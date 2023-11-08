以巴衝突：以色列與哈瑪斯戰爭爆發四星期後，加薩的五個新現實
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正如拜登總統和其他許多人所說，避免更多戰爭的唯一可能就是建立與以色列毗鄰的巴勒斯坦國，但在目前雙方領導人的領導下，這是不可能實現的。以色列和巴勒斯坦的極端分子都會竭盡全力破壞這一想法，就像他們自20世紀90年代以來所做的那樣，他們中一些人相信他們是在遵循上帝的旨意，因此不可能說服他們接受世俗的妥協。
自10月7日哈瑪斯發動襲擊以來，各種報導、分析和評論紛至沓來，首先要明白的一點是，沒有人知道事情的全部真相。不僅像以往一樣，難以穿透戰爭迷霧，弄清戰場上發生了什麼，以色列人和巴勒斯坦人之間衝突的新形式尚未出現。
事態仍在迅速發展。戰爭可能蔓延的擔憂非常真實。中東的新現實已經出現，但其形態和運作方式取決於，這場戰爭在今年餘下的時間裡、甚至更長時間內將如何發展。
以下是我們知道的事情，還有一些我們不知道的情況。這份清單並非詳盡。有些人嘲笑2003年美國入侵伊拉克時其國防部長唐納德・拉姆斯菲爾德（Donald Rumsfeld），因為他談到了「未知的未知」。但在這個地區，未知因素和其他地方一樣存在，而且一旦出現，就會產生巨大的影響。
1.
可以肯定的是，以色列支持軍事行動，以摧毀哈瑪斯及其伊斯蘭聖戰組織在加薩的勢力。他們的憤怒源於哈瑪斯襲擊造成的震撼——1400多人喪生，以及約240名人質仍被扣押在加薩。
我見到了以色列軍隊的一名退役將軍諾姆・蒂本（Noam Tibon），聽他講述當哈瑪斯在10月7日發動襲擊後，他是如何與妻子驅車前往位於加薩邊境的納哈勒奧茲（Nahal Oz）集體農莊的。他的任務是營救兒子、兒媳和兩個年幼的女兒，當時他們在安全屋裡，聽到哈瑪斯武裝分子在外面遊蕩，他的任務取得了成功。
蒂本雖然退休，但他是一位看起來非常健壯的62歲老人。最後，他帶著一支突擊步槍和一頂從死去以色列士兵身上奪來的頭盔，帶領著他在混亂中召集的一群士兵，清理了集體農莊，拯救了他的家人和許多其他人的生命。
這位將軍是一位老派、直言不諱的以色列軍官。
「加薩將遭受苦難⋯⋯沒有哪個國家會同意你的鄰居屠殺嬰兒、婦女或人民。就像你們（英國人）在第二次世界大戰期間粉碎敵人一樣。這是我們在加薩需要做的。絕不手軟。」
我問，那些無辜的巴勒斯坦平民被殺害怎麼辦？
「不幸的是，這種情況正在發生。我們生活在一個艱難的街區，我們需要生存⋯⋯我們必須堅強。別無選擇。」
很多以色列人都贊同他的觀點，認為巴勒斯坦平民的死亡是不幸的，但他們是因哈瑪斯的行動而被殺害的。
2.
以色列對哈瑪斯的攻擊顯然也造成了可怕的流血事件。由哈瑪斯管理的加薩衛生部門最新公布的巴勒斯坦死亡人數已超過9000人，其中約65%為兒童和婦女。
目前尚不清楚死者中有多少是平民，多少是為哈瑪斯或伊斯蘭聖戰組織作戰的人。美國總統拜登和以色列人都不相信該部門的數字。但在過去的衝突中，巴勒斯坦的傷亡統計數據一直被國際組織認為是凖確的。
嚴峻的里程碑正在快速逼近。聯合國表示，自21個月前俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，已有約9700名平民喪生。
一些巴勒斯坦死者可能是哈瑪斯的成員。但即使這一比例高達10%（這是不可能的），也意味著以色列在短短一個多月內殺害的巴勒斯坦平民人數與俄羅斯自2022年2月以來在烏克蘭殺害的人數相當。(聯合國表示，烏克蘭的數據不完整，真正的平民死亡人數可能更高；而在加薩，死亡人數也可能更高，因為據信許多巴勒斯坦人被埋在瓦礫之下）。
聯合國人權辦公室表示，以色列的空襲造成了大量平民死傷，他們嚴重關切襲擊是否過度，是否可能構成戰爭罪。
從哈瑪斯發動襲擊的最初幾天起，拜登總統就一直支持以色列使用軍事力量推翻哈瑪斯政權的決定。但他也說，必須「以正確的方式」完成。他的意思是，以色列應遵守保護平民的戰爭法。
美國國務卿安東尼・布林肯已經抵達台拉維夫。他在起飛前說：「當我看到巴勒斯坦孩子——一個男孩，一個女孩——從倒塌的建築廢墟中被拉出來時，就像看到一個來自以色列或其他地方的孩子一樣，我的內心受到了極大的衝擊。
我報導過以色列過去30年來的所有戰爭。我不記得美國政府曾如此公開地表示，以色列需要遵守戰爭法。布林肯的訪問表明，他認為以色列沒有遵循拜登的建議。
3.
