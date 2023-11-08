【關鍵專訪】蔡明亮談《蔡明亮的日子》（中）：不談觀念或是藝術理論，我能做的就是「表達」
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你看！這些就是蔡明亮長成蔡明亮的原因，在展間挪移、重組、建構的這數十年間，成為了策展主旨——我認為，「蔡明亮」三個字的作者符號，就是這次的展覽論述。蔡明亮說：「這個展覽算是超過十年的創作，而我將全部的繪畫都帶了進來。」於是，能夠發現《蔡明亮的日子》近乎於「繪畫」展，接著，該回溯聊聊蔡明亮對於繪畫的淵源，這要從蕭芳芳談起。
在上篇文章之中，定錨了蔡明亮的「作者性」，同時談及並定義了我口中所謂蔡明亮式的「影像詩畫」，而爬梳此前的行文語境脈絡，這是一種抽象的觀看概念，但實際上，蔡明亮也對於筆紙「繪畫」的實體形式，十分著迷。
《蔡明亮的日子》就佈滿了蔡明亮純手工的畫作，畫上了蔡明亮自己、李康生、亞儂、電影院、椅子、電影角色，這些蔡明亮的「生活」與「記憶」，紛紛散落於北師美術館二樓與三樓展間。
十年了，從2013年金馬獎的《郊遊》到2023年的《日子》上映，蔡明亮的影像有意識地轉向，也有了十年的時間。猶記得專訪那天，蔡明亮正在佈展，連日的街頭售票讓倦容稍稍浮現，但當談起作品以及這些被安置於美術館中的日常，蔡明亮又抖去了倦意，帶著我走進時間，看看這十年濃縮而成的——《蔡明亮的日子》。
那天的太陽很溫暖，輕盈地擁抱了整座台北城，當然，北師美術館也在陽光底下，就這麼曬出了蔡明亮的展覽輪廓；整片的落地窗同時捕捉了綠色枝葉和行人街道，蔡明亮的生活赤裸地攤在橘黃色之中，供人隨意觀看，與外界通透鏈結，光線導致的陰影變化，在展間自由發展，如同蔡明亮的日子，有機的生長，長出自己的生命——回到生活，回到生活對作品的感受。
蔡明亮和我，繞了整個展間，二樓、三樓，我們有一個半小時能在其中，慢慢地走走；那是真正的「魔幻時刻」，明確感受到時間的移動，空間的變化，很慢、很慢、很慢，我們有一個半小時能在其中，慢慢地聊天。
「你看，這些盒箱是當時2010年左右為《臉》畫的；你看，這些黑色的蜘蛛是2016年高俊宏為《玄奘》畫的；你看，上面這些座椅是2019年因為《不散》在威尼斯畫的；你看，這張紙上面畫的都是我喜歡的電影角色，有鄭佩佩、王羽、勝新太郎等人；你看，這是當時『天外飛來電影』畫的穆瑙、希區考克；你看，這些是《你的臉》的燈箱，因為我喜歡紅色就加了進去；你看，這是在香港反送中時的紀錄；你看，這是小康；你看，這是亞儂；你看，這是我。」
你看！這些就是蔡明亮長成蔡明亮的原因，在展間挪移、重組、建構的這數十年間，成為了策展主旨——我認為，「蔡明亮」三個字的作者符號，就是這次的展覽論述。
「這個展覽算是超過十年的創作，從我搬到山上，在《郊遊》之後的創作概念都在這裡發生，當然《臉》的箱子比較推前，但也是繪畫的概念，我將全部的繪畫都帶了進來。」
此次的展覽，能夠輕易發現近乎於「繪畫」展，繪畫重新定義了蔡明亮的影像，這項媒材產生的觀看方式之於蔡明亮這十年的重要性，上篇文章也已談及；接著，該回溯聊聊蔡明亮對於繪畫的淵源，這要從蕭芳芳談起。
「20幾年前，蕭芳芳在鹿特丹看了《愛情萬歲》，之後我們就變朋友了，去香港時也都會探望她。某次，我們一起去找奚淞老師，我們從調顏料、選畫布、洗畫筆之類的細節開始學習，當時，我就畫了第一幅畫。」
蔡明亮的第一幅畫，就擺在展間三樓，他說，這是模仿莫迪利亞尼所畫的肖像畫，而在這幅肖像畫的旁邊，擺放的是小康兒時的畫像，就能知道，李康生在蔡明亮心中的位置，而兩幅畫也盪出了某種純粹，姑且稱之為初衷吧。
也恰巧，莫迪利亞尼以肉慾裸體畫著稱，或許，這也不是巧合，蔡明亮對「身體」的著迷，讓這名影像作者，一腳踏向了繪畫。
從蕭芳芳、奚淞到莫迪利亞尼，蔡明亮進入了繪畫的世界，而繼續推動蔡明亮往下的原因，是2010年左右，關於椅子的展演。
「當時『學學』請我去做展覽，我決定做展覽的同時賣咖啡，因此這個展覽的概念是，觀眾來看展，買一杯咖啡，隨意坐在我選的老椅子，說不定，就能沈浸在記憶之中。」
這些椅子擺了4年，記憶，也就沈甸甸地放了4年。而年歲更迭，老椅子更老了，會髒、會壞、會破，但在時間的打磨之後，痕跡、記憶很美，蔡明亮決定把記憶與時間坐出來的椅子，這樣的美，一起寄存於畫布。
