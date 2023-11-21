《南海雋傑 坂本龍馬傳》：龍馬口述《船中八策》在歷史上真實存在嗎？

文：洪維揚

番外篇（二）：《船中八策》的真偽

（前略）

在成為將軍的路上，慶喜雖施展些許的權謀，但他的確具備將軍的器量，慶喜上任後立即推動改革，即幕末三大改革的最後一次——慶應改革。慶應改革主要內容分為軍事面與制度面，前者由法國派出軍事顧問團，為幕府訓練近代西洋陸軍的步、騎、砲三個兵種，到慶應三年年底，已收到訓練出步兵七隊、騎兵一隊、砲兵四隊共計一萬餘人的成果。

至於後者，由於慶喜是唯一不曾待過江戶城的將軍，遇上必須即刻處理的要事不可能一一向江戶的幕閣通報，勢必會出現以慶喜在京都的側近為班底，取代江戶幕閣做最後決策的局面。慶應二年年底到隔年五月，慶喜以陸軍總裁、海軍總裁、會計總裁、國內事務總裁、外國事務總裁等五局體制取代歷來老中、若年寄、三奉行的慣例，由與慶喜關係密切的板倉勝靜老中首座統領五局，相當於明治中期以後的內閣總理大臣。

不願看到幕府走出四境戰爭失敗的陰影、恢復到以往以將軍為中心的政治形態，在京都的薩摩首腦小松帶刀、西鄉吉之助、大久保利通，於慶應三年二月初寫信通知人在薩摩的久光，希望他能上洛阻止慶喜的努力。三人擔心寫信成效有限，專程讓西鄉返回薩摩勸說久光父子。

久光在三年前參預會議，便有與慶喜針鋒相對的經驗，對慶喜好辯、混淆是非的習性感到厭惡，他不想獨自應對慶喜，回信要小松邀請人在京都的松平春嶽，並派西鄉前往四國，邀請山內容堂與伊達宗城。二月十七日，西鄉來到容堂隱居後的住處（高知市鷹匠町二丁目，現鷹匠公園）求見容堂，廿四日來到宇和島與宗城會面（愛媛縣宇和島市御殿町，現為宇和島市立伊達博物館），向他們傳達久光欲以「改革朝政」的名義邀請上洛，得到兩人首肯（『龍馬傳』容堂是受伊呂波丸勝訴的刺激才決定上洛，然而，伊呂波丸勝訴是六月初，容堂早在五月一日便已上洛，顯然伊呂波丸勝訴不是容堂上洛的原因）。

Photo Credit: 遠足文化出版 西鄉與容堂會見之地。

五月四日起到廿一日，久光、春嶽、宗城三人與慶喜展開多次會談，是為四侯會議，可惜的是容堂因牙痛全程缺席。慶喜認為兵庫開港（依四國公使要求，於1868年1月1日開港）在即，此議題必須優先列入朝議進行討論；久光基於薩長盟約認為對長州應採取寬大處分，並將此議題優先討論。慶喜、久光二人互不相讓，重演參預會議期間兩人的對立，四侯會議最後如同參預會議，沒有達成任何共識，不歡而散。

Photo Credit: 遠足文化出版 西鄉與伊達宗城會見之地。

容堂同意西鄉的邀請時豪氣萬丈，誓言要在四侯會議有所表現。相較於『龍馬傳』容堂忍著牙痛出席，實際上牙痛讓容堂缺席四侯所有會議，只在廿三日朝議露臉，與他來前的承諾差距甚大。反而跟隨他前來的上士乾退助（維新回天時改名板垣退助）與薩摩走得很近，似乎已與薩摩締結不利於幕府的協定。倍感苦悶的容堂寫信要此時人在長崎的後藤即刻上京，要他想想辦法改變目前的處境。

象二郎收到容堂催促上京的信時，伊呂波丸事件已近尾聲，等到談妥後續事宜，六月九日象二郎拉著龍馬與海援隊士長岡謙吉、陸奧陽之助，搭乘夕顏丸趕赴京都。夕顏丸開出長崎後，象二郎才向龍馬據實道出前往京都的真正用意，是為容堂擘劃出讓土佐不落在薩長之後的可行之道。

龍馬腦中閃過一個念頭，於是向象二郎提出由將軍主動將政權返還朝廷，讓慶喜成為與薩長一樣聽命於朝廷的諸侯。如此一來沒有幕府後的日本便能免於內戰，薩長也失去發動戰爭的口實，土佐也能因為勸導將軍將政權返上而立功，可說是雙贏甚至多贏的政策。

