從倉促修憲到長子代表他黨參選印尼副總統，佐科威王朝真的即將成形了嗎？
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佐科威從政之始號稱清廉，但可惜能逃過「權力使人腐化」命運的政治人物少之又少，而為特定人士倉促修憲之舉，卻已對維繫國家的民主制度造成傷害，且吉伯朗還代表他黨參選，卻遲遲並未宣布退出培養支持他與父親佐科威政治實力的政黨，已傷害自身在政壇與民間的可信任度。
最近台灣選戰話題一直圍繞在討論不同政黨的合作方式，但是不論怎樣的提案，大概都抵不過這次印尼總統選舉的空前驚奇—-現任總統佐科威隸屬的政黨推派出正副總統參選人，但佐科威總統之子，卻搭擋另一政黨的總統參選人普拉伯沃擔任副總統參選人競選角逐大位。雖然佐科威總統說他的立場中立，但意象卻不言可喻，選民不知所措的程度可謂空前。試想如果台灣某總統之子，宣布將搭擋不同顏色政黨參與下屆總統選舉，選民大概也會一頭霧水。
佐科威總統長子吉伯朗擔任不同政黨的副總統候選人，在社會上引起軒然大波。印尼的憲法法庭在兩週前才通過對候選人資格規定的修正案—-原本參選人年齡須滿40歲以上，現將之修改為有但書例外—-若該員有擔任地方首長的經驗可不受此限。一般相信，憲法法庭突如其來的修正就是為了讓年僅36歲的吉伯朗符合參選資格。
吉伯朗於2020年以87%高得票率當選中爪哇的梭羅市市長（佐科威競選擔任雅加達省之前也曾擔任將近七年的梭羅市長），但2021年就任至今也才兩年多，即急速平步青雲擔任下屆副總統參選人。為了迎合特定候選人而開方便之門，此舉讓社會一片譁然。去年原本耳聞憲法法庭將修改憲法讓總統佐科威可以再競選連任第三次，此風聲引發社會對國家開民主倒車的疑慮，引來一片撻伐，總統佐科威抵不過批評還特意出來闢謠，聲稱他絕不做此想。如今看來，憲法法庭有換湯不換藥之嫌，社會輿論普遍認為，若吉伯朗當選，仍可視為佐科威總統的第三任任期。
許多政治界的前輩、社會菁英、意見領袖等皆對此表達失望，他們提出「法律之上，該有政治道德」、「政治中重要的是禮儀與道德，並非權位與名利」、「政治活動必須帶來文明建設，不僅是地位與權力，更不該透過違反規則來獲得地位與權力。」就連曾被視為在政治上與佐科威同心的印尼華人政治代表人物-前雅加達省長鐘萬學也公開表示，吉伯朗太年輕，且完全沒有省級行政區以上的管理經驗（梭羅市為人口約52萬的地方行政區，相較於超過一千萬人口的省級行政區，可謂小廟。）可惜社會反對聲浪大，卻也喚不醒假寐之人。
佐科威已連任兩屆共擔任十年總統，今年為執政的最後一年，但從年初甚至至九月，各家民調皆顯示他仍有居高不下的民意支持率，低則至少70%，平均有80%，最高甚至達90%，放眼世界各國領袖大概少有執政多年後仍有如此高的民意支持度。這也就是為何佐科威有底氣做此非比尋常的政治決定。只是當宣布吉伯朗將擔任普拉伯沃的副總統搭擋，佐科威的民調也跌至歷史新低，但相較於他國即將卸任的總統民調（例如台灣總統的支持度約4成），佐科威仍是相對受支持，這與近年來多項國家重要硬體基礎建設在他任內開工甚至完工有關。
與世上所有政二代一樣，吉伯朗必須概括承受父親政壇上的一切，包括政治資源與負面批評。日前他曾拜訪農民，企圖營造親民形象，但卻適得其反。近年農民苦於政府大量開放農產品進口，導致本地農產品價格下跌，農民苦不堪言。農業相關團體聲稱已向總統佐科威陳情五次之多，不但未見政府任何正向回應，價格反而越跌越深。所以農民當面回應吉伯朗，請他只要回家詢問自己的父親到底國家農業概況為何即可，無需再到此作秀表達關切。
