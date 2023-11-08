開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
2023/11/08,
中東

以巴衝突：以色列與哈瑪斯戰爭爆發四星期後，加薩的五個新現實

以巴衝突：以色列與哈瑪斯戰爭爆發四星期後，加薩的五個新現實

我們想讓你知道的是

正如拜登總統和其他許多人所說，避免更多戰爭的唯一可能就是建立與以色列毗鄰的巴勒斯坦國，但在目前雙方領導人的領導下，這是不可能實現的。以色列和巴勒斯坦的極端分子都會竭盡全力破壞這一想法，就像他們自20世紀90年代以來所做的那樣，他們中一些人相信他們是在遵循上帝的旨意，因此不可能說服他們接受世俗的妥協。

本周早些時候對加沙賈巴利亞難民營襲擊所造成的後果。

Photo Credit: Reuters / BBC News

本周早些時候對加薩賈巴利亞難民營襲擊所造成的後果。

自10月7日哈瑪斯發動襲擊以來，各種報導、分析和評論紛至沓來，首先要明白的一點是，沒有人知道事情的全部真相。不僅像以往一樣，難以穿透戰爭迷霧，弄清戰場上發生了什麼，以色列人和巴勒斯坦人之間衝突的新形式尚未出現。

事態仍在迅速發展。戰爭可能蔓延的擔憂非常真實。中東的新現實已經出現，但其形態和運作方式取決於，這場戰爭在今年餘下的時間裡、甚至更長時間內將如何發展。

以下是我們知道的事情，還有一些我們不知道的情況。這份清單並非詳盡。有些人嘲笑2003年美國入侵伊拉克時其國防部長唐納德・拉姆斯菲爾德（Donald Rumsfeld），因為他談到了「未知的未知」。但在這個地區，未知因素和其他地方一樣存在，而且一旦出現，就會產生巨大的影響。

1.

可以肯定的是，以色列支持軍事行動，以摧毀哈瑪斯及其伊斯蘭聖戰組織在加薩的勢力。他們的憤怒源於哈瑪斯襲擊造成的震撼——1400多人喪生，以及約240名人質仍被扣押在加薩。

哈馬斯對以色列的襲擊造成1400人死亡，其中許多人是加沙附近集體農莊"基布茨"的居民。

Photo Credit: Reuters / BBC News

哈瑪斯對以色列的襲擊造成1400人死亡，其中許多人是加薩附近集體農莊「基布茨」的居民。

我見到了以色列軍隊的一名退役將軍諾姆・蒂本（Noam Tibon），聽他講述當哈瑪斯在10月7日發動襲擊後，他是如何與妻子驅車前往位於加薩邊境的納哈勒奧茲（Nahal Oz）集體農莊的。他的任務是營救兒子、兒媳和兩個年幼的女兒，當時他們在安全屋裡，聽到哈瑪斯武裝分子在外面遊蕩，他的任務取得了成功。

蒂本雖然退休，但他是一位看起來非常健壯的62歲老人。最後，他帶著一支突擊步槍和一頂從死去以色列士兵身上奪來的頭盔，帶領著他在混亂中召集的一群士兵，清理了集體農莊，拯救了他的家人和許多其他人的生命。

這位將軍是一位老派、直言不諱的以色列軍官。

「加薩將遭受苦難⋯⋯沒有哪個國家會同意你的鄰居屠殺嬰兒、婦女或人民。就像你們（英國人）在第二次世界大戰期間粉碎敵人一樣。這是我們在加薩需要做的。絕不手軟。」

我問，那些無辜的巴勒斯坦平民被殺害怎麼辦？

「不幸的是，這種情況正在發生。我們生活在一個艱難的街區，我們需要生存⋯⋯我們必須堅強。別無選擇。」

很多以色列人都贊同他的觀點，認為巴勒斯坦平民的死亡是不幸的，但他們是因哈瑪斯的行動而被殺害的。

2.