我們還可以肯定的是，以色列總理班傑明・納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）正承受著巨大的壓力。
與以色列安全和軍事首腦不同，他沒有為10月7日一系列災難性失誤承擔任何個人責任，這些失誤導致以色列邊境社區幾乎不設防。
上周日（10月29日），他發出一條指責情報機構的推文，引起了軒然大波。納坦雅胡先生刪除了這條訊息，並道歉。
三名以色列人——包括一位前和平談判代表，一位以色列內部情報機構辛貝特（Shin Bet）的前負責人，還有一位科技企業家——在《外交事務》雜誌上撰文指出，納坦雅胡不應該參與這場戰爭以及隨後發生的事情。這位以色列總理有忠實的支持者，但他已經失去了以色列軍方和安全機構知名人士的信任。
諾姆・蒂本（Noam Tibon）是一名退役將軍，他曾奮力衝進納哈勒奧茲集體農莊營救家人，他將納坦雅胡比作內維爾・張伯倫（Neville Chamberlain），這位英國首相在1940年被迫辭職，由溫斯頓・丘吉爾（Winston Churchill）接替職位。
蒂本告訴我：「這是以色列歷史上最大的失敗。這是軍事上的失敗。情報上的失敗。政府的失敗⋯⋯真正負責的人——所有責任都在他身上——是總理班傑明・納坦雅胡⋯⋯他應對以色列歷史上最大的失敗負責。
4.
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小犬風災滿月，蘭嶼孩子仍在等待一間安全的家
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台灣世界展望會持續關懷受災的弱勢家庭及孩子，目前「蘭嶼小犬風災重建」仍有100萬元經費缺口，邀請愛心民眾一同響應，盼望匯聚眾人之力，能在長達數月的東北季風增強之時，盡快提供蘭嶼兒童必需的生活扶助及受災家戶修建補助，以愛共築孩子的安全家園，重建蘭嶼的美好。
小犬風災滿月前夕，小豪的媽媽回到倒塌舊家撿拾堪用物品時，依然不捨掉淚，「這個家10多年來也撐過很多颱風，沒想到這次太嚴重，整個家就沒了。」10月4日小犬颱風直撲蘭嶼，瞬間風速高達95.2m/s，是蘭嶼氣象站設站126年有紀錄以來最具破壞性的颱風之一，更是世界氣象觀測史上第三；且颱風登陸風勢過猛，吹壞氣象站風速計，使後續風力觀測直接停擺。破紀錄的狂風，讓習於防颱的蘭嶼人縱使做好一切準備，仍難以抵擋無情天災。
「經歷小犬後，真是怕到了！」在重災區東清部落，小莉的父母回想颱風夜仍有餘悸，直說當地防颱多年，卻第一次遇到這麼刁鑽的颱風。由於小犬颱風結構沒有受到台灣本島地形破壞，10月4日晚間登陸蘭嶼時，強勁陣風已經接近正常龍捲風的風力。颱風眼登陸前後的風向改變，更讓小莉一家、以及島上眾多家庭難以招架，「颱風一下子灌破家門和牆壁，廁所天花板也破掉，雨水就灌進家裡。」小莉父母和大孩子合力拿木板抵住家門和牆上的破洞，年幼的孩子也忙著舀除家中積水，和颱風對峙了一整晚。
近百戶房屋全毀或半毀，一生辛勞一夜全無
經過一個月，蘭嶼災情逐漸淡出媒體版面，然而風災留下的破壞仍四處可見。沿著環島公路走一圈，被折斷的電線杆及摔落在地的水塔隨處可見，被吹走的招牌也都還沒裝上，島上還有一處堆滿被毀家俱及房舍殘骸碎片，似無聲訴說安全的家園已不再。