事實上不僅只農業，近年來佐科威政府的政策對外門戶洞開，基礎工業、製造業等本地產業面臨激烈的外來競爭，央求政府支持保護不可得，求助無門，只能苟延殘喘、自求多福。門戶洞開的對象尤以中國為最，中國的各項農業、工業、製造業等產品，以低價橫掃印尼各領域，本地產業幾乎難以與之抗衡。另外，眾所週知的印尼第一條高鐵，所有原料物力人力完全由中國進口，對於帶動本地產業毫無助益，不但如此，暴增的預算讓印尼政府債台高築，與中國關係騎虎難下。如若這樣的政策方向繼續延續，國家前景實在堪慮。
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跑季備賽首選！體育主播田鴻魁的人生伴履，2023臺北馬拉松指定系列──adidas ADIZERO
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知名體育主播田鴻魁「魁哥」穿上2023臺北馬拉松指定鞋款「adidas ADIZERO系列」，來和我們聊聊他與跑步的緣分，並分享ADIZERO系列陪伴他挑戰自我，創下個人PB紀錄的體驗。
距離採訪約定時間還有五分鐘，突然傳來一聲爽朗的招呼聲：「你們好，我是田鴻魁。」沒錯，他就是臺灣球壇鼎鼎有名的體育主播「魁哥」。不過，走出主播室以後，他還是Podcast節目《跑步不要聽》、Youtube頻道「跟上魁哥」的主持人，喜歡透過社群和跑友們分享跑步生活的點點滴滴；也是跑齡將近四年、全馬PB 3:23的業餘跑者。這次我們特別專訪魁哥，聊聊他的私房訓練課表，以及最初他如何闖入馬拉松世界，展開意料之外的人生下半場。
從主播台到馬拉松賽場，一場跑旅開啟嶄新人生下半場
「我開始跑步的原因很單純，就是想培養運動習慣、維持身體健康。」話雖如此，三年前某次偶然的跑旅經驗，卻成為魁哥意外入坑馬拉松的契機，徹底改變了人生的方向。「那是我第一次和那麼多人一起跑步，當時我們二三十個人借了十幾台Youbike，浩浩蕩蕩地從新店跑到淡水。」魁哥回憶道，「一路上有人慢跑、有人騎車，距離到了、累了就換手，就這樣半騎半跑30多公里，抵達目的地時已經是中午，但結束後我並不覺得累，反而感覺很新鮮，從來不知道和一群人一起跑步這麼有趣。」
憶起那年誤入馬拉松世界的過程，魁哥也有所感觸，「因緣際會的跑旅、受邀加入跑班、創辦《跑步不要聽》、完成人生初馬、老東家結束經營，短短一年發生好多事情，但現在回想起來，事情好像都在某個安排中進行著。」無論是事業、健康，還是人生階段的規畫，跑步已然成為安定生活節奏的定海神針。如果要說跑步帶給魁哥最大的人生啟發，就是「尋找自我價值」。魁哥認真地說，「就像我們在馬場上，我們誰都不能靠，你抽筋了、沒力了，不管是停下來、繼續走都是你的意志──你才是自己最大的靠山。」
很多人都說馬拉松是項「誠實」的運動，你練了多少、課表完成度多少，上馬場就有多少，不會有任何額外的運氣成分。換句話說，訓練量就是每位跑者的基礎，為了迎接年末的馬拉松季，魁哥也正在進行著相當精實的訓練計劃。
ADIZERO BOSTON 12，市民跑者、馬場老將都適用，訓練競賽完美轉換
「我的訓練主要以平日輕鬆跑、間歇跑，和週末長距離三種方向為重點；制定課表時也會留意各項訓練的比例避免受傷。剩下的就是如何實踐課表的個人紀律，而這也是最困難的地方，因為生活上有太多狀況會打斷你的訓練計畫，但身為跑者就是要盡最大努力去提升課表的完成度。」魁哥分享。