以色列對哈瑪斯的攻擊顯然也造成了可怕的流血事件。由哈瑪斯管理的加薩衛生部門最新公布的巴勒斯坦死亡人數已超過9000人，其中約65%為兒童和婦女。

目前尚不清楚死者中有多少是平民，多少是為哈瑪斯或伊斯蘭聖戰組織作戰的人。美國總統拜登和以色列人都不相信該部門的數字。但在過去的衝突中，巴勒斯坦的傷亡統計數據一直被國際組織認為是凖確的。

嚴峻的里程碑正在快速逼近。聯合國表示，自21個月前俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，已有約9700名平民喪生。

聯合國認為，以色列對加沙的襲擊可能構成戰爭罪。

Photo Credit: Getty Images / BBC News

聯合國認為，以色列對加薩的襲擊可能構成戰爭罪。

一些巴勒斯坦死者可能是哈瑪斯的成員。但即使這一比例高達10%（這是不可能的），也意味著以色列在短短一個多月內殺害的巴勒斯坦平民人數與俄羅斯自2022年2月以來在烏克蘭殺害的人數相當。(聯合國表示，烏克蘭的數據不完整，真正的平民死亡人數可能更高；而在加薩，死亡人數也可能更高，因為據信許多巴勒斯坦人被埋在瓦礫之下）。

聯合國人權辦公室表示，以色列的空襲造成了大量平民死傷，他們嚴重關切襲擊是否過度，是否可能構成戰爭罪。

從哈瑪斯發動襲擊的最初幾天起，拜登總統就一直支持以色列使用軍事力量推翻哈瑪斯政權的決定。但他也說，必須「以正確的方式」完成。他的意思是，以色列應遵守保護平民的戰爭法。

美國國務卿安東尼・布林肯已經抵達台拉維夫。他在起飛前說：「當我看到巴勒斯坦孩子——一個男孩，一個女孩——從倒塌的建築廢墟中被拉出來時，就像看到一個來自以色列或其他地方的孩子一樣，我的內心受到了極大的衝擊。

我報導過以色列過去30年來的所有戰爭。我不記得美國政府曾如此公開地表示，以色列需要遵守戰爭法。布林肯的訪問表明，他認為以色列沒有遵循拜登的建議。

3.

我們還可以肯定的是，以色列總理班傑明・納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）正承受著巨大的壓力。

與以色列安全和軍事首腦不同，他沒有為10月7日一系列災難性失誤承擔任何個人責任，這些失誤導致以色列邊境社區幾乎不設防。

上周日（10月29日），他發出一條指責情報機構的推文，引起了軒然大波。納坦雅胡先生刪除了這條訊息，並道歉。

以色列總理內塔尼亞胡因10月7日事件而受到某些方面的指責。

Photo Credit: Reuters / BBC News

以色列總理納坦雅胡因10月7日事件而受到某些方面的指責。

三名以色列人——包括一位前和平談判代表，一位以色列內部情報機構辛貝特（Shin Bet）的前負責人，還有一位科技企業家——在《外交事務》雜誌上撰文指出，納坦雅胡不應該參與這場戰爭以及隨後發生的事情。這位以色列總理有忠實的支持者，但他已經失去了以色列軍方和安全機構知名人士的信任。

諾姆・蒂本（Noam Tibon）是一名退役將軍，他曾奮力衝進納哈勒奧茲集體農莊營救家人，他將納坦雅胡比作內維爾・張伯倫（Neville Chamberlain），這位英國首相在1940年被迫辭職，由溫斯頓・丘吉爾（Winston Churchill）接替職位。

蒂本告訴我：「這是以色列歷史上最大的失敗。這是軍事上的失敗。情報上的失敗。政府的失敗⋯⋯真正負責的人——所有責任都在他身上——是總理班傑明・納坦雅胡⋯⋯他應對以色列歷史上最大的失敗負責。

4.


“2023以巴衝突”的相關議題

看更多

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。