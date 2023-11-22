廖孟彥《教學的王道》：擊敗上台恐懼症，五大要訣克服「公眾演說焦慮」
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文：廖孟彥（孟老師）
8-2 克服上台緊張的五大要訣
美國國家心理衛生協會（National Mental Health Association）曾做過一份調查，公眾演講是人們最擔心的事情之一，僅次於死亡。各位可能還聽過一份更有趣的調查，人類最恐懼的事情中，「死亡」只是排在第二位，而排第一位的竟然是「上台說話」。此外，根據華盛頓大學的一份報告也指出，超過75％的人害怕在公共場合演講。
雖然不知道這些調查的準確性有多高？但大家一定聽過或自己也曾說過這樣的話：「我死也不要上台」、「只要一站上台，我就緊張得要死」……等類似的話，其實這和上述的調查結果有著相同的意涵，這種恐懼實際上被稱為「公眾演說焦慮」，是一種常見的心理現象，指的就是人們擔心上台的表現所帶來的焦慮現象。
我擔任職業講師這十六年來，累積到現在的上台次數也已經超過三千場次，面對聽眾的人數從十幾人到上千人都有，雖然上台對我來說已經是家常便飯了，但其實每一回上台前，我還是會有些許的緊張，因為我原本的個性也不是一個喜歡上台說話的人。
所以，別看我現在上台好像很輕鬆的樣子，但其實這背後也都是經過一番努力和刻意練習才累積出來的。那麼我自己是如何克服這個「公眾演說焦慮」的心理障礙呢？依據我自己多年的實戰經驗，以及教練過上百位職業講師的心得，整理歸納出以下這幾個關鍵技巧，相信透過持續不斷地練習，你也能自在地面對每一次的上台，我分享如下：
一、認真備課、熟記前兩分鐘的台詞
我在培訓業界素有「備課漢」的封號，學員常說，我如果不是在上課，就是在備課。但其實我想強調的是，講師上台前認真專注地備課是非常重要的，這是克服上台恐懼最重要的「底氣」，也是最有效的方法。因為講師緊張的來源，有很大部分是來自對課程內容的掌握度不足，千萬別看短短一小時的課程，有時候這背後所花費的備課時間很可能是超過一天的時間，真的是所謂的「台上一分鐘，台下十年功」。所以，講師要建立上台的信心，第一要務就是要對上課的內容下足基本功夫。
如果你是一上台看到聽眾就不自覺會忘詞的話，那麼我建議就先背下開場前兩分鐘要說的話，我指的是「逐字稿」，不僅僅是重點摘要，因為我看過許多講師上台的第一時間，往往由於太緊張就忘記原本一開始要說的話，或是一開口講的內容和原先設定的不同，這時候往往為了要能盡快地回想起來，情緒反而會顯得更加緊張，甚至開始冒冷汗，導致自己的腦中一片空白，最後連一句話也想不起來。
所以，講師如果可以把前兩分鐘要講的話先背熟，一開場很流暢的表達，先穩住自己的情緒和掌控住現場的氣氛，對自信心的建立及後續課程節奏的掌握，都會是一個很好的開始。
當然，你也可以當天觀察現場的情況，開場時臨時加上一些和現場聽眾有連結的內容，讓你的開場能顯得更接「地氣」，但我要提醒的是，除非你有把握可以連結得很好，否則反而打亂了自己原本的節奏，也可能會弄巧成拙，讓自己顯得更緊張。
二、自我暗示、想像成功的畫面