制定好課表，接著就是要選擇一雙能夠適用訓練情境的好鞋，「若要推薦一雙適應各種不同速度、不同訓練內容的綜合訓練跑鞋，我一定是推薦adidas BOSTON系列。」魁哥仔細地幫我們分析，「若一句總結BOSTON 12的調校，就是『跑者心聲adidas都有聽到』，像是10代、11代的中底比較硬，但BOSTON 12的中底就是由更輕更軟的LIGHTSRTIKE 2.0、加上一層加厚的LIGHTSRTIKE PRO，維持輕量的同時亦強化了整體緩震、回彈、支撐性能。」
ADIZERO BOSTON 12另一個特色，就是中底之間鑲嵌的「ENERGY RODS 2.0」推進系統。「玻璃纖維的材質讓它很像是溫和版的ADIZRO ADIOS PRO 3，既保留類似PRO 3的推進回饋，但又不會像PRO 3對小腿肌力有那麼高的要求，無論哪種速度的跑者都相當適合。」魁哥評價道。
ADIZERO ADIOS PRO 3，魁哥刷新半馬PB的秘密武器
不過，日常訓練情景和馬拉松賽場上的需求截然不同。賽場上追求的當然是最舒適的跑動腳感與速度表現，所以魁哥會以「推進力」、「腳感」和「穩定度」為主要的挑選標準，「賽場首選一定是ADIZERO家族的PRO 3，像我在今年初的臺北國道馬拉松就是穿著PRO 3刷新個人的半馬PB（95分）。」
「我認為PRO 3最有特色的地方，是兩塊LIGHTSRTIKE PRO中底夾著的ENERGYRODS 2.0推進系統。五根碳纖維條一體成形的爪型設計，不只能夠支撐足部發力點，把力量推進到腳尖；設計在腳趾輪廓正下方的碳爪，也消除了推進時整塊碳版打在腳底的不適感，讓推進力與舒適度共存。」接著，魁哥拿起鞋子，比劃著鞋型輪廓，「另外是鞋型的物理設計，PRO 3前掌底部是傾斜向上的鞋面，搭配碳爪的推進，前掌落地的跑者會獲得更強的物理滾動感；而且，PRO 3前掌的大底比楦頭再寬一點點，腳掌落地時會更穩定，下腳後也不容易左右晃動，或是跑一些傾斜路面的時候，整個平衡度是相當穩定的。」
最後，魁哥還特別提到了ContinentalTM馬牌大底的止滑效果及耐磨度，「很多adidas的鞋子即使穿了一段時間，大底都還不會有什麼磨損；而且不管是濕滑路面、轉彎，它的抓地力都非常非常好。」可以說，不論是ADIZERO BOSTON 12還是ADIZERO ADIOS PRO 3，都能滿足跑者不同情境、配速下的多樣化需求。
adidas ADIZERO家族電光藍新色上市──唯有不安於現狀，才能超越自己
我們訪談到一半就發現，原來魁哥本就是adidas的品牌愛好者。以ADIZERO家族為例，不管是BOSTON系列、ADIOS 8、PRO 2，還是PRO 3，每一款跑鞋的特性、腳感他都如數家珍，甚至還有不少就是魁哥日常訓練、競賽的愛履。
談到喜歡adidas的原因，魁哥認真地說，「像ADIZERO系列從最初階的SL，到BOSTON、TAKUMI SEN、ADIOS 8、PRO 3、STRUNG，甚至是今年剛推出的ADIOS PRO EVO 1，一系列有這麼多不同定位的跑鞋，都可以看出adidas對跑鞋市場的企圖心。」對他而言，鞋款腳感舒適、性能出色只是基本，品牌對品質的執著、不斷求新求變創新態度，才是魁哥鍾愛adidas的根本原因。
「像是這次adidas為了2023臺北馬拉松，就針對ADIZERO家族推出全新配色，尤其PRO 3中底那抹亮眼的螢光橘讓我眼睛一亮，不只原本的藍色被更加凸顯，整個中底輪廓勾勒的相當亮眼；然後PRO 3內側的Logo設計也和過去的款式做出區隔，從這種小地方就能看出品牌的用心，我真的很喜歡。」魁哥讚賞著。
最後，魁哥也聊到未來的目標，「我覺得說『目標』有點太嚴肅，我只想持續訓練、給自己努力的目標，然後繼續參加馬拉松賽事，認識不同的國家與城市。」他說，每個人起跑的原因不同，但只要找到自己喜歡跑步的初衷，用最舒服的方式跟馬拉松結緣，這樣就足夠了。