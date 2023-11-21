《南海雋傑 坂本龍馬傳》：龍馬口述《船中八策》在歷史上真實存在嗎？
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日本歷史作家洪維揚《幕末．維新史》之後最新力作，透過龍馬留下的書信、前人的考證成果，以及最新的研究，寫就這本最貼近真實龍馬的傳記。或許，真實的龍馬少了那些戲劇性增添的色彩，但透過此書親炙這樣一個傳奇人物充滿魅力的人生，依仍教人大為驚嘆並深受吸引。
文：洪維揚
番外篇（二）：《船中八策》的真偽
（前略）
在成為將軍的路上，慶喜雖施展些許的權謀，但他的確具備將軍的器量，慶喜上任後立即推動改革，即幕末三大改革的最後一次——慶應改革。慶應改革主要內容分為軍事面與制度面，前者由法國派出軍事顧問團，為幕府訓練近代西洋陸軍的步、騎、砲三個兵種，到慶應三年年底，已收到訓練出步兵七隊、騎兵一隊、砲兵四隊共計一萬餘人的成果。
至於後者，由於慶喜是唯一不曾待過江戶城的將軍，遇上必須即刻處理的要事不可能一一向江戶的幕閣通報，勢必會出現以慶喜在京都的側近為班底，取代江戶幕閣做最後決策的局面。慶應二年年底到隔年五月，慶喜以陸軍總裁、海軍總裁、會計總裁、國內事務總裁、外國事務總裁等五局體制取代歷來老中、若年寄、三奉行的慣例，由與慶喜關係密切的板倉勝靜老中首座統領五局，相當於明治中期以後的內閣總理大臣。
不願看到幕府走出四境戰爭失敗的陰影、恢復到以往以將軍為中心的政治形態，在京都的薩摩首腦小松帶刀、西鄉吉之助、大久保利通，於慶應三年二月初寫信通知人在薩摩的久光，希望他能上洛阻止慶喜的努力。三人擔心寫信成效有限，專程讓西鄉返回薩摩勸說久光父子。
久光在三年前參預會議，便有與慶喜針鋒相對的經驗，對慶喜好辯、混淆是非的習性感到厭惡，他不想獨自應對慶喜，回信要小松邀請人在京都的松平春嶽，並派西鄉前往四國，邀請山內容堂與伊達宗城。二月十七日，西鄉來到容堂隱居後的住處（高知市鷹匠町二丁目，現鷹匠公園）求見容堂，廿四日來到宇和島與宗城會面（愛媛縣宇和島市御殿町，現為宇和島市立伊達博物館），向他們傳達久光欲以「改革朝政」的名義邀請上洛，得到兩人首肯（『龍馬傳』容堂是受伊呂波丸勝訴的刺激才決定上洛，然而，伊呂波丸勝訴是六月初，容堂早在五月一日便已上洛，顯然伊呂波丸勝訴不是容堂上洛的原因）。
五月四日起到廿一日，久光、春嶽、宗城三人與慶喜展開多次會談，是為四侯會議，可惜的是容堂因牙痛全程缺席。慶喜認為兵庫開港（依四國公使要求，於1868年1月1日開港）在即，此議題必須優先列入朝議進行討論；久光基於薩長盟約認為對長州應採取寬大處分，並將此議題優先討論。慶喜、久光二人互不相讓，重演參預會議期間兩人的對立，四侯會議最後如同參預會議，沒有達成任何共識，不歡而散。
容堂同意西鄉的邀請時豪氣萬丈，誓言要在四侯會議有所表現。相較於『龍馬傳』容堂忍著牙痛出席，實際上牙痛讓容堂缺席四侯所有會議，只在廿三日朝議露臉，與他來前的承諾差距甚大。反而跟隨他前來的上士乾退助（維新回天時改名板垣退助）與薩摩走得很近，似乎已與薩摩締結不利於幕府的協定。倍感苦悶的容堂寫信要此時人在長崎的後藤即刻上京，要他想想辦法改變目前的處境。
象二郎收到容堂催促上京的信時，伊呂波丸事件已近尾聲，等到談妥後續事宜，六月九日象二郎拉著龍馬與海援隊士長岡謙吉、陸奧陽之助，搭乘夕顏丸趕赴京都。夕顏丸開出長崎後，象二郎才向龍馬據實道出前往京都的真正用意，是為容堂擘劃出讓土佐不落在薩長之後的可行之道。