「爺爺、奶奶不敢去看全毀的屋子，怕傷心。」小豪的媽媽和社工員分享，小犬颱風來襲時幸好有鄰居提醒，一家人提前躲進未完工的毛胚屋，才逃過一劫。只是隔天頂著強風跑回家，發現颱風已吹毀整間房屋，「好捨不得，我在這裡養大5個孩子。」她曾到台灣本島的工地做工多年，膝蓋還開過刀，眼看一點一滴攢血汗錢、搭建起來的家化為烏有，不禁難過掉淚。如今小豪的父母暫住毛胚屋裡，每天洗澡得向其他戶借浴廁，孩子也先安排住親戚家。
小豪家不是特例，台灣世界展望會社工員在災後走遍蘭嶼全島，逐一訪視服務的155戶家庭，發現近百戶房屋毀損，其中15戶與小豪家一樣全毀，必須借住親友家、或勉強棲身屋內僅存的角落，急需災害補助支持。此外，由於交通工具、漁船及農田損害以致生計受損，80幾戶家庭的大型家用設備—如水塔、冰箱、洗衣機等皆報銷，連帶影響居民及孩子的日常生活，急需募集生活扶助金，才能穩定受災的130戶家庭生活，以及孩子的學習發展。
世界展望會深耕蘭嶼49年，發起風災重建計畫
「小犬颱風造成蘭嶼全島受災，但居民仍然齊心協力重建家園。」台灣世界展望會東區辦事處曾幸錞總督導在蘭嶼服務多年，看見居民縱使在颱風中失去所有，仍懷抱盼望、竭力互助，「有些家庭儲備食材較多，就拿出來跟鄰居們分享，機車行免費出借摩托車給志工、民宿免費提供志工住宿。我們的社工員也擱下受損的家，先關懷服務家庭的需要。」
台灣世界展望會在蘭嶼深耕服務49年，透過兒童資助計畫支持蘭嶼孩子就學、培力經濟弱勢家庭發展生計。小犬風災過境後，展望會第一時間提供發電機、太陽能淨水器及照明組，解決居民斷電缺水問題。社工員也協助打掃滿目瘡痍的服務家庭，安慰居民們受災後衝擊的心。
面對災後龐大需要，台灣世界展望會發起「蘭嶼小犬風災重建」計畫，聚焦三項重點：
- 關懷受災家庭孩童：展望會在蘭嶼服務的家庭，主要生計多為臨時工、農務或季節型觀光收入，且島上多數用品須從台灣運送，生活成本較高，經濟弱勢家庭實在無力重建倒塌房屋。展望會將提供修建補助與生活扶助金，協助家庭修建毀損住宅並維持基本生計。
- 社區防災韌力建造：蘭嶼地理位置易受風災，展望會在當地已配有兩組UVC太陽能淨水器，是由工研院及愛心企業因應備災需求與氣候調適行動而開發生產。計畫將再添購太陽能淨水器、發電機、照明組等設備，強化未來社區抵禦天災的能力。
- 災後創傷復原：展望會從多年天災重建經驗發現，災區民眾在三個月後容易出現創傷反應。展望會將規劃方案活動，協助服務家庭及社工員重建身心生活，並強化復原力。
重建之路挑戰多，需要眾人支持
此刻，蘭嶼已進入東北季風盛行期，曾幸錞總督導指出，「島上仰賴從台灣運輸補給資源，入秋東北季風逐漸轉強，將影響航班及修復進度長達數月，缺料及缺工使重建家園之路更漫長。」弱勢家庭想要蓋回一個家，著實需要社會大眾即時的資源挹注。
台灣世界展望會持續關懷受災的弱勢家庭及孩子，目前「蘭嶼小犬風災重建」仍有100萬元經費缺口，邀請愛心民眾一同響應，盼望匯聚眾人之力，能在長達數月的東北季風增強之時，盡快提供蘭嶼兒童必需的生活扶助及受災家戶修建補助，以愛共築孩子的安全家園，重建蘭嶼的美好。
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