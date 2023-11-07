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TNL+ 2023/11/07,
印太

從倉促修憲到長子代表他黨參選印尼副總統，佐科威王朝真的即將成形了嗎？

從倉促修憲到長子代表他黨參選印尼副總統，佐科威王朝真的即將成形了嗎？
左起長子吉伯朗、印尼總統夫人伊利安娜、印尼總統佐科威與小兒子卡桑。Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

佐科威從政之始號稱清廉，但可惜能逃過「權力使人腐化」命運的政治人物少之又少，而為特定人士倉促修憲之舉，卻已對維繫國家的民主制度造成傷害，且吉伯朗還代表他黨參選，卻遲遲並未宣布退出培養支持他與父親佐科威政治實力的政黨，已傷害自身在政壇與民間的可信任度。

最近台灣選戰話題一直圍繞在討論不同政黨的合作方式，但是不論怎樣的提案，大概都抵不過這次印尼總統選舉的空前驚奇—-現任總統佐科威隸屬的政黨推派出正副總統參選人，但佐科威總統之子，卻搭擋另一政黨的總統參選人普拉伯沃擔任副總統參選人競選角逐大位。雖然佐科威總統說他的立場中立，但意象卻不言可喻，選民不知所措的程度可謂空前。試想如果台灣某總統之子，宣布將搭擋不同顏色政黨參與下屆總統選舉，選民大概也會一頭霧水。

佐科威總統長子吉伯朗擔任不同政黨的副總統候選人，在社會上引起軒然大波。印尼的憲法法庭在兩週前才通過對候選人資格規定的修正案—-原本參選人年齡須滿40歲以上，現將之修改為有但書例外—-若該員有擔任地方首長的經驗可不受此限。一般相信，憲法法庭突如其來的修正就是為了讓年僅36歲的吉伯朗符合參選資格。

吉伯朗於2020年以87%高得票率當選中爪哇的梭羅市市長（佐科威競選擔任雅加達省之前也曾擔任將近七年的梭羅市長），但2021年就任至今也才兩年多，即急速平步青雲擔任下屆副總統參選人。為了迎合特定候選人而開方便之門，此舉讓社會一片譁然。去年原本耳聞憲法法庭將修改憲法讓總統佐科威可以再競選連任第三次，此風聲引發社會對國家開民主倒車的疑慮，引來一片撻伐，總統佐科威抵不過批評還特意出來闢謠，聲稱他絕不做此想。如今看來，憲法法庭有換湯不換藥之嫌，社會輿論普遍認為，若吉伯朗當選，仍可視為佐科威總統的第三任任期。

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Photo Credit：Prabowo Subianto
普拉伯沃與佐科威長子吉伯朗。

許多政治界的前輩、社會菁英、意見領袖等皆對此表達失望，他們提出「法律之上，該有政治道德」、「政治中重要的是禮儀與道德，並非權位與名利」、「政治活動必須帶來文明建設，不僅是地位與權力，更不該透過違反規則來獲得地位與權力。」就連曾被視為在政治上與佐科威同心的印尼華人政治代表人物-前雅加達省長鐘萬學也公開表示，吉伯朗太年輕，且完全沒有省級行政區以上的管理經驗（梭羅市為人口約52萬的地方行政區，相較於超過一千萬人口的省級行政區，可謂小廟。）可惜社會反對聲浪大，卻也喚不醒假寐之人。

佐科威已連任兩屆共擔任十年總統，今年為執政的最後一年，但從年初甚至至九月，各家民調皆顯示他仍有居高不下的民意支持率，低則至少70%，平均有80%，最高甚至達90%，放眼世界各國領袖大概少有執政多年後仍有如此高的民意支持度。這也就是為何佐科威有底氣做此非比尋常的政治決定。只是當宣布吉伯朗將擔任普拉伯沃的副總統搭擋，佐科威的民調也跌至歷史新低，但相較於他國即將卸任的總統民調（例如台灣總統的支持度約4成），佐科威仍是相對受支持，這與近年來多項國家重要硬體基礎建設在他任內開工甚至完工有關。

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印尼將在2024年2月舉辦總統選舉，圖違現任總統佐科威。Photo Credit: GettyImages

與世上所有政二代一樣，吉伯朗必須概括承受父親政壇上的一切，包括政治資源與負面批評。日前他曾拜訪農民，企圖營造親民形象，但卻適得其反。近年農民苦於政府大量開放農產品進口，導致本地農產品價格下跌，農民苦不堪言。農業相關團體聲稱已向總統佐科威陳情五次之多，不但未見政府任何正向回應，價格反而越跌越深。所以農民當面回應吉伯朗，請他只要回家詢問自己的父親到底國家農業概況為何即可，無需再到此作秀表達關切。

事實上不僅只農業，近年來佐科威政府的政策對外門戶洞開，基礎工業、製造業等本地產業面臨激烈的外來競爭，央求政府支持保護不可得，求助無門，只能苟延殘喘、自求多福。門戶洞開的對象尤以中國為最，中國的各項農業、工業、製造業等產品，以低價橫掃印尼各領域，本地產業幾乎難以與之抗衡。另外，眾所週知的印尼第一條高鐵，所有原料物力人力完全由中國進口，對於帶動本地產業毫無助益，不但如此，暴增的預算讓印尼政府債台高築，與中國關係騎虎難下。如若這樣的政策方向繼續延續，國家前景實在堪慮。

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