什麼是想像成功者的畫面？我給它一個名稱叫做「護身符」，也就是先找出一位你很欣賞或崇拜的對象，然後試著回想他演講或授課時的風采，記住那個你認為很有魅力的成功畫面。然後，當你站上台時，想像此時的你如同他一般的充滿魅力，好像他就附體在你的身上一般，積極地跟自己的內心對話，告訴自己一定可以做得跟他一樣好，藉此讓自己充滿自信和能量。
這個方式有點像你平時在KTV練習唱歌一樣，假設你很喜歡某位歌手的一首歌，你在練唱時是不是也會模仿那位歌星的唱法，甚至是唱歌的姿勢，然後忘情地投入，想像你就是他，也像他唱得一樣好，就是這種自我暗示的感覺。你也可以告訴自己，如果這次的上台很成功，就給自己一個很棒的獎勵，來增強自己的動機和自信心。
三、先微笑、再面對有微笑的人
笑可以讓你舒緩緊張感，如果你還是很緊張笑不出來的話，先在上台前用兩根食指一左一右把自己的嘴巴拉開來，讓嘴巴的肌肉先放鬆，然後先試著「假笑」，這個方式可以讓你的笑容慢慢變得比較自然，漸漸地就會變成是一種習慣。講師一上台先微笑面對聽眾，除了可以展現出親和力外，學員也會回應你一個微笑，自然就能緩和緊張的氣氛。
若課程一開始，講師發現大部分的學員都很不專心或很冷漠時，講師就會懷疑自己是不是表現不好，頓時失去信心，然後就會變得更加緊張。遇到這種狀況時，我分享一個很實用的技巧，就是上台時快速搜尋一下台下的聽眾，找出有對你點頭微笑、展現善意的人，先對著這些有投入課程的學員講課，暫時先不要理會冷漠的學員，以免自己的情緒受影響，先穩住自己的情緒，再慢慢建立起自信，帶動起整體的課堂氣氛後，再回頭來調動這些較冷漠的學員，讓他們融入課程中。
四、善用肢體語言、適時停頓
相信大家都有這樣的經驗，緊張時呼吸就會顯得更急促，上台前你可以集中注意力，緩慢地深呼吸，吸氣時雙手跟著呼吸的節奏大幅度地張開，呼氣時雙手再大幅度地收合，在上台前反覆做個幾遍，最好可以持續做三分鐘，這樣可以幫助你放鬆和減輕壓力。同時，你也可以善用肢體語言，透過臉部表情和手勢的運用來展現自信，更自然地表達自己的想法，增加授課的魅力。
講師在授課過程中，適時地停頓和留白，可以幫助你更好地掌控授課節奏和重點，這些都可以減少你的焦慮和緊張感，多點時間和聽眾做眼神的接觸和交流，也能更好地傳達信息，增加你的親和力和信賴感。
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死守舊機車最省錢？把握時間爭取汰舊換新補助才是聰明做法！
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精打細算是許多機車族謹守的價值觀，但這樣真的能省錢嗎？若能聰明利用政府補助，把握時機汰換掉家裡老舊機車，加上SYM三陽機車祭出保證7個工作天交車的承諾，就是要確保購車民眾拿的到政府補助、同時享全年度最高優惠，以新車迎接新年的全新生活。
身為全球機車密度最高的地區之一，許多台灣人家中都不只一台機車，有的老舊機車不好發動、騎乘時還有濃煙，但長輩或是精打細算的民眾，總秉持著不到零件停產的那一刻絕不輕易換車。但這樣的做法真的省錢嗎？從多方角度分析，其實非然。
別以為騎老車省錢，你沒想到的錢坑在這
首先，老舊機車因為動力科技較舊，省油表現無法與新車平起平坐以外，不合時宜的廢氣排放標準，難以通過排氣定檢，每次遇到機車要定檢時，輕則要在機車行花上許多時間，重則難以通過而冒著被罰款的風險，在道路上被相關單位攔檢更需付出高額罰款。