「當時我就去美術行買了顏料，畫了第一把，就是這把綠色的椅子，結果後來也有朋友想和我買這幅畫，然後『學學』的徐莉玲也和我說喜歡我的畫，我就覺得能夠繼續畫。」
椅子有了情感與記憶，就和蔡明亮的日子，是要用時間與記憶來換的，二樓展間蔡明亮稱之為「生活」；三樓展間蔡明亮稱之為「記憶」，而看見這些紙張／畫作，我的記憶，也被拉回了2020年。
那年，在中山堂見證蔡明亮在台北電影節放映的《不散（4K修復版）》＋電影記憶的即興創作，放映結束，親眼看著蔡明亮點名石雋、楊貴媚等人和觀眾致意，中山堂倏地化為《不散》中的福和大戲院，蔡明亮召喚的是對電影的愛、老舊戲院的情懷，《不散》是蔡明亮寫給電影院的情書。
接著蔡明亮在中山堂光復廳，將自己的記憶攤在畫布，講述他的童年往事，也接起了人、電影與電影院。過程中蔡明亮說的、唱的樣樣來（那是他這幾年樂於展示於大眾的興趣），但有陣子我神遊出戲，不斷在想自己與電影（或電影院）的關係，一回神，發覺或許《不散》要跟著蔡明亮近年的創作走過一回，才是《不散》該長成的模樣，而自己也好像因為蔡明亮，又更喜歡電影一點。
那時的共感體驗，也想起2019年11月，在宜蘭沙丘的月光下、微風中與一群陌生人共聽蔡明亮談「天外飛來電影」。
不走冤枉路，創新數位矯正科技讓患者預見未來
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數位化浪潮襲來，科技讓你不走矯正冤枉路！透過陳易駿齒顎矯正專科醫師的案例分享，讓我們來看看隱形矯正數位科技，可以怎麼提升醫病溝通效率，並透過視覺化圖片讓我們遇見理想的自己！
你的笑容不是你的笑容？透過數位療程讓你的矯正方案不再難以預測
市面上的矯正牙套品牌琳瑯滿目，消費者常因不了解品牌差異而感到徬徨、難以抉擇。因此，如何幫助患者快速了解自身狀況，並達成醫病共識，成為一大關鍵。雅緹斯牙醫診所 陳易駿醫師表示，近年隨著技術進步，不僅讓矯正結果變得更可預測，同時也提升患者在療程中的體驗並加速療程效率，讓消費者不走冤枉路，預見未來自信笑容。
臉部笑容模擬、數位微笑設計兩大技術 讓你遇見未來美好笑容
多數人印象中的矯正必經過程，可能還停留在用傳統印模材料取模，即便過程不適、反嘔也不得不忍耐。此外，患者也只能透過醫師口述，想像療程完成後的變化。然而，現今矯正導入數位科技，運用大數據資料庫與先進的軟硬體設備，透過模擬與圖像化的呈現，讓醫師與患者在溝通上，更加輕鬆與直觀。陳易駿醫師分享導入科技應用後，讓他跟患者都有感的的兩大環節：
首先，跳脫傳統取模方式現在可以透過數位口腔掃描儀，精準且快速地建立患者的牙齒3D模型，並與患者討論想改善的牙齒排列、假牙贋復等需求。此外，陳易駿醫師也提到口掃儀器不僅能呈現牙齒外觀，更有「臉部笑容模擬」技術。
他以虎牙突出、牙齒排列不齊的12歲女童為例，孩子的牙齦已因排列不齊的原因出現紅腫發炎的情況。他藉由此技術，透過雲端運算與臉部模擬成像的方式，讓家長與患者在幾分鐘內就能看到未來可能獲得的理想笑容，同時也了解矯正治療的迫切性。如此一來，不僅幫助醫病溝通，更能夠提升患者接受治療的意願。
再者，在現今技術下，醫師可以利用全球使用者資料庫，與創新「數位微笑設計」技術輔助，規劃出滿足牙齒排列整齊、微笑美學設計雙目標的治療計畫。陳易駿醫師分享一位22歲因門牙突出，曾在一年內撞斷兩次門牙的案例，原先患者只想進行植牙治療，但經專業評估後認為，若僅有植牙恐造成假牙突出、不自然，並可能再次發生撞斷的情況。
為協助患者更加了解完善的治療方式，醫師透過口腔掃描儀與「數位微笑設計」技術，將患者外觀納入微笑設計，讓醫師在設計治療計劃時，能同步規劃牙齒位置與植牙所需的空間，以利矯正完成後能順利銜接植牙治療。與此同時，患者也能透過模擬的結果，更加了解進行治療的重要性。
數位矯正療程提供完善的美齒規劃
在創新數位科技的輔助之下，患者得以節省很多過去繁複的療程前期步驟，乃至於心力與時間成本。但療程開始後，我們是否能追蹤療程如同預期發展？陳易駿醫師表示，在療程開始後，患者不僅可藉由APP紀錄並追蹤自己的佩戴狀況，醫師也能使用口腔掃描儀再次掃描，藉由進度追蹤功能即時對照原先的計畫，更加掌握療程的進度。
數位矯正療程不僅利用科技，使患者的矯正體驗更好，也讓醫師能夠更精準評估患者狀況，使醫師與患者在療程開始前有共同一致認同的治療目標，預見未來美好笑容。
本文為採訪「雅緹斯牙醫診所陳易駿醫師」
本文章內容由「霍夫曼公關」提供。