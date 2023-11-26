《一起來花蜂！超萌蜂類觀察筆記》：什麼苦差事都雌蜂在做！那雄蜂到底負責幹麼？
我們想讓你知道的是
《鳥事一堆！超崩潰鳥類觀察筆記》作者再出奇招，花蜂七大家族一把抓，讓你愛上這些勞苦功高的小英雄！歡樂可愛的插畫，有趣幽默的冷知識，讓人捧腹笑到哭的圖表和文字，深入研究各種「蜂蜂的」主題：從區分花蜂和非花蜂（非常重要），到探索花蜂超能力，公開蜂蜜製作背後令人驚叫的魔法……作者對花蜂的頌歌描繪了這些飛行傳粉者的迷人而熱情的一切。
文：馬特．克拉赫特（Matt Kracht）
蜂功偉業
信不信由你，花蜂類底下的蜜蜂可不是成天飛來飛去，給花朵授粉，看起來美美的就好。牠們有很多重要的工作得做，所以每隻蜜蜂都得盡自己的本分。
社會性蜜蜂
社會性蜜蜂過著群居生活，群體型態各有不同，但通常兩代共居，會合作哺育，也根據有無繁殖能力而有社會階級之別，負責不同的勞務。我們管這叫「真社會性」——例如蜜蜂、無螫蜂、某些熊蜂都屬於真社會性蜂類。
我知道這聽起來可能很複雜，但別緊張，基本上這只代表在集合式蜂巢裡，每隻成員都要在三種非常專門的工作中負責其中一項，而且一做就是一輩子。
工蜂
蜂群裡絕大部分都是工蜂。在真社會性蜜蜂的三種社會階級裡，這些不具繁殖力的雌蜂體型最小。之所以叫「工蜂」，是因為苦差事都由牠們搞定。牠們負責築巢，採集花粉和花蜜，也製造蜂蜜。牠們搧動翅膀給蜂巢通風，在調節溫度之餘也使蜂巢不會太過潮溼。牠們餵養幼蟲，伺候雄蜂，侍奉女王蜂，要是女王蜂不再產卵，牠們就會推翻這個臭女人，再拱一隻新的上位。工蜂可不是好惹的。
雄蜂
雄蜂的體型通常比雌性的工蜂來得大。
審訂註：蜂群失去女王蜂後，工蜂在沒有交尾的情況下也能產卵，只是產下的全是未受精卵並發育成雄蜂，這種未受精卵也可以發育為雄蜂的現象稱為產雄孤雌生殖（thelytokous parthenogenesis），失王後，工蜂數量逐漸減少會導致蜂群瀕臨減亡。
「等一下，」你八成會想。「你剛才不是說什麼事都雌蜂在做嗎！那雄蜂到底負責幹麼？」
這個問題太棒了，感謝提問。認真的回答是：「就擺明整天閒著沒事幹啊。」因為雄蜂就是這樣，在巢裡一點活也不幹。真相是：牠們晾在那裡只為了跟女王蜂交配——不意外。
除了繁殖，雄蜂大部分時間應該都在旁邊占用空間納涼吧。牠們甚至連螫針都沒有，搞屁啊。老實說，身為蜜蜂家族的成員，牠們簡直無用透頂。
每當冬天逼近，食物來源即將稀缺，雌蜂往往會把好吃懶做的雄蜂踢出巢外。閃卡邊啊，魯蛇，什麼「寶貝求求妳」的屁話也不必拿出來講了。
抱歉再講一下雄蜂
我們已經知道雄蜂是遊手好閒的角色。牠們或許沒有螫針，複眼卻比其他階級的蜜蜂來得大，這不只讓牠們的外型比較亮眼，也幫助牠們看得更清楚，當牠們隨女王蜂出巢婚飛時，這可重要了。說真的，這就是牠們唯一的長處了。
女王蜂
在目前提到的三種社會階級裡，女王蜂的體型最大，你要是想當蜜蜂，這應該會是你想擔任的職務。可惜每個蜂巢只有一隻女王蜂，所以你上位的機會恐怕有點渺茫。
你大概會覺得當女王蜂一定很爽，就在那邊指使每個人，整天有工蜂伺候你、餵你。話說她雖然頂著那個頭銜，實際上並不如你想像的威風。她唯一的職責就是繁殖後代，這雖然代表她不必採集花粉、做任何日常的苦工，不過她每一天都得產下一千到六千枚卵，可夠她忙的了。
等到蜂群足夠壯大，女王蜂可能會覺得生命該向下一階段邁進了，這時她會帶著一部分蜜蜂一起飛走，找個地方建立新的蜂群。這叫「分封」（swarming）。
留在原本蜂群裡的工蜂會想說：「這樣啊，太好了，看樣子我們得再生一批全新的候選女王蜂出來，誰叫我們還不夠忙呢？」作法是拿一種營養豐富、叫「蜂王乳」的食物哺育幾隻雌幼蟲，這麼一來，在特別為她們建造的「王台」裡，這些幼蟲就會發育成「處女王」。
處女王一旦羽化，就開始追殺可能跟她爭奪王位的其他處女王，除非她自己先被對手幹掉。這麼對待親姊妹好狠心哪，但也沒辦法，因為只有一隻能登基。你要是不相信我，去把歐洲各國歷史看過一遍就知道了。