龍馬腦中閃過一個念頭，於是向象二郎提出由將軍主動將政權返還朝廷，讓慶喜成為與薩長一樣聽命於朝廷的諸侯。如此一來沒有幕府後的日本便能免於內戰，薩長也失去發動戰爭的口實，土佐也能因為勸導將軍將政權返上而立功，可說是雙贏甚至多贏的政策。
後藤也對這個被稱為「大政奉還」的政策感到滿意，不過若慶喜當真政權返上，朝廷該如何運作？若不能確切指出朝廷的運作方針，恐怕很難說服慶喜政權返上。龍馬將至今從當世一流學者口中聽來的道理，迅速在腦海中彙整起來，要長岡謙吉將他口述的內容記錄下來（『龍馬傳』沒有長岡謙吉的角色，遂由龍馬口述兼記錄）。想必已有不少讀者知道龍馬口述的內容即是有名的《船中八策》：
一、天下政權奉還朝廷，政令應出自朝廷。
（天下ノ政権ヲ朝廷二奉還セシメ、政令宜シク朝廷ヨリ出ヅベキ事。）
二、設上下議政局，置議員參贊萬機，萬機宜由公議決定。
（上下議政局ヲ設ケ、議員ヲ置キテ万機ヲ参賛セシメ、万機宜シク公議二決スベキ事。）
三、備有才之公卿諸侯及天下之人才為顧問，賜以官爵，宜除去向來有名無實之官。
（有材ノ公卿諸侯及ビ天下ノ人材ヲ顧問二備ヘ官爵ヲ賜ヒ、宜シク従来有名無実ノ官ヲ除クベキ事。）
四、與外國交際廣採公議，重新訂定適當的規約。
（外国ノ交際広ク公議ヲ採リ、新二至当ノ規約ヲ立ツベキ事。）
五、折衷古來的律令，重新制定無窮之大典。
（古来ノ律令ヲ折衷シ、新二無窮ノ大典ヲ撰定スベキ事。）
六、宜擴張海軍。
（海軍宜シク拡張スベキ事。）
七、置御親兵，命其守衛帝都。
（御親兵ヲ置キ、帝都ヲ守衛セシムべき事。）
八、金銀貨物宜設與外國平均之法。
（金銀物貨宜シク外国ト平均ノ法ヲ設クベキ事。）
《國史大辭典》第八卷「船中八策」條有如下註解：
坂本龍馬所起草基於公議政體論的國家構想。慶應三年六月九日，土佐藩後藤象二郎為勸說在京的山內容堂大政奉還而從長崎出發，搭乘藩船夕顏在上京途中，坂本龍馬向後藤展示由同船的海援隊書記長長岡謙吉起草的時務策。其內容共有幕政返上、議會開設、官制改革、外交刷新、法典制定、海軍擴張、親兵設置、幣制整備八條，是以朝廷為主的公議政體構想。
2011年，紀念TBS開局六十周年的連續劇《仁醫2》（JIN─仁─完結篇）提到龍馬因受穿越到幕末的現代腦外科醫生南方仁的影響，將當時欠缺的健保概念及制度納入第九條：
建立讓大家都能平等地接受必要的醫療、能健康生活的類似保險一樣的制度。（皆が等しく必要なる医療を受けられ健やかに暮らせる保険なる仕組みを作る事。）
看過該劇的觀眾應能辨認這一關於健保概念及制度的條文，只是出自作者的虛構，實際上並不存在。不過，說來可能難以置信，在歷史小說、戲劇、動漫裡一致推崇的《船中八策》，事實上也是出自虛構，最早的龍馬傳記《汗血千里駒》並未收錄《船中八策》。《汗血千里駒》全書共六十四回（其中第廿二、六十三、六十四回分成上、下，第六十四回的下回再分成兩回，實際上共有六十八回），第四十七回為伊呂波丸事件，按理第四十八或第四十九回應為《船中八策》才是。
然而，第四十八回敘述與龍馬不相干的四侯會議，第四十九、五十回為中岡慎太郎的策論，第五十一、五十二回則是介紹乾退助，到第五十三回才回到龍馬身上，但該回已是慶應三年九月，容堂直接向慶喜呈上《大政奉還建白書》，而無一語提及《船中八策》。
