求妳」的屁話也不必拿出來講了。

抱歉再講一下雄蜂

我們已經知道雄蜂是遊手好閒的角色。牠們或許沒有螫針，複眼卻比其他階級的蜜蜂來得大，這不只讓牠們的外型比較亮眼，也幫助牠們看得更清楚，當牠們隨女王蜂出巢婚飛時，這可重要了。說真的，這就是牠們唯一的長處了。

Photo Credit: 積木文化出版

女王蜂

在目前提到的三種社會階級裡，女王蜂的體型最大，你要是想當蜜蜂，這應該會是你想擔任的職務。可惜每個蜂巢只有一隻女王蜂，所以你上位的機會恐怕有點渺茫。

你大概會覺得當女王蜂一定很爽，就在那邊指使每個人，整天有工蜂伺候你、餵你。話說她雖然頂著那個頭銜，實際上並不如你想像的威風。她唯一的職責就是繁殖後代，這雖然代表她不必採集花粉、做任何日常的苦工，不過她每一天都得產下一千到六千枚卵，可夠她忙的了。

等到蜂群足夠壯大，女王蜂可能會覺得生命該向下一階段邁進了，這時她會帶著一部分蜜蜂一起飛走，找個地方建立新的蜂群。這叫「分封」（swarming）。

留在原本蜂群裡的工蜂會想說：「這樣啊，太好了，看樣子我們得再生一批全新的候選女王蜂出來，誰叫我們還不夠忙呢？」作法是拿一種營養豐富、叫「蜂王乳」的食物哺育幾隻雌幼蟲，這麼一來，在特別為她們建造的「王台」裡，這些幼蟲就會發育成「處女王」。

處女王一旦羽化，就開始追殺可能跟她爭奪王位的其他處女王，除非她自己先被對手幹掉。這麼對待親姊妹好狠心哪，但也沒辦法，因為只有一隻能登基。你要是不相信我，去把歐洲各國歷史看過一遍就知道了。

總之，一旦所有對手都被滅口，勝出的處女王就會出門慶祝，跟一大票雄蜂交配，可以的話大概十幾隻吧。雄蜂一交配完就掛了，畢竟牠們活著只為了這檔事。至於現在已經不再是處女的女王蜂會返回蜂巢，開始在二到七年的餘生中不停產卵。要是有本事拿到這份工作，還真是挺不賴的。

審訂註：根據文獻，女王蜂一天產下1500-2000顆卵。

獨居蜂

真社會性蜜蜂在蜂群內有終生不變的工作階級，但其他花蜂就不是了。很多花蜂，例如筒花蜂、木蜂、切葉蜂，統稱為「獨居蜂」，意思是牠們不過集體生活。

獨居性花蜂的每隻雌蜂都有繁殖力，會築自己的巢並大量產卵。卵孵化成蟲後，每隻新生的雌蜂也都有繁殖力，會繼續交配並產下自己的下一代。所以牠們沒有生殖階級之分，既沒有女王蜂，也沒有工蜂。雄蜂依然只為了交配而存在，要不然你以為呢？

有些人對花蜂的角色抱持傳統的觀念，聽到這裡可能會覺得豈有此理，那是因為他們太老古板了。我是覺得獨居蜂勇氣可嘉。這些花蜂才不甩真社會性蜂巢的社會期待，也不甩任何人對蜂類性別角色的刻板印象——牠們每天大方亮相、我行我素，盡可能忠於自己活出最棒的一生，我覺得這很了不起。本人堅決力挺獨居蜂。

書籍介紹

本文摘錄自《一起來花蜂！超萌蜂類觀察筆記：泰迪熊蜂不是熊，巧克力地花蜂不能吃，從蜜蜂、隧蜂到切葉蜂，花蜂七大家族明星大集合，蜂功偉業比一比》，積木文化出版

作者：馬特．克拉赫特（Matt Kracht）

譯者：林凱雄

審訂：蔡明憲