總之，一旦所有對手都被滅口，勝出的處女王就會出門慶祝，跟一大票雄蜂交配，可以的話大概十幾隻吧。雄蜂一交配完就掛了，畢竟牠們活著只為了這檔事。至於現在已經不再是處女的女王蜂會返回蜂巢，開始在二到七年的餘生中不停產卵。要是有本事拿到這份工作，還真是挺不賴的。
審訂註：根據文獻，女王蜂一天產下1500-2000顆卵。
獨居蜂
真社會性蜜蜂在蜂群內有終生不變的工作階級，但其他花蜂就不是了。很多花蜂，例如筒花蜂、木蜂、切葉蜂，統稱為「獨居蜂」，意思是牠們不過集體生活。
獨居性花蜂的每隻雌蜂都有繁殖力，會築自己的巢並大量產卵。卵孵化成蟲後，每隻新生的雌蜂也都有繁殖力，會繼續交配並產下自己的下一代。所以牠們沒有生殖階級之分，既沒有女王蜂，也沒有工蜂。雄蜂依然只為了交配而存在，要不然你以為呢？
有些人對花蜂的角色抱持傳統的觀念，聽到這裡可能會覺得豈有此理，那是因為他們太老古板了。我是覺得獨居蜂勇氣可嘉。這些花蜂才不甩真社會性蜂巢的社會期待，也不甩任何人對蜂類性別角色的刻板印象——牠們每天大方亮相、我行我素，盡可能忠於自己活出最棒的一生，我覺得這很了不起。本人堅決力挺獨居蜂。
書籍介紹
本文摘錄自《一起來花蜂！超萌蜂類觀察筆記：泰迪熊蜂不是熊，巧克力地花蜂不能吃，從蜜蜂、隧蜂到切葉蜂，花蜂七大家族明星大集合，蜂功偉業比一比》，積木文化出版
作者：馬特．克拉赫特（Matt Kracht）
譯者：林凱雄
審訂：蔡明憲
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「負面關鍵字」行銷爭議多！陳亭妃：公平交易法修法迫在眉睫
我們想讓你知道的是
立法委員陳亭妃針對近期「網路行銷關鍵字」詐騙廣告頻傳的議題，在立法院召開公聽會，討論強化「關鍵字廣告」的相關規範，讓關鍵字的使用在商業競爭上更加公平合理！
網路購物是現代人生活，不可或缺的一部分，業者透過「關鍵字」行銷，吸引消費者目光，也讓業績蒸蒸日上，但關鍵字用在詐騙，或是負面，類似事件層出不窮，杜絕惡意競爭，維持市場交易秩序，有鑑於此，立法委員陳亭妃特別針對近期「網路行銷關鍵字」詐騙廣告頻傳的議題，在立法院召開公聽會。邀請公平交易委員會主委李鎂、司法院、法務部，以及政大法學院的王立達教授、臺大學法學院的李素華教授、信律國際法律事務所王瀚興律師和中國法律政策協會蔡步青秘書長一起參與，透過討論強化「關鍵字廣告」的相關規範，讓關鍵字的使用在商業競爭上更加公平合理！
陳亭妃提到，目前針對不當的「網路行銷關鍵字」的議題，當事人必須負擔刑事、民事以及行政的相關責任，法源依據則散見於《刑法》、《民法》、《公平交易法》、《著作權法》、《商標法》、《個人資料保護法》等等，民眾或業者除了向公平交易委員會檢舉，自行蒐集證據後提起訴訟，但是處理程序曠日廢時。公平會的行政罰鍰又受制於《行政罰法》：「先司法後行政」原則，若法院判決遲遲未確定，就無法對其開罰，顯然有需要改正的地方！
律師蔡步青建議公平會建議，可以考慮目前現行適用公平法25條的「處理原則」，明確的類型化、特定化，有關於違法使用關鍵字，這樣的類型，並在第一時間，就採取相關的強制行政措施，像是不改進修正，透過連續開罰，達到嚇阻，也能下架網站。」
政大法學院教授王立達表示，公平會的行政罰鍰受制於「行政罰法」，因「先司法後行政」原則，法院判決未確定就無法開罰，但行政機關應帶頭在前，行政和檢調同步處理；台大法學院教授李素華則認為，網路和廣告都是主流，規範很重要，若是執法方式沒有跟上網路創新時代，可能會造成救濟困難，目前美國等國家都已著重於廣告資訊揭露。
公平會主委李鎂表示，近三年裁罰的案件有11件，共五百多萬的罰鍰金額，視案情內容來做開罰的判斷，隨著競爭多元，網路開放，公平會也會適時檢討，不實廣告，公平會處理的案件很多，關鍵字廣告就是不實廣告的一環。會後將所有的專家學者意見，帶回作為參考。
除了行政機關的與會之外，陳亭妃也邀請民間的專家學者，針對實務上相關案件的處理模式以及衍生出的各種問題，彙整各方的專業意見。同時，也一併探討《公平交易法》未來的修法方向。透過公聽會討論，行政機關檢討改進後，法條更加公平健全！