《船中八策》第二條內容是翌年《五條御誓文》第一條「廣興會議，萬機決於公論」（広ク会議ヲ興シ、万機公論二決スベシ）的骨幹，而《五條御誓文》第一條的內容，又是日後自由民權運動向太政官請願建白設立民選議院的依據。地方新聞報出身且投身自由民權運動的坂崎紫瀾，按理不會在《汗血千里駒》錯過可以用來宣傳自由民權運動的《船中八策》，合理推測坂崎紫瀾寫作《汗血千里駒》的明治十五、六年時，並無《船中八策》的說法。
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次世代通訊人才不斷線！「玩學5G新視界」接軌國際趨勢，5G人才無極限
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5G產業發展日新月異，經濟部產業發展署(以下簡稱產發署)為培育臺灣5G產業人才，開始了「5G+產業新星揚帆啟航計畫」，四年來已有豐碩成果，而2023年也將在11/22於華山文化創意產業園區舉辦年度發表會，不論是想找人才媒合或掌握產業趨勢，都歡迎對5G有興趣的民眾來共襄盛舉！
近70家企業與76所大專院校共襄盛舉，成功媒合超過500位的學生參與155項由企業出題的5G相關研發應用專題，更創造出3成的人才於參與計畫後被企業留用，由產發署啟動的「5G+產業新星揚帆啟航計畫」（後稱5G Jump計畫）在過去4年內，為產業、大專院校創造且積累了許多豐碩成果。
「臺灣5G元年始於2020年，而我們的使命正是推動5G產業能在這片土地上落地」產發署電子資訊產業組組長陳國軒說，而這須仰賴完善的實證場域，不僅是為了鏈結國際供應鏈，更希望能把國內5G人才庫建構完成，以利未來蘊含高度知識含量的技術研發與應用開發。對此，經濟部攜手資策會共同推動的5G Jump計畫，就是想透過產學合作的方式，加速5G產業腳步的進程，資策會數位教育研究所人才生態中心主任暨5G+產業新星揚帆啟航計畫主持人莊芳甄就表示，團隊想出以「產業出題，人才實戰」加速人才熟成，而「Jump」不只代表人才升級，更囊括5G產業成長的意涵。
然而，經濟部究竟是預見了當前市場的哪些變化，開始積極著手計畫推動？希望助產業在5G發展一役中打出勝仗。
從「高低廣」推動計畫價值，向下扎根5G人才即戰力
「全球5G用戶已突破40億人口大關，更促成臺灣在全球5G設備出貨量搶下1/5的市場份額」陳國軒分析道。為此，他也積極走訪產業第一線，包括在通訊產業扮演關鍵角色佼佼者的雲達、耀登、鐳洋等，也觀察到產業目前最需要的正是擁有即戰力的人才，如果能讓學子在就學期間就接軌產業需求，便有機會能降低產學落差，並協助他們儘早找出職涯的方向。也因此，陳國軒以「高、低、廣」三個特性拆解這次計畫背後的策略。
以「高」來說，這表示除了媒合學生進入企業實習之外，計畫也提供完整的一站式5G學習資源：5G JUMP平台，內含412門線上學習資源，也會提供與國際通訊大廠Nokia合作最前瞻主題，並針對產業需求或者是稀缺關鍵領域，特別邀集專家來錄製制式課程；在「低」的部分，陳國軒表示為降低學用落差，因此積極嫁接產學合作，成功媒合503位學生參與155項與5G相關的研發應用專題，不只讓學生能更加了解產業需求，產業技術研發也在實驗室能量的推進下加速前行。
此外，在「廣」的概念之下也在多元應用創新下足功夫，除了著重在學生培育（產業新進人才）、企業在職員工提升外，也推動5G種子師資培養，攜手育成加速器、國內外5G企業共同合作，加值師資5G的專業技能，希望能融合到技術開發或教學場域，並帶領團隊發展5G多元創新應用，由上而下扎根並從技術到創意全面擴散5G技術場景。