後藤也對這個被稱為「大政奉還」的政策感到滿意，不過若慶喜當真政權返上，朝廷該如何運作？若不能確切指出朝廷的運作方針，恐怕很難說服慶喜政權返上。龍馬將至今從當世一流學者口中聽來的道理，迅速在腦海中彙整起來，要長岡謙吉將他口述的內容記錄下來（『龍馬傳』沒有長岡謙吉的角色，遂由龍馬口述兼記錄）。想必已有不少讀者知道龍馬口述的內容即是有名的《船中八策》：

一、天下政權奉還朝廷，政令應出自朝廷。

（天下ノ政権ヲ朝廷二奉還セシメ、政令宜シク朝廷ヨリ出ヅベキ事。） 二、設上下議政局，置議員參贊萬機，萬機宜由公議決定。

（上下議政局ヲ設ケ、議員ヲ置キテ万機ヲ参賛セシメ、万機宜シク公議二決スベキ事。） 三、備有才之公卿諸侯及天下之人才為顧問，賜以官爵，宜除去向來有名無實之官。

（有材ノ公卿諸侯及ビ天下ノ人材ヲ顧問二備ヘ官爵ヲ賜ヒ、宜シク従来有名無実ノ官ヲ除クベキ事。） 四、與外國交際廣採公議，重新訂定適當的規約。

（外国ノ交際広ク公議ヲ採リ、新二至当ノ規約ヲ立ツベキ事。） 五、折衷古來的律令，重新制定無窮之大典。

（古来ノ律令ヲ折衷シ、新二無窮ノ大典ヲ撰定スベキ事。） 六、宜擴張海軍。

（海軍宜シク拡張スベキ事。） 七、置御親兵，命其守衛帝都。

（御親兵ヲ置キ、帝都ヲ守衛セシムべき事。） 八、金銀貨物宜設與外國平均之法。

（金銀物貨宜シク外国ト平均ノ法ヲ設クベキ事。）

《國史大辭典》第八卷「船中八策」條有如下註解：

坂本龍馬所起草基於公議政體論的國家構想。慶應三年六月九日，土佐藩後藤象二郎為勸說在京的山內容堂大政奉還而從長崎出發，搭乘藩船夕顏在上京途中，坂本龍馬向後藤展示由同船的海援隊書記長長岡謙吉起草的時務策。其內容共有幕政返上、議會開設、官制改革、外交刷新、法典制定、海軍擴張、親兵設置、幣制整備八條，是以朝廷為主的公議政體構想。

2011年，紀念TBS開局六十周年的連續劇《仁醫2》（JIN─仁─完結篇）提到龍馬因受穿越到幕末的現代腦外科醫生南方仁的影響，將當時欠缺的健保概念及制度納入第九條：

建立讓大家都能平等地接受必要的醫療、能健康生活的類似保險一樣的制度。（皆が等しく必要なる医療を受けられ健やかに暮らせる保険なる仕組みを作る事。）

看過該劇的觀眾應能辨認這一關於健保概念及制度的條文，只是出自作者的虛構，實際上並不存在。不過，說來可能難以置信，在歷史小說、戲劇、動漫裡一致推崇的《船中八策》，事實上也是出自虛構，最早的龍馬傳記《汗血千里駒》並未收錄《船中八策》。《汗血千里駒》全書共六十四回（其中第廿二、六十三、六十四回分成上、下，第六十四回的下回再分成兩回，實際上共有六十八回），第四十七回為伊呂波丸事件，按理第四十八或第四十九回應為《船中八策》才是。

然而，第四十八回敘述與龍馬不相干的四侯會議，第四十九、五十回為中岡慎太郎的策論，第五十一、五十二回則是介紹乾退助，到第五十三回才回到龍馬身上，但該回已是慶應三年九月，容堂直接向慶喜呈上《大政奉還建白書》，而無一語提及《船中八策》。

《船中八策》第二條內容是翌年《五條御誓文》第一條「廣興會議，萬機決於公論」（広ク会議ヲ興シ、万機公論二決スベシ）的骨幹，而《五條御誓文》第一條的內容，又是日後自由民權運動向太政官請願建白設立民選議院的依據。地方新聞報出身且投身自由民權運動的坂崎紫瀾，按理不會在《汗血千里駒》錯過可以用來宣傳自由民權運動的《船中八策》，合理推測坂崎紫瀾寫作《汗血千里駒》的明治十五、六年時，並無《船中八策》的說法。