再者，隨著造車科技的進步與騎士對於騎乘安全的觀念提升，歐盟與日本分別已於2016年與2017年就開始規定新車要強制加裝ABS防鎖死煞車系統或CBS安全連動煞車系統，台灣目前雖然沒有強制加裝，但在2020年之前也曾經透過1,000元至4,000元不等的購車補助，積極推動民眾選擇有加裝CBS或ABS系統的車款，顯見煞車系統提升與行車安全的關聯性至關重要。
老舊機車不僅沒有CBS或ABS煞車系統的輔助，煞車系統更因經年累月的使用效能大幅衰退，若遭遇到緊急意外，難以達到有效減速避險功能，後續所衍生的問題，絕對更為嚴重且難以想像。
政府汰舊補助年底即將截止，現在正是換新大好時機
對於廣大的機車族而言，除了倚重機車的高靈活性以外，相較於汽車更低的入手門檻當然也十分重要，因此為鼓勵民眾提升用車安全、鼓勵汰舊換新，政府也藉由補助來提升民眾汰舊換新意願。以先前曾推行的ABS/CBS購車補助為例，2020年前停止時就曾掀起一波購車高峰，顯見購車補助對於機車族的重要性。而環保署所施行的汰舊換新2,000元補助，也確定將於2023年底正式退場，在年底前無疑為汰舊換新購車的最佳時刻。
面對琳瑯滿目的機車品牌，要如何選擇品牌與機種呢？首先從品牌切入，近年來躍升台灣機車市場龍頭的SYM三陽機車，以多元的機種選擇和優異的產品實力，擄獲台灣民眾芳心，且為了回饋消費者支持，三陽機車對於購車優惠始終不手軟，年底前更結合政府汰舊換新補助，三陽機車全車系汰舊換新再加碼3,000元，以迪爵車型為例，汰舊換新補助最高可達23,800元（三陽購車補助金14,500元＋三陽汰舊換新加碼3,000元＋政府環保署汰舊換新補助2,000元＋政府汰舊換新貨物稅減免4,000元＋廢車回收300元）。
換言之，若錯過了今年底最佳入手時機，明年要入手三陽機車新車，將會直接貴上5,000元（少了三陽汰舊換新加碼3,000元＋政府環保署汰舊換新補助2,000元），對於荷包支出來說相當有感。
正因為政府補助即將退場，再加上三陽機車的加碼補助力道，造成市場上相當高的迴響，引發超級熱絡的好評與購車潮，三陽機車為了感謝消費者回饋，同時保證消費者的權益，全力加開產能，更祭出保證7日內（工作天）交車的承諾，就是要確保購車民眾不只拿的到政府補助同時享全年度最高優惠，更可以盡快交車，以新車迎接新年的全新生活。
多元機種選擇，每個人都可以理想的SYM
身為台灣機車市場龍頭，三陽機車旗下有多種車款選擇，其中全新迪爵125、MMBCU與CLBCU都是最熱機種。身為國民旗艦代名詞的全新迪爵125，不僅擁有三陽機車三大優勢DNA「日本京濱噴射系統」、「CBS 2.0連動煞車系統」、「63.9km/L 一級油耗」以外，更有最新科技EnMIS雙火星塞異時點火系統、傲視同級37.5L最大車廂空間、雙載舒適的689mm超長坐墊等配備。
廣受年輕人喜愛的MMBCU則是基於DRGBT優秀的平台血統，更針對實用性、舒適性上做出大幅調整，有同級中最大的置物空間及雙載的舒適性，以及獨特的跑旅車款外型，造就同級距銷售冠軍的寶座。上市短短3個月就熱銷破萬台的CLBCU，不僅有獲得金點設計獎的百搭精緻外觀，更有EnMIS超強油耗表現與貼心規格，堪稱內外兼備的最佳小蜂鳥車型！
把握時間舊換新，騎新車展開新的一年
從排廢、安全性，到補助優惠等面向分析，長期看來機車汰舊換新無疑是增加安全、減少風險且照顧荷包的最佳投資。有意願汰舊換新的民眾，絕對要把握今年底最佳時機，不僅有政府補助，更可獲得三陽機車的加碼補助，如此絕佳機會，錯過不再。
政府補助倒數 SYM全車系汰舊換新再加碼3,000元(電匯)保證7日內交車
- 更多詳細資訊請參閱「SYM三陽機車官方網站」查詢。