對此，莊芳甄也補充到，由經濟部所打造的線上學習平台因為內容兼具5G技術應用的深度與廣度，目前已經有超過5000人次的訂閱，而共計有69家企業在計畫四年間一同攜手協助學子們掌握5G技術研發，其中連續兩年以上參與的更是超過一半以上，且有1成企業是四年間皆有參與，顯示企業端對於5G人才的急迫與渴求，也都願意捲起袖子響應與公部門推動人才向下扎根的行動，透過媒合學生進入企業場域實戰研習，讓他們能提早培養出研發解題能力，成為接軌產業實務的即戰人才。
產學合作啟動學子視野，跨域溝通促進5G人才交流
回首計畫四年的歷程，陳國軒說收到了非常多參與產學合作學子的反饋，不只是能看見課本以外的問題與挑戰，也開啟更多非本科系學生的5G視野，這是在計畫推行之初所沒有想過的影響力，也讓陳國軒看見了5G產業未來的可能性。
他分享了一位於川升科技進行研習的產業新星余同學的經驗說道，參與計畫最棒的地方在於可以動手操作最先進、價值上千萬的儀器設備，是有別於校園學習很難得的體驗；同時也因為計畫的觸發，讓原本就讀高科大電訊工程系的余同學，後續報考並錄取川升與成大合辦的產碩專班，使技術研發可以持續不中斷。而另一位參與雲達科技的產業新星廖同學，原先就讀海洋大學研究AI養殖，加入雲達投入5G核網研究後，不只將所學AI與5G邊緣計算相結合，成為名符其實的5G跨域人才，更在研習結束後成為廣達集團正式員工。
陳國軒表示，企業端也真實感受到在計畫的推動下，產業新星的加入帶給了企業內部不同刺激與好處，除了學子們總是能用他們世代的語言和觀點提供企業不同思維，帶動內部活力創新循環外，也能助學子將學校所學的理論應用到實際場域裡面，創造出更多5G技術應用的對話與互動。
另外，莊芳甄也補充道，一位來自非本科系的同學從多媒體設計相關科系的身份參與5G JUMP計畫，她表示這位同學跟著許多跨域的學生一同攜手做AR/VR 5G應用專題，讓她大開眼界學習跨域整合溝通外，也見識到5G技術如何在場域裡落地應用。而下一步莊芳甄也認為應該要創造雙向交流，不再只是將學生送進產業領域見習，更應該邀請產業的第一把交椅進到校園裡，將第一手資訊跟學理結合，也讓學生在校期間就能了解產業的挑戰跟應用，無需再等到實習的時候才能了解，加速人才即戰力的培育。
玩學5G成果重磅登場，一次掌握人才脈動與產業知識
隨著「5G Jump」計畫四年來的耕耘，不只是豐富了產業的人才庫，也希望能將這一路的心得與經驗總結，成為企業、大專院校未來的參考依據。也因此，陳國軒透露今年將以「玩學5G 新視界」來呈現今年的成果，更提出「人氣」、「人才」與「人脈」等三大層次，透過實體專刊「高頻競博-臺灣5G人才乘風飛颺」來展現團隊在產業人才發展上的用心。
陳國軒表示這本刊物從「人」出發、以「案例」貫穿，集結超過500位產業新鮮人投入企業研發的實戰成果，並梳理出「潛力股」的必備要素；同時精選10組企業5G研發布局與人才培育的分享故事，讓外界一窺計畫如何佈局人才。至於在人脈的層次上，這本書能提供人才、產業與學術三方如何合作的指引地圖，而正是這些產業背後的關鍵人脈推手，才得以帶領臺灣行動科技向前，「我希望這本書能成為具參考價值的5G人百科全書」陳國軒說。
「別忘記我們在11月22日要在華山文創東2BCD倉庫舉辦成果發表會，」莊芳甄補充道，現場規劃了各種5G解決方案的展攤，透過實際呈現與互動，讓觀展者可以更加了解5G技術的應用，此外，也針對人才打造媒合活動舞臺，為產業跟人才做到最好的串接，「希望大家都能帶著玩樂的心態來這裡帶走5G知識」莊芳甄笑著說。
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