【關鍵專訪】蔡明亮談《蔡明亮的日子》（中）：不談觀念或是藝術理論，我能做的就是「表達」

在上篇文章之中，定錨了蔡明亮的「作者性」，同時談及並定義了我口中所謂蔡明亮式的「影像詩畫」，而爬梳此前的行文語境脈絡，這是一種抽象的觀看概念，但實際上，蔡明亮也對於筆紙「繪畫」的實體形式，十分著迷。

《蔡明亮的日子》就佈滿了蔡明亮純手工的畫作，畫上了蔡明亮自己、李康生、亞儂、電影院、椅子、電影角色，這些蔡明亮的「生活」與「記憶」，紛紛散落於北師美術館二樓與三樓展間。

Photo Credit: 北師美術館提供，ANPIS FOTO王世邦攝影 蔡明亮（左）與亞儂弘尚希（右）於《蔡明亮的日子》展覽現場

十年了，從2013年金馬獎的《郊遊》到2023年的《日子》上映，蔡明亮的影像有意識地轉向，也有了十年的時間。猶記得專訪那天，蔡明亮正在佈展，連日的街頭售票讓倦容稍稍浮現，但當談起作品以及這些被安置於美術館中的日常，蔡明亮又抖去了倦意，帶著我走進時間，看看這十年濃縮而成的——《蔡明亮的日子》。

那天的太陽很溫暖，輕盈地擁抱了整座台北城，當然，北師美術館也在陽光底下，就這麼曬出了蔡明亮的展覽輪廓；整片的落地窗同時捕捉了綠色枝葉和行人街道，蔡明亮的生活赤裸地攤在橘黃色之中，供人隨意觀看，與外界通透鏈結，光線導致的陰影變化，在展間自由發展，如同蔡明亮的日子，有機的生長，長出自己的生命——回到生活，回到生活對作品的感受。

蔡明亮和我，繞了整個展間，二樓、三樓，我們有一個半小時能在其中，慢慢地走走；那是真正的「魔幻時刻」，明確感受到時間的移動，空間的變化，很慢、很慢、很慢，我們有一個半小時能在其中，慢慢地聊天。

「你看，這些盒箱是當時2010年左右為《臉》畫的；你看，這些黑色的蜘蛛是2016年高俊宏為《玄奘》畫的；你看，上面這些座椅是2019年因為《不散》在威尼斯畫的；你看，這張紙上面畫的都是我喜歡的電影角色，有鄭佩佩、王羽、勝新太郎等人；你看，這是當時『天外飛來電影』畫的穆瑙、希區考克；你看，這些是《你的臉》的燈箱，因為我喜歡紅色就加了進去；你看，這是在香港反送中時的紀錄；你看，這是小康；你看，這是亞儂；你看，這是我。」

你看！這些就是蔡明亮長成蔡明亮的原因，在展間挪移、重組、建構的這數十年間，成為了策展主旨——我認為，「蔡明亮」三個字的作者符號，就是這次的展覽論述。

「這個展覽算是超過十年的創作，從我搬到山上，在《郊遊》之後的創作概念都在這裡發生，當然《臉》的箱子比較推前，但也是繪畫的概念，我將全部的繪畫都帶了進來。」

此次的展覽，能夠輕易發現近乎於「繪畫」展，繪畫重新定義了蔡明亮的影像，這項媒材產生的觀看方式之於蔡明亮這十年的重要性，上篇文章也已談及；接著，該回溯聊聊蔡明亮對於繪畫的淵源，這要從蕭芳芳談起。

Photo Credit: 高珈琳（Celine Kao）攝影 蔡明亮在布展時的介紹，圖為二樓展間

Photo Credit: 高珈琳（Celine Kao）攝影 蔡明亮在布展時的介紹，圖中畫布是蔡明亮喜歡的電影角色，有鄭佩佩、王羽、勝新太郎等人

Photo Credit: 高珈琳（Celine Kao）攝影 蔡明亮在布展時的介紹，圖為《臉》的盒箱，已售出幾組，紐約MoMA也購入其一收藏

「20幾年前，蕭芳芳在鹿特丹看了《愛情萬歲》，之後我們就變朋友了，去香港時也都會探望她。某次，我們一起去找奚淞老師，我們從調顏料、選畫布、洗畫筆之類的細節開始學習，當時，我就畫了第一幅畫。」

蔡明亮的第一幅畫，就擺在展間三樓，他說，這是模仿莫迪利亞尼所畫的肖像畫，而在這幅肖像畫的旁邊，擺放的是小康兒時的畫像，就能知道，李康生在蔡明亮心中的位置，而兩幅畫也盪出了某種純粹，姑且稱之為初衷吧。

也恰巧，莫迪利亞尼以肉慾裸體畫著稱，或許，這也不是巧合，蔡明亮對「身體」的著迷，讓這名影像作者，一腳踏向了繪畫。

從蕭芳芳、奚淞到莫迪利亞尼，蔡明亮進入了繪畫的世界，而繼續推動蔡明亮往下的原因，是2010年左右，關於椅子的展演。

「當時『學學』請我去做展覽，我決定做展覽的同時賣咖啡，因此這個展覽的概念是，觀眾來看展，買一杯咖啡，隨意坐在我選的老椅子，說不定，就能沈浸在記憶之中。」

這些椅子擺了4年，記憶，也就沈甸甸地放了4年。而年歲更迭，老椅子更老了，會髒、會壞、會破，但在時間的打磨之後，痕跡、記憶很美，蔡明亮決定把記憶與時間坐出來的椅子，這樣的美，一起寄存於畫布。

「當時我就去美術行買了顏料，畫了第一把，就是這把綠色的椅子，結果後來也有朋友想和我買這幅畫，然後『學學』的徐莉玲也和我說喜歡我的畫，我就覺得能夠繼續畫。」

椅子有了情感與記憶，就和蔡明亮的日子，是要用時間與記憶來換的，二樓展間蔡明亮稱之為「生活」；三樓展間蔡明亮稱之為「記憶」，而看見這些紙張／畫作，我的記憶，也被拉回了2020年。

那年，在中山堂見證蔡明亮在台北電影節放映的《不散（4K修復版）》＋電影記憶的即興創作，放映結束，親眼看著蔡明亮點名石雋、楊貴媚等人和觀眾致意，中山堂倏地化為《不散》中的福和大戲院，蔡明亮召喚的是對電影的愛、老舊戲院的情懷，《不散》是蔡明亮寫給電影院的情書。

接著蔡明亮在中山堂光復廳，將自己的記憶攤在畫布，講述他的童年往事，也接起了人、電影與電影院。過程中蔡明亮說的、唱的樣樣來（那是他這幾年樂於展示於大眾的興趣），但有陣子我神遊出戲，不斷在想自己與電影（或電影院）的關係，一回神，發覺或許《不散》要跟著蔡明亮近年的創作走過一回，才是《不散》該長成的模樣，而自己也好像因為蔡明亮，又更喜歡電影一點。

那時的共感體驗，也想起2019年11月，在宜蘭沙丘的月光下、微風中與一群陌生人共聽蔡明亮談「天外飛來電影」。